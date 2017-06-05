18:23 05 июня

Японцы продемонстрировали первый F-35, собранный в стране

Первый собранный в Японии боевой самолет F-35 был представлен журналистам на заводе корпорации Mitsubishi Heavy Industries в префектуре Айти. После испытательных полетов две такие машины в течение нынешнего финансового года будут переданы ВВС страны, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo

Японцы продемонстрировали первый F-35, собранный в стране


F-35 разработан американской корпорацией Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО и других союзников США как основной боевой тактический многоцелевой самолет. Он выполнен по технологии "стелс", делающей его малозаметным для радаров.


ВВС, ВМС и корпус морской пехоты США планируют в течение нескольких десятилетий закупить более 2,6 тыс. таких истребителей различных модификаций. В Японии они будут собираться по лицензии и постепенно должны стать основой военно-воздушных сил страны. Первые F-35 предполагается разместить на базе ВВС Мисава на севере главного японского острова Хонсю.

Всего ВВС Японии планируют закупить 42 таких самолета. ВВС США уже развернули 10 F-35 на авиабазе морской пехоты Ивакуни на юго-западе Хонсю.

Использованы фотографии: источник: asia.nikkei.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 38

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:51
    Так что он без дела стоит -подымать в воздух -нашим же нужно узнать точные его пораметры и возможности! !!! request
    Изгоняющий либероидов
    1. Самаритянин Сегодня, 14:56
      А свой проект 5-го поколения в топку!?
      Вот америкосы жучары, бизнес и нечего личного....

      Симпотяга был...
      Самаритянин
      1. Тралл Сегодня, 15:01
        Может предложить япам совместное нано-производство F-35 на Курилах? smile
        У нас есть кому этим заняться:
        Тралл
        1. Владимир 38 Сегодня, 15:04
          Цитата: Тралл
          Может предложить япам совместное нано-производство F-35 на Курилах?
          У нас есть кому этим заняться:

          Эти то да, они из Ф-35 сделают нано ф35, да такой маленький будет, что не то что радары, а сам чубайс с рогозиным ни чего не увидят.
          -Ф 35 видишь?
          -нет..
          - а он есть) Вот как поработают)
          Владимир 38
          1. yehat Сегодня, 15:17
            это тупик совершенствования стелс-технологий.
            когда продукцию не видно
            yehat
        2. Macross Сегодня, 15:09
          Один заниматься не будет, а второй явно сделает из него нано!
          Macross
      2. Монос Сегодня, 15:03
        Цитата: Самаритянин
        Вот америкосы жучары, бизнес и нечего личного....

        А джапы радуются laughing
        Монос
      3. НЕКСУС Сегодня, 16:29
        Цитата: Самаритянин
        Симпотяга был...

        То что вид знатный это да...а вот с начинкой,арсеналом и тд у самураев проблемы...но пусть допиливают напильником как и евреи,матрассовской чудо авиастроения.Глядишь,может какая зверушка и получится.
        НЕКСУС
        1. Самаритянин Сегодня, 17:06
          Цитата: НЕКСУС
          .Глядишь,может какая зверушка и получится

          Только кто им даст то? Тут такой -растакой самолет ф35 есть...
          Самаритянин
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:12
            Цитата: Самаритянин
            Только кто им даст то? Тут такой -растакой самолет ф35 есть...

            Я про Ф-35 японской сборки и говорю... hi Пилить его самураю будут и обрабатывать напильником,а свой проект похоронят.
            НЕКСУС
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:56
      Витальевич , привет ! hi Не торопись , в инструкции по сборке чёрным по белому написано : "После сборки - обработка напильником" . wink
      bouncyhunter
      1. kirgiz58 Сегодня, 15:00
        Цитата: bouncyhunter
        "После сборки - обработка напильником"

        Тогда получится МИГ-21(в анекдоте)
        kirgiz58
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:02
        Павел hi день добрый drinks я не спешу, а вот нашим спецам его точные характеристики и частоты оборудования нужны до зарезу! У нас под боком он как подарок для разведки hi
        Изгоняющий либероидов
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:04
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          нашим спецам его точные характеристики и частоты оборудования нужны до зарезу

          Нужны - значит будут (а может , уже есть - разведка работает) .
          bouncyhunter
    3. Комментарий был удален.
    4. Александр романов Сегодня, 15:05
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Так что он без дела стоит -подымать в воздух

      Он будет ездить
      Александр романов
      1. viktor. Сегодня, 15:12
        Он же не TOYOTA а MITSUBISHI laughing
        viktor.
        1. Александр романов Сегодня, 15:27
          Цитата: viktor.
          Он же не TOYOTA а MITSUBISHI

          Ну че мне теперь .картинку переделывать ,что ли laughing
          Александр романов
      2. Macross Сегодня, 15:15
        Ты неправ, у Митсубиси другие слоганы
        «Удовольствие от управления автомобилем» (Driving Pleasure)
        «Ответственность перед окружающей средой» (Environmental Responsibility)
        «It’s go time» (Время действовать)
        в Европе - «Drive Alive» (Управляй жизнью)
        в Австралии - «Love that car» (Люби этот автомобиль)
        Macross
      3. истопник Сегодня, 15:23
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Так что он без дела стоит -подымать в воздух

