18:19 05 июня

Северокорейские летчики отработали удары по авианосцам ВМС США

Лидер КНДР провел смотр боевых полетов, целью которых стала отработка ударов по американским авианосцам, передает РИА Новости сообщение ЦТАК.

Архивное фото

Командующий северокорейскими ВВС Ким Гван Хёк назвал смотр «значимым испытанием по уничтожению одним ударом любых целей, в том числе вражеских авианосцев при получении соответствующего приказа». По его словам, учение также призвано «еще более воодушевить всю армию на завершение борьбы за воссоединение родины».


Агентство отметило, лидер страны Ким Чен Ын «остался доволен смотром и распорядился укреплять боеспособность ВВС».

Напомним, США и КНДР до сих пор формально находятся в состоянии войны, поскольку после войны 1950-1953 годов между ними было подписано лишь соглашение о перемирии. Все последующие предложения Пхеньяна заключить договор о мире американские власти отвергли.

В последнее время напряженность между странами обострилась из-за ядерных и ракетных испытаний, проводимых в Северной Корее под предлогом защиты от американской угрозы.

Использованы фотографии: http://www.militaryparitet.com
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Комментарии 55

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  1. Банный Сегодня, 16:31
    На ТБ-3 отрабатывали небось)))) а И-153 прикрытием )))ох и завоюют
    Банный
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:35
      Ну сейчас Романов запоет соловьем...Я молчу! hi
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:53
        Отдел -помоги Ыну построить коммунизм -речи ты Виталий толкать горазд, без тебя он не управиться! ! lol
        Изгоняющий либероидов
        1. А Нас Рать Сегодня, 17:12
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Отдел -помоги Ыну построить коммунизм -речи ты Виталий толкать горазд, без тебя он не управиться! ! lol

          Хана тогда Ыну, Виталий и его коллеги, целый СССР умудрились похерить своим "строительством коммунизма", а сколько там этой Северной Кореи? На один зуб. fellow wassat
          А Нас Рать
          1. Злой543 Сегодня, 17:25
            Я конечно дико извиняюсь, но че они его так держут? Смыться от фотографа хотел?
            Злой543
            1. hirurg Сегодня, 17:31
              А храбрый летчик Ли Си Цын в учениях участвовал? laughing
              hirurg
      2. mojohed2012 Сегодня, 18:12
        По ходу на фото самолет похожий на миг-21. В принципе, если он модернизирован на основе современных технологий, как у России/израиля/сша, то он также представляет угрозу ВМС США. Пусть он и выглядит как отсталая техника. Сирийцы вон с таких успешно бьют ИГИЛ и прочих, запрещенных в России, террористов.
        mojohed2012
    2. Александр романов Сегодня, 16:38
      Цитата: Банный
      ) а И-153 прикрытием )))о

      Всё проще и продвинуто
      Отличный способ подготовить Ассов. Такие парни смогут топить американские корабли эскадрами.Молодец ЫН.
      Нам нужно взять на вооружение этот способ подготовки пилотов
      Александр романов
      1. dauria Сегодня, 17:12
        Нам нужно взять на вооружение этот способ подготовки пилотов


        Ну, асы и у них были, один вон 17 штук "приземлил". И народ упрямый . А если учесть, что за спиной Китай, положивший на этой земле больше 100 тыс своих солдат - американам явно не смешно, а боязно лезть.
        dauria
      2. А Нас Рать Сегодня, 17:15
        Цитата: Александр романов
        Всё проще и продвинуто

        А Нас Рать
      3. 210окв Сегодня, 17:21
        У нас уже достаточно давно готовят так.На тренажерах.Правда это только часть программы.
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Банный
        ) а И-153 прикрытием )))о

        Всё проще и продвинуто
        Отличный способ подготовить Ассов. Такие парни смогут топить американские корабли эскадрами.Молодец ЫН.
        Нам нужно взять на вооружение этот способ подготовки пилотов
        210окв
    3. Shurik70 Сегодня, 16:40
      Уж больно самолёт на фото устаревший. Миг-21, похоже.
      Скорее всего, модифицированный, но их же в 1985-ом прекратили везде выпускать
      sad
      Shurik70
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:54
        Он не просто модефицированный -он генномодефицированный! lol
        Изгоняющий либероидов
        1. Vita VKO Сегодня, 17:37
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          генномодефицированный

          И не смотря на это на свехмалых высотах МиГ-21 не уступает по скорости и маневренности современным истребителям. Тем более, что ему нужно всего лишь вынурнуть из-за радиогоризонта (примерно 50км) пустить ракету и уйти со снижением. Если при этом еще догадаются сбросить постановщик помех, то шансов выжить у авианосца и его сопровождения точно не будет.
          Vita VKO
  2. svp67 Сегодня, 16:31
    Вот уверенности в том, что "летающий антиквариат" дядюшки Ына сможет долететь хоть до одного из американских авианосцев - НИ КАКОЙ.


