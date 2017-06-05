18:16 05 июня

Катар: Разрыв дипотношений с нами направлен на то, чтобы подчинить нас внешней силе

Министерство иностранных дел Катара впервые высказалось в связи с крупнейшим международным скандалом, в центре которого оказалась Доха. По сообщению пресс-службы главного внешнеполитического ведомства, те страны, которые разорвали дипломатические отношения с Катаром на основе заявлений о поддержке официальной Дохой международных террористических группировок, «не представили никаких доказательств своих слов, так как таких доказательств не существует в природе».

Турецкое информационное агентство Анадолу приводит фрагмент заявления МИД Катара:
Против Катара проводится клеветническая кампания, которая направлена на нанесение ущерба стране, тогда как Доха активно участвует в работе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, с уважением относится к суверенитету других стран, не вмешивается в их внутренние дела, ведёт борьбу с терроризмом и экстремизмом. Аргументация решения о разрыве дипломатических отношений с Катаром не выдерживает никакой критики и является итогом спланированной клеветнической кампании, проводимой посредством СМИ.


В документе заявлено, что главная цель кампании – вмешательство во внутренние дела Катара, а также «перевод страны под внешнее управление».


Катар: Разрыв дипотношений с нами направлен на то, чтобы подчинить нас внешней силе


В заявлении говорится, что к давлению на Катар «для массовости» решили привлечь Египет, Йемен и Ливию.

Напомним, что помимо этих трёх стран дипконтакты с Катаром сегодня разорвали Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ. Инцидент с отзывом послов именно этих государств из Катара проявлял себя и несколько лет назад. Тогда, как и сейчас, первую скрипку в демарше играл Эр-Рияд. Однако на полный разрыв дипломатических отношений с Катаром страны тогда всё же не пошли.

Несколько часов назад дипотношения с Катаром разорвала Мальдивская Республика.

Ситуацию попросили прокомментировать министра иностранных дел Сергея Лаврова. Слова главы МИД РФ приводит ТАСС :
Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают, что за любым событием в мире стоим мы, заверяю, что это не так.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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Комментарии 62

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  1. Zibelew Сегодня, 14:36
    Грабить будут Катар
    Zibelew
    1. kirgiz58 Сегодня, 14:40
      Что-то вспомнилась старенькая песенка: " Купил Доху я, на меху я, себя от холода страхуя......., доха не греет ..абсолютно." laughing
      kirgiz58
      1. Чёрный Сегодня, 14:43
        1Сдаётся мне, что если в ближайшее время Катар не купит у одной исключительной заокеанской страны оружия на 300 миллиардов, то его шариатские законы станут вдруг недостаточно демократичными wassat
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 14:55
          Что, кстати, с динамикой цены на нефть?
          Тралл
          1. Владыка Ситх Сегодня, 14:59
            Немного выросли
            Владыка Ситх
            1. maxim947 Сегодня, 15:04
              Катар уже довы..ся уже настолько, что его как клопа раз 10 раздавить надо было. И фраза:
              ...что главная цель кампании – вмешательство во внутренние дела Катара, а также «перевод страны под внешнее управление».[i][/i]
              развеселила))), тоже мне независимое государство... Там сверху правильно подметили, что заказ на 300млрд вооружений позволит признаться, что ошибались)))))
              maxim947
              1. Монос Сегодня, 15:18
                Всё достаточно просто:
                Монос
                1. AID.S Сегодня, 16:33
                  Цитата: Монос
                  Всё достаточно просто:

                  А как сюда вписывается визит министра обороны саудитов, - и недели не прошло?
                  AID.S
                  1. Дрюня2 Сегодня, 17:56
                    Катар наносит ответный удар: появилась информация о связях ОАЭ с Израилем
                    ====
                    Оказавшись в состоянии блокады после прекращения дипломатических отношений со своими соседями по региону, Катар решил не остаться в долгу и стал тиражировать в подконтрольных ему СМИ информацию об их тайной дипломатии. Принадлежащий Дохе телеканал Al Jazeera выпустил репортаж о тайной дипломатии Объединенных Арабских Эмиратов, показывающий закулисную деятельность этого государства в неприглядном по отношению к соседям по Ближнему Востоку свете.
                    =====
                    далее здесь
                    https://eadaily.com/ru/news/2017/06/05/katar-nano
                    sit-otvetnyy-udar-poyavilas-informaciya-o-svyazya
                    h-oae-s-izrailem?utm_source=smi2
                    Дрюня2
              2. Чёрный Полковник Сегодня, 15:28
                А хто ж им продаст то? Разве что если лет пять спустя после того, как "отдемокрачат" по полной. Или, как вариант, попросить ввести контингент туристов из одной северной страны с суровым климатом. Но это уже фэнтези...
                Чёрный Полковник
        2. Pirogov Сегодня, 15:07
          Цитата: Чёрный
          1Сдаётся мне, что если в ближайшее время Катар не купит у одной исключительной заокеанской страны оружия на 300 миллиардов, то его шариатские законы станут вдруг недостаточно демократичными

