18:22 05 июня

Польша планирует приобрести F-35 к 2025 году

Заместитель министра национальной обороны Польши Томаш Шатковский объявил о планах Варшавы приобрести новые истребители пятого поколения ориентировочно в районе 2025 года, передает ЦАМТО , со ссылкой на заявление Шатковского в ходе дискуссии в варшавском аналитическом центре Polityka Insight, закупка будет производиться в рамках программы «Гарпия» (Harpia), к исполнению которой планируется приступить в следующем году. Приобретение станет возможным благодаря планам Варшавы увеличить в ближайшие годы оборонные расходы с текущего уровня 2% ВВП до 2,5%.

Данное заявление было сделано на фоне разработки Министерством национальной обороны Польши плана закупок на 2017-2026 гг. Планы приобретения истребителей пятого поколения также были включены в «Концепцию Министерства обороны Республики Польша», опубликованную 23 мая. По оценке представителей МНО Польши, Варшава могла бы приобрести две эскадрильи F-35 «Лайтнинг-2» общей численностью 32 самолета.

Польша планирует приобрести F-35 к 2025 году



В начале 2017 года министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что правительство страны оценивает возможность покупки до 100 истребителей F-16 из наличия ВС США для замены устаревших Су-22 и МиГ-29. При этом F-16 предполагалось отремонтировать и модернизировать в Польше.

Однако на прошедшем 22 марта заседании парламентского комитета по вопросам национальной обороны заместитель министра национальной обороны Бартош Ковнацкий сообщил, что Польша не будет покупать F-16A/B из состава вооруженных сил ни одной из стран-операторов. Проведенный анализ приобретения F-16A/B показал, что подобная закупка является нецелесообразной. Стоимость модернизации данных самолетов будет высока, а их боевые возможности недостаточны. При определенных обстоятельствах, стоимость бывших в эксплуатации F-16 может обойтись дороже, чем покупка новых самолетов. По этой причине МНО Польши отказалось от работ в данном направлении и перешло к оценке возможности покупки новых истребителей F-16 или F-35. У каждого из этих вариантов имеются свои положительные и отрицательные стороны. Одним из негативных моментов закупки F-35 является его высокая стоимость, но разработчики стремятся снизить цену самолета.

В настоящее время в боевом составе ВВС Польши имеется 48 истребителей F-16 Блок.52 версий C (одноместный) и D (двухместный).

Использованы фотографии: http://indiandefence.com/
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Комментарии 14

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:54
    Деньги то хоть есть, а то сами кучу оборонных программ закрыли из за именно отсутствия бабла? Или купят-два борта-и спрячут в ангар-ибо больно дорога в эксплуатации птичка? ??
    Изгоняющий либероидов
  2. hirurg Сегодня, 17:54
    Рад за них, пусть приобретают.
    hirurg
    1. INVESTOR Сегодня, 18:00
      Цитата: hirurg
      Рад за них, пусть приобретают.


      Приобрели бы и нам один подогнали для изучения, полосатоухие с ума сойдут в истереке fellow
      INVESTOR
  3. Приговор Сегодня, 17:55
    Ну, пeндосы не зря вкачивают деньги в Польшу. Не так уж много найдётся дураков на свете, добровольно согласных быть пушечным мясом в войне с Россией. За что я люблю поляков, так это за то, что история так ни чему и не научила дурней.. fool
    Приговор
    1. ЛукичЪ Сегодня, 18:00
      Цитата: Приговор
      За что я люблю поляков, так это за то, что история так ни чему и не научила дурней

      научила. ненавидеть нас и завидовать нам
      ЛукичЪ
    2. Tusv Сегодня, 18:05
      Цитата: Приговор
      Не так уж много найдётся дураков на свете, добровольно согласных быть пушечным мясом в войне с Россией.

      Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния Грузия анд изит нау Юкрейн. Семь особо умных насчитал
      Tusv
    3. APASUS Сегодня, 18:19
      Цитата: Приговор
      Ну, пeндосы не зря вкачивают деньги в Польшу. Не так уж много найдётся дураков на свете, добровольно согласных быть пушечным мясом в войне с Россией. За что я люблю поляков, так это за то, что история так ни чему и не научила дурней

      Неужели вы думаете что 35 штук реально могут повлиять на военные действия против России? Это очередной знак преклонения перед хозяином! Как вот сегодня все обвинили Катар в организации ИГИЛ ,я чуть не помер со смеху.Обвинила Саудовская Аравия и США ,тут даже бредом назвать все эти демарши трудно.Но вот главный итог,что снабжают вместе ,а виноват Катар остался,потому как Саудиты во время сделали взнос в США на покупку вооружения на 12 лярдов зелени .
      Вот и Польша пытается идти в ногу ,в смысле поддержать американского производителя и купить себе место в союзниках..............
      APASUS
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:55
    Укроина требует чтобы Польша и им купила -за свой счет, естественно -сразу сотню, и не меньше! laughing
    Изгоняющий либероидов
  5. NIKNN Сегодня, 17:56
    Как бы смелый шаг, ну а в принципе...Трамп поджал, бабки куда то на до вкладывать, в смысле штатам отдавать, не наличкой же...??? request
    NIKNN
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:09
      Да пусть покупают - может , хоть прекратится диарея и русофобские кошмары перестанут панов мучить по ночам . lol
      bouncyhunter
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:58
    Сейчас еще вымираты вскладчину -в кридит -один самолет на троих сооброзят , и поставят его на хранение в Эстонию,пока что. . lol
    Изгоняющий либероидов
  7. Mavrikiy Сегодня, 18:09
    Польша планирует приобрести F-35 к 2025 году
    Подписываемся. Обеспечим соответствующего супостата. Как там в фильме ДМБ "Вы будете не только сс.....ся, но и ср....ся."
    Хотя в случае с Польшей, увы не вариант(1000 лет цивилизации.....а вот не сгинела).
    Mavrikiy
  8. Zaurbek Сегодня, 18:10
    Вторая цель для ТЯО калибров и Искандеров в Польше.
    Zaurbek
  9. Logall Сегодня, 18:11
    Разорятся поляки F-35 покупать. Тем более его ещё недоработали. После доработки он ещё дороже станет. Будут летать голые.
    Как-то так:
    Logall
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