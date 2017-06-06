Советские приборы ночного видения времён Великой Отечественной войны

Фото: Автомобильный архивный фонд, autoar.org

Фото: Автомобильный архивный фонд, autoar.org

Фото: Автомобильный архивный фонд, autoar.org

Источники информации:

http://autoar.org/pribor-spetsialnogo-naznacheniya

http://alternathistory.com/sovetskie-ik-pribory-nochnogo-videnya-pnv-vo-vtoroi-mirovoi-voine

https://www.utro.ru/articles/2016/11/03/1303311.shtml

Приборы ночного видения (ПНВ) на протяжении уже нескольких десятилетий занимают очень важное место в современном мире. Эти оптико-электронные приборы, обеспечивающие оператора изображением местности (цели, объекта) в условиях недостаточной освещенности, широко используются сегодня в различной военной технике. В первую очередь ПНВ используются для обеспечения боевых действий в ночное время, для ведения скрытного наблюдения (разведки) в темное время суток или в недостаточно освещенных помещениях, вождения военной техники всех типов без использования демаскирующего света фар и решения других подобных задач.В современном мире приборы ночного видения выходят и на гражданский рынок, и уже не являются, чем-то удивительным или уникальным. Однако на заре их появления все было совершенно иначе. ПНВ были настоящим прорывом, разработка первых таких устройств велась в разных странах мира еще до начала Второй мировой войны, а сама война лишь ускорила и дала толчок разработкам в данным направлении. Собственные приборы ночного видения разрабатывались и в СССР.Еще в предвоенные годы в Советском Союзе активно велись работы по разработке разнообразных приборов, призванных повысить огневую мощь танков и расширить возможности их боевого применения в любое врем суток и при разных климатических условиях. Еще в 1937 году на НИБТ полигоне на легком танке БТ-7 были испытаны и рекомендованы к серийному выпуску прожекторы, предназначенные для ведения огня ночью. А в 1939-1940 годах на танке БТ-7 прошли испытания советских инфракрасных приборов ночного видения, которые получили обозначение «Шип» и «Дудка». В комплект «Шип», который был создан инженерами Государственного оптического института и Московского института стекла, были включены инфракрасные перископические очки и комплект дополнительного оборудования, предназначенный для вождения боевых машин в ночные часы.Испытания усовершенствованного комплекта под названием «Дудка» состоялись на НИБТ полигоне в июне 1940 года, а затем и в январе-феврале 1941 года. В данный комплект были включены перископические инфракрасные очки для командира танка и механика-водителя, а также два инфракрасных прожектора диаметром 140 мм и мощностью по 1 кВт каждый, блок-пульт, отдельный инфракрасный сигнальный фонарь и комплект электрокабелей к очкам и прожекторам. Масса очков без учета массы нашлемного крепления (боковые растяжки и ремни, налобный щиток) составляла 750 граммов, угол зрения — 24 градуса, дальность видения — до 50 метров. Данные приборы ночного видения были собраны специалистами завода № 211 НКЭП. Они в основном удовлетворяли специалистов ГАБТУ РККА и обеспечивали возможность вождения танков в ночных условиях, но несовершенство и громоздкость конструкции первых инфракрасных очков, а также трудности с их применением, особенно в зимних условиях, требовали их дальнейшей конструктивной доработки, которая так и не была окончательно осуществлена из-за начавшейся Великой Отечественной войны.В военные годы массового производства приборов ночного видения в Советском Союзе наладить не удалось. Хотя советская промышленность их выпускала, но очень ограниченными партиями. Приборы поступали на флот и в танковые дивизии в качестве испытательных образцов. К примеру, Черноморский флот летом 1941 года располагал 15 комплектами корабельных систем ночного видения, а к осени того же года получил еще 18 приборов ночного видения. Сухопутные части начали получать первые приборы лишь в 1943 году, они поступали малыми испытательными партиями, которые запрещалось использовать в боях. Дальность действия первых ПНВ не превышала 150-200 метров, в основном они годились только для обеспечения движения колонн техники в ночное время суток.Часть приборов ночного видения, созданных в годы Второй мировой войны, является по-настоящему экзотичными вариантами, про которые очень трудно получить дополнительную информацию. К примеру, Автомобильный архивный фонд, специализирующийся на технической документации к советскому автотранспорту, к 9 мая представил материал с уникальными фотографиями проектируемых в 1941 году в Москве приборов ночного видения для последующей установки на автомобильный транспорт. К сожалению, неизвестны, ни точное название проектируемых приборов, ни авторы изобретений. С большой долей вероятности представленные прототипы навсегда остались в роли экспериментальных и демонстрационных образцов.С началом Великой Отечественной войны в Москве в стенах Всесоюзного электротехнического института было организовано особое конструкторское бюро, основной задачей которого стали разработка и внедрение в производство новых образцов вооружения и военной техники. Именно в ВЭИ были созданные многочисленные приборы ночного видения для кораблей, самолетов, танков и стрелкового оружия. В архиве автомобильного фонда нашелся уникальный документ, который содержит краткое описание автомобильного и разведывательного приборов ночного видения.С наступлением темноты водители грузовых автомобилей вынуждены были свести к минимуму использование света фар, так как колонны подвергались обстрелу и бомбежке со стороны противника. Это в свою очередь становилось причиной замедления движения транспорта и частых аварий в темное время суток. В качестве решения данной проблемы во Всесоюзном электротехническом институте установили прибор ночного видения на грузовой автомобиль ГАЗ-АА (знаменитая полуторка).Принцип действия прибора ночного видения был достаточно прост — в кабине грузового автомобиля был размещен бинокль, имеющий два объектива, два электронно-оптических преобразователя света и две лупы, которые служили для увеличения изображения и поворота его на 180 градусов. На крыше кабины автомобиля устанавливалась обыкновенная автомобильная фара — осветитель с довольно мощной лампочкой на 250 ватт. Фара закрывалась специальным светофильтром, который пропускал лишь инфракрасные лучи. Этот невидимый для человеческого глаза свет считывался при помощи электронно-оптических преобразователей бинокля и преобразовывался в картинку. Аккумуляторы, предназначенные для питания данной системы, располагались в кузове грузовика. Благодаря наличию такого прибора, водитель мог ехать в ночное время суток, в полной темноте со скоростью до 25 км/ч, ориентируясь на местности через бинокль. При этом видимость прибора ограничивалась всего 30 метрами.Одновременно с этим был спроектирован и собран портативный вариант прибора, предназначенный для разведчиков. Принцип действия устройства был аналогичен автомобильному варианту. Все приборы крепились на кронштейнах и ремнях непосредственно на человека. На груди размещалась фара от автомобиля ГАЗ-АА с автомобильной лампочкой в 12-15 Вт, аккумуляторная батарея — на спине разведчика, бинокль — спереди. Общий вес такого портативного комплекта не должен был превышать 10 кг.