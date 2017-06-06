Проект «ЗЗ». Русские снова спасут мир
Придёт день, когда все американцы признают себя русскими. Иначе и быть не может. Последние разбирательства и споры в высших политических кругах США и разведке привели к тому, что ведущий американский эксперт по борьбе с терроризмом воскликнул: «Почему на каждом шагу мы сталкиваемся с русскими?»
На днях господин Сечин, командующий «Роснефтью», объяснил всей планете, откуда взялись санкции против России.
«Если честно, я не люблю говорить о санкциях, — цитирует г-на Сечина «The Financial Times» . — Я считаю, что они абсолютно необоснованны и даже незаконны. Нельзя перекладывать политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики. Мы не формируем политику». Санкции, по мнению нефтяного менеджера, задуманы ради влияния на выборы в России: «Цель [санкций] заключалась в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию. Сделать хуже и повлиять на [российские] выборы. Это моё глубокое убеждение».
С одной стороны, заметим, мнение санкционированного нефтяника может показаться предвзятым, с другой — не лишённым оснований. Дело в том, что в США на днях поднялась очередная волна политической паники, связанной с присутствием русских чуть ли не в спальне президента.
В конце мая выяснилось, что зять мистера Трампа, в спальне у которого спецслужбы ищут русских, находится под колпаком у ФБР.
Трампов зять Джаред Кушнер, тот самый, что ловко устроился на должность советника Белого дома, попал под наблюдение ФБР. Персона молодого президентского советника заинтересовала бюро в связи с расследованием «московских» делишек предвыборного штаба Трампа. Следствие считает, что у Кушнера есть информация, касающаяся этого расследования, передаёт «Би-би-си» .
Расследование ФБР возглавляет бывший директор бюро Роберт Мюллер. Интересно, что адвокат Д. Кушнера заявил, что клиент намерен полностью сотрудничать со следствием. Следствие особо волнуют подробности встреч мистера Кушнера с российским послом в США Сергеем Кисляком и «московским банкиром».
Русских ищут и в Конгрессе США. Там тоже усиленно занимаются анализом недопустимой ситуации: мол, штаб Трампа имел «связи» с Москвой. Мистер Кушнер и конгрессменам не отказывает: он готов выступить в сенатском комитете по разведке.
Американские спецслужбы и конгрессмены давно знают (последний скандал на эту тему отшумел в марте), что Джаред Кушнер на пару с Майклом Флинном в декабре прошлого года (Флинн тогда был советником по национальной безопасности, а Кушнер нынешнюю должность ещё не занимал) встречался с русским товарищем Кисляком в здании Trump Tower. Факт встречи, кстати, в Белом доме признают.
Позднее в эфир ушло мнение главы американского министерства национальной безопасности Джона Келли. Он заявил, что установление мистером Кушнером неофициальных контрактов с российской стороной в период предвыборной кампании — это «нормально». «По моему мнению, это нормально и является дозволенным», — сказал Келли в интервью программе «This Week» на «ABC News».
Самый большой шум в эфире начался в июне. 3-го числа, общаясь с ведущим телепрограммы канала «CNN» Майклом Смерконишем, известный эксперт по терроризму Ричард Кларк прямо сказал, что, если зять президента Дональда Трампа вместе с советником по национальной безопасности (ныне бывшим) попытались создать «неофициальный канал связи с Кремлём», то таковой контакт «попахивает шпионажем и может даже быть незаконным».
«Если Майкл Флинн и правда был там… то он точно знал, что делает», — поделился своим мнением Ричард Кларк, говоря о «секретной линии связи» между Белым домом и Кремлём.
Флинн сделал свою карьеру в разведывательном сообществе, он «управлял разведывательным агентством», напомнил Кларк.
Сам мистер Кларк — тоже не новичок в таких делах: ранее он являлся сотрудником аппарата безопасности и борьбы с терроризмом при президентах Джордже Буше старшем, Билле Клинтоне и Джордже Буше младшем.
«Нет никакого оправдания ему [Флинну]: нельзя поверить, чтобы он не знал, где заканчивается дипломатия и начинается шпионаж», — говорит Кларк.
«Если такая встреча действительно состоялась, то она продемонстрировала фундаментальное недоверие между новой администрацией Белого дома и разведывательным сообществом», — вставил реплику мистер Смеркониш.
«Что ж, это предполагает, что они пытались сделать что-то незаконное», — подхватил эту версию Кларк. И привёл объяснение нарушения, связанное с русским следом: «Единственная причина не доверять или желать что-то скрыть от разведывательного сообщества — это твой страх того, что разведывательное сообщество засечёт что-то незаконное, и в этом случае (если оно засекло, что американцы нарушают закон) они должны сообщить ФБР».
