Холодный фронт

75 лет назад, 3 июня 1942 года, японская армия и флот начали "Операцию АL" - отвлекающий удар на крайнем севере Тихоокеанского театра военных действий в преддверии решающего Мидуэйского сражения. В этот день японская палубная авиация с авианосцев "Рюдзё" и "Дзюньё" оперативного соединения "Север" под командованием вице-адмирала Хосогая Босиро нанесла удар по американской военно-морской базе Датч-Харбор на острове Уналашка, входящем в Алеутский архипелаг.Из-за обычной для тех мест плохой погоды авианалет оказался неэффективным. Только 12 из 48 самолетов смогли выйти на цель и нанести кое-какие повреждения портовым сооружениям и военным объектам. Один из них был сбит зенитками. Через два дня налет повторился примерно с тем же результатом. Японцы ценой потери еще одного самолета подожгли нефтехранилище, разрушили несколько складов и радиоузел.Утром 7 июня десанты адмирала Босиро высадились на Кыске и Атту - западных островах Алеутской гряды. Гарнизонов там не было, и острова общей площадью примерно 1150 квадратных километров достались японцам без боя. Это был первый со времен англо-американской войны 1812 года и последний на сегодняшний день случай захвата противником части территории США. Однако янки не придали этому значения, поскольку из перехваченных и расшифрованных вражеских радиограмм они знали, что силы десанта - незначительны и что главный удар японцы собираются нанести совсем в другом месте, гораздо южнее.Оккупация островов продолжалась примерно год. В мае 1943-го американцы в ходе ожесточенного боя отвоевали Атту, перебив почти весь японский гарнизон - 3251 человека, за исключением 28 солдат, попавших в плен. Американцев погибло 579, еще 3200 солдат и офицеров получили ранения. В июле японцы тайно эвакуировали гарнизон Кыски, а американцы, не зная об этом, провели 15 августа широкомасштабную десантную операцию на пустой остров при массированной артиллерийской и авиационной поддержке. 25 морпехов пали жертвами "дружественного огня" и 22 моряка погибли при подрыве на мине эсминце "Эбнер Рид" - это были единственные потери в "бою с призраками".Всего же противостояние на Алеутах обошлось американцам в 1480 погибших 640 пропавших без вести (фактически - тоже погибших). Японская армия и флот потеряли безвозвратно 4350 человек. На заставке - американские зенитчики отражают атаку японской авиации на Датч-Харбор.Еще одна картина на ту же тему. Обратите внимание на православный поклонный крест - свидетель того, что Алеуты до 1867 года принадлежали Российской империи.Японский десантный транспорт, севший на мель у побережья Кыски.Пожар топливных резервуаров в Датч-Харборе после японского авианалета.С июня 1942-го по май 1943 года боевые действия на Алеутах, в основном, сводились к работе авиации и относительно небольших морских сил. Главными героями этой "малой войны" были американские истребители Р-40Е "Уорхок" из 11-го скуадрона "Алеутские тигры", летавшие в специфичной боевой раскраске.Помимо американцев, над Алеутами сражались пилоты из 111-го скуадрона Канадских Королевских воздушных сил, летавшие на американских истребителях Р-40К.Не менее активными участниками Алеутской кампании были двухмоторные амфибии "Каталина", которые использовались американцами в качестве разведчиков, патрульно-противолодочных машин, транспортников и ночных бомбардировщиков.Основным японским боевым самолетом на этом участке фронта был морской поплавковый истребитель A6M-2N, который американцы называли "Руф"."Руфы" атакуют американский морской разведчик Кертисс "Сигалл".Американский военно-полевой храм на одном из Алеутских островов."Гусеничный автобус" - оптимальное транспортное средство на Алеутах в период распутицы. Впрочем, нам такие штуки на войне тоже бы пригодились.Американский солдат, украсивший трофеями вход в свою палатку и похороны одного из тех, кто не дожил до завершения Алеутской эпопеи.Высадка американцев на Атту.Останки японского солдата, погибшего в боях за этот остров.Американское военное кладбище на Атту.Захваченная американцами на Атту японская база карликовых субмарин. Поврежденные и неисправные подлодки, которые невозможно было эвакуировать, японцы успели подорвать.Брошенная на Атту японская полевая гаубица, сохранившаяся до наших дней.