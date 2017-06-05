Литва приступает к строительству забора на границе с Россией

До конца этого года забор с литовской стороны будет возведен на участке протяженностью 44,6 километра,

Литва начинает строительство забора на границе с Россий. В этом году ограждение планируется протянуть на 44 км, передает РИА Новости сообщение литовской погранслужбы.говорится в релизе ведомства.По данным пресс-службы, первый столб будущего забора «будет вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района главой МВД Литвы Эймутисом Мисюнасом».Сообщается, что на строительство заградительного сооружения правительство республики выделило из госбюджета € 1,335 млн. Основным подрядчиком стала компания Gintrėja.Как пояснили в погранслужбе, у границы с Калининградской областью будет построен «металлический сегментарный забор высотой до двух метров с дополнительным оборудованием». Работы будут вестись на участке границы у местечка Виштитис, а также в Шакяйском и Вилкавишском районах до реки Нямунас. Водная граница (109 км) ранее уже была оборудована системой наблюдения.Строительство планируется завершить до 20 декабря сего года.Кроме того, существует план строительства забора на литовско-белорусской границе. Здесь ограждение должно быть протянуто до 2020 года.По официальной версии, забор необходим для защиты республики от нелегальной миграции.