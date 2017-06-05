18:18 05 июня

Летательный аппарат Ventocopter А1 могут оснастить санитарным модулем

Компания "Газнанотех" совместно с Военно-медицинской Академией им. Кирова прорабатывает возможность создания военно-медицинского модуля для оснащения им летательного аппарата Ventocopter А1, передает Интерфакс сообщение гендиректора компании Дмитрия Сичинавы.

Летательный аппарат Ventocopter А1 могут оснастить санитарным модулем


В настоящее время мы находимся на стадии заключения договора с Академией о научно-методологическом сопровождении создания такого модуля,
сказал Сичинава.


По его словам, компания «Газнанотех» за свой счет разработает военно-медицинский модуль и предложит его специалистам Академии объективной экспертной оценки. «Естественно, что мы будем исходить из мнения военных медиков», – добавил гендиректор.

Он пояснил, что Ventocopter А1 представляет собой «винтокрылый летательный аппарат с несущим винтом, который приводится в движение набегающим потоком воздуха при поступательном движении за счет работы силовой установки, независимой от системы несущего винта».

Отмечается, что «аппарат отличается повышенной безопасностью и низкой чувствительностью к турбулентности». Диапазон высот его пролета – от одного метра над поверхностью земли до шести километров.



Ventocopter А1 оснащен двигателем, работающем на бензине марки АИ-95. Взлетная масса – 800 кг, максимальная скорость полета – 180 км/ч. На одном баке без дозаправки аппарат может пролететь около 600 км. Он относительно прост в управлении, экономичен, взлетает и садится с необорудованных и малогабаритных площадок. Может перевозить грузы и пассажиров, совершать рекреационные полеты, использоваться при поисково-спасательных работах, для мониторинга территории.

Использованы фотографии: universe-tss.su, РИА Новости / Андрей Коц
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Комментарии 15

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:29
    А названия Русского умишки выдумать не хватает? ?? fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Тралл Сегодня, 15:36
      Компания «Газнанотех» "изобрела" автожир? smile
      Тралл
      1. Владимир Постников Сегодня, 15:45
        Именно! Я тоже несколько раз перечитал этот абзац, чтобы лишний раз убедиться в этом:
        Он пояснил, что Ventocopter А1 представляет собой «винтокрылый летательный аппарат с несущим винтом, который приводится в движение набегающим потоком воздуха при поступательном движении за счет работы силовой установки, независимой от системы несущего винта».

        Новость №1.
        Владимир Постников
      2. А Нас Рать Сегодня, 17:19
        Цитата: Тралл
        Компания «Газнанотех»...

        Почти...
        А Нас Рать
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:30
    Этот аппарат в серию хоть пойдет? Какие его возможности и характеристики????
    Изгоняющий либероидов
    1. Genry Сегодня, 16:03
      Вы его не увидите. Разве не видно, что он "стелс"?
      Genry
      1. 210окв Сегодня, 17:09
        Кому надо-увидят..Денежки назначенные на постройку сего "ЧУДА нанотехнологии"..Вообще,чем то иным сея конторка занимается более полезным,кроме как "авиамоделизмом с далеко идущими.." what ?
        Цитата: Genry
        Вы его не увидите. Разве не видно, что он "стелс"?
        210окв
    2. А Нас Рать Сегодня, 17:21
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Этот аппарат в серию хоть пойдет?

      Какая серия? Он еще даже не взлетел ни разу. request
      А Нас Рать
  3. Чёрный Полковник Сегодня, 15:39
    Он пояснил, что Ventocopter А1 представляет собой «винтокрылый летательный аппарат с несущим винтом, который приводится в движение набегающим потоком воздуха при поступательном движении за счет работы силовой установки, независимой от системы несущего винта».
    Насколько я помню, подобный класс ЛА назывался "автожир". Чё новые названия выдумывать?
    Чёрный Полковник
    1. Wedmak Сегодня, 16:23
      Чё новые названия выдумывать?

      Видимо хотели чтобы звучало круче... Венто, да еще и коптер... круто же! Не то что какой-то АвтоЖИР... )))
      Wedmak
  4. TeKuS Сегодня, 16:02
    Здравствуй прадедушка автожир ...
    TeKuS
  5. Инжeнeр Сегодня, 16:10
    Когда они дальше двух макетов пойдут, тогда и обсуждать что-то можно. А так почти десять лет, а воз и ныне там. Очень интересно увидеть его с шасси. Не то, что на картинках, а реальное. Потому как из-за особенности взлета автожира этот аппарат с такими шасси не сможет взлететь. Если только он не прыжкового старта, что похоже по втулке винта. Ну, и система уборки шасси на таком аппарате не добавляет ему надежности и добавляет лишние кг. Да и винты надо по хорошему в кольца, хотя бы ради безопасности. Двигатель заявлен Ванкеля, что странно довольно для сла. НА HR несколько лет назад выдел макет маздовской конверсии. Видимо этот и идет. Еще немецкий есть, но по-моему он опытный пока. В общем выбор довольно странный, так по такой цене можно взять авиационный Лакоминг - надежный и распространенный движок с большим ресурсом. И самое главное - он сертифицирован,а с Ванкелем аппарат можно будет зарегистрировать как опытный. Очень странный коммерческий ход.... да, раньше максималку 250 обещали)
    Инжeнeр
    1. dauria Сегодня, 17:27
      Очень интересно увидеть его с шасси.


      Такое подойдёт ?Да не заморачивайтесь Вы анализом - это так, очередные непризнанные чудо-гении , удивительно, что не "дирижабель" придумали.
      dauria
      1. Злодей Сегодня, 17:52
        Цитата: dauria
        Такое подойдёт ?

        Фото - нереальный зачёт, напомнило слова старой песенки:
        " И тутже запустив второй реактор,
        И быстро допахав гречиху и овёс
        Поднялся в небо наш Советский мирный трактор
        И улетел обратно, в свой родной колхоз" laughing
        Злодей
  6. yehat Сегодня, 16:26
    еще в СССР видел работающий на двигателе от Урал-а одноместный автожир
    вполне работоспособная и надежная штуковина была.
    yehat
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