Прожекторный танк T10 Shop Tractor (США)



Прожекторный танк CDL M3 британской постройки. Фото UK War Office



Британские варианты башни для размещения прожектора. Рисунок Hunnicutt R.T. "Sherman. A History of the American Medium Tank"



Конструкция прожекторной установки. Рисунок Hunnicutt R.T. "Sherman. A History of the American Medium Tank"



Реконструкция облика танка M3 Lee / Grant с установленной на нем башней CDL. Рисунок Aviarmor.net



Опытный прожекторный танк T10 американской постройки. Фото Hunnicutt R.T. "Sherman. A History of the American Medium Tank"



T10 с другого ракурса. Фото Strangernn.livejournal.com

По материалам:

http://tankmuseum.org/

http://militaryfactory.com/

http://nevingtonwarmuseum.com/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

http://panzerserra.blogspot.fr/

Hunnicutt R.T. Sherman. A History of the American Medium Tank, Navato, CA. Presidio Press, 1971

Еще во время Первой мировой войны британский офицер Оскар де Торен предложил построить самоходные бронированные машины, оснащенные прожекторами. Подобная техника, согласно оригинальной задумке, должна была помогать войскам в ночных наступлениях. В силу разных причин реализация необычной идеи постоянно откладывалась либо не давала реальных результатов. Только в конце тридцатых годов военные заинтересовались предложением, результатом чего стал проект Canal Defence Light. Уже после начала Второй мировой войны оригинальная идея привлекла внимание американских военных, после чего началась разработка новых прожекторных танков.Напомним, в 1937 году компания De Thoren Syndicate, основанная О. де Тореном и несколькими другими специалистами, смогла заинтересовать военное ведомство Великобритании и получить заказ на разработку т.н. прожекторного танка. Основной задачей такой машины являлось подсвечивание вражеских позиций во время наступления в темное время суток. Благодаря этому, как считалось, свои солдаты смогут видеть врага, а тот будет ослеплен и не сможет нормально обороняться. Из соображений секретности проект получил официальное обозначение Canal Defence Light – «Освещение для защиты канала» или сокращенно CDL.Основным элементом нового проекта была оригинальная броневая башня, вмещающая специальный проектор с набором дополнительного оборудования. Такое изделие могло устанавливаться на существующие шасси разных типов. Первым носителем башни CDL стал пехотный танк Mk II Matilda II. С него удалялась родная башня, оснащенная орудием, вместо которой монтировалась прожекторная установка. Такая машина пошла в серию и вскоре попала в войска. Чуть позже, уже в начале сороковых годов, было принято решение о применении другой платформы. Теперь оригинальная башня должна была устанавливаться на среднем танке M3 Grant американской разработки. Среди прочего, это позволило сохранить имевшуюся 75-мм пушку в корпусе.В октябре 1942 года британские военные показали свои новые специальные машины американским коллегам. На демонстрации различной бронетехники, в том числе прожекторных танков, присутствовали генералы Дуайт Эйзенхауэр, Марк Кларк и другие представители армии США. Вернувшись домой, американские военачальники выступили с предложением создания собственной техники, аналогичной увиденной в Великобритании. При этом не исключалась возможность использования готовых зарубежных наработок.В самом конце того же года на Абердинский полигон было доставлено шесть готовых прожекторных установок в бронированных башнях. Пять изделий было решено использовать в собственных испытаниях, а шестое разобрали на составные части для изучения и проверки собственных идей. Проверки готовых зарубежных установок позволили установить жизнеспособность оригинальных идей и приступить к созданию собственного проекта.В середине февраля 1943 года предложение было рассмотрено командованием и получило его одобрение. Танки типа CDL действительно представляли интерес для американских сухопутных войск и могли найти применение в различных операциях. Было решено начать серийный выпуск такой техники, однако, исходя из соображений экономии, разработка собственного проекта не планировалась. Строить собственные прожекторные бронемашины следовало по британскому проекту CDL Grant, в основе которого использовалось американское танковое шасси.Изучив имеющиеся возможности и зарубежные наработки, американские специалисты пришли к выводу о возможности полного заимствования существующих идей. Перспективный прожекторный танк для армии США должен был максимально соответствовать исходному проекту Canal Defence Light, хотя при этом предусматривались некоторые изменения. Так, в качестве основы для бронемашины с прожектором предлагалось взять средний танк M3 базовой модификации, также известный как Lee. Напомним, британский проект использовал доработанный танк M3 Grant. Кроме того, предлагалось переработать конструкцию башни с прожекторной установкой. В ходе развития проекта CDL британцы дорабатывали отдельные ее элементы. Американские инженеры, в свою очередь, предложили совместить в одном проекте черты сразу нескольких башен.Как и Великобритания, Соединенные Штаты решили хранить в секрете предназначение перспективной бронетехники. По этой причине новый проект на базе существующего среднего танка получил официальное обозначение T10 Shop Tractor. Узнав название машины, противник вряд ли смог бы определить ее реальное предназначение. Примечательно, что схожий подход к соблюдению секретности ранее использовали британские военные.