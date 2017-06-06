08:01 06 июня

Родители "символа страданий Алеппо" поддерживают Башара Асада

Неожиданное продолжение получила история с сирийским мальчиком, фото которого в скорой помощи в своё время продемонстрировали практически все крупные западные телекомпании. Речь идёт об Омране Дакнише, который в возрасте трёх лет получил ранения якобы после бомбардировки ВВС Сирии или ВКС РФ. Малыш тогда был объявлен символом "нарушений прав человека режимом Асада".

Родители "символа страданий Алеппо" поддерживают Башара Асада


Теперь британское издание The Telegraph сообщает о том, что семья малыша вернулась в родной Алеппо после освобождения города от террористов. При этом, долгое время отказываясь от общения с журналистами, родители Омрана теперь дали понять британским репортёрам, что они выступают в поддержку Башара Асада и рады тому, что у них появилась возможность вернуться домой после изгнания из Алеппо террористов. Это явно противоречило той задаче, которую ставили перед собой британские журналисты, интервьюируя семью Дакниш.


По сути, само небольшое интервью является мощным ударом по западной пропаганде, в которой Асад представлен как «кровожадный тиран». Мало того, говорит интервью с семьёй Омрана Дакниша ещё и о том, что обычные сирийцы сами являлись и продолжают являться фактическими заложниками террористических группировок, поддерживаемых как морально, так и финансово разными странами. Если в РФ и самой Сирии это давно известно, то для западного обывателя может стать откровением.

Использованы фотографии: © REUTERS / Mahmoud Rslan
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Комментарии 6

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  1. Logall Сегодня, 06:26
    Один маленький мальчик бомбит западную пропаганду!
    Logall
  2. рич Сегодня, 06:30
    Страшное фото. Изуродованные дети войны. Но жизнь продолжается. Пусть все сложится у них нормально. Пусть в Сирии наступит долгожданный мир. Когда нибудь эта война закончится. Храни их Всевышний
    рич
  3. inkass_98 Сегодня, 06:39
    Ну и что, ну оказались родители пацана сирийскими "ватниками", ну ошиблись слегка британские лепилы. Утрутся и дальше пойдут свои бредни фабриковать, там на это такая индустрия работает, что нашим Спутнику и RT и не снилось.
    inkass_98
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:49
    Западенские СМИ давно поняли, что ПОСТАНОВОЧНОЕ видео можно сделать куда "вкуснее" реальных кадров. Да и безопаснее вести съемку из канавы рядом с отелем, которую выкопали для ремонта водопровода, надев каску и наложив на репортаж звуки близких разрывов...
    Ну и с мальчиком с этим - гнусная постановка в "Скорой помощи" - ангажировали у родителей за денежку малую...
    Горный стрелок
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:04
    родители Омрана теперь дали понять британским репортёрам, что они выступают в поддержку Башара Асада
    По сути, само небольшое интервью является мощным ударом по западной пропаганде,

    ... "ихним же салом и по мусалам"... дофейковались, бриты...
    a.s.zzz888
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    для западного обывателя может стать откровением.

    Если эта информация дойдет до западного обывателя. И то не исключено, что этот обыватель подумает о другом - как они после всего могут поддерживать "тирана"? На западе у обывателя уже давно мозги набекрень, а мы все удивляемся украинцам.
    rotmistr60
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