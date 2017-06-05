Катар: Разрыв дипотношений с нами направлен на то, чтобы подчинить нас внешней силе

Против Катара проводится клеветническая кампания, которая направлена на нанесение ущерба стране, тогда как Доха активно участвует в работе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, с уважением относится к суверенитету других стран, не вмешивается в их внутренние дела, ведёт борьбу с терроризмом и экстремизмом. Аргументация решения о разрыве дипломатических отношений с Катаром не выдерживает никакой критики и является итогом спланированной клеветнической кампании, проводимой посредством СМИ.

Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают, что за любым событием в мире стоим мы, заверяю, что это не так.