04:12 06 июня

Катар передал террористам 1 млрд. долл.

Как сообщает британское интернет-издание The Financial Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве Катара, данная ближневосточная страна выплатила террористам более 1 млрд. долл.

Катар передал террористам 1 млрд. долл.


Формально средства расходовались в связи с необходимостью выкупа членов королевской семьи из плена террористов. К ним они попадали главным образом в результате спецопераций боевиков, которые перехватывали монарших особ во время охоты в Южном Ираке, зная о месте и времени проведения забав.




Кроме того, были выкуплены еще 50 человек, оказавшиеся в заложниках у террористов.

Катарские средства передавались группировкам, подконтрольным «Аль-Каиде» (террористическая организация, запрещенная в России), и шиитским формированиям.

Как указывает администрация Кремля, лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Катара.

Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива. Подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой.


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Комментарии 1

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  1. ydjin Сегодня, 03:50
    Начался разлад среди монархий персидского залива? Больше путчей, больших и малых!? Чую матрасные мутят что то нехорошее. negative
    ydjin
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