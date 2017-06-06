Эффективное позорище и вопросы космического масштаба

Источники:

https://donpress.com/news/04-06-2017-ukrainskiy-yuzhmash-podpisal-kontrakt-na-postavku-12-raket-zenit

http://militariorg.ucoz.ru/publ/ukraina_krym_rossija/zachem_rossija_sobiraetsja_spasti_raketnuju_otrasl_ukrainy/17-1-0-73238

http://zelenyikot.com/vostochnaya-angara/

http://badcube.livejournal.com/102339.html

Мы уже не единожды писали о том, что наша космическая отрасль, ведомая «эффективными менеджерами», продолжает свой стремительный сход с орбиты. И вот новое тому подтверждение.Новое — хорошо забытое старое?Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова» заключило с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку ракет-носителей серии «Зенит».В пресс-службе предприятия сообщают, что контракт подписан 28 апреля 2017 года.Согласно контракту, предусмотрено изготовление 12 ракет-носителей для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт» для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов. Сейчас в производстве находится 2 ракеты модификаций Зенит-3SL и Зенит-3SLБ.Украинское предприятие выразило большую благодарность многим иностранным компаниям, но не стало скрывать факт, что контрагентом являются россияне. Понятно, что в связи с этим бурлят социальные сети, а украинские националисты грозят заблокировать поставки ракет.S7 Sea Launch Limited действительно является российской компанией, которая была создана осенью 2016 года, когда группа S7 подписала контракт с компанией Sea Launch на покупку ракетно-космического комплекса «Морской старт». Предметом сделки стал корабль «Sea Launch Commander», платформа «Odyssey» и наземное оборудование в американском порту Лонг-Бич.Проект «Морской старт» начал функционировать с 1995 года. Его учредителями стали корпорация «Boeing», российская РКК «Энергия», украинские КБ «Южное» и «Южмаш», норвежское предприятие «Kvaerner». Было проведено несколько коммерческих запусков российско-украинских ракет-носителей «Зенит» с плавучей платформы, однако в 2009 году «Морской старт» обанкротился, причем ведущую роль после реорганизации в проекте стала играть РКК «Энергия».Возникает вопрос: а, собственно, почему?Что это: очередное протягивание спасательного круга Украине, или нечто большее?«Зенит», советская, а впоследствии украинская ракета, была довольно удачной для своего времени и не потеряла своей эффективности и в 21 веке.По большому счету, она была самой дешевой ракетой для пусков на геостационарную орбиту, хотя и проигрывала по мощности и надежности «Протону». «Зенит» запускали в интервале с 1985 по 2015 годы 83 раза, и только 9 раз старты были неудачными. Старты производились как с Байконура, так и с плавучего космодрома SeaLaunch.«Сердцем» «Зенита» был российский двигатель РД-170. Естественно, в свете последних событий на «Зените» можно было ставить крест, окончательный и бесповоротный. Однако, мы видим совершенно обратный расклад.Снова вопрос: а как же «Ангара», «Протон», «Союз»?И тут полная печаль.«Протон». Фактически год, с 9-го июня 2016 года, «Протон-М» не летает по всем известным причинам, над которыми вроде бы работают, вот только непонятно кто и где.Сотрудники как увольнялись с предприятий, так и продолжают это делать. Уже не в массовом порядке, массовый уход был в прошлом году. Это касается в первую очередь всех предприятий «Центра имени Хруничева», в Москве, Воронеже, Омске.Программа финансового оздоровления, разработанная и реализуемая командной «эффективных менеджеров» А. В. Калиновского, возглавившего летом 2014 года предприятие, успешно добивает кадровую систему ЦиХа.Полностью перестраиваются производства в Москве и Омске. Основной целью этой перестройки является сокращение площадей, занимаемых предприятием, с их последующей продажей под застройку, как в Москве, так и в Омске. Всё это под лозунгом «бережливого производства». В Воронеже площади не сокращают, но там просто сокращать нечего.Год отсутствия стартов «Протонов» привел к вполне закономерному результату: резко сократилось число заказов на запуск спутников.И это нормально. Заказчикам нужны спутники на орбитах, а не сказки на тему завтрашнего дня. Это серьезная отрасль все-таки.С «Протоном» ситуация просто плачевная: его старое производство развалено, часть деталей и заготовок теперь делается в филиалах за тысячи километров от Москвы. Довольно часто филиалы не могут выполнить обработку изделия полностью на своем оборудовании, и ради некоторых операций его приходится везти из Омска или Усть-Катава в Москву, а потом обратно. Это приводит к лишней трате времени и денег на транспортировку. Часть рабочих с завода в Москве была сокращена, часть — переведена в простой на 2/3 оклада.