        Он будет ездить

        Он будет делать ката, построят второй - займутся кумитэ.
        истопник
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:11
    Опачки.Уже и япы собирают.F-35 это что?Детский кубик?Мне страшен белый свет машины.Я не могу удержать песца.Он пошёл.
    ВЕРЕСК
    1. voyaka uh Сегодня, 15:23
      Еще итальянцы собирают у себя. Сборка очень необычная, сложная - почти все карбон.
      Допуски - до 1 мм при монтаже целого крыла, например. Ни сварки, ни привычных заклепок.
      Поэтому такая сборка подстегивает японцев и в сборках собственных самолетов.
      voyaka uh
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:33
        Не грусти,Вояка. hi не знаю,как Вы-но мы прорвёмся.
        ВЕРЕСК
  3. yehat Сегодня, 15:20
    вроде как японскую культуру изучаю, но что на фотографии происходит, сказать затрудняюсь
    видимо какое-то мероприятие, задабривающее духов, чтобы самолет не упал
    чтобы такое понимать, нужно там пожить несколько лет, общаясь в быту с местными
    yehat
  4. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:22
    Напоминаю урякалкам, что:
    Сборка истребителей F-35 проводится на трех заводах - в Форт-Уорт (Техас, США), Камери (Италия) и Нагоя (Япония).

    Истребители уже базируются в четырех странах
    Пилоты 8 стран летают на F-35
    11 стран покупают F-35
    Эти самолеты уже размещены на 12 базах
    Цена самолета упала в среднем на 60%
    Произведено более 200 самолетов этого типа
    Полностью подготовлены 400 пилотов и 4000 техников
    в 2022 году будут летать более 1000 истребителей этого типа
    F-35C налетали более 10 тыс часов
    F-35B налетали более 25 тыс часов
    F-35A налетали более 55 тыс часов
    Итого - более 90 тыс часов летного времени
    Молодой_Коммунист
    1. Оператор Сегодня, 15:29
      Напоминаю берберским русофобам - "Пингвин" до сих пор не достиг боевой готовности laughing
      Оператор
      1. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:31
        Русофобов в зеркале поищите. Но успейте до того, как количество Ф-22 + Ф-35 у матрасов и их союзников не превзойдет весь авиапарк России.
        Молодой_Коммунист
        1. voyaka uh Сегодня, 15:38
          Не достиг боевой готовности только морской вариант F-35C (для авианосцев)
          Основной вариант для ВВС F-35A и вариант короткого взлета для морской пехоты F-35B - боеготовны.
          Из них сформированы боевые эскадрилии и они распределены по авиабазам и вертолетоносцам.
          voyaka uh
          1. Оператор Сегодня, 17:12
            Не боеготовы, а всего лишь допущены к полетам - по простому, к показухе.
            Оператор
        2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:17
          Он прячет тело жирное в утёсах. Ну пережрал парень стыренных10 тонн сала.Не смешно.
          ВЕРЕСК
        3. НЕКСУС Сегодня, 16:34
          Цитата: Молодой_Коммунист
          Но успейте до того, как количество Ф-22 + Ф-35 у матрасов и их союзников не превзойдет весь авиапарк России.

          Зато у нас "авиапарк" ракет ПВО далеко не в пример вашему авиапарку этих шедевров авиапрома матрассовского. wassat
          НЕКСУС
          1. Молодой_Коммунист Сегодня, 18:12
            Цитата: НЕКСУС
            не в пример вашему авиапарку

            Какого "вашего" ? Вы не русский?
            Молодой_Коммунист
    2. voyaka uh Сегодня, 15:30
      Цифры уже устарели немного. Их делают шустро - по 5 в месяц.
      Количество переданных заказчикам готовых самолетов 239-240.
      В процессе производства / проверок еще 12-15.
      Налет часов по всем странам перевалил за 100 тыс.
      voyaka uh
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:37
        Красиво нарисовал.Извини Вояка.Это слэнг.Чего-то скоро будет.И не смешное.Не могу понять -где.И устарели нетолько цыфры.Нас уже нехватает.Полтинник-это не крепкость спирта уже.
        ВЕРЕСК
        1. voyaka uh Сегодня, 15:45
          "Нас уже нехватает.Полтинник-это не крепкость спирта уже"////

          Не понял, но вечером выпью стопочку шотландского виски за Ваше здоровье. Пока не могу. drinks
          voyaka uh
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:04
            Не понял,А не сложно.Возмём десять штук пацанов.
            ВЕРЕСК
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:20
              Так-вот этот мой коммент в расчёт не принимать.Как-бы его удалить.voyaka uh hi drinks Всё нормально.Это года.Моложе уже не станем.К сожалению.
              ВЕРЕСК
    3. Комментарий был удален.
  5. Чёрный Полковник Сегодня, 15:35
    Цитата: bouncyhunter
    Нужны - значит будут (а может , уже есть - разведка работает) .

    Так это что же, япы их собрали, чтобы его в ангарах хранить, дабы русские его ТТХ не выведали? Тогда он уж точно невидимый ...
    Чёрный Полковник
  6. Принц_Пенсии Сегодня, 17:23
    Ну молодцы. Самолет ВВП есть. Невидимость есть. Что еще для счастья надо?
    Принц_Пенсии
Картина дня