«Нас пугали: придёт Путин, будет руина, но руина пришла, а Путина всё нет»

1 июня в Высшем специализированном суде по уголовным делам будет рассмотрена кассационная жалоба генпрокуратуры Украины в отношении известного украинского журналиста Руслана Коцабы, известного своей последовательной антивоенной позицией. В случае неблагоприятного вердикта суда Коцабу могут заново заключить под стражу. Несколькими днями ранее журналист подвергся нападению со стороны украинских националистов, однако за него вступились прохожие. Корреспондент EADaily 31 мая поговорил с Русланом Коцабой о том, какого вердикта он ожидает от суда, считает ли спланированной кампанию против себя, а также о том, почему он не меняет своих убеждений и не пытается уехать из страны.У Высшего специализированного суда по уголовным делам не так много вариантов. Точнее, их всего два. Первый вариант — подтвердить оправдательный приговор апелляционного суда, что, конечно, открывает мне возможность подавать в Страсбург, в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Другой вариант вердикта — согласиться с кассационной жалобой генпрокуратуры и отправить дело на пересмотр в суд первой инстанции, а меня, соответственно, упаковать снова в СИЗО.Тогда можно будет заново привлекать всех этих фейковых свидетелей, которые были еще на первом рассмотрении, затягивать процесс. И, пока я снова не пройду эти три инстанции, я не смогу подавать в Страсбург. Это элементарная возможность не дать отстоять мне свое честное имя, не дать судиться с государством Украина. А это незаконное содержание в тюрьме, лжесвидетельства, незаконное обвинение в особо тяжком преступлении, то есть целый букет. Соответственно, они понимают, что это чревато большим скандалом.Но, может быть, завтра суд на моем примере покажет зубы и докажет, что судьи, которые остались после переаттестации, действительно способны быть независимой ветвью власти. Я же готов ко всему. Адвокат Татьяна Монтян говорит — «Руслан, 50 на 50. Готовься, возможно тебя и закроют». Потому что если они выносят вердикт на пересмотр дела, то меня ждет арест. Это особо тяжкое преступление, а оно не предусматривает такой меры пресечения, как домашний арест или внесение залога. Только СИЗО.Я иногда думаю, что, возможно, СБУ таким образом меня подталкивает к тому, чтобы я убежал из страны, пока у меня есть Шенгенская виза. В таком случае будут и овцы целы, и волки сыты. Я не смогу пройти третью кассационную инстанцию, соответственно, не смогу подать в ЕСПЧ. А они в этом случае получат возможность и дальше спокойно заниматься своими делами. Что они там делают — воруют, крышуют бизнес.Мне кажется, все так называемые правоохранительные органы с подачи президента Украины имеют статус политического сыска, существующего для запугивания, орудия политических репрессий. И генпрокуратура, и СБУ — там всюду кумовья президента.Я думаю, провокации будут и когда мне начнут оглашать вердикт. Наверное, будут глубоко националистические граждане, которые станут говорить, что я главная проблема того, что творится в стране, и призывать «Коцабу на нары!».Я сегодня не заходил в интернет, потому что мне завтра нужно быть спокойным и рассудительным. Я верующий человек, я христианин, и я должен буду принять любой вердикт. Если мы веруем в Бога, то Бог все наилучшим образом соблаговолит. А мы должны принимать все испытания, которые нас делают сильнее. Значит, так надо. Понимаете, я не могу постоянно убегать. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.Конечно, не изменил. Я как христианин, как патриот, как отец, не сомневаюсь в том, что поступил правильно. Конечно, тюрьма — это очень большая цена за убеждения, но, я думаю, судьба сама меня выбрала. Если я все время старался быть честным, неподкупным, самокритичным, правдивым и смелым журналистом, то почему я сейчас должен уезжать и прятаться? Пускай они уезжают и прячутся. Почему мы должны этим бандитам отдавать страну? С какой стати? Народ сметет их осенью — они даже не успеют добежать до своих самолетиков.Патриотизм — это когда ты уважаешь свою страну и делаешь все для того, чтобы в твоей стране всем лучше жилось, это активная позиция. Сколько людей уже погибло! Майдан, Антимайдан, гражданская война… Они все, честно говоря, и на востоке, и на западе, хотели лучшей жизни, а сейчас у нас руина. Есть даже рифма — руина-Украина. Все время нас пугали, что, когда придет Путин, будет руина. Но руина пришла, а Путина все нет.Вот видите, я критикую власть. Вообще каждый, кто осмеливается критиковать власть, автоматически себя вносит в список врагов народа, сепаратистов, агентов Кремля. Я уже устал.