Северокорейские летчики отработали удары по авианосцам ВМС США
Лидер КНДР провел смотр боевых полетов, целью которых стала отработка ударов по американским авианосцам, передает РИА Новости сообщение ЦТАК.
Командующий северокорейскими ВВС Ким Гван Хёк назвал смотр «значимым испытанием по уничтожению одним ударом любых целей, в том числе вражеских авианосцев при получении соответствующего приказа». По его словам, учение также призвано «еще более воодушевить всю армию на завершение борьбы за воссоединение родины».
Агентство отметило, лидер страны Ким Чен Ын «остался доволен смотром и распорядился укреплять боеспособность ВВС».
Напомним, США и КНДР до сих пор формально находятся в состоянии войны, поскольку после войны 1950-1953 годов между ними было подписано лишь соглашение о перемирии. Все последующие предложения Пхеньяна заключить договор о мире американские власти отвергли.
В последнее время напряженность между странами обострилась из-за ядерных и ракетных испытаний, проводимых в Северной Корее под предлогом защиты от американской угрозы.
Командующий северокорейскими ВВС Ким Гван Хёк назвал смотр «значимым испытанием по уничтожению одним ударом любых целей, в том числе вражеских авианосцев при получении соответствующего приказа». По его словам, учение также призвано «еще более воодушевить всю армию на завершение борьбы за воссоединение родины».
Агентство отметило, лидер страны Ким Чен Ын «остался доволен смотром и распорядился укреплять боеспособность ВВС».
Напомним, США и КНДР до сих пор формально находятся в состоянии войны, поскольку после войны 1950-1953 годов между ними было подписано лишь соглашение о перемирии. Все последующие предложения Пхеньяна заключить договор о мире американские власти отвергли.
В последнее время напряженность между странами обострилась из-за ядерных и ракетных испытаний, проводимых в Северной Корее под предлогом защиты от американской угрозы.
Использованы фотографии: http://www.militaryparitet.com
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