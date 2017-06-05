18:18 05 июня

Министр обороны РФ инспектирует Каспийскую флотилию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня прибыл с инспекционным визитом в Астрахань. Цель визита – проверка организации боевой подготовки частей и соединений Каспийской флотилии. В программе инспекции – принятие доклада командующего флотилией, проверка объектов причально-пирсовой зоны и иной инфраструктуры КФл. Кроме того, министром будет осуществлена оценка готовности флотилии к выполнению задач по предназначению. Такую информацию публикует управление информации и пресс-службы главного оборонного ведомства .

Министр обороны РФ инспектирует Каспийскую флотилию


Сергей Шойгу провёл учебно-боевую тренировку с экипажем МРК "Град Свияжск", который в октябре 2015 года впервые применил крылатые ракеты "Калибр" против террористов в Сирии. На борту именно МРК "Град Свияжск" главком ВМФ адмирал Владимир Королёв доложил министру обороны, что к 2020 году Каспийская флотилия на 76% будет оснащена новейшими вооружениями и боевой техникой.


Нужно напомнить, что месяц с небольшим назад была осуществлена внезапная проверка боеготовности кораблей и вспомогательных судов Каспийской флотилии. Корабли, вооружённые крылатыми ракетами «Калибр-НК», провели маневрирование в море.

В текущем годы моряки Каспийской флотилии примут участие и в международном этапе конкурса «Кубок Каспия» (он же «Кубок моря»). В мероприятии, которое в 2017 году принимает Азербайджан, примут участие моряки не только этих стран, но также Ирана и Казахстана.

Международный этап соревнований пройдёт с 29 июля по 12 августа. Моряки должны будут выполнить артиллерийские стрельбы, продемонстрировать навыки борьбы за живучесть корабля, а также осуществить спасательную операцию.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 13:46
    Боевые стрельбы калибрами не планируются ? feel
    Чёрный
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:01
      Цитата: Чёрный
      Боевые стрельбы калибрами не планируются ? feel

      Там видать что то по серьезней с Шойгу прибыло, уверен! Ближний восток полностью накроет и не только ..Каспий мы контролируем !
      ОТДЕЛ
    2. сибиралт Сегодня, 14:02
      И как они с такой точностью проценты выводят? belay
      сибиралт
  2. Толстоевский Сегодня, 13:46
    я бы тоже не отказался чёрной икорки пожевать
    Толстоевский
    1. Чёрный Сегодня, 13:51
      Цитата: Толстоевский
      я бы тоже не отказался чёрной икорки пожевать

      Ну да...ща как раз нерест feel
      Чёрный
    2. Тралл Сегодня, 13:51
      Двойной икробургер smile
      Тралл
      1. сибиралт Сегодня, 14:04
        А где заморская баклажанная? laughing
        сибиралт
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 13:49
    Опять популяют ракетами.Рыбу распугают своими Калибрами,так-что про икру пока забудте.
    ВЕРЕСК
Картина дня