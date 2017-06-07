07:37 07 июня
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Виноват ли Сталин в разгроме Красной Армии в первые дни войны?



На первый взгляд этот вопрос кажется риторическим, т.е. не требующим разъяснения и ответа. Самая обычная реакция такова: в разгроме боевой техники и в отступлении советских солдат на восток виноват генсек, так как он тогда возглавлял Союз Советских Социалистических Республик. После смерти вождя Никита Хрущёв, сворачивая курс своего предшественника, цинично обвинил Иосифа Виссарионовича во всех поражениях Великой Отечественной. Хрущёв не обладал никакими способностями лидера и поэтому ему нужно было распотрошить и растоптать дух Иосифа Сталина. Сегодня изворотливые фальсификаторы истории Второй мировой тоже всю вину сваливают на вождя: даже не пытаясь разобраться в сути проблем, не изучив подробности Отечественной войны. А так ли это было на самом деле? Виноват ли генсек в разгроме Вооружённых Сил Советского государства?

В первые дни войны в СССР положение на театре военных действий было весьма удручающим: повреждённые немцами узлы связи между штабами армий потеряли способность восстановления. Немецкие войска захватывали мосты – к их удивлению они были даже не заминированы. Люфтваффе Геринга беспрепятственно уничтожало авиатехнику, размещённую на аэродромах, и в общем количестве с земли было сметено около 1300 боевых крылатых машин. Причём в основном истреблялась та авиационная техника, модель которой обладала более современными качествами. Вместо планомерного отхода назад Красная Армия приступала к «самоубийственным» контратакам. Командиры отдавали неправильные приказы и не смогли совместить действия вооружённых сил.


Перед самым началом вторжения гитлеровцев в Советский Союз дивизии Красной Армии перебрасывали к границам Польской республики, и этот случай до сих пор не поддаётся научному объяснению. Всё советское командование было прекрасно осведомлено о скором нападении Германии на Советский Союз, но вместо занятия обороны оно втягивало войска в потенциальный приграничный котёл. Если Генштаб под руководством Георгия Жукова знал о сосредоточивании немецкой армии у границ СССР, если ему сообщала разведка о намерениях Гитлера воевать с расчётом на молниеносное наступление, почему тогда Генштаб не сосредоточил силы на прочную оборону и не отвел войска на оборонительные позиции? Беспечность Генштаба доказывала в те дни неумение стратегического планирования военных действий. Ведь немецкий люфтваффе использовал свой излюбленный метод: уничтожение самолётов на военных аэродромах. Тот же воздушный способ бомбометания по целям военно-воздушных сил применялся при нападении на Францию и на Польшу. Разве последнее не должно было послужить опытом для высшего командования ВС СССР? То, что называлось линией обороны, проведённой вдоль старых границ Польши с Советским Союзом, оказалось непрочным и надолго не задержало неудержимый натиск врага. Командиры бросали в атаку войска прямо с марша или покидали их из-за страха перед войной.

Стоит отметить, что одержимые фанатизмом Гитлера нацистские авангарды продемонстрировали свою способность в ведении молниеносной войны. Из опыта этих сражений, начавшихся в сентябре 1939 года, можно было изъять хоть какие-нибудь уроки. Но никаких выводов после битв на полях Европы не последовало, как и не учитывались ошибки зимней войны за Карельский перешеек с Финляндией. Способность полководцев определялась потом: когда «молох войны» подошёл к Сталинграду и к Волге.

