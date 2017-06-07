Мы нашли за что "укусить" Шойгу! Об обстреле "Калибрами" позиций боевиков в Сирии

Сложно нашим радикалам критиковать Министерство обороны. Ой трудно... Причем любым радикалам. И левым, и правым, и "средним"...С одной стороны, огромное министерство, с огромным количеством людей, с огромными деньгами, с огромными задачами... А с другой стороны... Шойгу. Вроде не богатырь. Даже злости в лице не замечено. Но вот слушаются его. И не просто слушаются, а выполняют поставленные им задачи. И грязь к нему почему-то не прилипает. А подчиненные, как специально, героически воюют.Ну вроде нашли. Нашли тему, где министерство точно не отвертится. Где эти генералы ответят за народные деньги, которых нам так не хватает. Причем всегда. И на всё! Прекрасная тема, в духе американцев и европейцев. Я как-то писал о разнице в подходах к войне у нас и у "них". А запустила эту тему русская служба ВВС. Качественно запустила. Вроде гуманитарной помощи нашим "борцам с режимом" и "радетелям за народное счастье".Темка-то пустяковая, на первый взгляд. Куда полетели российские "Калибры" с фрегата "Адмирал Эссен" и подводной лодки "Краснодар"? Стоили ли укрепления боевиков или их "шайтан-мобили" таких денег? Российские военные, а значит, и министр обороны России, тратят народные деньги на выдуманную войну!..Как и положено солидному министерству, ведомство Шойгу ответило стандартным в таких случаях объяснением. Удар был нанесен по укрытиям боевиков ИГИЛ (запрещенной в РФ), в которых находилась тяжелая техника и выведенный из Ракки личный состав. И всё. Военные делают свою работу...И началось... Насколько оправдано применение такого оружия против боевиков? Почему миллионы российских рублей "выкидывают на ветер"? А так ли хорошо воюет российская армия в Сирии, как об этом говорят российские и сирийские СМИ? А так ли хороши "Калибры"?Прослеживаются сразу несколько "сюжетных линий" обсуждения нашего удара.Первая и, наверное, самая "красивая" версия проста. И связана она опять же с... "Тамагавками". И зачем Трамп нанес ими удар куда – то?.. Так величаво лежали в трюмах кораблей и подводных лодок. Так "внушали уважение" и "вселяли ужас". И тут... почувствовали свободу и "разбежались" кто-куда после запуска... А русские "Калибры"? Четко, как и положено солдатам, полетели туда, куда приказали и выполнили то, что следовало. Причем все. Вот что диктатура Путина делает...Прошу простить за несколько шутливый тон, но без улыбки обсуждать это действительно сложно. А ведь мысль, которую озвучивают лишь изредка, но к которой подталкивают читателя, проста. А так ли хороши "Калибры"? Ну подумай, уважаемый читатель, разве была бы необходимость производить дорогостоящие пуски крылатых ракет, если бы была уверенность в их полном соответствии задачам?Разве пусков из акватории Каспийского, Черного и Средиземного морей мало? Разве пусков ВКС мало? Столько денег... А может, проблема именно в том, что "Калибры" оказались гораздо хуже, чем предполагалось? И новые пуски необходимы были только для проверки внесенных изменений?Согласитесь, версия очень красивая. И действительно, вполне правдоподобна. Более того, у меня, к примеру, действительно есть уверенность, что после такого боевого применения конструкторы в очередь стоят с предложениями по улучшению и доработке. Так всегда было и будет. Чем чаще оружие используется именно в боевой обстановке, тем больше вариантов модернизации возникает.Только сможем мы сегодня модернизировать "Калибры"? Точнее, увеличить финансирование такой модернизации? Сомнительно. Скорее, правильно будет говорить об увеличении серийного выпуска этих ракет. Ведь ясно, что пока мы уступаем именно в количестве. Хотя, с другой стороны, если исходить из первоначального предназначения "Калибров", для уничтожения стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет, стартовых позиций средств ПВО, командных пунктов, пунктов связи и прочего, наверное, количество достаточное.