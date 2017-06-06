08:01 06 июня

Проект «ЗЗ». Русские снова спасут мир

Придёт день, когда все американцы признают себя русскими. Иначе и быть не может. Последние разбирательства и споры в высших политических кругах США и разведке привели к тому, что ведущий американский эксперт по борьбе с терроризмом воскликнул: «Почему на каждом шагу мы сталкиваемся с русскими?»

На днях господин Сечин, командующий «Роснефтью», объяснил всей планете, откуда взялись санкции против России.

«Если честно, я не люблю говорить о санкциях, — цитирует г-на Сечина «The Financial Times» . — Я считаю, что они абсолютно необоснованны и даже незаконны. Нельзя перекладывать политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики. Мы не формируем политику». Санкции, по мнению нефтяного менеджера, задуманы ради влияния на выборы в России: «Цель [санкций] заключалась в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию. Сделать хуже и повлиять на [российские] выборы. Это моё глубокое убеждение».


С одной стороны, заметим, мнение санкционированного нефтяника может показаться предвзятым, с другой — не лишённым оснований. Дело в том, что в США на днях поднялась очередная волна политической паники, связанной с присутствием русских чуть ли не в спальне президента.

В конце мая выяснилось, что зять мистера Трампа, в спальне у которого спецслужбы ищут русских, находится под колпаком у ФБР.

Трампов зять Джаред Кушнер, тот самый, что ловко устроился на должность советника Белого дома, попал под наблюдение ФБР. Персона молодого президентского советника заинтересовала бюро в связи с расследованием «московских» делишек предвыборного штаба Трампа. Следствие считает, что у Кушнера есть информация, касающаяся этого расследования, передаёт «Би-би-си» .

Проект «ЗЗ». Русские снова спасут мир

Как нам быть с бедою этой? Кушнер, посоветуй! Фото: «Рейтер»


Расследование ФБР возглавляет бывший директор бюро Роберт Мюллер. Интересно, что адвокат Д. Кушнера заявил, что клиент намерен полностью сотрудничать со следствием. Следствие особо волнуют подробности встреч мистера Кушнера с российским послом в США Сергеем Кисляком и «московским банкиром».

Русских ищут и в Конгрессе США. Там тоже усиленно занимаются анализом недопустимой ситуации: мол, штаб Трампа имел «связи» с Москвой. Мистер Кушнер и конгрессменам не отказывает: он готов выступить в сенатском комитете по разведке.

Американские спецслужбы и конгрессмены давно знают (последний скандал на эту тему отшумел в марте), что Джаред Кушнер на пару с Майклом Флинном в декабре прошлого года (Флинн тогда был советником по национальной безопасности, а Кушнер нынешнюю должность ещё не занимал) встречался с русским товарищем Кисляком в здании Trump Tower. Факт встречи, кстати, в Белом доме признают.

Позднее в эфир ушло мнение главы американского министерства национальной безопасности Джона Келли. Он заявил, что установление мистером Кушнером неофициальных контрактов с российской стороной в период предвыборной кампании — это «нормально». «По моему мнению, это нормально и является дозволенным», — сказал Келли в интервью программе «This Week» на «ABC News».

Самый большой шум в эфире начался в июне. 3-го числа, общаясь с ведущим телепрограммы канала «CNN» Майклом Смерконишем, известный эксперт по терроризму Ричард Кларк прямо сказал, что, если зять президента Дональда Трампа вместе с советником по национальной безопасности (ныне бывшим) попытались создать «неофициальный канал связи с Кремлём», то таковой контакт «попахивает шпионажем и может даже быть незаконным».

«Если Майкл Флинн и правда был там… то он точно знал, что делает», — поделился своим мнением Ричард Кларк, говоря о «секретной линии связи» между Белым домом и Кремлём.

Флинн сделал свою карьеру в разведывательном сообществе, он «управлял разведывательным агентством», напомнил Кларк.