Ссылаясь на чистку военных кадров 1937 – 1939 годов, можно сказать, что по её воле опыт предыдущей войны был в значительной степени утерян, но не будь этого, изменились бы действия надвигающейся войны? Во-первых, Вторая мировая в своём техническом и тактическом применении по большинству параметров отличалась от войны 1914 – 1918 годов. В техническом плане в ВОВ преобладали и применялись: автоматические винтовки, САУ, танки, самолёты, гаубицы и им подобные. В тактическом ведении боя проявлялись: скорость, манёвренность, соединение разного рода войск. Во-вторых, в ходе боёв «Третьего Рейха» с Польшей и Великобританией можно было приобрести хотя бы теоретическое представление о новой надвигающейся войне, особенно то, что касается её масштабов вооружения. Начальники всех штабов должны были изучить немца до того, как он вторгся в просторы СССР. Гитлер открыто показывал, что собирается победить до наступления холодов, а значит: бросить большие силы на войну с бойцами РККА.

На восьмой день войны 30 июня 1941 года совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР был образован Государственный комитет обороны, главой которого стал Иосиф Виссарионович Сталин. 19 июля 1941 г., вместо действующего на тот момент С.К. Тимошенко, И. Сталин принимает на себя ещё и должность Народного комиссара обороны. Исходя из последнего, стоит догадаться, что генсек осознал некомпетентность Семёна Константиновича во главе управления Народного комиссариата и связал себя ещё более сложными обязательствами по управлению военной стратегии и обороны.

Будем откровенны: значение Сталина в победоносном завершении Красной Армии во Второй мировой войне неоспоримо, но не стоит слепо поклоняться его величию или унижать его и приписывать ему все грехи. Если посмотреть трезво и оценить масштабы потерь в первые дни войны, то сам случай прорыва немецких войск сквозь оборону страны становится вопиющим. Но вот об обороне как раз и стоит поговорить, именно оборона показала свою эффективность в сражениях на Курской дуге. Учитывая стремительность продвижения нацистских вояк, военный стратег должен был предусмотреть все возможности отступления. Линия обороны и уничтожение врага на марше значительно снизили бы риск попадания советских войск в окружение. Тем не менее, всё делалось с точностью до наоборот: войска оказались в котле, сопротивление было сломлено. С точки зрения военной стратегии план Генштаба не рассчитывался: ни на оборону, ни на отступление и связанные с ними возможные контратаки. Расчётов в стратегии вообще не производилось, как будто планирование основывалось на предыдущей войне. Но ведь опыт 39–40-х годов уже показывал: немцы не ведут сражение на границах, они врываются вглубь страны и вместе с войсками уничтожают промышленные объекты.

Но как после смерти вождя говорили, так и сейчас пользуются популярностью утверждения, что вспыльчивому и «неуравновешенному» генсеку ни за что нельзя было возразить: он сковал армию на границе, он боялся провокации со стороны немцев. Надо ещё добавить, что Сталин излишне полагался на пакт Молотов-Риббентроп и безоговорочно доверял своему «личному» информатору – разведка докладывала наверняка: война с СССР переносится на июнь. О скором нападении телеграфировали и Сталину, и ставили в известность советский генералитет.

Возможно, Сталин верил не только своей разведке, но и Гитлеру – он полагался на пакт о ненападении и в то же время не мог ни доверять полученным разведданным. Но его первостепенной обязанностью было: не стратегическая подготовка советских войск, а экономическое и политическое состояние существующего в СССР строя. Что касается боязни противоречий вождю, то есть пример, опровергающий эти факты. Например, адмирал Н.Г. Кузнецов не боялся принимать самостоятельные решения и поставил свой флот в повышенную боевую готовность. Флот был хорошо затемнён, уравновешен и боеспособен – сумел постоять за себя и дать серьёзный отпор врагу.

Принимая во внимание тот факт, что И.В. Сталин не имел непосредственных полномочий в распоряжении частей Красной Армии и не стоял во главе Вооружённых Сил СССР, он не может нести вину за поражение советских войск в первые дни войны. Его просчётом явилось лишь то, что во главе Генштаба он поставил не имеющего теоретического опыта военного планирования Г.К. Жукова. Но новый строй требовал новых кадров и это всё ещё не разобранная, и не разрешённая до конца дилемма.

