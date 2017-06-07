Рассказы об оружии. Аэросани НКЛ-26
Сегодня у нас на повестке дня истинно русская техника — сани. И не простые, а самоходные, которые снабженные двигателем внутреннего сгорания с толкающим воздушным винтом. То есть аэросани. И все равно не простые, а бронированные.
История появления отечественных аэросаней восходит к эпохе царской России. Действительно, еще в начале ХХ века, вслед за появлением компактных двигателей внутреннего сгорания были разработаны и построены первые аэросани, которые предназначались отнюдь не для военных нужд, но в качестве легких прогулочных и спортивных экипажей.
Тем не менее, огромные просторы Российской империи при слабой сети дорог, суровые климатические условия русского Севера давно ставили перед конструкторами задачу создания надежного и скоростного зимнего транспортного средства. Поэтому незадолго до начала Первой мировой войны, в 1912 году, на Русско-Балтийском заводе начался серийный выпуск первых отечественных транспортных аэросаней. Однако в войну аэросани использовались весьма слабо, первое боевое применение было зафиксировано в 1915 году, но значительного количества фактов применения аэросаней в военных целях в истории не сохранилось.
Первая советская конструкция аэросаней от Туполева появилась в 1919 году, а к 1930-м годам технологии и конструкторские идеи были доведены до воплощения в серии.
Предтечей НКЛ-26 были аэросани НКЛ-16 конструкции Н. М. Андреева.
Аэросани НКЛ-16 широко использовались на фронтах Великой Отечественной войны, особенно в зиму 1941/42 года. Они применялись для оперативной связи, доставки военных грузов, на них осуществлялись патрульные, десантные и боевые операции.
При переброске десантов аэросани не только принимали бойцов с полным вооружением на борт, но и буксировали на специальных тросах 18—20 лыжников. В боевых условиях они по бортам буксировали прицепные волокуши, в которых размещались бойцы с пулеметом максим и второй номер расчета с необходимым боекомплектом. Кроме того, огонь из автоматов могли вести через открывающиеся в крыше корпуса люки сидящие в машине бойцы.
Недостатком НКЛ-16 было отсутствие собственного вооружения и бронирования, поэтому в декабре 1941 — январе 1942 года под руководством Н. М. Андреева и М. В. Веселовского началось строительство новых аэросаней НКЛ-26 на Московском глиссерном заводе.
Уже в январе 1942 года на льду Ладожского озера аэросани работали по переброске грузов в Ленинград, а боевые аэросани типа НКЛ-26 несли патрулирование и охранение дороги жизни. С началом войны на базе транспортных аэросаней НКЛ-6 были разработаны специальные разведывательные аэросани НКЛ-26.
После окончания войны большая часть транспортных аэросаней была переданы для использования в народном хозяйстве. Значительная часть НКЛ-26 и НКЛ-16 была передана Министерству связи РСФСР. Они обслуживали доставку почты на регулярных линиях по рекам Амур, Лена, Обь, Северная Двина, Мезень, Печора и других мест, где было невозможно использование обычных транспортных машин. Производство аэросаней было прекращено в 1959 году.
Сани НКЛ-26 имели 10-мм бронированный корпус, обеспечивающий противопульную и противоосколочную защиту.
Вооружение состояло из одного пулемёта ДТ (Дегтярев танковый) калибра 7,62 мм на турели, обеспечивающей почти круговой сектор обстрела. Запас патронов 10 магазинов и 10 гранат РГД-33.
В движение сани приводились двигателем М-11, аналогичным устанавливаемому на самолёте По-2. Мотор, мощностью 110 л.с. обеспечивал саням скорость до 70 км/ч по ровной поверхности и 30-35 км/ч по пересеченной.
На двигатель для запуска с места водителя дополнительно ставили электрический стартёр и генератор. Их место — слева и справа от внешних сторон нижних цилиндров. Двигатель сопрягали ещё с одним агрегатом — подогревателем воздуха на входе в карбюратор. Его установка улучшала работу двигателя при низких температурах, исключая обеднение рабочей смеси, поступающей в цилиндры, и вымерзание всасывающих каналов и карбюратора.
Первые модели были выпущены с деревянным корпусом с четырьмя независимо подвешенными управляемыми лыжами. Каркас собирался из поперечных шпангоутов и продольных стрингеров, а потом обшивался 10-миллиметровой водостойкой фанерой.
Его передняя часть защищалась укреплённым под углом в 60° к вертикали броневым щитом — листом противопульной брони толщиной 10 мм. В щите, перед водителем, находился смотровой люк с откидной створкой, в которой выполнена узкая прорезь. Единственная дверь располагалась слева от водителя, по бортам имелись два небольших окна из обычного стекла для бокового обзора.
В крыше корпуса, над командиром, находилось круглое отверстие, снабжённое усиленной окантовкой. На окантовку закреплялось кольцевое основание, на которое устанавливалась турель для пулемёта типа ДТ. Турель имела бронированный щиток с фигурным вырезом для пулемёта.
Механизм поворота обеспечивал горизонтальный угол обстрела до 300°; 60° приходилось на зону вращающегося воздушного винта.
Были попытки усилить огневую мощь НКЛ-26, например, за счет направляющих с реактивными снарядами.
В задней части, за отсеком командира, размещался бензиновый бак.
Ходовая часть аэросаней состояла из четырёх одинаковых по размерам лыж, полуосей и пружинных телескопических амортизационных стоек. Лыжи открытые, Т-образного сечения, взаимозаменяемые. Передняя часть шире, чем задняя, что способствовало уменьшению бокового трения при движении по рыхлому снегу.
Управление аэросанями осуществлялось с помощью рулевого колеса, через систему тросов и рычагов. При вращении колеса одновременно поворачивались все четыре лыжи, что резко повышало манёвренность.
Состояли на вооружении боевых аэросанных батальонов, которые действовали совместно с общевойсковыми частями (главным образом с лыжниками) и выполняли самостоятельно задачи по службе боевого обеспечения — разведка, связь, преследование и прочее.
Аэросани НКЛ-26 были рассчитаны на экипаж из двух человек — командира машины, одновременно выполняющего в боевых операциях функции стрелка, и водителя-механика.
Аварийный комплект на всякий случай: запасной винт и лыжи. На случай аварии или нехватки топлива.
В целом, НКЛ-16 и НКЛ-26 несли свою службу довольно успешно. И продолжали свою работу после войны.
Данный (и, возможно, единственный в стране) экземпляр НКЛ-26 можно увидеть в экспозиции Музея Отечественной военной истории в деревне Падиково Истринского района Московской области.
Возможно, где-то в стране в музеях на Севере остались отдельные экземпляры, но эти сани в музее военной истории в Падиково полностью восстановлены и находятся в полностью рабочем состоянии.
Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов
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