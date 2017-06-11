При цифре "37" с меня в момент слетает хмель...

Подведем итоги опроса по поводу "1937 дубль 2". Главный из них, на мой взгляд, стотоит в том, что в нем приняло участие втрое меньше респондентов, чем в предыдущем и взаимосвязанном опросе по поводу "дела Тухаческого". Впрочем, это неудивительно, ведь тема - гораздо более скользкая и щекотливая, а потому многие просто не решились демонстрировать свою позицию.Что же касается тех, кто все-таки не побоялись высказаться, то их ответы с одной стороны - радуют, а с другой - не очень. Радует то, что людей здравомыслящих и не страдающих "комплексом ежовщины" оказалось значительно больше. А не радует то, что около 40% российских респондентов выразили желание вновь раскрутить маховик массовых репрессий. Даже ести отбросить троллей и "приколистов", то все равно получается многовато. Это означает, что у нас нет стопроцентной гарантии от очередного затягивания в воронку самоистребления.При этом весьма позабавило то, что среди адептов массовых репрессий нашелся только один человек, честно заявивший, что эти репрессии он поддерживает лишь в том случае, если его и его близких они не затронут. Разумеется, я нисколько не сомневаюсь, что никто из выбравших первый пункт отнюдь не мечтает лично оказаться у стенки или отправиться по этапу в солнечный Магадан, если кому-то вдруг приспичит включить его самого в списки "мерзавцев". Все эти люди почему-то уверены, что с ними такого никогда не случится. "А меня-то за шо?!"В этой связи хочется напомнить цитату из моей пока не изданной книжки: "Особое рвение в обличении "заговорщиков" проявил епископ Антонио Паласиос, заявивший, что их всех необходимо "безжалостно предать карающему мечу”. Бедняга не знал, что очень скоро этот меч опустится и на его голову. (...) А через два дня исхлестанный кнутом глава парагвайской церкви уже писал дрожащей рукой “чистосердечное признание”. И в СССР в 1937-38 годах было всё то же самое. Хотите еще раз пройтись по граблям? Ну-ну...В общем, что ни говори, а для очень многих по-прежнему актуальна поговорка; "история учит лишь тому, что она ничему не учит".