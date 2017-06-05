18:24 05 июня

Спецназ ВМС США заказал новые быстроходные стелс-катера

Спецназ ВМС США сменит свои быстроходные катера Mk V на новые Combatant Craft Heavy (CCH). Командование специальных операций США (SOCOM) заказало у компании Vigor Works LLC постройку нового катера CCH, созданного в рамках проекта SEALION, передает "Warspot" со ссылкой на портал defenseworld.net

Спецназ ВМС США заказал новые быстроходные стелс-катера

Второй опытный образец катера CCH


Программа SEALION (Sea, Air and Land Insertion, Observation and Neutralization) была запущена американским военным ведомством еще в 2000 году. Спустя три года группа быстрого развертывания Navy SEAL Team 6, более известная как «Морские котики», получила первый стелс-катер, а несколько позже и второй опытный образец. После этого о программе стелс-катеров ничего не было известно в течение нескольких лет. Недавно военное ведомство объявило о возобновлении программы SEALION и заказало постройку еще одного катера.

Согласно договору, катер должен быть передан Командованию специальных операций США в течение 24 месяцев, а стоимость работ оценивается в $17 493 457. Известно, что стоимость первого катера CCH в 2003 году составляла порядка $9 млн. В описании контракта указывается, что новый катер необходим «Морским котикам» для борьбы с терроризмом, выполнения боевых задач, специальной разведки, ведения гибридной войны и антиповстанческих операций.


Катер Mk V развивает полную скорость.


Точные характеристики нового катера пока неизвестны, при этом его первые опытные образцы способны вместить порядка 20 человек (экипаж и подразделение спецназа), а также их личное оружие и средства передвижения (гидроциклы). Катера не оснащены штатным вооружением, имеют радиолокационное и разведывательное оборудование на телескопических мачтах и могут развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч).

Использованы фотографии: oregoniron.com
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Комментарии 10

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 14:29
    У Халка Хогана был круче smile
    Рабинович_007
    1. san4es Сегодня, 14:35
      ...Тоже было...у китайских контрабандистов (груз - авто)

      san4es
  2. Alexey RA Сегодня, 14:32
    Это для того, чтобы на следующих фото из Ирана интерьеры выглядели более футуристично?
    Правильно - а то непонятно, на что идут деньги американских налогоплательщиков... smile
    Alexey RA
  3. kolkulon Сегодня, 14:33
    Мечта браконьера.
    kolkulon
    1. soroKING Сегодня, 14:40
      или с толпой друзей отдыхать good
      soroKING
  4. Satum Сегодня, 14:43
    Об Грей, "грома в раю"
    Satum
    1. Alexey RA Сегодня, 15:11

      Но к этому катеру нужен Халк Хоган. smile
      Alexey RA
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:24
        зачотный был сериал и усы)
        с-т Petrov
  5. KCA Сегодня, 14:50
    В СССР были куда как более быстрые стелс-торпедоносцы, фанерные катера Туполева, насколько помню, за 130км/ч развивали скорость
    KCA
  6. rotmistr60 Сегодня, 17:16
    стелс-катера

    Такое ощущение, что американцы на "стелс" помешались. Ну все у них стелс, а скоро наверное и стелс-солдаты появятся. Вы их не видите, но они точно на вашей территории, остается только сдаться.
    rotmistr60
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