Мистер Кларк пробовал найти какое-либо мягкое объяснение факту встречи, но, по собственному признанию, не смог с этим справиться.
По словам Кларка, Трамп должен был знать о любых встречах, которые могли пройти между его командой и россиянами. Трампа эксперт считает «тем, кто принимает решения». «Я не могу представить, чтобы зять чувствовал себя каким-то фрилансером, свободно предпринимающим нечто, о чём Трамп даже не знает», — сказал Кларк.
В конце беседы мистер Кларк предположил, что на связь с русскими команду Трампа, должно быть, толкает «невежество». С другой стороны, в этих рассуждениях эксперт зашёл в явный тупик, что сам и признал.
«Если это не невежество, — впрочем, конечно, это не похоже на простое невежество, — тогда зачем они это сделали? Почему на каждом шагу мы сталкиваемся с русскими? Почему русские вовлечены во всё, что делает эта администрация, и во всё, что было связано с предвыборной кампанией?»
На вопрос, кто и какую выгоду получает от американских связей с русскими, американцы или русские, Кларк ответа тоже не знает.
Однако спекуляции и масштаб «сенсации» достиг таких размеров, что звёзды американского телеэфира спрашивают о русских «связях» Кушнера и Флинна у самого… Путина.
4 июня Мегин Келли ( «NBC News» ) взяла эксклюзивное интервью у Владимира Путина. Чуть ли не половину эфирного времени заняло обсуждение вопроса «заседаний» Кисляка, Флинна и зятя Трампа. Другую часть времени интервьюер и интервьюируемый потратили на пресловутое «вмешательство» Кремля в американские выборы.
На вопрос о том, говорил ли В. Путин, «начальник» посла в США, с этим послом о предмете обсуждения, затронутом в беседах с Кушнером и Флинном, В. Путин ответил однозначно: «Нет, не говорил». Будь в разговоре что-то значительное, отметил Путин, посол передал бы это министру иностранных дел, а тот доложил бы президенту. Да только «никаких докладов не было». Однако «кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки» на Трампа, заметил Путин. И прокомментировал: «Это не наше дело, это ваши внутриполитические разборки, занимайтесь ими сами». «Мне просто это удивительно: на голом месте вы создали сенсацию и превратили её в средство борьбы с избранным президентом. Знаете что? Вы такие изобретательные люди, такие молодцы. Видимо, вам скучно живётся».
Далее президент России отметил, что у Москвы не было каналов ни с одним из предвыборных штабов кандидатов в президенты США. Возможно, были официальные контакты со штабами, но это «нормальная дипломатическая практика».
На вопрос об «отношениях» Путина с мистером Флинном российский лидер с иронией ответил: «Я с ним почти что не разговаривал. Только поздоровался с ним, сел рядом, потом попрощался, встал и ушёл. Вот и всё моё знакомство с мистером Флинном». «И если у нас с Флинном, — сказал Путин ведущей, — был только такой контакт, а вот с вами — целый день, и Флинна уволили с работы, то вас нужно попросту арестовать и в тюрьму посадить».
Что касается санкций, упомянутых санкционированным Сечиным, то они русским не страшны. Не только Путин, но и русские предприниматели верят: страна от санкций лишь крепнет.
«В первом квартале 2017 года российская экономика выросла на 0,5 процента, а прямые инвестиции выросли на 2,3 процента», — цитирует «Вашингтон Пост» обозревателя «Bloomberg News» Леонида Бершидского, прокомментировавшего заявления Путина на Петербургском экономическом форуме. «Спад розничных продаж, ввергнувший Россию в долгую рецессию, тоже прекратился. Российский ненефтяной экспорт начинает медленно расти, и Путин говорит, что надеется на ускорение роста, обусловленное технологической составляющей», — отмечает Бершидский.
С другой стороны, тот же Бершидский продолжает утверждать, что «насмешливый и дерзкий тон» Путина не убедит никого в том, что можно просто забыть о скандалах вокруг Трампа и России».
Однако, пишет в «Вашингтон Пост» журналист Дэвид Филипов, злость Соединённых Штатов и их союзников по поводу «вмешательства России» в выборы и «агрессивное поведение» российского лидера, похоже, не сказывается на настроениях иных русских предпринимателей, которые повторяют тезис Путина: санкции лишь усилили российских производителей.
«Россия — это страна, которая имеет естественную, возможно, генетическую реакцию на любое давление», — приводит газета мнение Алексея Репика, президента «Деловой России» (союза российских предпринимателей). «Если вы хотите, чтобы Россия была страной номер один в мире, вам требуется только крупная катастрофа, и тогда Россия спасёт мир», — считает этот человек.