Следующая версия нанесения удара не так красива, но тоже вполне перспективна для "покусывания" российского МО. Итак, российский Президент уже неоднократно говорил о том, что сегодня Россия имеет вполне современное оружие. И, самое главное, есть политическая воля на его применение. Проще говоря, в случае опасности мы можем "врезать" по наглой заокеанской или подобной морде лица. Не раздумывая. Мир развивается и классический библейский пример смирения уже не актуален. Мы отказываемся подставлять левую щеку, после того как нам ударят по правой. Более того, мы "заблокируем удар и нанесем ответный удар" ещё до первого удара по правой...К какой мысли мы подходим? Если следовать логике написанного выше? Для чего был необходим удар? Ответ может быть в двух, не очень отличных друг от друга, вариантах. Удар был ничем иным, как демонстрацией силы России и Российской армии. В первом варианте - показать силу России другим государствам. Один из способов предупреждения или запугивания. Во втором варианте удар нанесен "для внутреннего употребления". Показать народу России силу своей армии. Показать, что средства затрачены недаром. Показать результаты работы не только военных, но и оборонщиков.Но написанное выше скорее "конспект для либералов". А в начале статьи я написал о том, что "конспектов" было как минимум два. Есть "конспект для патриотов".Так зачем удар? Совершенно не важно, точный или не точный. Российская армия в ходе войны в Сирии использует разнообразное оружие и подразделения разных родов и видов Вооруженных Сил. А потери, о которых нам периодически сообщает МО, показывают, что не все ещё гладко. Необходимо отрабатывать взаимодействие не только кораблей флота, но и взаимодействие между флотом и ВКС, разведкой, космическими войсками и прочее.Проще говоря, мы действуем хорошо, но надо действовать... очень хорошо. Мы должны всячески способствовать и поощрять... Нам необходимо довести до совершенства... Ну и так далее. Российская армия сильна, но... не очень.А теперь о моем собственном мнении. Оно, увы, не оригинально. И озвучено неоднократно другими людьми. Давно озвучено. Но актуальности не потеряло.Помните дискуссию о средствах, которые тратит Россия на военную операцию в Сирии? Помните ответ министра обороны и президента на вопрос о затратах? Операция проводится в рамках принятого бюджета. Так что, дополнительные затраты, а они, как мне кажется, есть, невелики. Но это просто мысли вслух.Так вот, армия и флот должны всегда учиться. Всегда. А для этого существуют не только теоретические занятия, но и практика. А чем отличается пуск крылатой ракеты по реальной цели от пуска по фанерной мишени? Для экипажа фрегата или подводной лодки? Только координатами цели. Чем не практические занятия для флота? Чем не учения с боевой стрельбой? Да и то, о чем я писал выше, боевое слаживание кораблей ЧФ и космических войск?Борьба с терроризмом остается приоритетом России. Но другие задачи никто не отменял. И тех же южных потомков Бандеры никто не отменял. И Турцию с её "восточным " темпераментом никто не отменял. И НАТО... А значит, нам просто необходимо не просто обучать личный состав на макетах и тренажерах, но и работать реальным оружием в реальной боевой обстановке. Те, кто служил в армии, наверное, помнят первое знакомство с боевой гранатой... Не у каждого получалось её бросить... А сегодня "бросают" далеко не гранаты.А в конце статьи хочу опять чуточку пошутить. Напомнить ситуацию в некоторых семьях. Что делает умный муж со своей "заначкой"? Умный муж всегда позволяет жене знать, где у него "заначка". Он потому и умный, что понимает: это повышает доверие в семье, женскую самооценку жены и... безопасность основной "заначки".Может мы тоже ... повышаем самооценку вероятного "партнера" и "доверие в семье"...