Сам мистер Кларк — тоже не новичок в таких делах: ранее он являлся сотрудником аппарата безопасности и борьбы с терроризмом при президентах Джордже Буше старшем, Билле Клинтоне и Джордже Буше младшем.

«Нет никакого оправдания ему [Флинну]: нельзя поверить, чтобы он не знал, где заканчивается дипломатия и начинается шпионаж», — говорит Кларк.

«Если такая встреча действительно состоялась, то она продемонстрировала фундаментальное недоверие между новой администрацией Белого дома и разведывательным сообществом», — вставил реплику мистер Смеркониш.

«Что ж, это предполагает, что они пытались сделать что-то незаконное», — подхватил эту версию Кларк. И привёл объяснение нарушения, связанное с русским следом: «Единственная причина не доверять или желать что-то скрыть от разведывательного сообщества — это твой страх того, что разведывательное сообщество засечёт что-то незаконное, и в этом случае (если оно засекло, что американцы нарушают закон) они должны сообщить ФБР».

Мистер Кларк пробовал найти какое-либо мягкое объяснение факту встречи, но, по собственному признанию, не смог с этим справиться.

По словам Кларка, Трамп должен был знать о любых встречах, которые могли пройти между его командой и россиянами. Трампа эксперт считает «тем, кто принимает решения». «Я не могу представить, чтобы зять чувствовал себя каким-то фрилансером, свободно предпринимающим нечто, о чём Трамп даже не знает», — сказал Кларк.

В конце беседы мистер Кларк предположил, что на связь с русскими команду Трампа, должно быть, толкает «невежество». С другой стороны, в этих рассуждениях эксперт зашёл в явный тупик, что сам и признал.

«Если это не невежество, — впрочем, конечно, это не похоже на простое невежество, — тогда зачем они это сделали? Почему на каждом шагу мы сталкиваемся с русскими? Почему русские вовлечены во всё, что делает эта администрация, и во всё, что было связано с предвыборной кампанией?»

На вопрос, кто и какую выгоду получает от американских связей с русскими, американцы или русские, Кларк ответа тоже не знает.

Однако спекуляции и масштаб «сенсации» достиг таких размеров, что звёзды американского телеэфира спрашивают о русских «связях» Кушнера и Флинна у самого… Путина.

4 июня Мегин Келли ( «NBC News» ) взяла эксклюзивное интервью у Владимира Путина. Чуть ли не половину эфирного времени заняло обсуждение вопроса «заседаний» Кисляка, Флинна и зятя Трампа. Другую часть времени интервьюер и интервьюируемый потратили на пресловутое «вмешательство» Кремля в американские выборы.

На вопрос о том, говорил ли В. Путин, «начальник» посла в США, с этим послом о предмете обсуждения, затронутом в беседах с Кушнером и Флинном, В. Путин ответил однозначно: «Нет, не говорил». Будь в разговоре что-то значительное, отметил Путин, посол передал бы это министру иностранных дел, а тот доложил бы президенту. Да только «никаких докладов не было». Однако «кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки» на Трампа, заметил Путин. И прокомментировал: «Это не наше дело, это ваши внутриполитические разборки, занимайтесь ими сами». «Мне просто это удивительно: на голом месте вы создали сенсацию и превратили её в средство борьбы с избранным президентом. Знаете что? Вы такие изобретательные люди, такие молодцы. Видимо, вам скучно живётся».

Далее президент России отметил, что у Москвы не было каналов ни с одним из предвыборных штабов кандидатов в президенты США. Возможно, были официальные контакты со штабами, но это «нормальная дипломатическая практика».

На вопрос об «отношениях» Путина с мистером Флинном российский лидер с иронией ответил: «Я с ним почти что не разговаривал. Только поздоровался с ним, сел рядом, потом попрощался, встал и ушёл. Вот и всё моё знакомство с мистером Флинном». «И если у нас с Флинном, — сказал Путин ведущей, — был только такой контакт, а вот с вами — целый день, и Флинна уволили с работы, то вас нужно попросту арестовать и в тюрьму посадить».