Для строительства новых прожекторных танков предлагалось использовать существующие танки без серьезных изменений их конструкции. В базовой конфигурации средний танк M3 Lee имел клепаный корпус, собранный на каркасе из литых и катаных броневых деталей. Характерной чертой корпуса было наличие переднего спонсона для основного орудия и смещенного влево погона башни с малокалиберным орудием. Последняя в рамках перестройки танка в прожекторную бронемашину удалялась.Танк T10 мог комплектоваться любой силовой установкой, используемой при строительстве серийных машин типа «Ли». Напомним, в ходе продолжительного серийного производства кормовое силовое отделение танка несколько раз дорабатывалось, в том числе и путем замены отдельных агрегатов и двигателя. Разные модификации и серии оснащались двигателями четырех типов мощностью от 340 до 470 л.с. Прожекторная машина могла комплектоваться любым мотором. При этом имели место изменения трансмиссии. В боевом отделении пришлось предусмотреть место для монтажа электрогенератора требуемой мощности. Это устройство соединялось с валом двигателя. Схожие переделки имели место и в проекте CDL Grant.Американская машина должна была получить новый вариант прожекторной башни, основанный на британских разработках. При его создании были учтены особенности существующих башен разных серий, что, при сохранении требуемой функциональности, привело к заметному изменению облика и конструкции.Как и в исходном проекте Canal Defence Light, непосредственно на крыше корпуса должен был монтироваться купол башни. В его основании имелась круглая деталь необходимого диаметра с крупным проемом внутри. Поверх проема монтировался купол с вертикальными лобовым и кормовым листами. Борта выполнили выгнутыми. Крыша башни располагалась с небольшим наклоном вперед. Под углом к продольной оси внутри башни проходила перегородка, разделявшая имеющийся объем на два отсека. Правый предназначался для прожектора, левый – для его оператора. Уже после начала серийного строительства башню, учитывая британский опыт, стали оснащать макетом 37-мм орудия. С помощью таких средств планировалось запутывать противника, лишая его возможности своевременного обнаружения прожекторных танков.В правом отсеке башни помещалась угольная дуговая лампа с системой зеркал. Использовалось качающееся основание, позволявшее перемещать лампу в пределах вертикального сектора шириной 10°. На нем монтировались крепления с лампой, излучавшей свет силой 12,8 млн кандел. Перед лампой располагалось вогнутое зеркало, при помощи которого световой поток перенаправлялся к корме башни, где находился второй отражатель. Прямоугольное заднее зеркало формировало окончательный луч и выводило его через лобовую амбразуру башни. Как и в исходном проекте, использовалась вертикальная щелевая амбразура шириной 2 дюйма (51 мм) и высотой 24 дюйма (610 мм).Подобный прожектор освещал сектор шириной 19° по горизонтали и 1,9° по вертикали. На дистанции 1000 ярдов (914 м) прожекторная установка освещала пространство шириной по фронту 310 м и высотой 31 м. Из британского проекта заимствовалось дополнительное оснащение лампы. Для решения разных задач амбразура могла перекрываться подвижными шторками или светофильтрами. Шторка-затвор позволяла прекратить подсветку цели без выключения лампы, а цветные стекла предназначались для дезориентации противника.Еще в ходе испытаний танков CDL Matilda было установлено, что затвор и светофильтры в определенной мере повышают эффективность прожекторной машины. Использование подвижной шторки, перекрывающей световой поток, позволяло помешать противнику вести наблюдение: вражеские солдаты попросту не имели возможности приспособиться к свету или темноте, постоянно сменяющим друг друга. Светофильтры мешали правильному определению расстояния до танка, тогда как два разноцветных луча, направленные на цель, сливались и образовывали на цели белое пятно.В левом отсеке башни должен был помещаться оператор прожектора. На его рабочем месте находились органы управления генератором, лампой и средствами ее наведения. Кроме того, предусматривался лючок для доступа к лампе: угольные электроды, по мере их выгорания, следовало вручную сближать. В лобовом листе башни теперь монтировалась установка под американский пулемет M1919 взамен агрегатов для британского BESA. Было решено отказаться от крупного лючка над пулеметной установкой, вместо которого теперь помещался небольшой триплекс. Для доступа в башню предлагалось использовать два люка, в левом борту и в крыше.Помимо серьезных и заметных изменений конструкции новым проектом T10 Shop Tractor предусматривались иные доработки. Прежде всего, проект был изменен в соответствии с имеющимися технологиями производства, а кроме того, применялись различные приборы собственного производства. Прежде всего, это касалось устройств наблюдения.Экипаж танка M3 Lee исходной версии включал шесть человек. Прожекторной модификацией этой машины должны были управлять пятеро танкистов. В новом проекте отсутствовала башенная пушка, что позволило убрать из экипажа ее наводчика и заряжающего. Экипаж новой бронемашины состоял только из четырех человек. При получении новых возможностей, связанных с наличием прожекторной установки, танк T10 Shop Tractor по-прежнему мог использовать 75-мм орудие в спонсоне.