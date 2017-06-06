"ВикиЛикс": США знают, что Доха и Эр-Рияд финансируют террористов

Несмотря на то, что эта военная/полувоенная операция продвигается вперёд, нам необходимо использовать наши дипломатические и более традиционные разведывательные активы, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую и материально-техническую поддержку ИГИЛ (*) и другим радикальным суннитским группировкам в регионе.

Коллектив сайта WikiLeaks распространяет сведения о том, что деятельность Катара и Саудовской Аравии по финансированию международного терроризма является доказанным фактом. При этом на сайте, публикующем разоблачительные материалы, говорится о том, что о такой деятельности Дохи и Эр-Рияда было хорошо известно спецслужбам США.Данные о том, что США известно о финансировании террористической группировки ИГИЛ (* запрещена в РФ), проявились в переписке Хиллари Клинтон. Одно из её писем было озаглавлено как. Письмо было отправлено советнику президента США Джону Подесте летом 2014 года.В своём письме Клинтон пишет, что нужно усилить поддержку вооружённой оппозиции в Сирии, включая поддержку курдских отрядов, для ослабления ИГИЛ (*).Отрывок из того письма приводит сайт WikiLeaks (перевод РИА Новости ):Напомним, что несколько часов назад в Financial Times был опубликован материал, в котором финансирование Катаром ИГИЛ (*) в размере 1 млрд долларов попытались представить как «выкуп заложников».