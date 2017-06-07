Улица Адольфа Гитлера

Свобода лучше несвободы наличием свободы. Венчурные инвестиции в хеджевые фонды повышают маржу хай-тек стартапов и позволяет инвесторам закешировать бонды согласно прогнозам лучшего биржевого аналитика Степана Демуры. Девелопинг стартапа по организации секьюрных паркингов для аксесабилити гироскутеров и самокатов у антикафе и лофтов позволит апнуть левел стартапера до уровня Илона Маска. Пусть даже этот стартап выполнен будет в форме краудфандинга или аутсорсинга. Черная водолазка и стакан свежего фреша повышает интеллект на 150 айкью по шкале Стива Джобса. Компактный 3D-принтер приходит на смену громоздкому предприятию эпохи застоя. «Атлант расправил плечи» становится библией любого прогрессивного человека или гея, принявшего каноны либертарианства. Высшая школа экономики готовит либеральных экономистов самой высокой пробы по заветам Гозмана.Украина совершила гигантский цивилизационный скачок стремительным домкратом. Успешные экономические реформы заставляют скрежетать зубами кремлевского карлика, а его зубовный скрежет эхом отдается в золотых чертогах Грановитой палаты. Вильна держава сбросила оковы тысячелетней власти Орды и продолжает выдавливать из себя раба по капле каждый день. Одним из ключевых факторов этого прогресса является поголовная галичинизация, декоммунизация и дерусификация населения. Пусть даже под угрозой уголовных сроков за бытовой сепаратизм, мовного патрулирования и перемещения неблагонадежных лиц в гетто для русскоязычных. Шоковая терапия по законам либерализма позволит окончательно избавится от экономически невыгодного населения.Никто не говорит, что процесс избавления от проклятого имперского прошлого будет гладким и безболезненным. И важнейшей задачей для новой украинской власти, ставшей истинным наследником Бандеры, является уничтожение старых символов, маяков и духовных скреп, связывающих народ Украины с Мордором. Ведь Украина не Россия, как громогласно объявил императив и главную идею украинской самостийности пан Кучма. «Бороться против России до последнего украинца», - дополнил его размышления сенатор Джон Маккейн, вызвав шквал аплодисментов и бурю восторга депутатов Верховный Рады.Вчера киевские власти переименовали проспект имперского генерала Ватутина, захватившего Киев у законных властей III-го Евросоюза, в проспект гауптштурмфюрера СС Романа Шухевича, боровшегося против красной чумы в составе миротворческого контингента НАТО. Ликуют справжние патриоты и украинские националисты. Справедливость восторжествовала. Ведь именно танковые орды Саурона-Сталина лишили украинцев долгожданного безвиза, когда они свободно могли трудиться на полях Третьего Евросоюза канцлера Адольфа Гитлера. Причем власти Евросоюза даже обеспечивали бесплатный проезд в вагонах-теплушках до благословенной Европы.Проспект Шухевича, проспект Бандеры. А между ними Московский мост. Очевидно, что не за горами и его переименование, дабы навсегда стереть память молодых украинцев о том, что когда-то и Украина несла миру бремя русского империализма. И логичнее всего переименовать Московский мост в мост Героев Бабьего Яра. Где была осуществлена массовая демократическая люстрация неблагонадежного населения силами вспомогательный украинской полиции. При полном одобрении Бандеры и Шухевича, чьими именами названы прилегающие к мосту проспекты. Правда некоторые украинцы настолько увлеклись люстрациями и чистками в Бабьем Яру, что пораженные миротворцы СС вынуждены были наиболее ретивых пристрелить там же. Что, тем не менее, дало и бандеровцам моральное право считаться потерпевшими от рук немецкого нацизма.Но не будем пристрастны к наказанию зондеркомандами части своих украинских союзников и партнеров. Бьет значит любит. Ты не халявщик, ты партнер. Эти мелкие инциденты не поколебали веру освобожденного от лап большевизма украинского народа в Гитлера-визволителя. И я призываю украинскую власть избавиться от химеры, именуемой совестью, и окончательно сбросить с горла удушающую удавку Северного Мордора. В городах и селах незалежной Украины должны появиться улицы Адольфа Гитлера, законного канцлера Евросоюза, доведенного до самоубийства ужасным русским диктатором Сталиным. Улицы миротворцев СС, наводящих закон и порядок на освобождённых восточных территориях. Улицы Героев Волынской резни, увеличивших жизненное пространство свидомых украинцев. Улицы Треблинки и Освенцима, знаменитых лагерей свободы, где перевоспитывались ватники и колорады. И являющиеся хорошим прообразом будущих гетто для русскоязычных имени Скрыпки. Улицы Гестапо, которое отважно и методично боролось с бытовым сепаратизмом и русским фашизмом. И должно стать образцом для подражания нынешнего СБУ. Улицы Геббельса, который эффективно боролся с советской пропагандой и нес покоренным народам Мордора искорки правды. Дух которого продолжает жить в репортажах Радио Свобода и Громядске телебачене.Проеду по Бандере я,Сверну я на Освенцима,Дыша июньским воздухом,Гуляю по СС.Пройдусь я и по Гитлера,По переулку Абвера,Взяв водку на Шухевича,Смотрю на сквер АТО.Вот Гитлера, вот Бормана,Вот Мюллера, вот Геббельса,И парк родной Майданека,И Львивский шуцманшафт.С увагой, панъ Щараньски.