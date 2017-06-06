Гитлер в юбке? Грибаускайте назвала угрозой для Литвы и НАТО существование РФ и РБ
Заявление, которое отдаёт откровенным гитлеризмом, позволила себе сделать президент Литвы Даля Грибаускайте. Рассуждая о вопросах безопасности Литвы в интервью BaltNews , она заявила о том, что есть две страны, само существование которых на востоке угрожает Литве и литовцам. По словам Грибаускайте, такими странами являются Россия и Беларусь.
Грибаускайте заявила, что соседство с Россией и Белоруссией – это ещё и прямая угроза для НАТО.
Удивительное заявление, особенно если учесть, что НАТО само всеми силами пыталось продвигаться к границам Российской Федерации после развала Советского Союза. Напомним, что в последние годы существования СССР тогдашний глава государства Михаил Горбачёв, подписывая документ об объединении Германии, получил от Североатлантического военного блока «устные заверения» в том, что НАТО не будет продвигаться в восточном направлении. За это время уже состоялось несколько этапов расширения альянса, последний из которых произошёл накануне – в состав НАТО была принята Черногория.
Если следовать логике г-жи Грибаускайте, то НАТО, чтобы исчезла «угроза» со стороны России и Беларуси нужно просто отодвинуться от наших границ. Но это последнее, на что сегодня НАТО готово пойти. А значит, задача НАТО – продолжение давление на РФ и РБ, для аргументации чего и используются такие говорящие головы как нынешний президент Литвы.
Можно себе представить, какой крик поднялся бы в той же Прибалтике, если бы президент России Владимир Путин или президент Белоруссии Александр Лукашенко заявили бы, что угрозой для РФ и РБ является существование Литвы...
Грибаускайте заявила, что соседство с Россией и Белоруссией – это ещё и прямая угроза для НАТО.
Удивительное заявление, особенно если учесть, что НАТО само всеми силами пыталось продвигаться к границам Российской Федерации после развала Советского Союза. Напомним, что в последние годы существования СССР тогдашний глава государства Михаил Горбачёв, подписывая документ об объединении Германии, получил от Североатлантического военного блока «устные заверения» в том, что НАТО не будет продвигаться в восточном направлении. За это время уже состоялось несколько этапов расширения альянса, последний из которых произошёл накануне – в состав НАТО была принята Черногория.
Если следовать логике г-жи Грибаускайте, то НАТО, чтобы исчезла «угроза» со стороны России и Беларуси нужно просто отодвинуться от наших границ. Но это последнее, на что сегодня НАТО готово пойти. А значит, задача НАТО – продолжение давление на РФ и РБ, для аргументации чего и используются такие говорящие головы как нынешний президент Литвы.
Можно себе представить, какой крик поднялся бы в той же Прибалтике, если бы президент России Владимир Путин или президент Белоруссии Александр Лукашенко заявили бы, что угрозой для РФ и РБ является существование Литвы...
Использованы фотографии: © Reuters
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти