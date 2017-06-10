Было дело при Леньяно
Продолжу выкладывать материалы из теперь уже позавчерашнего "ураганного" задела. На этот раз - о событии, куда более древнем. 29 мая 1176 года итальянские рыцари и ополченцы из так называемой Ломбардской лиги (союз 16 самоуправляемых городов) в битве у городка Леньяно разгромили германское войско императора Священной Римской Империи Фридриха Барбароссы.
В прошлом веке среди западноевропейских военных ходила шутка, что Господь Бог создал итальянскую армию с одной единственной целью - чтобы австрийская армия могла хоть кого-то побеждать. Эта язвительная шутка имела под собой все основания, поскольку в XIX веке Италия умудрилось стать единственной страной Европы, проигравшей колониальную войну африканским аборигенам, а в ХХ веке итальянцев били не только австрийцы, англичане и американцы, но даже греки.
Однако были времена, когда Италия, хотя и раздробленная на множество карликовых государств, могла за себя постоять, если эти мини-государства прекращали междоусобицы и на время объединялись против общего врага. Так произошло, когда Барбаросса решил присоединить север Италии к своим владениям. В решающем сражении тысяче немецких рыцарей и двум тысячам пехотинцев противостояли 1450 итальянских кавалеристов и 2050 пеших воинов.
Итальянская армия заняла позиции у Леньяно, преградив дорогу имперцам. Битва началась со встречной схватки конных рыцарей Барбароссы с примерно семью сотнями миланских рыцарей. В этой схватке миланцы были опрокинуты и рассеяны. Часть из них ускакала в лагерь ополченцев, а другая - в Леньяно где находился конный отряд так называемых "рыцарей смерти" (Compagnia della Morte) из Брешии. По разным данным, в него входило от 300 до 500 всадников, давших клятву погибнуть, но не отступать перед врагом.
Разгромив вражескую конницу, Барбаросса атаковал итальянский лагерь, который упорно защищали пешие копейщики и присоединившиеся к ним остатки миланских рыцарей. Несмотря на стойкость итальянцев, тяжеловооруженные немецкие рыцари постепенно начали брать верх и пробились к карроччо - священной повозке с походным алтарем и знаменем - символу и главной реликвии средневековой итальянской армии. Захват неприятелем этой повозки означал для итальянцев проигрыш сражения, после чего они обычно разбегались или сдавались.
В бою при Леньяно карроччо защищали 300 отборных бойцов Ломбардской лиги, которым удалось отстоять свою святыню. Тем временем на помощь ополченцам прискакали "рыцари смерти" и нанесли фланговый удар по германской армии. Их внезапная атака решила исход сражения. Немцы ненадолго впали в замешательство и этого времени итальянским конникам хватило, чтобы пробиться к охране Фридриха и убить его знаменосца, а затем - сбить с коня самого императора.
Решив, что их предводитель погиб, немцы бежали из вражеского лагеря и несколько километров беспорядочно отступали, преследуемые итальянцами, пока не укрылись за стенами захваченного ими ранее города Павия. Там по императору был объявлен траур, однако, через несколько дней он объявился, живой, хотя и не совсем здоровый. Оказалось, что Фридрих лишь притворился мертвым, а потом сумел ускользнуть от итальянцев, увлеченных погоней за его войском.
Несмотря на "чудесное" спасение, Барбаросса больше не пытался завоевывать Италию, переключив свое внимание на другие земли. С Ломбардской лигой он заключил перемирие на 6 лет, но и после истечения этого срока война не возобновлялась. А в 1189 году рыжебородый император принял участие в очередном крестовом походе и утонул, переправляясь в доспехах через горную реку Селиф, которая сейчас называется Гексу. Однако это уже совсем другая история.
На заставке - решающий момент битвы при Леньяно на картине итальянского художника XIX века Аммоса Кассиоли. Итальянцы изо всех сил защищают карроччо, на которой священник молится перед походным алтарем, звонарь звонит в колокол, а трубачи вдохновляют бойцов.
На этой картине Гаэтано Превиати с изображением молебна итальянцев перед боем карроччо выглядит более внушительно, а знамя на ней - гораздо крупнее. Как она выглядела на самом деле, никто не знает, поскольку аутентичных изображений XII века не сохранилось.
Слева - "рыцари смерти" с характерными эмблемами на туниках вступают в бой. Справа - один из гипотетических портретов Фридриха Барбароссы, нарисованных в XIX веке. Этого знаменитого персонажа изображали многие художники, а поскольку его подлинный облик никому не известен, они руководствовались лишь собственным воображением. Единственным общим местом на всех портретах была рыжая борода различной длины и формы.
Автор: Вячеслав КондратьевПервоисточник: http://vikond65.livejournal.com/630864.html
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