Пока, добавим, одни люди ищут под кроватями и на балконах русских, другие напоминают: в трудные времена мир обычно спасают русские.
На днях господин Сечин, командующий «Роснефтью», объяснил всей планете, откуда взялись санкции против России.
«Если честно, я не люблю говорить о санкциях, — цитирует г-на Сечина «The Financial Times» . — Я считаю, что они абсолютно необоснованны и даже незаконны. Нельзя перекладывать политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики. Мы не формируем политику». Санкции, по мнению нефтяного менеджера, задуманы ради влияния на выборы в России: «Цель [санкций] заключалась в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию. Сделать хуже и повлиять на [российские] выборы. Это моё глубокое убеждение».
С одной стороны, заметим, мнение санкционированного нефтяника может показаться предвзятым, с другой — не лишённым оснований. Дело в том, что в США на днях поднялась очередная волна политической паники, связанной с присутствием русских чуть ли не в спальне президента.
В конце мая выяснилось, что зять мистера Трампа, в спальне у которого спецслужбы ищут русских, находится под колпаком у ФБР.
Трампов зять Джаред Кушнер, тот самый, что ловко устроился на должность советника Белого дома, попал под наблюдение ФБР. Персона молодого президентского советника заинтересовала бюро в связи с расследованием «московских» делишек предвыборного штаба Трампа. Следствие считает, что у Кушнера есть информация, касающаяся этого расследования, передаёт «Би-би-си» .
Как нам быть с бедою этой? Кушнер, посоветуй! Фото: «Рейтер»
Расследование ФБР возглавляет бывший директор бюро Роберт Мюллер. Интересно, что адвокат Д. Кушнера заявил, что клиент намерен полностью сотрудничать со следствием. Следствие особо волнуют подробности встреч мистера Кушнера с российским послом в США Сергеем Кисляком и «московским банкиром».
Русских ищут и в Конгрессе США. Там тоже усиленно занимаются анализом недопустимой ситуации: мол, штаб Трампа имел «связи» с Москвой. Мистер Кушнер и конгрессменам не отказывает: он готов выступить в сенатском комитете по разведке.
Американские спецслужбы и конгрессмены давно знают (последний скандал на эту тему отшумел в марте), что Джаред Кушнер на пару с Майклом Флинном в декабре прошлого года (Флинн тогда был советником по национальной безопасности, а Кушнер нынешнюю должность ещё не занимал) встречался с русским товарищем Кисляком в здании Trump Tower. Факт встречи, кстати, в Белом доме признают.
Позднее в эфир ушло мнение главы американского министерства национальной безопасности Джона Келли. Он заявил, что установление мистером Кушнером неофициальных контрактов с российской стороной в период предвыборной кампании — это «нормально». «По моему мнению, это нормально и является дозволенным», — сказал Келли в интервью программе «This Week» на «ABC News».
Самый большой шум в эфире начался в июне. 3-го числа, общаясь с ведущим телепрограммы канала «CNN» Майклом Смерконишем, известный эксперт по терроризму Ричард Кларк прямо сказал, что, если зять президента Дональда Трампа вместе с советником по национальной безопасности (ныне бывшим) попытались создать «неофициальный канал связи с Кремлём», то таковой контакт «попахивает шпионажем и может даже быть незаконным».
«Если Майкл Флинн и правда был там… то он точно знал, что делает», — поделился своим мнением Ричард Кларк, говоря о «секретной линии связи» между Белым домом и Кремлём.
Флинн сделал свою карьеру в разведывательном сообществе, он «управлял разведывательным агентством», напомнил Кларк.
Сам мистер Кларк — тоже не новичок в таких делах: ранее он являлся сотрудником аппарата безопасности и борьбы с терроризмом при президентах Джордже Буше старшем, Билле Клинтоне и Джордже Буше младшем.
«Нет никакого оправдания ему [Флинну]: нельзя поверить, чтобы он не знал, где заканчивается дипломатия и начинается шпионаж», — говорит Кларк.
«Если такая встреча действительно состоялась, то она продемонстрировала фундаментальное недоверие между новой администрацией Белого дома и разведывательным сообществом», — вставил реплику мистер Смеркониш.
«Что ж, это предполагает, что они пытались сделать что-то незаконное», — подхватил эту версию Кларк. И привёл объяснение нарушения, связанное с русским следом: «Единственная причина не доверять или желать что-то скрыть от разведывательного сообщества — это твой страх того, что разведывательное сообщество засечёт что-то незаконное, и в этом случае (если оно засекло, что американцы нарушают закон) они должны сообщить ФБР».
Мистер Кларк пробовал найти какое-либо мягкое объяснение факту встречи, но, по собственному признанию, не смог с этим справиться.
