18:17 05 июня

"Горячий" приём. В ЛНР ликвидирована группа украинских диверсантов

Глава пресс-службы Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщает о том, что бойцам НМ удалось предотвратить проникновение на территорию республики украинской диверсионной группы. Андрея Марочко цитирует Луганский информационный центр :
Вооружённые силы Украины продолжают проводить диверсионно-разведывательную деятельность вдоль всей линии соприкосновения. Одна из таких вылазок противника в районе населённого пункта Калиновка закончилась для них трагически. Из-за непрофессиональных и необдуманных действий диверсионная группа противника в составе около 10 человек подошла к нашим позициям и открыла огонь. Военнослужащие Народной милиции моментально отреагировали и подавили диверсионно-разведывательную группу противника ответным огнём. В результате такой вылазки у противника двое убитых и шесть раненых, которые остались лежать на поле боя. Командование воинской части попыталось скрыть данный факт от вышестоящего командования.


"Горячий" приём. В ЛНР ликвидирована группа украинских диверсантов


Андрей Марочко обратился к украинской стороне с призывом отказаться от подобного рода и забрать тела своих военнослужащих, а также раненых диверсантов.


На этом фоне сообщается о новых случаях беспредела радикалов на территории Украины. Представители радикальных структур продолжают диктовать свои условия, захватывая здания местных администраций в разных областях Украины. После захвата здания Киевской ОГА аналогичное происшествие произошло уже во Львове. Главное требование радикалов заключается в том, чтобы власти их признали «ветеранами АТО» - со всеми обещанными Петром Порошенко льготами. Сам Порошенко фактически дал «индульгенцию» радикалам, способствуя новым вылазкам боевиков «Азова», «Правого сектора», «Свободы» (запрещены в РФ) по всей Украине. Однако признавать тех, кто "воюет в тылу" ветеранами т.н. "АТО" официальный Киев явно не торопится.

Использованы фотографии: russnewsinfo.ru
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Комментарии 30

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:59
    Нужно плевать на минские соглошательства, и больше не милиметра земли не отдовать!
    Изгоняющий либероидов
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:05
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Нужно плевать на минские соглошательства, и больше не милиметра земли не отдовать!

      Давно уже нужно..
      Владимир 38
    2. Монос Сегодня, 15:06
      Однако признавать тех, кто "воюет в тылу" ветеранами т.н. "АТО" официальный Киев явно не торопится.

      А чё так? Даёшь АТО по всей Украине!!!
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:09
        В результате такой вылазки у противника двое убитых и шесть раненых, которые остались лежать на поле боя.

        Это не диверсионная группа , а факультатив по макраме . fool
        bouncyhunter
        1. роман66 Сегодня, 15:15
          какая армия - такие и диверсанты, а если вспомнить кто их там обучал, то исход закономерен
          роман66
          1. osoboye_mneniye Сегодня, 16:07
            А кто их обучал? Похоже, что по фильмам они там учатся.
            Думаете почему российские сериалы с Пореченковым и Ко запретили? Пошли потери большие в ВСУ. Они насмотрятся по телеку, и пытаются воспроизвести в жизни.
            Ну и вот...
            osoboye_mneniye
          2. Orionvit Сегодня, 17:58
            Но почему то убивать ведущих и авторитетных командиров в ЛДНР, у них получается и довольно успешно..
            Цитата: роман66
            какая армия - такие и диверсанты
            Orionvit
  2. Uncle Lee Сегодня, 14:59
    А эти тоже полезли за ветеранскими "корочками" ?
    Не каждая птица долетит до середины Днепра....
    Uncle Lee
    1. pjastolov Сегодня, 15:10
      опять что ли пьяные бандерлоги полезли геройствовать? laughing
      pjastolov
    2. 210окв Сегодня, 15:25
      Полезли...За "деревянными костюмами"...
      Цитата: Uncle Lee
      А эти тоже полезли за ветеранскими "корочками" ?
      Не каждая птица долетит до середины Днепра....
      210окв
  3. Копчёный Сегодня, 15:05
    И у всех сели батарейки в квадрокоптере сделать фотки тел на нейтралке.
    Копчёный
  4. kefan Сегодня, 15:05
    [quote][/quote]Андрей Марочко обратился к украинской стороне с призывом отказаться от подобного рода и забрать тела своих военнослужащих, а также раненых диверсантов.
    Смешно, нашел к кому обратиться, это все равно что со столбом разговаривать.
    kefan
  5. максим1987 Сегодня, 15:06
    Андрей Марочко обратился к украинской стороне с призывом отказаться от подобного рода и забрать тела своих военнослужащих, а также раненых диверсантов.

    а добить нельзя чтоли? am
    максим1987
    1. pjastolov Сегодня, 15:11
      а добить нельзя чтоли?
      а это не гуманно hi
      pjastolov
      1. роман66 Сегодня, 15:16
        может. наоборот - высший гуманизм?
        роман66
        1. pjastolov Сегодня, 15:18
          у них же дети будут, я яблочко от яблоньки не далеко падает, зачем что б только умные размножались, нам же потом проблем больше laughing
          pjastolov
      2. 210окв Сегодня, 15:27
        Гуманно?А Вы знаете чем отличается "добрый" снайпер от "злого"?
        Цитата: pjastolov
        а добить нельзя чтоли?
        а это не гуманно hi
        210окв
        1. pjastolov Сегодня, 15:42
          добрый между глаз бьет, а злой кастрацию делает laughing
          pjastolov
          1. Карась Сегодня, 15:58
            Думаю, кастрацию им сделать будет гуманнее по отношению к остальному человечеству...
            Карась
  6. Андрюха Г Сегодня, 15:14
    Фото обезвреженной группы в виде листовок разбрасывать над окопами украинских карктелей.
    Андрюха Г
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 15:14
    В этой теме верю только ВЛАДЫКЕ!
    ВЕРЕСК
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:15
    Проявили бдительность - и молодцы. Положили бы всех - были бы еще большие молодцы. Хотя пацанов все равно - жалко.
    Горный стрелок
  9. roskot Сегодня, 15:47
    Военнослужащие Народной милиции моментально отреагировали и подавили диверсионно-разведывательную группу противника ответным огнём.

    Работайте братья.
    roskot
  10. samarin1969 Сегодня, 16:06
    "Командование воинской части попыталось скрыть от указанный факт от вышестоящего начальства"...- так это диверсанты или ребята из "самоволки"?...
    Ранее по подобным случаям (в т.ч. и в Крыму были группы прикрытия, огневая поддержка)....
    samarin1969
  11. Беларусь это Россия Сегодня, 16:54
    В ЛНР ликвидирована группа украинских диверсантов

    Туда им и дорога.
    Беларусь это Россия
  12. rotmistr60 Сегодня, 17:12
    Что это за диверсанты, которые подходят к окопам и открывают огонь? У ДРГ задачи совсем другие. Просто нацики хотели отличиться в очередной раз и "отличились".
    rotmistr60
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