Террористическая угроза, огонь которой перекинулся с Ближнего Востока на европейские улицы, послужила поводом к очередному скандалу «в благородном семействе». Президент США Дональд Трамп и мэр Лондона Садик Хан схлестнулись по вопросу, кто больший борец с терроризмом.Как известно, вечером 3 июня в результате террористической атаки в Лондоне погибли семь человек, около 50 ранены. Это уже не первое преступление такого рода в Европе: автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. Затем трое преступников, вышедших из автомобиля-убийцы, начали нападать на прохожих с ножами в районе Боро-маркет. Все бандиты были уничтожены, допросить их уже не удастся.По версии британских правоохранительных органов, нападавшие действовали самостоятельно, за ними не стоит кто-то еще. Можно, однако, предположить и другое: ранее подобные нападения (автомобиль, врезающийся в толпу) связывали с деятельностью ИГИЛ (запрещена в РФ). В частности, эта террористическая организация взяла на себя ответственность за наезд на прохожих в Ницце 14 июля 2016 года.Более того, и на этот раз ИГИЛ возложила на себя ответственность за произошедшее в Лондоне. Также, как и за недавний взрыв в Манчестере на стадионе.Британские спецслужбы, однако, выступили против того, чтобы повысить уровень террористической угрозы. Такую же позицию заявил и мэр Лондона Садик Хан, что и послужило поводом к ссоре между ним и Дональдом Трампом.Американский президент сделал заявление в своем твиттере: «».», - поспешил ответить пресс-секретарь Садика Хана. По его словам, Трамп вырвал из контекста слова лондонского градоначальника, что не надо волноваться, если на улице будет вооруженная полиция.Казалось бы, нелепая перепалка, но с последствиями: в дело вмешалась премьер-министр Британии Тереза Мэй, поддержавшая Хана и поспешившая заверить, что он «». Более того: после скандала речь идет уже чуть ли не об отмене визита Трампа в Лондон, который запланирован на июнь. Лондонский мэр считает, что «».Формально, возможно, Трамп прав в том плане, что положение гораздо более тревожное, чем утверждают британские власти.Американский президент, однако, пытается выставить себя в этой ситуации главным борцом с исламистской угрозой.Но вот беда:Началось-то все с поддержки террористических группировок сперва в Ливии, затем в Сирии. Об этом и нужно напоминать постоянно: ради свержения власти в неугодных странах США и их европейские союзники начали опаснейшую игру с огнем. Доигрались до того, что все чаще и чаще на улицах происходят террористические акты, за большинство из которых ИГИЛ берет на себя ответственность. А ведь Россия предупреждала. И Сирия предупреждала, но к ее мнению вообще никто прислушиваться не хотел.Да что там говорить: с началом «крестового похода» против Ливии ее лидер Муаммар Аль-Каддафи четко говорил о последствиях этой войны: терроризм захлестнет Запад. Только кто же слушает людей, заранее приговоренных к смерти?Не Трамп заваривал всю эту кашу на Востоке, но он не желает решительно отмежеваться от линии Клинтон и Обамы, хотя обещал именно это.Более того, недавние удары по сирийской армии, которая действительно сражается с терроризмом, стали продолжением все тех же преступлений, начатых предшественниками нынешнего американского лидера.И совершенно прав глава Сирии Башар Аль-Асад, заявивиший в недавнем интервью телеканалу WION: «». (Сирийский лидер, скорее всего, имел в виду именно обещания Трампа бороться с терроризмом, в частности – с ИГИЛ, а не с армией САР).Без резкого разворота американской политики, без искреннего сотрудничества с Россией, да и с ненавистной Сирией в борьбе с терроризмом, без прекращения разделения террористов на «хороших» и «плохих» - Трампу не удастся изобразить из себя главного радетеля за безопасность в мире. Пока что ситуация выглядит так, что США, Британия, да и другие стороны, оказавшие поддержку незаконным вооруженным формированиям ради свержения неугодных лидеров, доигрались с огнем вместе.А самое страшное – в том, что опасная игра продолжается, и никакой «скандал в благородном семействе» ее не закамуфлирует.