Эти мероприятия «эффективные» гордо именуют «изменением конфигурации производства и сокращением накладных расходов».В «КБ Салют», занятом конструкторским сопровождением существующих проектов и разработкой новых, ситуация не лучше, чем на заводе.Во-первых, в результате «выработки мотивационной модели», была внедрена новая система оплаты труда. Отменили часть надбавок — за учёные степени и знание иностранного языка и привязали премию к объему выполненной работы. Он при планировании учитывался через нормо-часы, причем по части работ давно оторвался от фактических временных затрат, как в большую, так и в меньшую сторону.Но нормативы по трудоёмкости так и не пересмотрели, потому часть подразделений оказалась в шоколаде, а часть — на голодном пайке с голым окладом.Разумеется, это привело к уходу части специалистов по собственному желанию, причем отнюдь не пенсионеров. Также это резко обострило отношения между подразделениями — бесплатно никто работать не хочет. В Воронеже, на КБХА, имели место отказы рабочих выходить сверхурочно без оплаты.Но, несмотря на отсутствие знаний и опыта в области разработки ракетно-космической техники, А. В. Калиновский и его команда не забывают генерировать и новые идеи в области ракетостроения.Это о проекте «Протон-Лайт», представленном в прошлом году. Заооптимизировав «Ангару» и практически остановив производство обычного «Протона», «эффективные» решили его изуродовать, породив новые версии, как будто ракета — это детский конструктор, а не сложная техническая система.Зачем это понадобилось компании Калиновского, сказать очень сложно. Видимо, очень хотелось поиграть в «крутых спецов». Понадобился год, чтобы разум возобладал и все поняли, что «Лайт» — это бред.«Протону» и так в теории летать только до 2025-го года. Дальше всё, финиш. А сегодняшние хозяева территории, на которой находится космодром «Байконур», отнюдь не горят желанием даже за деньги «Протон», отравляющий все вокруг.Но зато на «Протон-Лайт» уже заключают новые контракты, хотя самой ракеты ещё нет.Зато налицо полный крах и развал «эффективными менеджерами» Калиновского ГКНПЦ имени Хруничева. Перестройка производства и разработка новых проектов проводится за счёт заемных средств. Сумма кредитов и займов, висящих на предприятии, за время работы А. В. Калиновского успела удвоиться и с 28 млрд. рублей возросла до 52 млрд. рублей. А в качестве залога по кредиту идёт территория московской площадки предприятия. Есть ещё и долги поставщикам, и они сравнимы по величине с задолженностью перед банками.Согласно бухгалтерскому балансу за 2016-й год, сумма исковых претензий к предприятию составляет уже 9,5 млрд. рублей.Хороший старт, в «протоновом» стиле. Эффективный.«Ангара».В разработку «Ангары» и в строительство космодрома «Восточный» вложены огромные суммы. За последние годы в СМИ не раз говорили об этих проектах. Сперва в громких обещаниях, потом в победных реляциях.А затем, как обычно, в принципе, начались скандалы и расследования.Было много чего вывалено на свет, но более всего печалит тот факт, что шума и криков было намного больше, чем реальных достижений.Одна «Ангара» осуществила орбитальный запуск два с половиной года назад, один «Союз» слетал с Восточного год назад.И на этом всё. Надеюсь, что пока.Появились слухи, правда, пока только слухи, что «Ангаре» не доверят новый пилотируемый корабль «Федерация», который готовился лететь на ней к Луне.Вообще, понятно, что ракета должна летать, а космодром осуществлять запуски. Если не происходит того и другого, то дело неладно. И обе составляющих плавно переходят в разряд «дорогих игрушек» и «денег на ветер».Вопрос, на что ушли государственные миллиарды, повторяется неоднократно и в СМИ, и в блогах, и в комментариях. Вопросов много, а вот ответов нет.Посмотрим на линейку «Ангары».Сначала ее готовили на стартовый стол «Зенита», который уже был на «Байконуре» и в Плесецке. Затем стали проектировать свой. К боковым ускорителям пристраивали крылья для придания многоразовости.Концепция универсальных ракетных модулей — перспективная тема снижающая стоимость производства, впоследствии была реализована молодым американским стартапом SpaceX.Вообще, история «Ангары» — это пример того, что может получиться если дать разработчикам неограниченный бюджет, неограниченные сроки и сказать: «Творите!» И они сотворили ракету с универсальными модулями для экономии, но тремя разными стартовыми столами под каждую модификацию А3, А5, А7, что поднимает стоимость всего комплекса до небес.Единственное, что сопутствовало «Ангаре» на всем ее жизненном пути, — это ее бесполезность.Как ракета, «Ангара» не нужна. И всегда была не нужна. “Ангару” использовали всегда для каких-то любых других целей, кроме запуска космических аппаратов. Для нормальной ракетной работы продолжали эксплуатироваться существующие ракеты: возможности А1 — это “Днепр”, “Рокот”, “Союз-У”, А3 — это “Союз-2” и “Зенит”, А5 — “Протон”, А7 — нагрузок таких нет.