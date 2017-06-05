"Горячий" приём. В ЛНР ликвидирована группа украинских диверсантов

Вооружённые силы Украины продолжают проводить диверсионно-разведывательную деятельность вдоль всей линии соприкосновения. Одна из таких вылазок противника в районе населённого пункта Калиновка закончилась для них трагически. Из-за непрофессиональных и необдуманных действий диверсионная группа противника в составе около 10 человек подошла к нашим позициям и открыла огонь. Военнослужащие Народной милиции моментально отреагировали и подавили диверсионно-разведывательную группу противника ответным огнём. В результате такой вылазки у противника двое убитых и шесть раненых, которые остались лежать на поле боя. Командование воинской части попыталось скрыть данный факт от вышестоящего командования.

Глава пресс-службы Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщает о том, что бойцам НМ удалось предотвратить проникновение на территорию республики украинской диверсионной группы. Андрея Марочко цитирует Луганский информационный центр Андрей Марочко обратился к украинской стороне с призывом отказаться от подобного рода и забрать тела своих военнослужащих, а также раненых диверсантов.На этом фоне сообщается о новых случаях беспредела радикалов на территории Украины. Представители радикальных структур продолжают диктовать свои условия, захватывая здания местных администраций в разных областях Украины. После захвата здания Киевской ОГА аналогичное происшествие произошло уже во Львове. Главное требование радикалов заключается в том, чтобы власти их признали «ветеранами АТО» - со всеми обещанными Петром Порошенко льготами. Сам Порошенко фактически дал «индульгенцию» радикалам, способствуя новым вылазкам боевиков «Азова», «Правого сектора», «Свободы» (запрещены в РФ) по всей Украине. Однако признавать тех, кто "воюет в тылу" ветеранами т.н. "АТО" официальный Киев явно не торопится.