По словам Кларка, Трамп должен был знать о любых встречах, которые могли пройти между его командой и россиянами. Трампа эксперт считает «тем, кто принимает решения». «Я не могу представить, чтобы зять чувствовал себя каким-то фрилансером, свободно предпринимающим нечто, о чём Трамп даже не знает», — сказал Кларк.
В конце беседы мистер Кларк предположил, что на связь с русскими команду Трампа, должно быть, толкает «невежество». С другой стороны, в этих рассуждениях эксперт зашёл в явный тупик, что сам и признал.
«Если это не невежество, — впрочем, конечно, это не похоже на простое невежество, — тогда зачем они это сделали? Почему на каждом шагу мы сталкиваемся с русскими? Почему русские вовлечены во всё, что делает эта администрация, и во всё, что было связано с предвыборной кампанией?»
На вопрос, кто и какую выгоду получает от американских связей с русскими, американцы или русские, Кларк ответа тоже не знает.
Однако спекуляции и масштаб «сенсации» достиг таких размеров, что звёзды американского телеэфира спрашивают о русских «связях» Кушнера и Флинна у самого… Путина.
4 июня Мегин Келли ( «NBC News» ) взяла эксклюзивное интервью у Владимира Путина. Чуть ли не половину эфирного времени заняло обсуждение вопроса «заседаний» Кисляка, Флинна и зятя Трампа. Другую часть времени интервьюер и интервьюируемый потратили на пресловутое «вмешательство» Кремля в американские выборы.
На вопрос о том, говорил ли В. Путин, «начальник» посла в США, с этим послом о предмете обсуждения, затронутом в беседах с Кушнером и Флинном, В. Путин ответил однозначно: «Нет, не говорил». Будь в разговоре что-то значительное, отметил Путин, посол передал бы это министру иностранных дел, а тот доложил бы президенту. Да только «никаких докладов не было». Однако «кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки» на Трампа, заметил Путин. И прокомментировал: «Это не наше дело, это ваши внутриполитические разборки, занимайтесь ими сами». «Мне просто это удивительно: на голом месте вы создали сенсацию и превратили её в средство борьбы с избранным президентом. Знаете что? Вы такие изобретательные люди, такие молодцы. Видимо, вам скучно живётся».
Далее президент России отметил, что у Москвы не было каналов ни с одним из предвыборных штабов кандидатов в президенты США. Возможно, были официальные контакты со штабами, но это «нормальная дипломатическая практика».
На вопрос об «отношениях» Путина с мистером Флинном российский лидер с иронией ответил: «Я с ним почти что не разговаривал. Только поздоровался с ним, сел рядом, потом попрощался, встал и ушёл. Вот и всё моё знакомство с мистером Флинном». «И если у нас с Флинном, — сказал Путин ведущей, — был только такой контакт, а вот с вами — целый день, и Флинна уволили с работы, то вас нужно попросту арестовать и в тюрьму посадить».
* * *
Что касается санкций, упомянутых санкционированным Сечиным, то они русским не страшны. Не только Путин, но и русские предприниматели верят: страна от санкций лишь крепнет.
«В первом квартале 2017 года российская экономика выросла на 0,5 процента, а прямые инвестиции выросли на 2,3 процента», — цитирует «Вашингтон Пост» обозревателя «Bloomberg News» Леонида Бершидского, прокомментировавшего заявления Путина на Петербургском экономическом форуме. «Спад розничных продаж, ввергнувший Россию в долгую рецессию, тоже прекратился. Российский ненефтяной экспорт начинает медленно расти, и Путин говорит, что надеется на ускорение роста, обусловленное технологической составляющей», — отмечает Бершидский.
С другой стороны, тот же Бершидский продолжает утверждать, что «насмешливый и дерзкий тон» Путина не убедит никого в том, что можно просто забыть о скандалах вокруг Трампа и России».
На Петербургском экономическом форуме. Фото: David Filipov
Однако, пишет в «Вашингтон Пост» журналист Дэвид Филипов, злость Соединённых Штатов и их союзников по поводу «вмешательства России» в выборы и «агрессивное поведение» российского лидера, похоже, не сказывается на настроениях иных русских предпринимателей, которые повторяют тезис Путина: санкции лишь усилили российских производителей.
«Россия — это страна, которая имеет естественную, возможно, генетическую реакцию на любое давление», — приводит газета мнение Алексея Репика, президента «Деловой России» (союза российских предпринимателей). «Если вы хотите, чтобы Россия была страной номер один в мире, вам требуется только крупная катастрофа, и тогда Россия спасёт мир», — считает этот человек.
Пока, добавим, одни люди ищут под кроватями и на балконах русских, другие напоминают: в трудные времена мир обычно спасают русские.
Автор: Олег Чувакин
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