* * *


Что касается санкций, упомянутых санкционированным Сечиным, то они русским не страшны. Не только Путин, но и русские предприниматели верят: страна от санкций лишь крепнет.

«В первом квартале 2017 года российская экономика выросла на 0,5 процента, а прямые инвестиции выросли на 2,3 процента», — цитирует «Вашингтон Пост» обозревателя «Bloomberg News» Леонида Бершидского, прокомментировавшего заявления Путина на Петербургском экономическом форуме. «Спад розничных продаж, ввергнувший Россию в долгую рецессию, тоже прекратился. Российский ненефтяной экспорт начинает медленно расти, и Путин говорит, что надеется на ускорение роста, обусловленное технологической составляющей», — отмечает Бершидский.

С другой стороны, тот же Бершидский продолжает утверждать, что «насмешливый и дерзкий тон» Путина не убедит никого в том, что можно просто забыть о скандалах вокруг Трампа и России».


На Петербургском экономическом форуме. Фото: David Filipov


Однако, пишет в «Вашингтон Пост» журналист Дэвид Филипов, злость Соединённых Штатов и их союзников по поводу «вмешательства России» в выборы и «агрессивное поведение» российского лидера, похоже, не сказывается на настроениях иных русских предпринимателей, которые повторяют тезис Путина: санкции лишь усилили российских производителей.

«Россия — это страна, которая имеет естественную, возможно, генетическую реакцию на любое давление», — приводит газета мнение Алексея Репика, президента «Деловой России» (союза российских предпринимателей). «Если вы хотите, чтобы Россия была страной номер один в мире, вам требуется только крупная катастрофа, и тогда Россия спасёт мир», — считает этот человек.

Пока, добавим, одни люди ищут под кроватями и на балконах русских, другие напоминают: в трудные времена мир обычно спасают русские.
Автор: Олег Чувакин


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Комментарии 16

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  1. Познающий Сегодня, 06:11
    И в Вашингтон Пост еще имеют наглость удивляться тому, что "Россия думает что Вашингтон сошел с ума"... laughing wassat
    Познающий
  2. ИмПерц Сегодня, 06:25
    ... и тогда Россия спасёт мир

    Что-то надоело уже спасать мир.
    Давайте будем им советовать, мы же родом из страны Советов.
    А уж следовать им или нет выбор каждого, выбор самостоятельный.
    ИмПерц
    1. g1washntwn Сегодня, 07:45
      К вопросу о том кого спасать:
      Судья справшивает:
      - Вы увидели, что в Темзе перевернулась прогулочная лодка. Тонули джентльмен, леди и собака. Почему вы спасли только собаку?
      - Ну, я был уверен, что из этих троих только собака в будущем способна быть мне признательна, и не будет выносить мозг и всячески стараться изгадить мне жизнь.
      g1washntwn
  3. Егоза Сегодня, 06:29
    "Ищут пожарные, ищет милиция..." ну и ФБР ищет....да никак не найдут кого бы еще обвинить в "порочных связях" с Россией. Да, кто-то правильно заметил, что всегда приходят русские на помощь и спасают. А может хватит уже спасать тех, кто потом плевать в русских будет?
    Егоза
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:44
      А как же их хваленный Брюс Уиллис, он чего мир не спасает ? Слабый орешек ?
      Uncle Lee
  4. Alex66 Сегодня, 06:29
    Зачем нам кого-то спасать, наша элита уже ошалела от мессианства, мы спасаем кого угодно и где угодно, прощаем долги всем, кто попросит, но сами гордимся тем, что честно рассчитались с долгами. А в это время у нас гибнут деревни, нет к ним дорог, нет газа, такое ощущение, что в стране работает только МИД, а тех кто отвечает за внутренние проблемы нет в принципе, этим занимается кто-то в свободное время, а его не хватает, еще есть надежда на инвесторов, их постоянно ищет наше правительство, вот они то и должны решить внутренние проблемы России, пока она спасает мир.
    Alex66
  5. Ольгович Сегодня, 06:34
    Русские снова спасут мир

