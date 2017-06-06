08:05 06 июня

"ВикиЛикс": США знают, что Доха и Эр-Рияд финансируют террористов

Коллектив сайта WikiLeaks распространяет сведения о том, что деятельность Катара и Саудовской Аравии по финансированию международного терроризма является доказанным фактом. При этом на сайте, публикующем разоблачительные материалы, говорится о том, что о такой деятельности Дохи и Эр-Рияда было хорошо известно спецслужбам США.

Данные о том, что США известно о финансировании террористической группировки ИГИЛ (* запрещена в РФ), проявились в переписке Хиллари Клинтон. Одно из её писем было озаглавлено как «источники, включая западные разведданные, разведданные США и источники в регионе». Письмо было отправлено советнику президента США Джону Подесте летом 2014 года.

В своём письме Клинтон пишет, что нужно усилить поддержку вооружённой оппозиции в Сирии, включая поддержку курдских отрядов, для ослабления ИГИЛ (*).


Отрывок из того письма приводит сайт WikiLeaks (перевод РИА Новости ):
Несмотря на то, что эта военная/полувоенная операция продвигается вперёд, нам необходимо использовать наши дипломатические и более традиционные разведывательные активы, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую и материально-техническую поддержку ИГИЛ (*) и другим радикальным суннитским группировкам в регионе.

"ВикиЛикс": США знают, что Доха и Эр-Рияд финансируют террористов


Напомним, что несколько часов назад в Financial Times был опубликован материал, в котором финансирование Катаром ИГИЛ (*) в размере 1 млрд долларов попытались представить как «выкуп заложников».

Использованы фотографии: @1_Greek
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Комментарии 4

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  1. 210окв Сегодня, 06:33
    Вот тоже-секрет Полишинеля..
    210окв
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:42
    Можно подумать, что до сообщения WikiLeaks ни кто даже не догадывался о том кто спонсирует террористов. Вот только Сша до лампочки обнародование этой информации, т.к. они и сами приложили к этому руку.
    rotmistr60
    1. Кубик123 Сегодня, 07:35
      Есть некоторая разница между формулировками: "мы догадываемся что" и "вот документ, подтверждающий что". Юридически это формулировки с разной значимостью.
      Кубик123
  3. нивасандер Сегодня, 07:49
    это Трамп дал команду.Мечта у него такая посадить хилари и ебаму в одну клетку
    нивасандер
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