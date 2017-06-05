Подконтрольный Госдепу США Центр: Россия вмешивается в дела Македонии
Центр по исследованию организованной преступности и коррупции OCCRP опубликовал доклад, в котором утверждается, что «вездесущая» Россия теперь «вмешалась» и в македонскую внутриполитическую систему. В докладе НКО, которое финансируется фондом Сороса, а также Государственным департаментом США, заявлено, что Россия якобы распространяла «информацию и дезинформацию» о Македонии в своих интересах.
Что конкретно означает фраза о распространении в своих интересах информации и дезинформации, - не сообщается. Как не сообщается и того, в чьих интересах распространяют информацию и дезинформацию подконтрольные Госдепу США так называемые исследовательские площадки.
Обращает на себя внимание следующий важный факт: публикация доклада OCCRP состоялась всего через две недели после визита в Москву главы Македонии Георгия Иванова. Георгий Иванов и российское руководство после встречи 24 мая заявили о позитивизации отношений между двумя странами. По всей вероятности, позитивизация отношений между Скопье и Москвой не входит в планы тех, кто заказал явно ангажированный доклад упомянутому «исследовательскому центру».
РИА Новости сообщает о том, что докладе этой структуры заявлено также о попытках вмешательства во внутренние дела Македонии сербских спецслужб. Когда же уже центр изучения оргпреступности и коррупции озаботится деятельностью американских спецслужб, которые стараются держать под колпаком весь мир.
Что конкретно означает фраза о распространении в своих интересах информации и дезинформации, - не сообщается. Как не сообщается и того, в чьих интересах распространяют информацию и дезинформацию подконтрольные Госдепу США так называемые исследовательские площадки.
Обращает на себя внимание следующий важный факт: публикация доклада OCCRP состоялась всего через две недели после визита в Москву главы Македонии Георгия Иванова. Георгий Иванов и российское руководство после встречи 24 мая заявили о позитивизации отношений между двумя странами. По всей вероятности, позитивизация отношений между Скопье и Москвой не входит в планы тех, кто заказал явно ангажированный доклад упомянутому «исследовательскому центру».
РИА Новости сообщает о том, что докладе этой структуры заявлено также о попытках вмешательства во внутренние дела Македонии сербских спецслужб. Когда же уже центр изучения оргпреступности и коррупции озаботится деятельностью американских спецслужб, которые стараются держать под колпаком весь мир.
Использованы фотографии: ЖЖ/guardia-ru
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