Разработка проекта T10 не заняла много времени. Уже в начале весны 1943 года военное ведомство США выдало промышленным предприятиям несколько заказов на производство различных требуемых изделий. Заказ на перестройку танковых шасси с удалением родных башен и установкой генераторов был выдан компании American Locomotive Company. Башни нового типа заказали фирме Pressed Steel Car Company. Интересно, что в контракте броневой кожух для прожектора значился как башня типа «S» для береговой обороны. Лампы должно было поставить инженерное подразделение компании Mole-Richardson. Все требуемые компоненты поставлялись арсеналу Рок-Айленд, которому поручалась окончательная сборка техники.Отсутствие кардинально новых и непроверенных компонентов позволило ускорить работы и максимально быстро начать серийное производство. Благодаря этому все фирмы-подрядчики сразу приступили к массовой сборке требуемых изделий. В июне 1943 года было получено первое доработанное шасси. До конца года было поставлено 355 подобных машин. В следующем году армия получила еще 142 требуемые бронемашины, после чего их выпуск закончился. Строительство башен и производство прожекторных установок велось со схожими темпами. Благодаря этому уже осенью 1943-го американская армия получила первую партию прожекторных танков T10.Вскоре были сформированы соединения, которым предстояло эксплуатировать новую технику; это были 9-я и 10-я бронетанковые группы. Подготовка экипажей прожекторных бронемашин осуществлялась на базе Форт-Нокс. Из-за секретности новые танки получили условное обозначение Leaflet-tanks, а программу подготовки танкистов назвали Cassock. Две группы имели в своем составе шесть батальонов, укомплектованных специальными бронемашинами, один батальон мотопехоты и две роты снабжения, также оснащенные бронетехникой. После завершения подготовки группы были отправлены в Великобританию, откуда позже должны были отправиться в континентальную Европу.К июню 1944 года два соединения армии США прошли необходимую подготовку и вскоре должны были принять участие в наступлении в Нормандии. Предполагалось, что эта техника будет использоваться для обеспечения наступления войск во время ночных операций, как изначально предлагал Оскар де Торен. Тем не менее, в силу разных причин прожекторным танкам T10 до определенного времени не удавалось приступить к решению исходных задач. Кроме того, вскоре появились новые факторы, мешающие их использованию по прямому назначению.Наступление во Франции было связано с тяжелыми боями и большими потерями как техники, так и людей. Из-за этого командованию союзников пришлось пополнять линейные части за счет перевода опытного личного состава из других соединений и переформирования существующих подразделений. Так, уже в ноябре 1944 года три батальона 10-й группы были переформированы в линейные. Прожекторные танки при этом выводились из эксплуатации и отправлялись на хранение. Вскоре то же самое произошло и с 9-й бронетанковой группой, на тот момент находившейся в Великобритании. Прожекторные танки трех ее батальонов были перестроены в минные тральщики, а еще одно такое соединение перешло в категорию линейных. Как следствие, танки T10 9-й группы ни разу не использовались в боях по своему прямому назначению и, более того, даже не получили шанса на это.Из-за больших потерь материальной части и людей к концу 1944 года командование Соединенных Штатов было вынуждено сделать экипажи прожекторных машин T10 Shop Tractor обычными танкистами и бросить их в бой вместе с коллегами, не имевшими опыта управления необычной техникой. Эксплуатация оригинальных бронемашин необычного назначения была прекращена. Все остававшиеся в наличии бронемашины отправились на хранение без каких-либо шансов на возвращение в строй. Примечательно, что последние из 497 построенных прожекторных танков поступили в войска примерно в одно время с принятием решения о прекращении их эксплуатации.Специфика западноевропейского театра военных действий Второй мировой войны так и не позволила американской армии использовать новейшие прожекторные танки T10 по их прямому назначению. Со временем часть таких машин получила новые роли, тогда как прочие были отправлены на хранение. В дальнейшем прожекторные машины семейства Canal Defence Light использовались только армией Великобритании, однако и в этом случае танкам удалось лишь несколько раз поддержать ночное наступление. В остальное время эта бронетехника использовалась в качестве вспомогательных машин того или иного назначения.Со временем прожекторные танки, построенные на базе устаревшего среднего танка M3 Lee, были признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации и отправились на разборку. Настолько известно, ни одна из 497 машин этого типа не сохранилась. Все они были разделаны на металл. Следует отметить, что схожие образцы присутствуют в некоторых музеях, однако в этом случае речь идет о танках CDL Grant британской сборки. Американская техника, созданная на базе аналогичного танкового шасси, не сохранилась.Необходимо учесть, что еще на стадии разработки проекта T10 Shop Tractor американские военные и конструкторы понимали, что имеющееся шасси танка «Ли» далеко не в полной мере соответствует поставленным задачам. Как следствие, появилось предложение о создании аналогичной машины на базе более нового танка. Уже в начале лета 1943 года началась разработка прожекторной версии среднего танка M4 Sherman. В дальнейшем эти работы привели к появлению нескольких интересных образцов бронетехники, достойных отдельного рассмотрения.