Неподготовленность к обороне лежит на неумелых маршалах и плохих командирах. Солдаты сражались самоотверженно – доказательством этого стала доблестная оборона Брестской крепости, за которую погибали не только мужчины, но и их жёны. Героизм советских мастеров авиации не остался незамеченным в первых же боях на границе с Европой. И если, игнорируя факты, всю вину перекладывать на одного человека, то зачем тогда нужны генералы и маршалы, которые при таком чине просто обязаны справляться со своей должностью. Иосиф Сталин не мог и не должен был вникать во все сферы производства и вооружённых сил – для этого существуют непосредственные начальники.

После расстановки сил, после смещения командиров и замены их другими, после того, как сама война определила, кому ею владеть – военное дело обретало успех, но только потери уже были слишком великими. В процессе ожесточённых боёв и яростного сопротивления выявлялись смелые командиры и правильные стратеги. Во время генерального сражения на Курской дуге командиры РККА сделали как раз то, что должны были обеспечить в летние месяцы 1941 года: прочную оборону, артподготовку, взаимодействие сил разного рода войск. И вряд ли Верховный главнокомандующий принимал участие в разработке обороны и наступления. Иосиф Сталин лишь утверждал планы маршалов – командный состав сам принимал решения. Учитывая равные по качеству силы, преимущество в сражении под Курском определялось умением и решительностью солдат. И поскольку тогда командиры не допускали неправильных действий – враг был разбит и не смог уже преодолеть отступление своих войск.

После освобождения Родины народ СССР вправе был предъявить претензии своему вождю, спрашивая его о том: как он мог допустить войну на своей территории? Но на русской земле разбойничали французы. На русскую землю дерзко вторгались и турки, и шведы. А советский народ понимал, что проблема не в их руководителе, а в Европе, с пренебрежением относившейся к новому социалистическому строю. В конце Второй мировой Иосиф Сталин доказал свой политический профессионализм, сумев договориться о мире и сотрудничестве с У. Черчиллем и Ф.Д. Рузвельтом.
Автор: Сергей Лисица


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Комментарии 27

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:58
    победителей,не судят.
    андрей юрьевич
    1. сибиралт Сегодня, 06:51
      Да не был Сталин Генсеком со дня образования КПСС. Первым генсеком КПСС стал Брежнев. Автору двойка за дремучую безграмотность и навязывание декоммунизации (она же русофобия).
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 07:04
        У Победы разные лица..В том числе и со слезами и ужасом..Но главное-ИТОГ.
        210окв
      2. svp67 Сегодня, 07:16
        Цитата: сибиралт
        Автору двойка за дремучую безграмотность и навязывание декоммунизации (она же русофобия).

        Да он и в военном деле "как свинья в апельсинах. Столько дури давно не читывал.
        svp67
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 06:00
    В поражении-виноват Сталин.В победе-маршалы.Хватит валить на Сталина проигрыши.Армиями командовали командармы.В чём себя и показали.Потеряли территорию и кучи техники?Сталин комвзвода или комбатом там был?Не надо мне историю пропечатывать.Наши и в первые дни войны за границей воевали.Некомпетентность командующих-кто знает.Историю не переписать.Но-в чём она была тогда-это не учебники истории.Мы никогда не узнаем правды.Главное-что наши деды и отцы победили в этой войне.За Родину.За Сталина.Жаль минуса отменили.Иначе вдолбили-бы парни меня в черепа.
    ВЕРЕСК
    1. svp67 Сегодня, 07:18
      Цитата: ВЕРЕСК
      В поражении-виноват Сталин
      Я всю сознательную жизнь провел в армии и там усвоил один из главных принципов - командир ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЕ. ПОРАЖЕНИЯ и ПОБЕДЫ это все ЕГО. Раз Сталин принял на себя ВЕРХОВНОЕ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ, то его вина в поражениях и заслуга в победах.
      svp67
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:25
        то его вина в поражениях и заслуга в победах Заслуги мало где описаны.Только Жуков.Сталин-просто трубку курил.Конев ему докладывал чего-то.Шапошников-умнейший нач.генштаба.Сталин-вообще нипричём.Простой Генералиссимус. svp67 -С уважением.Может я в чём-то и не прав. drinksТо-же малость послужил.20 лет всего.
        ВЕРЕСК
  3. Ольгович Сегодня, 06:22
    Виноват ли Сталин в разгроме Красной Армии в первые дни войны?

