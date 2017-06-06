Шесть дней победы и поражения. Как Израиль разгромил арабскую коалицию

Пятьдесят лет назад, 5 июня 1967 года, началась очередная война на Ближнем Востоке между Израилем и коалицией арабских государств, вошедшая в историю под именем «Шестидневной войны». Как известно, на протяжении 1950-х — 1960-х гг. одним из главных противников Израиля в арабском мире был Египет. Пост президента этой крупной арабской страны в то время занимал Гамаль Абдель Насер — человек выдающийся и непростой, политические взгляды которого можно наиболее точно определить как арабский национал-социализм.В молодости Гамаль Абдель Насер сочувственно относился к гитлеровской Германии, на помощь которой в борьбе против британских колонизаторов тогда рассчитывали многие политические деятели Востока. Уже став руководителем государства, Гамаль Абдель Насер не стеснялся предоставлять убежище бывшим гитлеровским офицерам вермахта и гестапо. Многие из них не просто жили в Египте, но и проходили службу в армии и полиции на должностях инструкторов. Впрочем, это обстоятельство ничуть не мешало Гамалю Абделю Насеру поддерживать близкие отношения с Советским Союзом. Для Насера сотрудничество с СССР было крайне выгодным, поскольку Москва поставляла Египту вооружение, военную технику, участвовала в многочисленных проектах по строительству и совершенствованию египетской инфраструктуры. Кроме того, схожими были и позиции Египта и СССР по вопросу ситуации на Ближнем Востоке. Советский Союз пытался ограничить американское влияние в регионе, а Египет и другие арабские страны желали лишь одного — исчезновения не столь давно созданного государства Израиль.Арабские националисты ко времени описываемых событий находились у власти и в Сирии. Как и Египет, Сирия осуществляла поддержку палестинского национального движения и находилась в крайне неприязненных отношениях с Израилем. Как и Египет, Сирия ориентировалась на сотрудничество с Советским Союзом. Отношения между Израилем и Сирией были еще более напряженными, чем между Израилем и Египтом. Во-первых, Сирия претендовала на демилитаризованные зоны вдоль линии прекращения огня 1948 года. Во-вторых, спорными оставались и водные ресурсы — а на Ближнем Востоке, в условиях засушливого климата, эта проблема очень актуальна. Наконец, Сирия оказывала серьезную поддержку палестинским радикальным организациям. Только на протяжении 1964-1966 гг. произошло несколько серьезных столкновений между Сирией и Израилем из-за водных ресурсов. Например, в июле 1966 г. ВВС Израиля уничтожили сирийскую строительную технику, которая была занята в работах по отводу вод реки Иордан на сирийскую территорию, а также сбили самолет ВВС Сирии, пытавшийся пресечь действия израильской авиации.Осенью 1966 года структуры Организации освобождения Палестины усилили свою деятельность против Израиля, что привело к дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением. В контексте усложнившейся военно-политической обстановки Сирия и Египет заключили военный союз. Весной 1967 г. на сирийско-израильской границе также возросло количество вооруженных инцидентов между сирийскими и израильскими войсками. 7 апреля 1967 г. произошло воздушное столкновение между сирийской и израильской авиацией, в результате которого были сбиты 6 самолетов ВВС Сирии.За ситуацией на Ближнем Востоке плотно наблюдала советская военная разведка. 13 мая 1967 года советская сторона сообщила руководству Египта о том, что Израиль собирается нанести удары по Сирии и сконцентрировал на границе с Сирией значительные армейские силы. Поскольку между Египтом и Сирией был к этому времени заключен военный союз, Каир должен был отреагировать на такую информацию. О вмешательстве Египта в ситуацию просили и сирийские власти. 15 мая 1967 года египетские войска были переброшены на Синайский полуостров — к границе с Израилем. На следующий день египетское руководство потребовало от руководства Организации Объединенных Наций вывести Силы безопасности ООН, находившиеся на линии прекращения огня 1948-1956 гг. В тот же день 16 мая в Израиле началась мобилизация. 18 мая регион покинули войска ООН.