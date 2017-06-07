Рассказы об оружии. Аэросани НКЛ-26

Сегодня у нас на повестке дня истинно русская техника — сани. И не простые, а самоходные, которые снабженные двигателем внутреннего сгорания с толкающим воздушным винтом. То есть аэросани. И все равно не простые, а бронированные.История появления отечественных аэросаней восходит к эпохе царской России. Действительно, еще в начале ХХ века, вслед за появлением компактных двигателей внутреннего сгорания были разработаны и построены первые аэросани, которые предназначались отнюдь не для военных нужд, но в качестве легких прогулочных и спортивных экипажей.Тем не менее, огромные просторы Российской империи при слабой сети дорог, суровые климатические условия русского Севера давно ставили перед конструкторами задачу создания надежного и скоростного зимнего транспортного средства. Поэтому незадолго до начала Первой мировой войны, в 1912 году, на Русско-Балтийском заводе начался серийный выпуск первых отечественных транспортных аэросаней. Однако в войну аэросани использовались весьма слабо, первое боевое применение было зафиксировано в 1915 году, но значительного количества фактов применения аэросаней в военных целях в истории не сохранилось.Первая советская конструкция аэросаней от Туполева появилась в 1919 году, а к 1930-м годам технологии и конструкторские идеи были доведены до воплощения в серии.Предтечей НКЛ-26 были аэросани НКЛ-16 конструкции Н. М. Андреева.Аэросани НКЛ-16 широко использовались на фронтах Великой Отечественной войны, особенно в зиму 1941/42 года. Они применялись для оперативной связи, доставки военных грузов, на них осуществлялись патрульные, десантные и боевые операции.При переброске десантов аэросани не только принимали бойцов с полным вооружением на борт, но и буксировали на специальных тросах 18—20 лыжников. В боевых условиях они по бортам буксировали прицепные волокуши, в которых размещались бойцы с пулеметом максим и второй номер расчета с необходимым боекомплектом. Кроме того, огонь из автоматов могли вести через открывающиеся в крыше корпуса люки сидящие в машине бойцы.Недостатком НКЛ-16 было отсутствие собственного вооружения и бронирования, поэтому в декабре 1941 — январе 1942 года под руководством Н. М. Андреева и М. В. Веселовского началось строительство новых аэросаней НКЛ-26 на Московском глиссерном заводе.Уже в январе 1942 года на льду Ладожского озера аэросани работали по переброске грузов в Ленинград, а боевые аэросани типа НКЛ-26 несли патрулирование и охранение дороги жизни. С началом войны на базе транспортных аэросаней НКЛ-6 были разработаны специальные разведывательные аэросани НКЛ-26.После окончания войны большая часть транспортных аэросаней была переданы для использования в народном хозяйстве. Значительная часть НКЛ-26 и НКЛ-16 была передана Министерству связи РСФСР. Они обслуживали доставку почты на регулярных линиях по рекам Амур, Лена, Обь, Северная Двина, Мезень, Печора и других мест, где было невозможно использование обычных транспортных машин. Производство аэросаней было прекращено в 1959 году.Сани НКЛ-26 имели 10-мм бронированный корпус, обеспечивающий противопульную и противоосколочную защиту.Вооружение состояло из одного пулемёта ДТ (Дегтярев танковый) калибра 7,62 мм на турели, обеспечивающей почти круговой сектор обстрела. Запас патронов 10 магазинов и 10 гранат РГД-33.В движение сани приводились двигателем М-11, аналогичным устанавливаемому на самолёте По-2. Мотор, мощностью 110 л.с. обеспечивал саням скорость до 70 км/ч по ровной поверхности и 30-35 км/ч по пересеченной.На двигатель для запуска с места водителя дополнительно ставили электрический стартёр и генератор. Их место — слева и справа от внешних сторон нижних цилиндров. Двигатель сопрягали ещё с одним агрегатом — подогревателем воздуха на входе в карбюратор. Его установка улучшала работу двигателя при низких температурах, исключая обеднение рабочей смеси, поступающей в цилиндры, и вымерзание всасывающих каналов и карбюратора.Первые модели были выпущены с деревянным корпусом с четырьмя независимо подвешенными управляемыми лыжами. Каркас собирался из поперечных шпангоутов и продольных стрингеров, а потом обшивался 10-миллиметровой водостойкой фанерой.Его передняя часть защищалась укреплённым под углом в 60° к вертикали броневым щитом — листом противопульной брони толщиной 10 мм. В щите, перед водителем, находился смотровой люк с откидной створкой, в которой выполнена узкая прорезь. Единственная дверь располагалась слева от водителя, по бортам имелись два небольших окна из обычного стекла для бокового обзора.В крыше корпуса, над командиром, находилось круглое отверстие, снабжённое усиленной окантовкой. На окантовку закреплялось кольцевое основание, на которое устанавливалась турель для пулемёта типа ДТ. Турель имела бронированный щиток с фигурным вырезом для пулемёта.Механизм поворота обеспечивал горизонтальный угол обстрела до 300°; 60° приходилось на зону вращающегося воздушного винта.Были попытки усилить огневую мощь НКЛ-26, например, за счет направляющих с реактивными снарядами.В задней части, за отсеком командира, размещался бензиновый бак.Ходовая часть аэросаней состояла из четырёх одинаковых по размерам лыж, полуосей и пружинных телескопических амортизационных стоек. Лыжи открытые, Т-образного сечения, взаимозаменяемые. Передняя часть шире, чем задняя, что способствовало уменьшению бокового трения при движении по рыхлому снегу.Управление аэросанями осуществлялось с помощью рулевого колеса, через систему тросов и рычагов. При вращении колеса одновременно поворачивались все четыре лыжи, что резко повышало манёвренность.Состояли на вооружении боевых аэросанных батальонов, которые действовали совместно с общевойсковыми частями (главным образом с лыжниками) и выполняли самостоятельно задачи по службе боевого обеспечения — разведка, связь, преследование и прочее.Аэросани НКЛ-26 были рассчитаны на экипаж из двух человек — командира машины, одновременно выполняющего в боевых операциях функции стрелка, и водителя-механика.Аварийный комплект на всякий случай: запасной винт и лыжи. На случай аварии или нехватки топлива.В целом, НКЛ-16 и НКЛ-26 несли свою службу довольно успешно. И продолжали свою работу после войны.Данный (и, возможно, единственный в стране) экземпляр НКЛ-26 можно увидеть в экспозиции Музея Отечественной военной истории в деревне Падиково Истринского района Московской области.Возможно, где-то в стране в музеях на Севере остались отдельные экземпляры, но эти сани в музее военной истории в Падиково полностью восстановлены и находятся в полностью рабочем состоянии.