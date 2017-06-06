Противотанковый ракетный комплекс Hyeongung (Республика Корея)



ПТРК Hyeongung на станке-треноге



Комплекс под управлением оператора



Выставочный образец: ракета в полетной конфигурации и ТПК с блоком управления



Реклама проекта Hyeongung / Raybolt



Пусковая установка с двумя ТПК на броневике KIA KLTV



Пуск ракеты

По материалам сайтов:

http://dapa.go.kr/

http://defence-blog.com/

http://warspot.ru/

http://defenseworld.net/

https://vpk.name/

Оборонная промышленность Республики Корея завершила важнейшую программу разработки и испытаний перспективного ракетного вооружения. Впервые в истории страны отечественными конструкторами без участия зарубежных коллег был создан и подготовлен к серийному производству противотанковый ракетный комплекс. В ближайшее время система Hyeongung должна пойти в серию и поступить в строевые части вооруженных сил.Разработка перспективного проекта ПТРК стартовала в конце прошлого десятилетия по заказу южнокорейского военного ведомства. Причины появления такого заказа были простыми и ожидаемыми: рассмотрев особенности имеющейся в войсках техники и вооружения, армия пожелала получить современное средство борьбы с бронетехникой противника. Дело в том, что в целях противотанковой обороны армия Южной Кореи в настоящее время использует комплексы разных типов и классов. На вооружении состоят сравнительно новые ракетные системы подобного назначения, однако при этом до сих пор в эксплуатации остаются безоткатные орудия устаревших типов. Именно для замены последних была инициирована разработка нового проекта.По имеющимся данным, проект южнокорейского ПТРК получил два названия. В качестве основного используется Hyeongung. Кроме того, в зарубежных источниках указывается альтернативное имя Raybolt. При этом оба названия равноценны и используются параллельно.Головным разработчиком противотанкового комплекса стала компания LIG Nex1, входящая в состав более крупного чеболя LG Group. Контракт на разработку нового проекта был подписан в 2007 году. По некоторым данным, к разработке отдельных элементов и комплектующих привлекались сторонние организации. Серийное производство комплексов планируется развернуть на заводе компании-разработчика. На всех этапах проекта важную роль играло оборонное закупочное агентство DAPA (Defense Acquisition Program Administration), в первую очередь осуществлявшее контроль за работамиПТРК Hyeongung / Raybolt является первой системой своего класса, полностью созданной в Республике Корея. Несмотря на необходимость освоения нового для страны направления, заказчик представил достаточно интересное техническое задание на проект, отличавшееся сравнительно высокой сложностью. От конструкторов требовалось создать современный противотанковый ракетный комплекс, по своим характеристикам способный конкурировать с существующими зарубежными аналогами, в том числе от ведущих производителей.Также одной из главных задач проекта была максимальная локализация производства. Согласно последним сообщениям, комплекс может считаться по-настоящему южнокорейским. 95% комплектующих, используемых в его составе, выпускаются на предприятиях Республики Корея. За рубежом необходимо закупать лишь несколько изделий, производство которых пока не было налажено.С точки зрения общей концепции и некоторых особенностей технического характера новый южнокорейский противотанковый комплекс является прямым аналогом нескольких зарубежных систем, таких как американская Javelin или некоторые комплексы израильского семейства Spike. Проектом предложен выпуск легкой переносной системы, имеющей в своем составе средства наведения и управления, а также управляемую ракету в транспортно-пусковом контейнере. При этом в составе комплекса используется головка самонаведения, способная на всем протяжении полета самостоятельно контролировать ракету и не нуждающаяся в помощи со стороны оператора.