Однако, несмотря на вывод войск ООН и практически полную готовность и Израиля, и арабских стран к конфликту, между «днями мобилизаций» и началом боевых действий прошло немало времени. К сирийско-египетскому союзу изъявили желание присоединиться многие арабские страны, в том числе Иордания. Несмотря на то, что в отличие от Египта и Сирии Иордания была союзником не Москвы, а скорее Вашингтона и Лондона, в израильском вопросе она занимала в то время однозначную позицию. На стороне Сирии и Египта выступили Алжир и Ирак, что было вполне ожидаемо — обе страны находились в хороших отношениях с Советским Союзом и также управлялись арабскими националистами. Однако Москва санкции на нападение Египта на Израиль не дала. Руководство СССР сообщило египетскому руководству, что вступится за Египет и Сирию в том случае, если на помощь Израилю придут Соединенные Штаты Америки.В отличие от Советского Союза, Израиль комплексов по поводу начала войны первым не испытывал. Более того, израильское руководство прекрасно понимало, что если Израиль не нанесет превентивный удар по позициям своих противников, то его положение в предстоящей войне будет значительно хуже. Поэтому 5 июня 1967 года самолеты ВВС Израиля нанесли одновременные удары с воздуха по всем аэродромам ВВС Египта. В 7:45 утра ВВС Израиля ударили одновременно по 11 авиационным базам ВВС Египта. К 9 часам утра было уничтожено 197 египетских самолетов, затем, после залета на аэродромы на дозаправку, израильская авиация уничтожила еще 107 египетских самолетов. Примечательно, что египетское командование ожидало израильского удара с воздуха, но ВВС страны все равно оказались неподготовленными к столь стремительному развитию событий.Успеху израильской атаки способствовало сразу несколько обстоятельств. Во-первых, израильская военная авиация действовала очень скоординированно и стремительно, не дав опомниться египетским ВВС. Во-вторых, что не менее важно, как раз в этот день египетский военный самолет, на борту которого находились высшие офицеры генерального штаба, отправился инспектировать позиции египетских сухопутных войск на Синайском полуострове. Поэтому командование ПВО Египта получило приказ не стрелять по военным самолетам, чтобы нечаянно не сбить собственный самолет с генералитетом. В-третьих, воздушным ударам подверглись не только базы ВВС Египта, но и аэродромы союзников. Когда в 11 часов дня 5 июня территория Израиля подверглась налетам со стороны ВВС Сирии и Иордании, ВВС Израиля ответили незамедлительно. Молниеносными ударами по территории Иордании были уничтожены все военно-воздушные силы этой страны — 28 самолетов. ВВС Израиля атаковали и базы ВВС Сирии, уничтожив 53 самолета — практически половину ВВС страны. Кроме того, был нанесен серьезный удар по базе ВВС Ирака в окрестностях Мосула.Благодаря стремительным действиям авиации, Израилю в первый же день войны удалось добиться полного превосходства в воздухе над противником. Это было уже очень немало, хотя предстояли масштабные столкновения на суше — сухопутные войска у Египта и Сирии были сильнее военно-воздушных сил и намного многочисленнее сухопутных войск Израиля. Однако главной проблемой арабских стран был крайне низкий уровень подготовки личного состава. Перед войной численность вооруженных сил Египта достигала 300 тыс. солдат и офицеров, на вооружении египетской армии находились 1200 танков и 500 боевых самолетов. Самая многочисленная египетская группировка была развернута на Синайском полуострове и в зоне Суэцкого канала. В ее состав входили 4 мотопехотные дивизии, 2 танковые дивизии, 5 отдельных пехотных бригад, бригады обеспечения войск. Численность группировки достигала 90 тысяч человек, причем на вооружении находились 900 танков и САУ, около 1 тыс. артиллерийских орудий. Но мобилизованные в пехотные и танковые подразделения египетской армии вчерашние крестьяне никогда не видели танков и не имели опыта управления ими. Несмотря на то, что благодаря мобилизации удалось резко увеличить численность египетских сухопутных войск, многие строевые подразделения оставались практически безоружными. Например, 125-я пехотная бригада получила всего 36 винтовок — на бригаду.Тут следует отметить, что советское руководство, как оказалось впоследствии, существенно переоценивало общий уровень подготовки египетских и сирийских вооруженных сил. К этому времени в Египте работали советские военные советники, занимавшиеся подготовкой личного состава сухопутных войск, в первую очередь офицеров. Естественно, что командование докладывало советскому руководству о больших успехах военных советников в деле обучения египетской армии. Но, как показала практика, в значительной степени это была искаженная информация. В действительности уровень подготовки во многих армейских подразделениях был крайне низким.