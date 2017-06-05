18:15 05 июня

Литва приступает к строительству забора на границе с Россией

Литва начинает строительство забора на границе с Россий. В этом году ограждение планируется протянуть на 44 км, передает РИА Новости сообщение литовской погранслужбы.



До конца этого года забор с литовской стороны будет возведен на участке протяженностью 44,6 километра,
говорится в релизе ведомства.


По данным пресс-службы, первый столб будущего забора «будет вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района главой МВД Литвы Эймутисом Мисюнасом».

Сообщается, что на строительство заградительного сооружения правительство республики выделило из госбюджета € 1,335 млн. Основным подрядчиком стала компания Gintrėja.

Как пояснили в погранслужбе, у границы с Калининградской областью будет построен «металлический сегментарный забор высотой до двух метров с дополнительным оборудованием». Работы будут вестись на участке границы у местечка Виштитис, а также в Шакяйском и Вилкавишском районах до реки Нямунас. Водная граница (109 км) ранее уже была оборудована системой наблюдения.

Строительство планируется завершить до 20 декабря сего года.

Кроме того, существует план строительства забора на литовско-белорусской границе. Здесь ограждение должно быть протянуто до 2020 года.

По официальной версии, забор необходим для защиты республики от нелегальной миграции.

Использованы фотографии: pravdanews.info
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Комментарии 42

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  1. Владимир16 Сегодня, 14:06
    И будет счастье всем литовцам! Поздравляю! Ура! love
    Владимир16
    1. Чёрный Сегодня, 14:07
      Ай да дурни, ай да МО-ЛОД-ЦЫ!!! smile .....кстати знаю одного великого прораба - он как раз на строительчтве стен с Россией специализируется, могу порекомендовать laughing
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:11
        Кроме того, существует план строительства забора на литовско-белорусской границе. Здесь ограждение должно быть протянуто до 2020 года.

        А я уж было хотел возмутиться , что Беларусь забыли . laughing Предлагаю стену назвать "Линия Грибаускайте" ! wassat
        bouncyhunter
        1. NKT Сегодня, 14:14
          Или "Вал Грибаускайте"
          NKT
          1. Чёрный Сегодня, 14:31
            Интересно, кредит от МВФ под это дело взять догадались? laughing
            Чёрный
        2. Толстоевский Сегодня, 14:18
          стена плача 2.0
          Толстоевский
          1. Чёрный Сегодня, 14:31
            Цитата: Толстоевский
            стена плача 2.0

            Стена срача....стена плача это другое.....
            Чёрный
            1. ЛукичЪ Сегодня, 15:05
              Цитата: Чёрный
              стена плача это другое.....

              а это стана плача бюджету
              ЛукичЪ
        3. Подрезчик Сегодня, 14:32
          Паша, нас они не забудут, мы же союзники России! Самое интересное, что забор строится для предотвращения нелегальной миграции. А несколько лет назад Евросоюз выделял Беларуси денег для тех же целей, наша граница под контролем, погранцы вон ловят пачками афганцев и т.д.К чему бы это?
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:45
            Саш , ну как к чему ? Показать всему "цивилизованному" миру как они отгораживаются от дикарей !
            bouncyhunter
        4. Монос Сегодня, 14:41
          Привет, Паша hi smile
          Будет наш симметричный забор laughing
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:47
            Витя , привет ! hi drinks
            Цитата: Монос
            Будет наш симметричный забор

            А за каким васаби он нам нужен ? Зоопарк сам отгородится , ещё средства тратить . wink
            bouncyhunter
            1. Монос Сегодня, 14:48
              Цитата: bouncyhunter
              А за каким васаби он нам нужен ?

              А ты посмотри какой он красивый smile
              Монос
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:51
                Цитата: Монос
                А ты посмотри какой он красивый

                Это да . Но я так думаю - жили мы без этой красоты и дальше проживём . Кто боится , тот пусть заборы и городит . soldier
                bouncyhunter
        5. pjastolov Сегодня, 14:45
          А животные как ходить будут? fool
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:49
            А никак , Володя . Нельзя нашим (русским и белорусским) туда ходить - ещё заразятся там чем-нибудь . Ну или литовских заразят .
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 14:52
              а у них же - кабаняусы и лосяусы, тогда понятно laughing
              pjastolov
      2. Дрюня2 Сегодня, 14:16
        Цитата: Чёрный
        кстати знаю одного великого прораба