Внешний вид и компоновка комплекса Hyeongung явно говорят о применении некоторых уже известных идей. В целом, ПТРК нового типа в боеготовом положении состоит из двух основных блоков. Наиболее крупным является транспортно-пусковой контейнер, необходимый для безопасного перемещения ракеты и используемый в качестве легкой пусковой установки. На контейнере имеются крепления для соединения с блоком оптико-электронного оборудования и систем управления. Для транспортировки и перезарядки два основных элемента комплекса разделяются. Кроме того, в специальных модификациях ПТРК Hyeongung может иметь немного иной состав.Конструкторами LIG Nex1 был разработан блок управления, отличающийся от аналогичных зарубежных систем необычным внешним видом. На последних фото- и видеоматериалах показаны комплексы, основные блоки оборудования и органы управления которых закрыты крупным кожухом, который, вероятно, выполняется из мягкого материала и защищает аппаратуру от повреждений. Такой кожух состоит из трех соединенных друг с другом частей. Верхняя центральная выступает над другими и необходима для защиты блока электроники. Боковые Г-образные элементы так же обеспечивают защиту оптико-электронного комплекса, но одновременно с этим прикрывают органы управления.Компоновка блока управления, несмотря на характерный кожух, соответствует современным зарубежным наработкам. В центре располагается корпус с оптикой и электронными устройствами. Его передняя стенка имеет объективы, тогда как на задней расположен окуляр оператора. Снизу к блоку крепится рама сложной формы, в составе которой предусматриваются две рукоятки с основными кнопками и гашетками. Как и другие современные ПТРК, система Hyeongung имеет в своем составе видеокамеру и тепловизор, а также лазерный дальномер, позволяющие оператору вести наблюдение в любое время суток и в при любых метеоусловиях.Вторым крупным элементом противотанкового комплекса является транспортно-пусковой контейнер. Он выполнен в виде трубы достаточной длины требуемого калибра. Торцы прикрыты прорываемыми крышками. С учетом зарубежного опыта торцы контейнера могут оснащаться съемными защитными устройствами. Во избежание ударов при транспортировке ТПК получает пару защитных крышек сложной, близкой к треугольной, формы. Также контейнер имеет крепления для соединения с аппаратурой управления и ручку для переноски.Для комплекса Hyeongung / Raybolt южнокорейскими конструкторами была разработана ракета со сравнительно высокими характеристиками, при этом имеющая относительно небольшие размеры. Ракета имеет традиционный для таких изделий цилиндрический корпус большого удлинения с полусферической головной частью, оснащенный двумя парами Х-образных плоскостей: крыльев в центральной части корпуса и рулей в хвосте. Компоновка так же соответствует актуальным взглядам на подобные вопросы. Головной отсек вмещает головку самонаведения и часть аппаратуры управления, за ними находится лидирующий заряд боевой части. В центре помещаются твердотопливный двигатель, сопла которого выведены в бортах между крыльями, а также основной заряд. Корма отдается под аппаратуру управления и связи с оператором, а также под монтаж рулевых машинок.При формировании технического задания военное ведомство Южной Кореи учло современные угрозы и вызовы, а также возможности существующих ПТРК зарубежной разработки. Вследствие этого комплекс Hyeongung получил инфракрасную головку самонаведения с возможностью фиксации указанного объекта, т.н. тип IIR. В качестве главного средства поиска цели используется неохлаждаемый датчик с разрешением 640х480. Его дополняет видеокамера с аналогичным разрешением, работающая в видимом диапазоне. Аппаратура управления ракеты способна «запоминать» указанную оператором цель и далее в полностью автоматическом режиме выводить боеприпас на нее. При выстреле видеосигнал с оптических систем по радиоканалу может передаваться на пульт оператора.Главным преимуществом перспективного ПТРК является возможность стрельбы по схеме «выстрелил и забыл». Благодаря этому оператор имеет возможность взять цель на автоматическое сопровождение, выстрелить и уйти со своей позиции, не подвергаясь излишним рискам. При этом предусматривается возможность полуавтоматического управления. В таком режиме оператор получает картинку с камер ракеты и требуемым образом корректирует наводку, после чего автоматические системы управления изменяют траекторию ракеты. Предусматриваются два профиля полета к цели. В зависимости от типа атакуемой бронемашины, оператор может выбрать пологую или навесную траекторию. В первом случае ракета летит на малой высоте, удерживая примерно прямую траекторию, и поражает цель во фронтальную проекцию. Навесная траектория, в свою очередь, позволяет ударить объект в наименее защищенную верхнюю часть.