На Синайском фронте в течение первых трех дней войны израильским войскам удалось добиться серьезного превосходства над египетскими соединениями. Здесь были сосредоточены части израильской армии под командованием наиболее опытных и талантливых офицеров — механизированные дивизии генерал-майоров Исраэля Таля, Ариэля Шарона и полковника Эхуда Решефа и бронетанковая дивизия генерал-майора Авраама Йоффе. 7 июня воздушно-десантные и морские десантные подразделения израильской армии заняли Шарм-эш-Шейх. Несмотря на попытки египетской армии противостоять наступлению, израильские части продолжали продвигаться в сторону Суэцкого канала. Лишь 9 июня Израиль принял предложение Совета Безопасности ООН о прекращении огня. Египет прекратил огонь 10 июня.На других направлениях обстановка складывалась также в пользу Израиля. Иордания вступила в войну в буквальном смысле «на свою голову», отказавшись от предложения Израиля не начинать боевые действия в обмен на неприкосновенность иорданской территории. В результате, израильскими войсками были захвачены прежде контролировавшиеся Иорданией территории. 7 июня, спустя два дня после начала войны, Израиль и Иордания приняли требование ООН по прекращению огня.Дольше всех продержалась Сирия, но лишь потому, что Израиль на этом направлении действовал менее стремительно, чем на Синайском и Иорданском фронтах. Сирийские войска удерживали Голанские высоты, стороны обменивались артиллерийскими ударами, но к активным действиям перешли лишь 9 июня. Очень быстро израильским войскам удалось прорвать сирийскую оборону, выйти к г. Кунейтра, а затем быстро взять его, преодолев сопротивление сирийцев. 10 июня Сирия приняла предложение ООН о прекращении огня.Шестидневная война стала одним из самых масштабных военных триумфов Израиля за непродолжительную историю его современного существования. Во-первых, Израиль в кратчайшие сроки одержал победу над внушительными силами коалиции крупных арабских государств. Во-вторых, под контролем Израиля оказались огромные относительно общих масштабов страны территории. Израильские войска захватили Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Присоединенные к Израилю земли в 3,5 раза превосходили его довоенную территорию. В-третьих, под контролем Израиля оказался весь Иерусалим, что имело очень большое значение для израильской национальной и культурной идентичности.Естественно, что поражение арабских стран в войне с Израилем способствовало дальнейшему росту антиизраильских настроений в арабском мире. Была запущена информация о том, что на стороне Израиля воевали США и Великобритания — Египту было стыдно, что его многочисленная армия была наголову разгромлена небольшим государством. По всему Ближнему Востоку и всей Северной Африке прошли антиизраильские выступления, начались погромы местных еврейских общин, что способствовало следующей мощной волне переселения арабских евреев в Израиль. Нападения на еврейские кварталы вынудили остатки еврейского населения арабских стран срочно репатриироваться в Израиль. При этом собственность, принадлежащая еврейским общинам (а они были весьма зажиточные, особенно в Египте, Ираке, Марокко), была захвачена государством. В свою очередь, Израиль выселил из еврейских кварталов Иерусалима примерно 300 арабских семей. Правда, эти семьи заселились в еврейские кварталы после войны 1948 года, когда Трансиордания выселила 1500 евреев из Старого Иерусалима.Соотношение потерь сторон также впечатляет. Израиль потерял в войне примерно 700-980 человек погибшими (по разным оценкам). Египет потерял 11,5 тыс. военнослужащих погибшими, Сирия — от 1 тыс. до 2,5 тыс. погибшими, Иордания — 696 человек погибшими.Шестидневная война стала и поводом для дальнейшего серьезного ухудшения отношений СССР с Израилем. Уже 10 июня 1967 года, после поражения арабских стран, Советский Союз и страны соцлагеря — Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария и Югославия, разорвали дипломатические отношения с Государством Израиль. Лишь Румыния воздержалась от разрыва дипломатических отношений, поскольку Николае Чаушеску оставался одним из немногих лидеров социалистических стран, отстоявших право на самостоятельную внешнюю политику.Совет Безопасности ООН 22 ноября 1967 года принял резолюцию, предусматривавшую вывод израильских вооружённых сил с территорий, оккупированных во время Шестидневной войны. Однако она, как известно, не была выполнена израильской стороной.