    svp67
    1. pjastolov Сегодня, 16:41
      а летчицы то симпатичные, можно полетать laughing
      pjastolov
      1. svp67 Сегодня, 17:07
        Цитата: pjastolov
        а летчицы то симпатичные, можно полетать

        Вот только раз они пилотируют МиГ-15, то значить подготавливаются, при необходимости выполнить роль "крылатой ракеты", для уничтожения флота противника... "лепестки сакуры"
        svp67
        1. Burbon Сегодня, 17:16
          Цитата: svp67
          Вот только раз они пилотируют МиГ-15, то значить подготавливаются, при необходимости выполнить роль "крылатой ракеты"

          так на этой старинной технике - они все камикадзе - крылатая управляемая ракета....35 мигов и нет 1 ауг...думаю долетит 3-6 штук , но и этого хватит.....людей жалко...корея должна стать единой по примеру строя южной....
          Burbon
          1. Doliva63 Сегодня, 18:16
            Цитата: Burbon
            корея должна стать единой по примеру строя южной....

            Чисто американский императив. Но против атомной бомбы ссут)
            Doliva63
          2. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:19
            Цитата: Burbon
            на этой старинной технике - они все камикадзе - крылатая управляемая ракета....35 мигов и нет 1 ауг...думаю долетит 3-6 штук , но и этого хватит.....людей жалко...корея должна стать единой по примеру строя южной....

            Не хватит, там с десяток нужно самолетов, чтобы они под ватерлинию авианосца попали и еще парочку в подъемники...., а на всю АУГ надо не меньше сотни успешных поражений...
            DOCTOR ZLO
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:40
        Цитата: pjastolov
        а летчицы то симпатичные, можно полетать laughing

        Хорошенькие...чертовки!
        ОТДЕЛ
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:11
          Отдел-Виталий , прочтет жена этот пост, и даст тебе-сковородою по тыкве... lol
          Изгоняющий либероидов
    2. mojohed2012 Сегодня, 18:14
      А тут вообще Миг-15/17. Это, конечно уже раритет тот еще. Но и они, если не будут жалеть себя, покажут Трампу где авианосцы тонут...
      mojohed2012
  3. RASKAT Сегодня, 16:33
    Ну а что ракеты Х-31 у них есть, китайцы им передали и их китайский аналог YJ-91. Может и удастся прорваться на дальность пуска. Как бы в итоге не получилось как у Англичан у Фолклендских островов.
    RASKAT
    1. Чёрный Сегодня, 16:37
      Ынка! А слабо сесть в самолёт и лично врезаться в американский авианосец?.....ведь скоко людей тебе спасибо скажут.... laughing ...и друзей и врагов wassat
      Чёрный
    2. Tusv Сегодня, 16:46
      Цитата: RASKAT
      Ну а что ракеты Х-31 у них есть, китайцы им передали и их китайский аналог YJ-91. Может и удастся прорваться на дальность пуска

      250 км? Маловато будет. Палубная авиация на удалении 400(если не все 600) уже будет в воздухе
      Tusv
    3. просто экспл Сегодня, 17:05
      не долетят они до дальности пуска .
      наземные силы у них еще более менее , а вот ВВС у них древние как фекалии мамонта .
      просто экспл
      1. Burbon Сегодня, 17:19
        Цитата: просто экспл
        не долетят они до дальности пуска .

        пойдут сомкнутым строем над поверхностью в 15-25 метров и потом пуск ракет и в крутое пике с начинкой....вот и усе((
        Burbon
        1. Tusv Сегодня, 17:37
          Цитата: Burbon
          пойдут сомкнутым строем над поверхностью в 15-25 метров

          Тут это штиля надо будет ждать иначе движок гавкнет.
          Ну забыли мы для корейцев морские версии разработать
          Tusv
  4. Капитан Пушкин Сегодня, 16:35
    На фото замечательный истребитель - первая серийная модификация МиГ-21 - МиГ-21Ф-13, настоящий раритет, да ещё и в лётном состоянии! Красава...
    Капитан Пушкин
    1. svp67 Сегодня, 16:53
      Цитата: Капитан Пушкин
      На фото замечательный истребитель - первая серийная модификация МиГ-21 - МиГ-21Ф-13, настоящий раритет, да ещё и в лётном состоянии! Красава...

      Да в сравнении с летающими МиГ-15, МиГ-17 и Ил-28 ВВС КНДР он еще НОВЬЁ
      svp67
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 17:42
        Будете смеяться, но МиГ-21Ф-13 в летном состоянии гораздо более редкая птица чем МиГ-17.
        Уж больно велика разница в количестве выпущенных.
        Плюс, как штурмовик, МиГ-17, пожалуй, будет эффективнее чем МиГ-21-Ф-13.
        Капитан Пушкин
  5. Tusv Сегодня, 16:37
    Интересно чем они тренировались атаковать. Тут ПКР нужны не ниже 350 км по дальности иначе сами дичь
    Tusv
    1. Александр романов Сегодня, 17:05
      Цитата: Tusv
      Интересно чем они тренировались атаковать.

