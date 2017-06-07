Нельзя расслабляться, или Есть ли опасность новых терактов в России?

Как всегда, неожиданно в России наступило лето. У нас смена времен года всегда наступает неожиданно. Причем даже природа, судя по "летней" погоде в большинстве регионов, поддерживает россиян в этом. А вместе с летом начинается сезон отпусков, сезон фруктов и овощей, сезон массовых мероприятий. Тепло, как бы мы не кичились тем, что уже давно теплокровные и не особо зависим от солнечной энергии, активизирует человека. И не человека...Не знаю, заметили ли вы, но летнее расслабление как-то быстро привело к появлению наплевательского отношения к себе и к окружающим. У нас напрочь исчез инстинкт самосохранения. Мы опять возмущаемся мерами защиты от террористической угрозы. Мы опять жалуемся на невозможность свободно куда-то попасть. Мы опять отдыхаем... Нашу уверенность в том, что спецслужбы смогут нас защитить, не может поколебать ничто.Я не зря начал статью с лирического отступления. Дело в том, что и меня просто засыпали упреками в "расслабухе". Расслабился, опасности не видишь. Не пишешь, а наступило время "Ч". Опасность совершения террористического акта возросла. Что ж, попробую объяснить свою "инфантильность" в данном вопросе. Но для начала действительно о возросшей опасности.Наши солдаты и офицеры наносят наиболее чувствительные удары по исламским боевикам в Сирии. Именно Россию боевики сегодня считают главным своим врагом. Мы "вытолкали" с этого почетного места американцев. Да и всю их коалицию заодно. И теперь, к несчастью, превратились в главный объект возможных террористических атак.Помните алгоритм действий сирийской армии, при поддержке, естественно, наших офицеров и солдат, по прекращению огня? Мы договариваемся и гуманно выпускаем аборигенов из котла. Раскаявшиеся боевики идут домой всего с одним автоматом... Это хорошо? Наверное. В обстановке гражданской войны оружие и правда необходимо. Добро, пусть даже бывшее ещё недавно злом, должно быть с кулаками.А куда деваются не аборигены? Ведь в любом СМИ вы можете найти множество фактов об участии в террористических формированиях иностранцев. И американцев, и русских, и европейцев, и китайцев, и индийцев... Практически из любой части света бойцов вы там найдете. И где они? Проявили массовый героизм и погибли в боях с сирийской армией? Где "русские" боевики? А ведь наших сограждан там до 5 тысяч, как говорят...Сомнительно. Особенно учитывая то, что в большинстве своем "иностранцы" в военном отношении превосходят местных. Боевого опыта побольше, экипировка и оружие получше. Да и боевые задачи выполняют посерьезнее, чем обычная "пехота". Из тех местных, что уже на войне набрались боевого опыта и стали равными "иностранцам", выходить по "зеленому коридору" решаются немногие. Слишком много крови на руках таких бойцов...Ответ на все эти вопросы надо искать... на востоке. Точнее, в Пакистане и Афганистане. Именно туда уходят самые радикальные, самые опасные террористы. Логика их действий проста. Как бы американцы и их союзники ни делали вид, что не замечают боевиков на контролируемой территории, веры им уже нет. Изменится политическая линия, и дружба превратится во вражду."Совсем иностранцы" идут именно в Пакистан. А вот "наши", из России и бывших советских республик, оседают в афганских горах. Благо местные моджахеды давно приучили американцев воевать не выходя из своих лагерей. Да и этнические местные племена для многих свои. Те же таджики, узбеки...Большинство террористов сейчас в состоянии грогги. "Плохо держатся на ногах" после ударов ВКС. И жаждут мести русским. Нет, тем, что находятся в Сирии, уже не жаждут. Те вооружены. А вот простым людям, которые не могут ответить, жаждут. Более того, некоторые западные источники сообщают о том, что высшее командование Исламского государства Ирака и Леванта (ИГ, ИГИЛ, более известного как ДАИШ, запрещено в РФ) уже отдало приказ об атаке российских городов.Я не знаю количества боевиков и их сторонников, которые уже находятся у нас. Живут в наших городах, работают на наших фабриках и заводах. Возможно, даже воспитывают детей. Но то, что они есть не секрет.