Допустим, я пожертвую собой. Но народ должен понять, что его ведут на убой. Понимаете, это не меня судят. Завтра будет решаться — либо мы демократическая страна и действительно хотим в Европу, либо мы катимся, извините, в жопу. Это тоже рифма, и она на устах у всех адекватных людей.Политики играют на ментальных особенностях востока, запада и центра, стравливают их. Они все придумывают для того, чтобы разобщить народ. Придумывают обидные имена, декоммунизации, манипулируют украинским языком. В общем, все делают, потому что этим разделенным народом легче манипулировать, и легче сказать, что это из-за таких как Коцаба у нас сейчас все так плохо.Как говорят у нас — важко жити без автомата, коли у сусіда пістолет.У нас все время стараются сделать так, чтобы гражданское противостояние было вооруженным. Видите, и ДНР, и ЛНР и украинская власть не собираются исполнять Минские соглашения, которые сами же подписали. Потому что это не война, это уже бизнес. Это контрабанда, это мародерство, это торговля металлоломом, оружием, какие-то иные схемы. Это неописуемо, куда они затягивают страну. Еще год — два этой войны, и Украина перестанет существовать как самостоятельная страна. Это будет Сомали. Только еще похлеще.Я же не политик, я журналист, я могу только критиковать власть, чтобы она была более адекватной, чтобы меньше воровала. Я единственный за 25 лет независимости Украины журналист, которого лишили аккредитации в Верховной Раде. За это проголосовали украинские депутаты. Причем парламент — это орган, который должен был бы быть примером прозрачности, потому что он избран людьми. Но я, видите ли, задавал неполиткорректные вопросы. Они начинают уже мне указывать, какие вопросы политкорректные, а какие неполиткорректные.Возможно ли примирение России с Украиной, как Вы считаете?У Украины существует проблема субъектности. Мы не есть субъект геополитики. Вот Россия — субъект геополитики, это одна из самых сильных стран мира, которая может пойти наперекор, вопреки другим странам. Думаю, сильные мира сего должны как-то собраться, может быть, в Нормандском формате, мне вообще-то по-барабану, как. Но нужно, чтобы они просто вызвали нашего Порошенко и сказали: «Петя, сделай так, так и так, иначе будет вот то-то и то-то. Вы же понимаете, когда экономика угроблена, когда каждый месяц нужно выплачивать жалованье контрактникам, это путь в никуда. Наверное, это должны быть Трамп, Меркель, Макрон и Путин. И они должны решить — нам не нужно Сомали в центре Европы.Возьмем такую ситуацию: в семье супруги уличили друг друга в измене. У них есть три выхода. Первый — после работы посидеть каждому в своей комнате, затем сойтись на кухне, поговорить, выпить литр вискаря, простить друг друга и жить дальше.Можно по-другому. Они решили — давай разведемся, поделим имущество, я одного ребенка возьму, ты возьмешь на себя обучение другого. А есть и третий вариант — морально и физически уничтожать один другого. Это самый худший вариант. Украина выбрала самый худший вариант. Она пошла на уничтожение Донбасса, назвав почти пять миллионов своих соотечественников террористами и пособниками террористов. Это геноцид. То что власть творит со своим народом — это геноцид. И я верю, что всех виновных в нем ждет Гаагский трибунал именно за то, что они организовали геноцид на своей территории. Не знаю, доживу ли я до этого. Возможно тюрьма сломает меня. Но надо бороться. Нельзя сдаваться.Я думаю, что существует очень хорошее сравнение как по российскому, так и по украинскому политикуму. Это свинарник с длинным корытом, в которое фермер выливает помои. Свиньи чавкают, а те кому, не хватило места, визжат и пробуют его отжать. Те, что возле корыта — это власть, а те, которые визжат сбоку — оппозиция. Это все, что вам надо знать об украинском политикуме. Думаю и у вас, в России, то же самое. У нас у всех менталитет совковый в худшем значении слова. Потому как совковый может употребляться и в хорошем значении. Совковая бесплатная медицина, образование, почти бесплатные совковые тарифы и тому подобное.Но я могу сказать, что если общество проглотит мой возможный арест, значит, это общество заслуживает, чтобы из него ремни резали. Мы действительно заслуживаем тех, кого мы избираем. Не надо мне такого общества, которое сидит и молчит, грызя втихаря остатки сала.Руслан Коцаба — известный украинский журналист, призвавший в своем видеообращении бойкотировать четвертую волну мобилизации на Украине. После этого обращения его приговорили к 3,5 годам лишения свободы за препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины в особый период. Под давление правозащитников (международная правозащитная организация Amnesty International признала Руслана Коцабу узником совести впервые за пять лет) апелляционный суд Ивано-Франковской области, рассматривая апелляционную жалобу Коцабы, признал его невиновным по всем пунктам обвинения и полностью оправдал.