      Вот их подготовка.Повышает уверенность в себе,убивает страх ,перед врагом. Развивает реакцию и многое другое.
      А вот эти парни сумели потопить авианосец с первого захода.Им оказана великая честь,принять поздравления лично от главы государства.Завидую парням
      хм,простите ,тоже слезу прошибло
      Александр романов
      1. Burbon Сегодня, 17:17
        Цитата: Александр романов
        хм,простите ,тоже слезу прошибло

        любишь постебаться?....они сами между собой(юг-север) должны разобраться
        Burbon
      2. Tusv Сегодня, 17:20
        Цитата: Александр романов
        Вот их подготовка.Повышает уверенность в себе,убивает страх ,перед врагом. Развивает реакцию и многое другое.

        Упс. О Чайках то я и не подумал. Реальный стелс laughing
        Tusv
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:39
    Северокорейцы явно с США в сговоре -и их троллят и себе рекламу создают! lol А янки им за это небось еще и доплачивают!
    Изгоняющий либероидов
    1. _Ugene_ Сегодня, 16:57
      за что доплачивать то? смех один
      _Ugene_
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:45
    Ын,хватит полить во все стороны, чай не кавбой, Саньку Романову спать не даешь -то межконтинетальные питарды, теперь еще и пилоты сэкондхэнда! !! laughing
    Изгоняющий либероидов
  8. Рабинович_007 Сегодня, 16:46
    Хомяк переходит черту.
    Рабинович_007
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:55
      Цитата: Рабинович_007
      Хомяк переходит черту.

      Рабинович ходит по лезвию бритвы. Штампом - по штампу. yes
      Paranoid50
      1. Комментарий был удален.
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:56
      Рабинович -подумаешь, проблема -начертите ему новую черту... lol
      Изгоняющий либероидов
    3. mojohed2012 Сегодня, 18:17
      Вот вопрос. Что мешает Ыну "модернизировать его старые МИГи? Да обшить их жестью/покрасить, чтоб тупые носы сгладить. А так, ПО-2 с подвесными бомбами реальнее прорвется к Авианосцу ночью, чем эти советско-китайские мамонто-самолеты.
      mojohed2012
  9. Толстоевский Сегодня, 16:47
    Работайте, братья!
    Толстоевский
    1. Zaurbek Сегодня, 18:12
      Вы северный кореец?
      Zaurbek
  10. rotmistr60 Сегодня, 16:53
    Что есть на том и тренируются. Устаревшее конечно, но что поделаешь. К тому же не известно, что у них в "закормах" имеется. Ын все же не , чтобы все на обозрение выставлять. Пока достаточно ракеты пулять на 500 км.
    rotmistr60
  11. Макаров Сегодня, 17:15
    ох и гробы...
    Макаров
  12. лом123 Сегодня, 17:15
    Как говорится в войне не только вооружение играет роль но и дух народа , а они там все патриоты и фанатики , так что если в ближний бой то янкисам мало не покажется...
    лом123
  13. сорок восьмой Сегодня, 17:23
    Новые камикадзе
    сорок восьмой
  14. san4es Сегодня, 17:24
    Сев.Корейские "Асы" все "камикадзе"...МИГами доставят заряды к целям, как ПКР recourse
    san4es
  15. brasist Сегодня, 17:27
    Что то я не понял они что в музее фотографировались?
    brasist
  16. Mavrikiy Сегодня, 17:30
    Ну хорошо, отстебаемся, от меня конфетка, от тебя аж шоколадка...... И МИГи на фоте нами уже забытые и ...... "Не плюй в колодец. Напится бы не пришлось". Очень доброе пожелание. Перед сном.
    Mavrikiy
  17. moskalik Сегодня, 17:30
    Северокорейские летчики отработали удары по авианосцам ВМС США


    Уже смешно lol
    moskalik
  18. mvg Сегодня, 17:45
    Цитата: Александр романов
    Цитата: Банный
    ) а И-153 прикрытием )))о

    Всё проще и продвинуто
    Отличный способ подготовить Ассов. Такие парни смогут топить американские корабли эскадрами.Молодец ЫН.
    Нам нужно взять на вооружение этот способ подготовки пилотов

    Ничего смешного, у нас (как и у всех) тоже есть виртуальные тренажеры, при чем очень реалистичные. Гораздо дешевле, чем 20 000 - 40 000 $ за час полета. При этом не убивая ресурс планера и движков.
    mvg
  19. Zaurbek Сегодня, 18:11
    Интересно чем?
    Zaurbek
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