          Сто % ,не чё сами виноваты теперь пусть жрут и благодарят своих ,,друзей,,,.
          Pirogov
    2. Александр романов Сегодня, 14:43
      Цитата: Zibelew
      Грабить будут Катар

      Тот редкий случай,когда мне абсолютно наплевать.
      Александр романов
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:46
      Тагерьян hi -не грабить, а обирать, заставят платить, или обирут до нитки sad Враг назначен -врага будут медленно но верно душить и давить, пока не выгребут все бабки, не сменят власть на более податливую no
      Изгоняющий либероидов
      1. Zibelew Сегодня, 14:51
        Сергей Витальевич hi Заводчики террористов переругались на тему, чьи породистее. А почему нельзя пустить эмира Катара в расход, как Каддафи? Страну в дерибан, деньги изъять. В первый раз что ли.
        Zibelew
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:54
          Тагерьян-мое ВАМ почтение hi drinks hi
          Изгоняющий либероидов
      2. voyaka uh Сегодня, 14:52
        Но Катар действительно оборзел со предела со своими шальными миллиардами.
        Повезло с этими хакерами. Может, наш какой-то парнишка схулиганил? wassat
        voyaka uh
        1. Чёрный Сегодня, 14:56
          Давно известно: раз хакер- значит российский laughing
          Чёрный
        2. Александр романов Сегодня, 15:29
          Цитата: voyaka uh
          Но Катар действительно оборзел

          Во сколько Израиль будет бомбить Катар?
          Александр романов
      3. Касым Сегодня, 15:01
        Ждите аль-Тани в Москве и воспользуйтесь ситуацией.
        1. Пусть инвестирует в РФ - деньги прятать будут, могут ведь и санкции наложить.
        2. Расшатывание арабской коалиции.
        3. Пусть покупают российские вооружения.
        4. Пусть американские базы закрывают.
        И т.д. laughing
        Касым
        1. Александр романов Сегодня, 15:46
          Цитата: Касым
          1. Пусть инвестирует в РФ

          Лучше конкретно в меня
          Ливия и Иемен ,тоже разорвали дипотношения.
          Александр романов
      4. alexmach Сегодня, 15:30
        Да вот совсем не факт, вдруг до конца недели договорятся и помирятся?
        alexmach
        1. Дрюня2 Сегодня, 15:46
          Цитата: alexmach
          договорятся и помирятся?

          winked
          РИА
          https://ria.ru/world/20170605/1495855113.html
          Жители Катара скупают продукты питания и воду в ожидании дефицита
          КАИР, 5 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Жители Катара в понедельник спешно скупают продукты питания и питьевую воду на фоне разрыва рядом стран дипломатических отношений с государством, пишет египетский новостной портал "Йоум7" со ссылкой на свидетельства очевидцев
          "Жители бросились во все близлежащие бакалейные лавки и супермаркеты, скупают молоко, воду, рис, яйца. Из магазинов продукты вывозят целыми машинами, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия", — сообщили очевидцы. По их словам, "ничего подобного тут никогда не видели".
          Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.
          ==========
          СМИ сообщили об отзыве лицензии у Al Jazeera в Саудовской Аравии
          РБК:
          http://www.rbc.ru/rbcfreenews/593524719a794796fe8
          ff89f
          Дрюня2
    4. НасРать Сегодня, 14:49
      Цитата: Zibelew
      Грабить будут Катар

      Идет воспитательный процесс... Катар за сближение с Ираном, за единство мусульман и прочее...многим это не нравиться.
      Порка публичная, за мысли собственные!
      НасРать
    5. INVESTOR Сегодня, 15:16
      огда как Доха активно участвует в работе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, с уважением относится к суверенитету других стран, не вмешивается в их внутренние дела, ведёт борьбу с терроризмом и экстремизмом

      Что то слабо верится request На измену сели angry
      INVESTOR
  2. 210окв Сегодня, 14:37
    Да кто вы такие что бы вас подчинять?Мал клоп,да вонюч..
    210окв
  3. Чёрный Сегодня, 14:37
    В клубе друзей ИГИЛ грызня laughing
    Чёрный
  4. kefan Сегодня, 14:38
    Может на этом фоне и цены на нефть поднимутся, хотя их там сам черт не разберет.
    kefan
    1. kirgiz58 Сегодня, 14:42
      Цитата: kefan
      Моет на этом фоне и цены на нефть поднимутся, хотя их там сам черт не разберет.