И самое страшное, что сегодня уже можно говорить не столько об организациях, сколько о террористах-одиночках. Или о маленьких автономных группах. А это существенно осложняет работу наших спецслужб. Да и традиции и уклад жизни некоторых народов позволяют вернувшимся боевикам успешно легализоваться в собственных странах. А затем, на вполне законных основаниях, приезжать к нам.Лето — сезон отпусков. А значит, огромные массы отпускников мигрируют не только по стране, но и по всему миру. В этих условиях обеспечить достаточную степень защиты от терроризма практически невозможно. "Живая бомба" будет жить рядом с вами, но жить совершенно так же, как и вы. До того времени, пока кто-то не нажмёт на кнопку запуска взрывного устройства.Кроме этого, именно летом происходит большинство фестивалей и тому подобных мероприятий на свежем воздухе. Количество участников измеряется тысячами. Значит, и количество потенциальных жертв тоже. Согласитесь, проникнуть и привести в действие СВУ где-нибудь на "Нашествии" мечта многих террористов.Есть и ещё одна важная деталь. Сейчас сезон фруктов. В большие и маленькие города России ежедневно приезжают сотни автомобилей. Естественно, проверить все просто физически невозможно. А значит, чисто теоретически появляется возможность доставки взрывчатки. Т. е. СВУ в тротиловом эквиваленте будут серьёзнее.Все эти факторы учитываются нашими специалистами по КТД. Мероприятия, положенные в таких случаях, проводятся. И, самое главное, проводятся качественно. Судя по результатам. Точнее, отсутствию результатов у террористов. Но...Давайте зайдем с другой стороны. Тем более, что в этом и есть та причина, по которой я не очень верю в теракты у нас.Специалисты в области антитеррора наблюдают концентрацию боевиков на севере Афганистана. По данным афганских спецслужб, их количество уже перевалило за 2 тысячи человек. Согласитесь, это достаточно серьезная сила. Особенно учитывая подготовку этих людей. Учитывая фанатизм. Учитывая ненависть и жажду мести. Учитывая достаточно большое количество женщин-смертниц. Вот туда и следует обратить наш взор.Уход Советской Армии в 1989 году способствовал тому, что там, в числе прочего, стали появляться и "укореняться" ячейки «Талибана», «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в РФ) и ДАИШ. Этому способствовала и междоусобная война кланов. Писать об этом можно долго. Однако в данной статье важен результат. А результат именно тот, о чем я написал. "Наши" боевики сегодня реально собираются в северных районах Афганистана.Опасность настолько велика, что даже глава службы безопасности Афганистана, племянник того самого Ахмад Шаха Масуда, который в 1989-м возглавлял антисоветские силы, Джубейр Масуд, почти открытым текстом призывает Россию вернуться."Террористы, которых вы видите в Сирии, — это те самые люди, что находятся в настоящее время в Афганистане. Это террористы из разных стран: из Таджикистана, Узбекистана, из Чечни. Афганистан сегодня — стратегическое место. Здесь могут пересечь границу, а главной их целью является Россия".Действительно, а что мешает нашим "партнерам" повторить "европейский сценарий" в России? Может стоит посмотреть на то, что творится сегодня в этой стране немного другими глазами? Их, афганцев, глазами? Я недавно видел один из пропагандистских фильмов террористов. Там этот сценарий чуть ли не обожествляют. И смертницы, и "спящие" боевые ячейки, и подготовленные "костяки" будущих боевых отрядов партизан... Понятно, что эта шумиха во многом рассчитана на "слабые коленки" населения. Испугался — значит уже проиграл. Но работа в этом направлении действительно проводится."Взорвать" стабильность в странах Центральной Азии боевикам вполне по силам. Отсюда в Россию хлынет поток беженцев. Чем не Европа? И будет ли это способствовать успешной работе наших спецслужб? Будет ли это способствовать нашей уверенности в собственной безопасности?Успехи наших специалистов по борьбе с террором, "качественная" работа армии в Сирии, не менее "качественная" работа Национальной гвардии в кавказских республиках вселили в нас уверенность. Уверенность в том, что мы защищены. У нас "кейф"... Однако смотреть надо чуть дальше. И видеть варианты развития событий. Я описал именно вариант развития событий. Потому, что и к нему надо готовиться...Пока змея не убита, пока она может двигаться, она опасна. И может укусить...