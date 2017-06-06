Катар передал террористам 1 млрд. долл.

Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива. Подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой.

Как сообщает британское интернет-издание The Financial Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве Катара, данная ближневосточная страна выплатила террористам более 1 млрд. долл.Формально средства расходовались в связи с необходимостью выкупа членов королевской семьи из плена террористов. К ним они попадали главным образом в результате спецопераций боевиков, которые перехватывали монарших особ во время охоты в Южном Ираке, зная о месте и времени проведения забав.Кроме того, были выкуплены еще 50 человек, оказавшиеся в заложниках у террористов.Катарские средства передавались группировкам, подконтрольным «Аль-Каиде» (террористическая организация, запрещенная в России), и шиитским формированиям.Как указывает администрация Кремля, лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Катара.