Ракета Hyeongung оснащается твердотопливным двигателем, позволяющим получить дальность полета до 2500 м. Скорость полета к цели не уточнялась. Также отсутствуют сведения относительно разницы в дальности полета к цели по разным траекториям.Поражать цели предлагается при помощи традиционной для современных противотанковых ракет тандемной кумулятивной боевой части. Проникновение через динамическую защиту осуществляется при помощи легкого лидирующего заряда, находящегося рядом с приборным отсеком. Задача пробития основной брони возлагается на основной заряд. Мощность боевой части не уточняется. По некоторым оценкам, бронепробиваемость может достигать 800-1000 мм гомогенной брони.Компанией-разработчиком предложены несколько основных вариантов комплекса Hyeongung / Raybolt, позволяющих решать боевые задачи в разных условиях. Так, основной конфигурацией ПТРК является носимая. В таком случае расчет должен транспортировать блок управления и некоторое количество ТПК с ракетами. В зависимости от имеющихся возможностей, возможна стрельба с рук в положениях сидя или лежа. Также переносной комплекс может использоваться вместе со станком-треногой. Наличие последнего заметно облегчает работу бойцов, поскольку боеготовый комплекс переносной версии весит около 24 кг.Для использования на бронетехнике различных типов предлагается усиленная пусковая установка. В основе ее конструкции имеется станок, монтируемый на креплениях техники-носителя. Сама она оснащена узлами для монтажа блока управления и двух контейнеров с ракетами. Уже был продемонстрирован бронеавтомобиль KIA KLTV, на верхней турели которого располагался подобный вариант противотанкового комплекса. Также подобный вариант пусковой установки может использоваться с транспортными средствами разных типов, в том числе на боевой машине пехоты K21.Разработка проекта Hyeongung завершилась в 2015 году, и тогда же опытное оружие было отправлено на т.н. квалификационные испытания. До недавнего времени комплекс проходил необходимые проверки и доводку. Последние испытания ПТРК состоялись буквально несколько дней назад. 1 июня специалисты военного ведомства провели последние испытательные запуски ракет, по результатам которых комплекс был признан полностью соответствующим требованиям и готовым к принятию на вооружение с последующим стартом серийного производства.Любопытно, что испытания перспективной противоракетной системы завершились лишь несколько дней назад, и приказ о ее принятии на вооружение еще не вышел. Тем не менее, уже существует договор о запуске серийного производства. Еще 2 декабря 2016 года ведомство DAPA и компания LIG Nex1 подписали контракт, в соответствии с которым последняя должна собрать и передать заказчику первую серийную партию ракет и прочего оборудования комплекса. Объемы заказа не уточнялись, но сообщалась стоимость контракта – 32,7 млрд южнокорейских вон (порядка 28 млн долларов США). Заказчик желает получить первые серийные ПТРК уже в текущем году.Какое количество ракетных комплексов желает в будущем закупить министерство обороны – пока неизвестно. В то же время, имеющиеся сведения о планах по замене устаревших безоткатных орудий, а также информация об эксплуатируемых противотанковых системах в целом позволяют предполагать, что компании LIG Nex1 предстоит выпустить не менее нескольких сотен ПТРК Hyeongung / Raybolt. В дальнейшем возможно появление экспортных контрактов.Южнокорейская промышленность впервые в истории страны самостоятельно разработала противотанковый ракетный комплекс. Новая система под названием Hyeongung создавалась с оглядкой на существующие зарубежные образцы и без опыта в деле создания подобного оружия, однако при этом, получила достаточно высокие характеристики. В самое ближайшее время перспективный ПТРК пойдет в серию и сможет заметным образом повлиять на состояние противотанковой обороны Республики Корея.