    Конечно-как руководитель государства.
    Или кто-то другой делал это ?
    Ольгович
    1. Арон Заави Сегодня, 06:31
      Цитата: Ольгович

      Конечно-как руководитель государства.
      Или кто-то другой делал это ?

      Вот именно. Как нельзя отрицать его заслуг в победах КА, так нельзя отрицать его вины в ее поражениях.
      Арон Заави
    2. alstr Сегодня, 07:02
      Как руководитель - виноват. Но значительную часть вины должны принять на себя военные, которые выдавали желаемое за действительное. Поэтому и решения на самом верху были неверными в большинстве случаев.
      Единственное, что можно предъявить Сталину напрямую - это Киевский котел. Т.к. это по эго распоряжению войска то отводили, то нет. Хотя есть мнение, что такая непоследовательность была связана тем, что необходимо было показать Англии и США, что мы держимся на ранее занимаемых рубежах.
      При этом и здесь военные тоже были не навысоте.
      alstr
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:24
    Конечно, И.В. Сталин несет ответственность за провальное начало войны. Но он смог мобилизовать всю страну и армию и победить. А все остальное вторично.
    Uncle Lee
  5. Monster_Fat Сегодня, 06:35
    А Сталин и не снимал с себя ответственности за ошибки и поражения в первый период войны-кстати, как и сама партия коммунистов. Ну, и чтобы там не говорили, но оба его сына были на фронте во время войны и один из них погиб.-так, что и он заплатил ту же цену, что и весь народ его страны. А вот, где детки современных руководителей Pоссии? Неужто воюют на сирийском фронте или выхаживают раненных в госпиталях?
    Monster_Fat
    1. Александр романов Сегодня, 06:41
      Цитата: Monster_Fat
      А Сталин и не снимал с себя ответственности за ошибки и поражения в первый период войны

      Поэтому снимал командущих фронтов.понижал в званиях на право и на лево. Всех,но только не себя lol
      Цитата: Monster_Fat
      А вот, где детки современных руководителей Pоссии? Неужто воюют на сирийском фронте или выхаживают раненных в госпиталях?

      А что идет 3 мировая? Где сыны и дочери твоего любимого американского правительства? Или как принц Гарри воюет,под охраной роты спецназа laughing
      Александр романов
      1. strannik1985 Сегодня, 07:06
        Его компетенция в мирное время ровно одна-под тем или иным соусом дать команду на приведение войск в полную боевую готовность. Деталями(БУС, новая ОШС, близкая к военному времени, официальная мобилизация и т.д.)ведает Генштаб. Так как армия встретила войну в штатах мирного времени-это ,в том числе,его ошибка.
        У председателя ГКО(военное время) обязанности и ответственность другая.
        strannik1985
      2. Alex_59 Сегодня, 07:11
        Цитата: Александр романов
        Поэтому снимал командущих фронтов.понижал в званиях на право и на лево. Всех,но только не себя

        По описанию похоже на Путина. Тоже всех понижает, всех строит. Только не себя. Демократия же. laughing
        Alex_59
        1. Александр романов Сегодня, 07:12
          Цитата: Alex_59
          По описанию похоже на Путина.

