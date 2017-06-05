Катар: Разрыв дипотношений с нами направлен на то, чтобы подчинить нас внешней силе
Министерство иностранных дел Катара впервые высказалось в связи с крупнейшим международным скандалом, в центре которого оказалась Доха. По сообщению пресс-службы главного внешнеполитического ведомства, те страны, которые разорвали дипломатические отношения с Катаром на основе заявлений о поддержке официальной Дохой международных террористических группировок, «не представили никаких доказательств своих слов, так как таких доказательств не существует в природе».
Турецкое информационное агентство Анадолу приводит фрагмент заявления МИД Катара:
В документе заявлено, что главная цель кампании – вмешательство во внутренние дела Катара, а также «перевод страны под внешнее управление».
В заявлении говорится, что к давлению на Катар «для массовости» решили привлечь Египет, Йемен и Ливию.
Напомним, что помимо этих трёх стран дипконтакты с Катаром сегодня разорвали Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ. Инцидент с отзывом послов именно этих государств из Катара проявлял себя и несколько лет назад. Тогда, как и сейчас, первую скрипку в демарше играл Эр-Рияд. Однако на полный разрыв дипломатических отношений с Катаром страны тогда всё же не пошли.
Несколько часов назад дипотношения с Катаром разорвала Мальдивская Республика.
Ситуацию попросили прокомментировать министра иностранных дел Сергея Лаврова. Слова главы МИД РФ приводит ТАСС :
Турецкое информационное агентство Анадолу приводит фрагмент заявления МИД Катара:
Против Катара проводится клеветническая кампания, которая направлена на нанесение ущерба стране, тогда как Доха активно участвует в работе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, с уважением относится к суверенитету других стран, не вмешивается в их внутренние дела, ведёт борьбу с терроризмом и экстремизмом. Аргументация решения о разрыве дипломатических отношений с Катаром не выдерживает никакой критики и является итогом спланированной клеветнической кампании, проводимой посредством СМИ.
В документе заявлено, что главная цель кампании – вмешательство во внутренние дела Катара, а также «перевод страны под внешнее управление».
В заявлении говорится, что к давлению на Катар «для массовости» решили привлечь Египет, Йемен и Ливию.
Напомним, что помимо этих трёх стран дипконтакты с Катаром сегодня разорвали Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ. Инцидент с отзывом послов именно этих государств из Катара проявлял себя и несколько лет назад. Тогда, как и сейчас, первую скрипку в демарше играл Эр-Рияд. Однако на полный разрыв дипломатических отношений с Катаром страны тогда всё же не пошли.
Несколько часов назад дипотношения с Катаром разорвала Мальдивская Республика.
Ситуацию попросили прокомментировать министра иностранных дел Сергея Лаврова. Слова главы МИД РФ приводит ТАСС :
Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают, что за любым событием в мире стоим мы, заверяю, что это не так.
Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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