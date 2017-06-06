Родители "символа страданий Алеппо" поддерживают Башара Асада

Неожиданное продолжение получила история с сирийским мальчиком, фото которого в скорой помощи в своё время продемонстрировали практически все крупные западные телекомпании. Речь идёт об Омране Дакнише, который в возрасте трёх лет получил ранения якобы после бомбардировки ВВС Сирии или ВКС РФ. Малыш тогда был объявлен символом "нарушений прав человека режимом Асада".Теперь британское издание The Telegraph сообщает о том, что семья малыша вернулась в родной Алеппо после освобождения города от террористов. При этом, долгое время отказываясь от общения с журналистами, родители Омрана теперь дали понять британским репортёрам, что они выступают в поддержку Башара Асада и рады тому, что у них появилась возможность вернуться домой после изгнания из Алеппо террористов. Это явно противоречило той задаче, которую ставили перед собой британские журналисты, интервьюируя семью Дакниш.По сути, само небольшое интервью является мощным ударом по западной пропаганде, в которой Асад представлен как «кровожадный тиран». Мало того, говорит интервью с семьёй Омрана Дакниша ещё и о том, что обычные сирийцы сами являлись и продолжают являться фактическими заложниками террористических группировок, поддерживаемых как морально, так и финансово разными странами. Если в РФ и самой Сирии это давно известно, то для западного обывателя может стать откровением.