06:05 11 июня

При цифре "37" с меня в момент слетает хмель...



Подведем итоги опроса по поводу "1937 дубль 2". Главный из них, на мой взгляд, стотоит в том, что в нем приняло участие втрое меньше респондентов, чем в предыдущем и взаимосвязанном опросе по поводу "дела Тухаческого". Впрочем, это неудивительно, ведь тема - гораздо более скользкая и щекотливая, а потому многие просто не решились демонстрировать свою позицию.

Что же касается тех, кто все-таки не побоялись высказаться, то их ответы с одной стороны - радуют, а с другой - не очень. Радует то, что людей здравомыслящих и не страдающих "комплексом ежовщины" оказалось значительно больше. А не радует то, что около 40% российских респондентов выразили желание вновь раскрутить маховик массовых репрессий. Даже ести отбросить троллей и "приколистов", то все равно получается многовато. Это означает, что у нас нет стопроцентной гарантии от очередного затягивания в воронку самоистребления.


При этом весьма позабавило то, что среди адептов массовых репрессий нашелся только один человек, честно заявивший, что эти репрессии он поддерживает лишь в том случае, если его и его близких они не затронут. Разумеется, я нисколько не сомневаюсь, что никто из выбравших первый пункт отнюдь не мечтает лично оказаться у стенки или отправиться по этапу в солнечный Магадан, если кому-то вдруг приспичит включить его самого в списки "мерзавцев". Все эти люди почему-то уверены, что с ними такого никогда не случится. "А меня-то за шо?!"

В этой связи хочется напомнить цитату из моей пока не изданной книжки: "Особое рвение в обличении "заговорщиков" проявил епископ Антонио Паласиос, заявивший, что их всех необходимо "безжалостно предать карающему мечу”. Бедняга не знал, что очень скоро этот меч опустится и на его голову. (...) А через два дня исхлестанный кнутом глава парагвайской церкви уже писал дрожащей рукой “чистосердечное признание”. И в СССР в 1937-38 годах было всё то же самое. Хотите еще раз пройтись по граблям? Ну-ну...

В общем, что ни говори, а для очень многих по-прежнему актуальна поговорка; "история учит лишь тому, что она ничему не учит".
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/631044.html


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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 05:20
    Я не за репрессии, но за наведения порядка, получается, что я "ежовец"? Глупость. В стране сейчас нарастает БАРДАК. "Золотые детки" властьимущих и богатеньких папенек и маменек, без всякого страха бросают вызов обществу и государству, в полностью уверены в своей безнаказанности и исключительности, что вызывает ответную реакцию уже "детей из заводских окраин". И кто то хочет сказать, что так не расшатываются устои государства? Так, что хотим мы того или нет, но "репрессии", с целью наведения порядка БУДУТ. И если их не проведет нынешняя власть, то они будут проведены той властью, которая придет ей на смену. И самое печальное, что проводить их будут люди, которые сейчас призывают не повторять 37-й год. Ну не ужели опыт несчастной Украины нас не чему не научит.
    svp67
    1. Reptiloid Сегодня, 05:50
      ""Золотые детки"" , конечно, сами не одумаются, поскольку вместе с "" забугорным"" образованием получили и ""забугорное"" отношение к жителям страны, ко всей стране.
      А репрессии? Другой рецепт против бардака неизвестен......
      Только вот после пепрессий 37 года и промышленность и образование в молодой стране набирали обороты, по всей стране----стройки. События 90х-----чем не репрессии? Что в стране после---всем известно!!!!!
      А Иван Грозный? Так что, репрессии в рамках русской традиции. Петр1 опять же.
      Reptiloid
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