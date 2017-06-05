18:18 05 июня

Подконтрольный Госдепу США Центр: Россия вмешивается в дела Македонии

Центр по исследованию организованной преступности и коррупции OCCRP опубликовал доклад, в котором утверждается, что «вездесущая» Россия теперь «вмешалась» и в македонскую внутриполитическую систему. В докладе НКО, которое финансируется фондом Сороса, а также Государственным департаментом США, заявлено, что Россия якобы распространяла «информацию и дезинформацию» о Македонии в своих интересах.

Что конкретно означает фраза о распространении в своих интересах информации и дезинформации, - не сообщается. Как не сообщается и того, в чьих интересах распространяют информацию и дезинформацию подконтрольные Госдепу США так называемые исследовательские площадки.

Подконтрольный Госдепу США Центр: Россия вмешивается в дела Македонии



Обращает на себя внимание следующий важный факт: публикация доклада OCCRP состоялась всего через две недели после визита в Москву главы Македонии Георгия Иванова. Георгий Иванов и российское руководство после встречи 24 мая заявили о позитивизации отношений между двумя странами. По всей вероятности, позитивизация отношений между Скопье и Москвой не входит в планы тех, кто заказал явно ангажированный доклад упомянутому «исследовательскому центру».

РИА Новости сообщает о том, что докладе этой структуры заявлено также о попытках вмешательства во внутренние дела Македонии сербских спецслужб. Когда же уже центр изучения оргпреступности и коррупции озаботится деятельностью американских спецслужб, которые стараются держать под колпаком весь мир.

Использованы фотографии: ЖЖ/guardia-ru
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Комментарии 19

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  1. Чёрный Полковник Сегодня, 15:41
    Россия даже в дела Антарктиды вмешивается! Чего уж там какая-то Македония?
    Чёрный Полковник
    1. pjastolov Сегодня, 15:46
      В докладе НКО, которое финансируется фондом Сороса, а также Государственным департаментом США
      кто платит тот и музыку заказывает hi
      pjastolov
      1. Чёрный Сегодня, 15:58
        Пингвины в антарктиде тоже заявили, что Кремль у них яйца отбирает wassat
        Чёрный
        1. oleg-gr Сегодня, 17:32
          "Россия вмешивается в дела...". Любимая фишка Запада на текущий момент. Когда то это была "советская угроза". Тему обновили и понеслись по всем СМИ тиражировать. Пройдет немного времени и еще что-то появится. Скоро выборы президента РФ.
          oleg-gr
  2. avt Сегодня, 15:49
    ,,Пропал дом ....." Сперва пропадут калоши , потом -паровое отопление .....и газ отключат за нераспростанённые лотерейные билеты bully Хана македонианцам , как и монтенеграм . Албаниянцы рулят ! Сала Великой АлбанИи!Амэрыка з вамы мои макенийцы. bully
    avt
    1. Pirogov Сегодня, 16:00
      Цитата: avt
      ,Пропал дом ....." Сперва пропадут калоши , потом -паровое отопление .....и газ отключат за нераспростанённые лотерейные билеты bully Хана македонианцам , как и монтенеграм . Албаниянцы рулят ! Сала Великой АлбанИи!Амэрыка з вамы мои макенийцы.

      Не добавить не убавить ,всё в точку.
      Pirogov
    2. Чёрный Сегодня, 16:00
      Удел шакалов - п.а.д.а.л.ь подбирать.
      Удел червей - дерьмо их жрать.
      Удел бактерий - превращать всё в газ.
      Господь свой путь дал каждому из нас! ....удачи вам господа, създийте в вашингтон за пендалем laughing
      Чёрный
  3. LÄRZ Сегодня, 15:54
    "Россия вмешивается в дела США...", "Россия вмешивается в дела Франции...", "Россия вмешивается в дела ..." Огласите, пожалуйста, весь список!! fool
    LÄRZ
  4. biserino Сегодня, 15:54
    что докладе этой структуры заявлено также о попытках вмешательства во внутренние дела Македонии сербских спецслужб.


    A ето и правда. Македонцьi- етнические болгарьi и благодаря нас- в НАТО и ЕС полезут, назло сербов.
    biserino
  5. roskot Сегодня, 15:57
    Опять америкосов обидели, ведь македонцы младшие братья америкосов. А тут какие то русские вмешиваются. Непорядок.
    roskot
  6. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 16:07
    Возможно или скорее всего вероятнее,македоняне с их македонянками,спонсируют сепаратисческое движение "Свободная Сибирь"... wassat Заключение сделано на основании того,что местные аборигены,не понимают на какие темы разговаривают "свободосибирцы",но очень сильно их язык смахивает на македонский wassat
    КИБЕРНИНДЗЯ
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:11
    Если нас так голословно обвиняют, значит, нас сильно боятся! good
    Изгоняющий либероидов
  8. kefan Сегодня, 16:17
    Интересно, а матрасники могут сказать, куда Россия не вмешивается?
    kefan
  9. kefan Сегодня, 16:25
    Конечно, ведь только лишь одни носители "демократии" все миру никуда не вмешиваются.
    kefan
  10. Беларусь это Россия Сегодня, 16:52
    В дела Македонии вмешивается США.
    Беларусь это Россия
  11. rotmistr60 Сегодня, 17:05
    Интересно, а кто следующий в очереди на "российское вмешательство"? Когда очередь иссякнет американцам останется только заявить, что Россия вмешивается в дела России. Абзац полный.
    rotmistr60
  12. Atlant-1164 Сегодня, 17:14
    вмешивается ..и правильно делает. это её обязанность, везде где есть её стратегические интересы,она будет вмешиваться.так же как и сша.
    Atlant-1164
  13. alatanas Сегодня, 17:15
    сообщает о том, что докладе этой структуры заявлено также о попытках вмешательства во внутренние дела Македонии сербских спецслужб

    Зачем им делать попытки, когда они с самого создания БЮР Македонии это, в одной или другой степени, делают?
    alatanas
  14. begemot20091 Сегодня, 17:19
    Цитата: Чёрный Полковник
    Россия даже в дела Антарктиды вмешивается! Чего уж там какая-то Македония?

    пингвинам д.......т хвосты
    begemot20091
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