      С чего это? Катар разве прекращает дОбычу и продажу углеводородов?
      kirgiz58
      1. Александр романов Сегодня, 14:44
        Цитата: kirgiz58
        Катар разве прекращает дОбычу и продажу углеводородов?

        Второй этап -санкции
        Александр романов
        1. kirgiz58 Сегодня, 14:47
          Цитата: Александр романов
          Второй этап -санкции

          Тогда у них один выбор остался-просить о включении в состав России автономным округом Катар (два раза санкции не наложат) laughing
          kirgiz58
  5. Холуай Сегодня, 14:38
    Катар наш важнейший инвестор! А так то он за Иран
    Холуай
    1. Александр романов Сегодня, 14:41
      Цитата: Холуай
      Катар наш важнейший инвестор!

      Чего?
      Александр романов
      1. Холуай Сегодня, 15:10
        Катарский инвестиционный фонд купил крупный пакет акций Роснефти очень дорого.Там даже Путин их лично принимал...
        Холуай
        1. Александр романов Сегодня, 15:13
          Цитата: Холуай
          Катарский инвестиционный фонд купил крупный пакет акций Роснефти очень дорого.

          И что с того,постоянно кто то .что то покупает.
          Цитата: Холуай
          Там даже Путин их лично принимал...

          Он постоянно кого то лично принимает
          Александр романов
          1. Холуай Сегодня, 15:19
            Не, это политическая инвестиция.Такие большие деньги удалось получить в то время когда все инвесторы отвернулись от страны...
            Холуай
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:48
      Холуай-идете стопами Отдела? ??? fool Или катарцы ВАС лично спонсируют? ???
      Изгоняющий либероидов
  6. soroKING Сегодня, 14:38
    катар кишков wassat
    soroKING
  7. Satum Сегодня, 14:39
    Завтра по мирятся ))). Им наверно не могут простить инвестиций в нашу страну smile
    Satum
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:39
    Сейчас в Катаре будут "искать демократию и насаждать общечеловеческие ценности "типа гомиков! recourse Короче, или переворот, или Сирия номер 2!! sad
    Изгоняющий либероидов
    1. zivXP Сегодня, 14:46
      Угроза демократии в Катере. Срочно должна придти Америка на помощь.
      zivXP
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:55
        А может быть мы их сами того-побомбим немного? ?? belay
        Изгоняющий либероидов
        1. zivXP Сегодня, 15:54
          Да там и так уже рука Москвы и не одна, а обе. :)
          zivXP
  9. Рабинович_007 Сегодня, 14:43
    Обычные террористы.
    Рабинович_007
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:57
      Рабинович -они не обычные, они спонсоры, они просто сейчас крайние, и не лучше тех же саудитов.
      Изгоняющий либероидов
      1. Рабинович_007 Сегодня, 15:06
        судиты тоже, знаю.
        не всё сразу
        Рабинович_007
  10. Капитан Пушкин Сегодня, 14:46
    Катар, это кто?
    Такой, маленький, богатенький Буратино?
    А у Саудитов с наличностью стало плохо?
    Этот подлый Буратино должен за все ответить и всем имеющимся поделиться! Причем не поровну, по честному!
    Капитан Пушкин
  11. Рабинович_007 Сегодня, 14:51
    Резинка на голове мудрости не прибавила.
    И нефти много, денег полно... Нет всё рано спокойно не живётся, и хамас и аль джазира с хизбалой... Сущность есть сущность.

