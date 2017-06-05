Истребители авианосцев: мощнейшие крейсеры России

В этом выпуске программы «Военная приёмка» зрители побывают на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» проекта «Орлан». Это самый большой в мире боевой корабль после авианосцев. Наша съёмочная группа провела 5 дней на борту атомохода во время исторического похода авианосной группы ВМФ России к берегам Сирии.В этом фильме мы подробно покажем самые интересные моменты корабельной жизни, расскажем о службе и бытовых условиях экипажа. А главное – расскажем, какие боевые задачи выполнял «Пётр Великий» во время похода. Кроме того, зрители «Военной приёмки» увидят грандиозную стройку нового флагмана российского флота – атомного крейсера «Адмирал Нахимов», бывшего «Калинина». Он также из серии проекта «Орлан» и в данный момент проходит глубокую модернизацию. После окончания ремонта это будет самый современный и мощный боевой корабль, оснащённый уникальной радиоэлектроникой и новейшим вооружением.