        прораб свалил вовремя .
        =====
        Сорос видать надумал сливать скаклов
        всё "веслье" ещё впереди lol
        --------------
        Безграмотный безвиз: фонды Сороса предупреждают Киев о возможной отмене свободного режима с ЕС
        https://russian.rt.com/ussr/article/396768-fondy-
        sorosa-ukraina-bezviz
        Дрюня2
      3. ЛукичЪ Сегодня, 14:30
        Цитата: Чёрный
        стати знаю одного великого прораба - он как раз на строительчтве стен с Россией специализируется, могу порекомендовать

        он сейчас далеко. за большой лужей. да и масштабы не те. вряд ли согласится хотя....
        ЛукичЪ
    2. сибиралт Сегодня, 14:23
      Все. Конец шпротной контрабанде! belay
      сибиралт
      1. капрал Сегодня, 14:37
        Цитата: сибиралт
        Конец шпротной контрабанде!

        Шпротной или еще какой, но проблемы "деловым" людям создадут.
        капрал
  2. 210окв Сегодня, 14:06
    Зоопарк огораживается...Будем приходить посмотреть на обитателей..
    210окв
    1. Толстоевский Сегодня, 14:17
      кормить запрещается!
      Толстоевский
      1. ЛукичЪ Сегодня, 14:31
        Цитата: Толстоевский
        кормить запрещается

        ну ежли только за счёт заведения
        ЛукичЪ
    2. сибиралт Сегодня, 14:25
      Теперь они своих коренных будут русским детям на экскурсии за деньги через забор показывать. laughing
      сибиралт
  3. kefan Сегодня, 14:08
    Пример хохлов по-видимому заразительный.
    kefan
    1. yuriy55 Сегодня, 14:18
      Цитата: kefan
      Пример хохлов по-видимому заразительный.

      В каком плане заразительный? Начать строить, чтобы бабло вложить, недостроить и бросить? belay
      yuriy55
      1. kefan Сегодня, 14:25
        Нет конечно, здесь главное сама идея.
        kefan
    2. ЛукичЪ Сегодня, 14:33
      Цитата: kefan
      Пример хохлов по-видимому заразительный.

      скорее китайцев. хотя китайцы это ведь древние украинцы . так вот откуда уши торчат
      ЛукичЪ
  4. Толстоевский Сегодня, 14:17
    главное не забыть ров выкопать и крокодилов туда запустить
    Толстоевский
  5. Logall Сегодня, 14:19
    Ну хоть рабочие
    места появятся.

    Кто из матрицы, а они из Литвы.
    Logall
  6. тезей Сегодня, 14:21
    Переименуем Литву в новые Гендраники.
    тезей
  7. Познающий Сегодня, 14:32
    "...забор необходим для защиты республики от нелегальной Эмиграции"= так правильней будет звучать, уверен, официальные лица заколебалтов просто стесняются признаться... laughing
    Познающий
  8. Wedmak Сегодня, 14:33
    По официальной версии, забор необходим для защиты республики от нелегальной миграции.

    От нелегальной миграции кого? Ежиков? Или таки они боятся,что люди к ним побегут из России или от них в Россию?
    Wedmak
  9. Романенко Сегодня, 14:48
    Цитата: По официальной версии, забор необходим для защиты республики от нелегальной миграции.
    От нелегальной миграции с какой стороны?
    Что, уже были попытки прорваться к ним из России???
    Романенко
  10. Sedoy Сегодня, 14:48
    они не первые...

    Sedoy
  11. vasilev Сегодня, 14:52
    Пусть строят его покрепче и по всему периметру,а снаружи табличку прикрепить "Территория ПНД им.Грибаускайте".
    vasilev
  12. Подрезчик Сегодня, 14:58
    Цитата: Монос
    Привет, Паша hi smile
    Будет наш симметричный забор laughing

    Приветствую, Виктор! И забор красивый, и симметрия обалденная!!! good good
    Подрезчик
  13. viktor. Сегодня, 15:05
    забор необходим от нелегальной миграции belay fool laughing
    viktor.
  14. Kot3713 Сегодня, 15:31
    Лучше подняли пенсии и социальные пособия своим гражданам.
    Kot3713
  15. MAGGNUM Сегодня, 15:35
    Да ладно, хватит обращать на этот балаган внимание! Ну назовите это не забор, а система! У нас пока все не развалилось тоже одни "заборы" на Границе были! Просто все подводят под политическую ситуацию. Хотят - пусть строят. Хоть великую литовскую стену! На ид...о..ов уже внимание надоело обращать! hi
    MAGGNUM
  16. Viktor77 Сегодня, 15:43
    Правильно,строить нужно,а не то мигранты в Россию из "гейропы" набегут.Нам их не надо.
    Viktor77
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