"ВикиЛикс": США знают, что Доха и Эр-Рияд финансируют террористов
Коллектив сайта WikiLeaks распространяет сведения о том, что деятельность Катара и Саудовской Аравии по финансированию международного терроризма является доказанным фактом. При этом на сайте, публикующем разоблачительные материалы, говорится о том, что о такой деятельности Дохи и Эр-Рияда было хорошо известно спецслужбам США.
Данные о том, что США известно о финансировании террористической группировки ИГИЛ (* запрещена в РФ), проявились в переписке Хиллари Клинтон. Одно из её писем было озаглавлено как «источники, включая западные разведданные, разведданные США и источники в регионе». Письмо было отправлено советнику президента США Джону Подесте летом 2014 года.
В своём письме Клинтон пишет, что нужно усилить поддержку вооружённой оппозиции в Сирии, включая поддержку курдских отрядов, для ослабления ИГИЛ (*).
Отрывок из того письма приводит сайт WikiLeaks (перевод РИА Новости ):
Напомним, что несколько часов назад в Financial Times был опубликован материал, в котором финансирование Катаром ИГИЛ (*) в размере 1 млрд долларов попытались представить как «выкуп заложников».
Данные о том, что США известно о финансировании террористической группировки ИГИЛ (* запрещена в РФ), проявились в переписке Хиллари Клинтон. Одно из её писем было озаглавлено как «источники, включая западные разведданные, разведданные США и источники в регионе». Письмо было отправлено советнику президента США Джону Подесте летом 2014 года.
В своём письме Клинтон пишет, что нужно усилить поддержку вооружённой оппозиции в Сирии, включая поддержку курдских отрядов, для ослабления ИГИЛ (*).
Отрывок из того письма приводит сайт WikiLeaks (перевод РИА Новости ):
Несмотря на то, что эта военная/полувоенная операция продвигается вперёд, нам необходимо использовать наши дипломатические и более традиционные разведывательные активы, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую и материально-техническую поддержку ИГИЛ (*) и другим радикальным суннитским группировкам в регионе.
Напомним, что несколько часов назад в Financial Times был опубликован материал, в котором финансирование Катаром ИГИЛ (*) в размере 1 млрд долларов попытались представить как «выкуп заложников».
Использованы фотографии: @1_Greek
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