    Придётся все это забрать.
    Рабинович_007
    1. 100502 Сегодня, 15:29
      Деньги портят людей
      100502
  12. pjastolov Сегодня, 14:51
    Грабить будут Катар
    ну вот и последствия покатушек Трампа laughing
    pjastolov
  13. LÄRZ Сегодня, 14:58
    Проект ИГИЛ на БВ сворачивается. А кто ответит за весь тот бардак, который ИГИЛовцы учинили? Вот и нашли "стрелочника"- Катар. Тем более, что с США это всё уже обговорено и согласовано. Теперь шарахаться будут от Катара, как от прокажённого чумного.
    LÄRZ
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:02
      Цитата: LÄRZ
      Теперь шарахаться будут от Катара, как от прокажённого чумного.

      А надо бы от саудитов ...
      bouncyhunter
      1. LÄRZ Сегодня, 15:13
        Цитата: bouncyhunter
        А надо бы от саудитов ...

        Ну. кого назначат, от того и будут шарахаться, разрывая дипотношения и всякое другое. Пустое это всё, игра на публику. "Ворон ворону глаз не выклюет".
        LÄRZ
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:14
          Согласен , Витя . Спектакль и есть .
          bouncyhunter
  14. Monster_Fat Сегодня, 15:03
    Германия и ЕС получили предложение от Трампа перейти на сжиженный газ из США, отказавшись от "газпромовского".... однако европейцы, ссылаясь на катарский газ, отказались покупать СПГ из США, мол дорого- теперь выбора у них не будет, чей газ покупать..... Может именно здесь "собака порылась"..... wink
    Monster_Fat
    1. pjastolov Сегодня, 15:23
      так не только порылась, а еще и рыжую хитрую морду показала - ничего личного, просто бизнес request
      pjastolov
  15. faterdom Сегодня, 15:03
    Я вчера накаркал Катару, в новости о попытках ИГИЛ прорываться в Ливан. Я там посоветовал дорогу игиловцам давать только в Саудовскую Аравию и Катар - пусть там свои художества проявят!
    И вот сегодня узнаю - Катар слили, он и будет виноват во всем!
    Что ж, пусть страдает - заслужил вполне, и за Ливию, и за Сирию, и за наш самолет из Египта.
    Но, надеюсь, что это только первый мешок с балластом, который бросают "главнюки", и, поскольку дела пойдут все-таки для них не на лад, а совсем даже вразнос - КСА будет следующим мешком.
    А за Украину, похоже, ответственным будет Германия...
    Кто там еще не успел вступить в какую-нибудь НАТУ или коалицию? Оченно нужны бараны. Жертвенные. Пойдут и белые, и черные -любые!
    Ибо боги разгневались на главнюков, надо их ублажать!
    faterdom
  16. максим1987 Сегодня, 15:09
    Цитата: Чёрный
    1Сдаётся мне, что если в ближайшее время Катар не купит у одной исключительной заокеанской страны оружия на 300 миллиардов, то его шариатские законы станут вдруг недостаточно демократичными wassat


    у них места в стране под склады не хватит wassat
    максим1987
  17. Оператор Сегодня, 15:15
    В результате наезда со стороны Саудовской Аравии Катар (численность населения 1,9 млн. человек) разместит на своих военно-воздушных базах Су-35С ВКС РФ (в дополнение к самолетам ВВС США - мы же партнеры) и закупит полный комплект С-400, "Искандер-М", КР "Калибр", Т-90, БМП-3, САУ "Коалиция" и ПТУР "Корнет" bully
    Оператор
    1. Sergej1972 Сегодня, 18:14
      Собственно подданных эмира тысяч триста.
      Sergej1972
  18. uskrabut Сегодня, 15:58
    Там половина арабских государств с ИГИЛ контачит, а Катар пойдет в качестве мальчика для битья. Нашли цитадель зла laughing Они конечно не святые, но посмотрите, кто первым разорвал с ними дипотношения. Цирк!
    uskrabut
  19. Incvizitor Сегодня, 16:05
    с уважением относится к суверенитету других стран, не вмешивается в их внутренние дела, ведёт борьбу с терроризмом и экстремизмом.
    wassat
    Incvizitor
  20. 23424636 Сегодня, 16:11
    в Кремле могут бухнуть за разборки в тылу врага. Катар это причина войны в Сирии ,хотя эту версию для штатов заказали как всегда "невинные "израильские хасиды .Израиль конечно всегда рад что Сирию по некой иудо штатовской версии начали хлестать за невозможность прокладки газопровода из Катара в Европу . Но это версия ,,,заказчик Израил ,разводник Штаты , финансируют суниты- имеющие газовый потенциал Катар и ненавидящий шиитов Эр Рияд . Но тут в их сцепке случился разрыв - израил в скорби.
    23424636
Картина дня