          Только с одной разницей,Путин у нас виноват во всём. А Сталин невиноватый во всём.
          Александр романов
      3. Monster_Fat Сегодня, 07:19
        принц Гарри воюет,под охраной роты спецназа

        Но, ведь воюет... wink
        Monster_Fat
    2. сибиралт Сегодня, 06:57
      Согласен. Победителей не судят!
      сибиралт
    3. ВЕРЕСК Сегодня, 07:36
      "Я солдата на фельдмаршала не меняю".А вот, где детки Как где.Есть и в Калифорнии,и в Черногории,и в Сирии.Не удивляйтесь.Дети уже не те.Многие просто против решения родителей.И у генералов сыновья воюют.И не офишируют свою принадлежность.
      ВЕРЕСК
  6. Юрий Гулий Сегодня, 06:46
    Европу громили немецкие офицеры - участники первой мировой и их дети. Где были русские офицеры, участники мировой с их опытом, а также их дети? Немногочисленные русские профессионалы войны были перебиты в гражданскую, расстреляны в Крыму большевиками, эмигрировали за границу. Сталин не особо виноват в разгромах 41-42. Виноватые очевидны.
    Юрий Гулий
    1. Alex_59 Сегодня, 07:08
      Цитата: Юрий Гулий
      Немногочисленные русские профессионалы войны были перебиты в гражданскую, расстреляны в Крыму большевиками, эмигрировали за границу.

      А Сталин не большевик? Сталин - большевик. Это раз.
      И два. Почти половина офицерского корпуса царской армии перешла на службу к большевикам. И никуда они не испарились из Красной армии после окончания гражданской войны. Они продолжили службу. А вот дальше... В результате нескольких волн чисток и репрессий почти все были уничтожены. А те кто не был уничтожен к началу ВОВ не служили по возрасту и состоянию здоровья. Из более-менее состоявшихся царских офицеров в строю к ВОВ дошли единицы (Шапошников, Собенников, и еще некоторые). Возникает вопрос - кто уничтожил этих людей, которые могли бы быть полезными? В первую волну репрессий в 20-е годы почти никого не расстреливали, а покаявшихся даже возвращали на службу и восстанавливали в должностях. А вот в 30-е годы, под руководством Ягоды и Ежова людей просто истребили. Знал ли об этом Сталин? Думаю что знал прекрасно. Возможно механизм репрессий, запущенный в том числе по решению Сталина имел благие замыслы по избавлению от внутренних врагов, но в итоге все превратилось в полный... ужас в общем. И это вина и ошибка Сталина. Которую он кстати осознал, убрав и Ежова и Ягоду, и поставив разгребать этот бардак Берию, мнгновенно остановившего махових репрессий. Вот такой он Сталин разнообразный - и ошибки и успехи в одном флаконе.
      Щас конечно начнут орать - "проклятые большевики" и т.д. Попытка загнать жизнь в стереотипы и двуполярные категории (большевик/не большевик) заранее обречены. Ежов - главный палач репрессий - большевик. И Берия, остановивший репрессии - большевик. И Сталин. И Горбачев. И даже Путин. Не находите что тут все несколько сложнее, чем "проклятые большевики"?
      Alex_59
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 07:10
      Цитата: Юрий Гулий
      Немногочисленные русские профессионалы войны были перебиты в гражданскую, расстреляны в Крыму большевиками, эмигрировали за границу.

