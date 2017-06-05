Литва приступает к строительству забора на границе с Россией
Литва начинает строительство забора на границе с Россий. В этом году ограждение планируется протянуть на 44 км, передает РИА Новости сообщение литовской погранслужбы.
По данным пресс-службы, первый столб будущего забора «будет вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района главой МВД Литвы Эймутисом Мисюнасом».
Сообщается, что на строительство заградительного сооружения правительство республики выделило из госбюджета € 1,335 млн. Основным подрядчиком стала компания Gintrėja.
Как пояснили в погранслужбе, у границы с Калининградской областью будет построен «металлический сегментарный забор высотой до двух метров с дополнительным оборудованием». Работы будут вестись на участке границы у местечка Виштитис, а также в Шакяйском и Вилкавишском районах до реки Нямунас. Водная граница (109 км) ранее уже была оборудована системой наблюдения.
Строительство планируется завершить до 20 декабря сего года.
Кроме того, существует план строительства забора на литовско-белорусской границе. Здесь ограждение должно быть протянуто до 2020 года.
По официальной версии, забор необходим для защиты республики от нелегальной миграции.
До конца этого года забор с литовской стороны будет возведен на участке протяженностью 44,6 километра,говорится в релизе ведомства.
По данным пресс-службы, первый столб будущего забора «будет вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района главой МВД Литвы Эймутисом Мисюнасом».
Сообщается, что на строительство заградительного сооружения правительство республики выделило из госбюджета € 1,335 млн. Основным подрядчиком стала компания Gintrėja.
Как пояснили в погранслужбе, у границы с Калининградской областью будет построен «металлический сегментарный забор высотой до двух метров с дополнительным оборудованием». Работы будут вестись на участке границы у местечка Виштитис, а также в Шакяйском и Вилкавишском районах до реки Нямунас. Водная граница (109 км) ранее уже была оборудована системой наблюдения.
Строительство планируется завершить до 20 декабря сего года.
Кроме того, существует план строительства забора на литовско-белорусской границе. Здесь ограждение должно быть протянуто до 2020 года.
По официальной версии, забор необходим для защиты республики от нелегальной миграции.
Использованы фотографии: pravdanews.info
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