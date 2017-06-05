Спецназ ВМС США заказал новые быстроходные стелс-катера
Спецназ ВМС США сменит свои быстроходные катера Mk V на новые Combatant Craft Heavy (CCH). Командование специальных операций США (SOCOM) заказало у компании Vigor Works LLC постройку нового катера CCH, созданного в рамках проекта SEALION, передает "Warspot" со ссылкой на портал defenseworld.net
Программа SEALION (Sea, Air and Land Insertion, Observation and Neutralization) была запущена американским военным ведомством еще в 2000 году. Спустя три года группа быстрого развертывания Navy SEAL Team 6, более известная как «Морские котики», получила первый стелс-катер, а несколько позже и второй опытный образец. После этого о программе стелс-катеров ничего не было известно в течение нескольких лет. Недавно военное ведомство объявило о возобновлении программы SEALION и заказало постройку еще одного катера.
Согласно договору, катер должен быть передан Командованию специальных операций США в течение 24 месяцев, а стоимость работ оценивается в $17 493 457. Известно, что стоимость первого катера CCH в 2003 году составляла порядка $9 млн. В описании контракта указывается, что новый катер необходим «Морским котикам» для борьбы с терроризмом, выполнения боевых задач, специальной разведки, ведения гибридной войны и антиповстанческих операций.
Точные характеристики нового катера пока неизвестны, при этом его первые опытные образцы способны вместить порядка 20 человек (экипаж и подразделение спецназа), а также их личное оружие и средства передвижения (гидроциклы). Катера не оснащены штатным вооружением, имеют радиолокационное и разведывательное оборудование на телескопических мачтах и могут развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч).
Второй опытный образец катера CCH
Программа SEALION (Sea, Air and Land Insertion, Observation and Neutralization) была запущена американским военным ведомством еще в 2000 году. Спустя три года группа быстрого развертывания Navy SEAL Team 6, более известная как «Морские котики», получила первый стелс-катер, а несколько позже и второй опытный образец. После этого о программе стелс-катеров ничего не было известно в течение нескольких лет. Недавно военное ведомство объявило о возобновлении программы SEALION и заказало постройку еще одного катера.
Согласно договору, катер должен быть передан Командованию специальных операций США в течение 24 месяцев, а стоимость работ оценивается в $17 493 457. Известно, что стоимость первого катера CCH в 2003 году составляла порядка $9 млн. В описании контракта указывается, что новый катер необходим «Морским котикам» для борьбы с терроризмом, выполнения боевых задач, специальной разведки, ведения гибридной войны и антиповстанческих операций.
Катер Mk V развивает полную скорость.
Точные характеристики нового катера пока неизвестны, при этом его первые опытные образцы способны вместить порядка 20 человек (экипаж и подразделение спецназа), а также их личное оружие и средства передвижения (гидроциклы). Катера не оснащены штатным вооружением, имеют радиолокационное и разведывательное оборудование на телескопических мачтах и могут развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч).
Использованы фотографии: oregoniron.com
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