Коммерческих перспектив тоже никаких — ракета в два раза дороже “Протона”.Первый орбитальный тяжелый пуск «Ангары» был уникальным в истории российской космонавтики — ее пустили на два дня раньше назначенного срока. После многолетних переносов, но на два дня раньше объявленной даты. Аккурат в тот день, когда Россию с государственным визитом посетил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Так что первый (и на сегодняшний момент, последний) старт «Ангары» был не космическим, а политическим.Казахстану (и всему космическому миру) дали понять, что на «Протон» не надавить, есть где наладить «свой бар» со всеми комплектующими.Суть «Байконура»: стартовые столы «Протона» и пилотируемые столы «Союза». Но пока от «Союза» зависит США на эту ракету Казахстан никогда не осмелится посягнуть, а вот «Протон» — та еще отрава, причем не в прямом смысле. Хотя и в прямом тоже.«Протон» тянул от трети до половины всей коммерческой космонавтики мира, и каждый пуск приносил в кассу России по деньгам чуть меньше, чем Казахстан получает за аренду космодрома в год.Было от чего «завестись».Сейчас у «Ангары» фактически только одна пусковая площадка. В Плесецке. Создана на средства Минобороны в целях обеспечения доступа России в космос со своей территории. Но Плесецк — это самый худший космодром для пусков на геостационарную орбиту — слишком много топлива уходит на изменение наклонения орбиты.На Восточном планировалось возведение двух стартовых площадок для «Ангары А5» — одна «грузовая», вторая — пилотируемая. В такой конфигурации и с доработкой до «Ангары А5В» появлялась возможность двумя пусками доставить россиян в «Федерации» до окололунной орбиты. За эту потенциальную возможность «Роскосмос» стойко держался в моменты самого жесткого секвестра космического бюджета. Для СМИ повторялась формула об «обеспечении возможности достижения Луны до 2030 года».Хотелось верить. Даже несмотря на хаос с бракованными движками, мусором в топливопроводах, несоответствующим припоем, хотелось. Здорово было бы все-таки увидеть полет наших на Луну…Но на два стола под “Ангару” денег нет, значит нет полета к Луне, и нет пилотируемых пусков.Точка. Пока «Ангара» никуда не полетит.И вот теперь информация по «Зениту». Но здесь нет худа без добра.Возрождение SeaLaunch под эгидой компании S7 побудило Роскосмос проработать российскую ракету на РД-170. За основу взяли наработки РКК «Энергия» по ракете «Русь».Так появился проект «Феникс». На эту работу дал денег Казахстан, и для него прорабатывается вариант под названием «Сункар» (Сокол). Эту ракету можно пускать со стартовых столов “Зенита”, экономя значительные средства.Совсем недавно глава «Энергии» рассказал о возможности поставить космический корабль «Федерация» на «Феникс», а сегодня это оказывается единственно возможным вариантом.Но «Феникс» слабее «Ангары», поэтому пока никакая Луна нашим космонавтам не светит.В перспективе из пяти ракет можно собрать «Феникс-5» и это уже будет лунная сверхтяжелая ракета. Повторяется модульная концепция «Ангары», с тем отличием, что каждый модуль — это самостоятельная ракета. Отличия от «Ангары» есть.Примерно также американцы развивали свою «Falcon-9». Легко ли из одной ракеты собрать три или пять хорошо видно на примере тройной «Falcon Heavy» — пуск обещали в 2014 году, на дворе 2017 и обещают к осени. Здесь те же грабли, в общем.Получается с одной стороны полный бред: при готовой в теории «Ангаре» начинать строить новую ракету. И где гарантия, что «Феникс» взлетит?Гарантий никто дать, конечно, не может, но есть несколько нюансов.Если «Феникс» получится с ценой «Зенита», то он будет раза в три дешевле «Ангары А5». Возможности запуска сравнимы, если стартовать с экватора на SeaLaunch. Слишком много «если», но увы, что есть.«Феникс» разрабатывается не ГКНПЦ им. Хруничева, дышащим на ладан, а РКК «Энергия», которая зарекомендовала себя как качественный производитель космических кораблей «Союз» и другой техники. «Энергия» намного реже попадала в сводки коррупционных скандалов. Это как бы обнадеживает.Так как «Феникс» заточен под стартовые столы для «Зенита», то никаких проблем с ними нет. Байконур или «SeaLaunch» в районе экватора.На «Феникс» есть частные заказчики, то есть, инвесторы. Значит — деньги. Тот самый S7 уже готов покупать и пускать.Так что «Феникс» вполне способен заменить «Протон», если состоится и будет дешевле «Протона».Но когда это будет — опять-таки вопрос.Получаем на выходе: минус «Протон», минус «Ангара»… плюс «Зенит».Но «Зенит» в плюсе только в том случае, если на Украине остались кадры, которые смогут сделать ракету. А это тоже вопрос.