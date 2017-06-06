Израиль планировал ядерный удар по Египту
Согласно информации новостного агентства RT , Международный центр имени Вудро Вильсона, ссылаясь на рассекреченные данные, сообщил о плане Израиля нанести ядерный удар по Египту в случае поражения страны во время Шестидневной войны на Ближнем Востоке в 1967 году.
Первые израильские ядерные установки были собраны во время кризиса 1967 года. Планировалось, что при неблагоприятном исходе военного противостояния взрывчатка в виде полусобранного «паукообразного» устройства, имеющего ядерную начинку и провода зажигания, будет заложена на Синайском полуострове и активирована по приказу премьер-министра Израиля.
Как указывается, предполагался небольшой размер ядерного заряда. Его подрыв не имел целью нанесение серьезного ущерба, а должен был стать предупреждением для неприятеля.
Обозначенные сведения базируются на интервью бригадного генерала Армии обороны Израиля Ицхака Яакова, который в 1967 году был главным связующим звеном между израильскими военными и гражданской оборонной промышленностью, также отвечавшей за ядерный проект.
Первые израильские ядерные установки были собраны во время кризиса 1967 года. Планировалось, что при неблагоприятном исходе военного противостояния взрывчатка в виде полусобранного «паукообразного» устройства, имеющего ядерную начинку и провода зажигания, будет заложена на Синайском полуострове и активирована по приказу премьер-министра Израиля.
Как указывается, предполагался небольшой размер ядерного заряда. Его подрыв не имел целью нанесение серьезного ущерба, а должен был стать предупреждением для неприятеля.
Обозначенные сведения базируются на интервью бригадного генерала Армии обороны Израиля Ицхака Яакова, который в 1967 году был главным связующим звеном между израильскими военными и гражданской оборонной промышленностью, также отвечавшей за ядерный проект.
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