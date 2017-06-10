Было дело при Леньяно

Продолжу выкладывать материалы из теперь уже позавчерашнего "ураганного" задела. На этот раз - о событии, куда более древнем. 29 мая 1176 года итальянские рыцари и ополченцы из так называемой Ломбардской лиги (союз 16 самоуправляемых городов) в битве у городка Леньяно разгромили германское войско императора Священной Римской Империи Фридриха Барбароссы.В прошлом веке среди западноевропейских военных ходила шутка, что Господь Бог создал итальянскую армию с одной единственной целью - чтобы австрийская армия могла хоть кого-то побеждать. Эта язвительная шутка имела под собой все основания, поскольку в XIX веке Италия умудрилось стать единственной страной Европы, проигравшей колониальную войну африканским аборигенам, а в ХХ веке итальянцев били не только австрийцы, англичане и американцы, но даже греки.Однако были времена, когда Италия, хотя и раздробленная на множество карликовых государств, могла за себя постоять, если эти мини-государства прекращали междоусобицы и на время объединялись против общего врага. Так произошло, когда Барбаросса решил присоединить север Италии к своим владениям. В решающем сражении тысяче немецких рыцарей и двум тысячам пехотинцев противостояли 1450 итальянских кавалеристов и 2050 пеших воинов.Итальянская армия заняла позиции у Леньяно, преградив дорогу имперцам. Битва началась со встречной схватки конных рыцарей Барбароссы с примерно семью сотнями миланских рыцарей. В этой схватке миланцы были опрокинуты и рассеяны. Часть из них ускакала в лагерь ополченцев, а другая - в Леньяно где находился конный отряд так называемых "рыцарей смерти" (Compagnia della Morte) из Брешии. По разным данным, в него входило от 300 до 500 всадников, давших клятву погибнуть, но не отступать перед врагом.Разгромив вражескую конницу, Барбаросса атаковал итальянский лагерь, который упорно защищали пешие копейщики и присоединившиеся к ним остатки миланских рыцарей. Несмотря на стойкость итальянцев, тяжеловооруженные немецкие рыцари постепенно начали брать верх и пробились к карроччо - священной повозке с походным алтарем и знаменем - символу и главной реликвии средневековой итальянской армии. Захват неприятелем этой повозки означал для итальянцев проигрыш сражения, после чего они обычно разбегались или сдавались.В бою при Леньяно карроччо защищали 300 отборных бойцов Ломбардской лиги, которым удалось отстоять свою святыню. Тем временем на помощь ополченцам прискакали "рыцари смерти" и нанесли фланговый удар по германской армии. Их внезапная атака решила исход сражения. Немцы ненадолго впали в замешательство и этого времени итальянским конникам хватило, чтобы пробиться к охране Фридриха и убить его знаменосца, а затем - сбить с коня самого императора.Решив, что их предводитель погиб, немцы бежали из вражеского лагеря и несколько километров беспорядочно отступали, преследуемые итальянцами, пока не укрылись за стенами захваченного ими ранее города Павия. Там по императору был объявлен траур, однако, через несколько дней он объявился, живой, хотя и не совсем здоровый. Оказалось, что Фридрих лишь притворился мертвым, а потом сумел ускользнуть от итальянцев, увлеченных погоней за его войском.Несмотря на "чудесное" спасение, Барбаросса больше не пытался завоевывать Италию, переключив свое внимание на другие земли. С Ломбардской лигой он заключил перемирие на 6 лет, но и после истечения этого срока война не возобновлялась. А в 1189 году рыжебородый император принял участие в очередном крестовом походе и утонул, переправляясь в доспехах через горную реку Селиф, которая сейчас называется Гексу. Однако это уже совсем другая история.На заставке - решающий момент битвы при Леньяно на картине итальянского художника XIX века Аммоса Кассиоли. Итальянцы изо всех сил защищают карроччо, на которой священник молится перед походным алтарем, звонарь звонит в колокол, а трубачи вдохновляют бойцов.На этой картине Гаэтано Превиати с изображением молебна итальянцев перед боем карроччо выглядит более внушительно, а знамя на ней - гораздо крупнее. Как она выглядела на самом деле, никто не знает, поскольку аутентичных изображений XII века не сохранилось.Слева - "рыцари смерти" с характерными эмблемами на туниках вступают в бой. Справа - один из гипотетических портретов Фридриха Барбароссы, нарисованных в XIX веке. Этого знаменитого персонажа изображали многие художники, а поскольку его подлинный облик никому не известен, они руководствовались лишь собственным воображением. Единственным общим местом на всех портретах была рыжая борода различной длины и формы.