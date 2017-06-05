Министр обороны РФ инспектирует Каспийскую флотилию
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня прибыл с инспекционным визитом в Астрахань. Цель визита – проверка организации боевой подготовки частей и соединений Каспийской флотилии. В программе инспекции – принятие доклада командующего флотилией, проверка объектов причально-пирсовой зоны и иной инфраструктуры КФл. Кроме того, министром будет осуществлена оценка готовности флотилии к выполнению задач по предназначению. Такую информацию публикует управление информации и пресс-службы главного оборонного ведомства .
Сергей Шойгу провёл учебно-боевую тренировку с экипажем МРК "Град Свияжск", который в октябре 2015 года впервые применил крылатые ракеты "Калибр" против террористов в Сирии. На борту именно МРК "Град Свияжск" главком ВМФ адмирал Владимир Королёв доложил министру обороны, что к 2020 году Каспийская флотилия на 76% будет оснащена новейшими вооружениями и боевой техникой.
Нужно напомнить, что месяц с небольшим назад была осуществлена внезапная проверка боеготовности кораблей и вспомогательных судов Каспийской флотилии. Корабли, вооружённые крылатыми ракетами «Калибр-НК», провели маневрирование в море.
В текущем годы моряки Каспийской флотилии примут участие и в международном этапе конкурса «Кубок Каспия» (он же «Кубок моря»). В мероприятии, которое в 2017 году принимает Азербайджан, примут участие моряки не только этих стран, но также Ирана и Казахстана.
Международный этап соревнований пройдёт с 29 июля по 12 августа. Моряки должны будут выполнить артиллерийские стрельбы, продемонстрировать навыки борьбы за живучесть корабля, а также осуществить спасательную операцию.
Сергей Шойгу провёл учебно-боевую тренировку с экипажем МРК "Град Свияжск", который в октябре 2015 года впервые применил крылатые ракеты "Калибр" против террористов в Сирии. На борту именно МРК "Град Свияжск" главком ВМФ адмирал Владимир Королёв доложил министру обороны, что к 2020 году Каспийская флотилия на 76% будет оснащена новейшими вооружениями и боевой техникой.
Нужно напомнить, что месяц с небольшим назад была осуществлена внезапная проверка боеготовности кораблей и вспомогательных судов Каспийской флотилии. Корабли, вооружённые крылатыми ракетами «Калибр-НК», провели маневрирование в море.
В текущем годы моряки Каспийской флотилии примут участие и в международном этапе конкурса «Кубок Каспия» (он же «Кубок моря»). В мероприятии, которое в 2017 году принимает Азербайджан, примут участие моряки не только этих стран, но также Ирана и Казахстана.
Международный этап соревнований пройдёт с 29 июля по 12 августа. Моряки должны будут выполнить артиллерийские стрельбы, продемонстрировать навыки борьбы за живучесть корабля, а также осуществить спасательную операцию.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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