Летательный аппарат Ventocopter А1 могут оснастить санитарным модулем

В настоящее время мы находимся на стадии заключения договора с Академией о научно-методологическом сопровождении создания такого модуля,

Компания "Газнанотех" совместно с Военно-медицинской Академией им. Кирова прорабатывает возможность создания военно-медицинского модуля для оснащения им летательного аппарата Ventocopter А1, передает Интерфакс сообщение гендиректора компании Дмитрия Сичинавы.сказал Сичинава.По его словам, компания «Газнанотех» за свой счет разработает военно-медицинский модуль и предложит его специалистам Академии объективной экспертной оценки. «Естественно, что мы будем исходить из мнения военных медиков», – добавил гендиректор.Он пояснил, что Ventocopter А1 представляет собой «винтокрылый летательный аппарат с несущим винтом, который приводится в движение набегающим потоком воздуха при поступательном движении за счет работы силовой установки, независимой от системы несущего винта».Отмечается, что «аппарат отличается повышенной безопасностью и низкой чувствительностью к турбулентности». Диапазон высот его пролета – от одного метра над поверхностью земли до шести километров.Ventocopter А1 оснащен двигателем, работающем на бензине марки АИ-95. Взлетная масса – 800 кг, максимальная скорость полета – 180 км/ч. На одном баке без дозаправки аппарат может пролететь около 600 км. Он относительно прост в управлении, экономичен, взлетает и садится с необорудованных и малогабаритных площадок. Может перевозить грузы и пассажиров, совершать рекреационные полеты, использоваться при поисково-спасательных работах, для мониторинга территории.