    Хватит всех спасать: надо думать о себе и заботиться о себе.
    Ольгович
  6. Logall Сегодня, 06:35
    Вот такая мы нация. Мы Гитлера до самоубийства довели...!
    Logall
  7. Басарев Сегодня, 06:36
    Цель заключалась в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию. Сделать хуже и повлиять на выборы. Это моё глубокое убеждение

    Санкции хуже не сделали, а вот сволочные контрсанкции ощутимо обрушили уровень жизни абсолютному большинству народа.
    Басарев
    1. g1washntwn Сегодня, 07:31
      Без хамона жизнь - не сахар?
      g1washntwn
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 06:43
    . Чуть ли не половину эфирного времени заняло обсуждение вопроса «заседаний» Кисляка, Флинна и зятя Трампа. Другую часть времени интервьюер и интервьюируемый потратили на пресловутое «вмешательство» Кремля в американские выборы.

    ... смотрел полную версию репортажа... с одной стороны ВВП мастерски посадил на пятую точку оппонентов, а с другой стороны не покидало ощущение, что ведущая вела себя так, как будто вела ДОПРОС ВВП... одни и те же вопросы под разным соусом... полагал бы, что построже с такими назойливыми белобрысыми "мухами", и сразу ставить на место...
    a.s.zzz888
    1. мордвин 3 Сегодня, 06:51
      Цитата: a.s.zzz888
      то ведущая вела себя так, как будто вела ДОПРОС ВВП... одни и те же вопросы под разным соусом... полагал бы, что построже с такими назойливыми белобрысыми "мухами", и сразу ставить на место...

      Ничто не ново под Луной. Когда у Горби рейтинг в США зашкаливал, американцы довольно легко его сбили. Посадили журналиста с нервным тиком на одной стороне лица. На камерах это видно не было. Зато Миша психанул. Выглядел довольно неприглядно.
      мордвин 3
    2. g1washntwn Сегодня, 07:29
      Западная журналистика работает по принципу "Просто записать ответы может и диктофон, задача журналиста получить НУЖНЫЙ ему ответ"

      Вот и пыжатся всякие мамзельки с половиной извилины...А начинаешь крыть фактами, у них случается истерика и "бе-бе-бе-бе....". Даже фразы с ними нужно выстраивать так, чтобы потом вырвать что-либо из контекста было невозможно, иначе переврут - не дорого возьмут.
      g1washntwn
  9. inkass_98 Сегодня, 06:49
    Америке надо вспомнить про "железный занавес" и построить стену (это сейчас очень модно) от России. Где-нибудь на Аляске, через Алеутские острова. Ну и что, если там русских нет, ПРО тоже направлено против Ирана и Северной Кореи, хотя размещено в Румынии и Польше. Логика действий одинакова.
    Полностью запретить контакты с русскими в любой форме, а нарушивших запрет сажать пожизненно.
    О, это мне какую-то еуропэйскую "страну" напомнило, отчего бы так?
    inkass_98
  10. Masya Masya Сегодня, 06:55
    в лоб на Трампа наехать не получилось... теперь копают с тыла, через Трампова зятя... но цель то не поменялась... и все интервью Путина крутилось вокруг влияния русских на их выборы...
    Masya Masya
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:41
    Да пусть ищут у себя под кроватями, в шкафу, туалете в свое "удовольствие. Пусть тратят деньги, разрушают власть изнутри - это их дело и с одной стороны на пользу нам. Мы к их систематическим нападкам уже привыкли, а они пускай впадают в депрессию от присутствия вездесущих русских. В мире не дураки живут и видят как Сша сходят с ума.
    rotmistr60
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