      Угу. Из ста пятидесяти тысяч профессиональных военных, служивших в офицерском корпусе дореволюционной России, в Красной Армии сражались семьдесят пять тысяч человек против тридцати пяти тысяч старого офицерского состава на службе у белогвардейцев. Их вклад в победу в Гражданской войне неоспорим, пятьдесят три процента командного состава Красной Армии являлись офицерами и генералами Императорской Армии.
      Многим представителям младшего офицерского состава удалось сделать успешную военную карьеру и даже стать Маршалами СССР. Среди них такие известные военачальники как бывший подпоручик Л.А. Говоров, штабс-капитаны Ф.И. Толбухин и А.М. Василевский, полковник Б.М. Шапошников.
      Андрей из Челябинска
  7. Alex_59 Сегодня, 06:56
    Конечно Сталин виноват в поражениях первых дней войны. Он выстраивал систему управления, он принимал все ключевые решения. Не он один виноват конечно, виновных много, но он как лидер государства первый из виновных.
    Не надо заниматься самообманом - он до добра не доводит. Николай второй виноват в развале РИ, Сталин виноват в репрессиях и поражениях в начале войны, Горбачев виноват в развале СССР и так далее. А как еще? Тяжело быть лидером. У каждого лидера свои взлеты и падения. Об успехах говорить не стану, а то опять срачь начнется. Победы и успехи тоже были у каждого из правителей, у кого-то больше, у кого-то меньше.
    Alex_59
  8. сибиралт Сегодня, 06:58
    Цитата: Monster_Fat
    А Сталин и не снимал с себя ответственности за ошибки и поражения в первый период войны-кстати, как и сама партия коммунистов. Ну, и чтобы там не говорили, но оба его сына были на фронте во время войны и один из них погиб.-так, что и он заплатил ту же цену, что и весь народ его страны. А вот, где детки современных руководителей Pоссии? Неужто воюют на сирийском фронте или выхаживают раненных в госпиталях?

    Согласен. Победителей не судят! Разгромить всю Европу на нашей границе было вообще не реально.
    сибиралт
  9. Андрей из Челябинска Сегодня, 07:06
    Лютый бред. Автор не дал себе труда изучить вопрос, он банально не знает, что произошло в приграничном сражении и почему, не владеет планами РККА и вообще крайне слабо представляет себе историю Великой Отечественной.
    именно оборона показала свою эффективность в сражениях на Курской дуге

    fool
    Андрей из Челябинска
  10. konus Сегодня, 07:22
    Нет, но какая попытка обелить И.В. Сталина. Согласен с тем, что каждый отвечает за свое. Это, как минимум справедливо. Однако, перейдем к существу изложенного в статье. Еще в 30 -е годы в Генштабе СССР была разработана теория глубокой операции. как один из вариантов маневренной войны. В это же время (несколько позднее во времени) в Германии была разработана теория "блицкрига" - германского варианта теории глубокой операции. Но ведь маневренная война (то ли в виде практической реализации теории глубокой операции, то ли в виде блицкрига) предусматривала в качестве маневра и наступление, и оборону, и отступление. Посмотрите описание всех маневров, военных игр на картах и на местности, проводимых в РККА. И увидите, что рассматривались только элементы наступления, очень редко вопросы организации обороны и совсем не рассматривались вопросы отступления (даже в теории). Но ведь отступление как маневр войск гораздо сложнее чем такой маневр, как наступление. Возникает вопрос: Почему? А вот здесь на первое место выступает идеология - то есть епархия товарища Сталина. Красная Армия как вооруженная сила пролетариата не может отступать. И даже после событий на Халгин Голе, после блицкрига, который продемонстрировали немцы в Польше и Франции, в РККА (ни в Генштабе, ни в Академии Генштаба) не был проведен подробный и детальный анализ произошедшего. Второй вопрос - Почему? Отвечу сам - некому! Все, кто хоть немного разбирался в стратегических и оперативно-тактических вопросах, были либо уничтожены, либо репрессированы. А в этом, тоже товарищ Сталин белее снега? Остались командовать в РККА только те, кто показал полнейшую военную безграмотность как в советско-финской войне 1939 - 1940 года, так и в первый период ВОВ. На место убиенных (на всех уровнях командования) пришли люди, может быть и талантливыми, но не имеющим ни опыта, ни необходимых знаний. Так что не надо обелять товарища Сталина! Другой вопрос, что каждый должен отвечать за содеянное и не содеянное лично им.
    konus
  11. FirstNormann Сегодня, 07:24
    да в чем же он виноват_звездешь_с таким то взглядом мудрым захочешь и то не сможешь накосячить_его обманывали подлецы а он добрый и наивный верил_не смейте_ уберите грязные ручонки_именем сталина победили_бла бла бла_берия тоже хороший_ обидели пулей в затылок такого человека
    FirstNormann
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