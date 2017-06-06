08:01 06 июня

Гитлер в юбке? Грибаускайте назвала угрозой для Литвы и НАТО существование РФ и РБ

Заявление, которое отдаёт откровенным гитлеризмом, позволила себе сделать президент Литвы Даля Грибаускайте. Рассуждая о вопросах безопасности Литвы в интервью BaltNews , она заявила о том, что есть две страны, само существование которых на востоке угрожает Литве и литовцам. По словам Грибаускайте, такими странами являются Россия и Беларусь.

Грибаускайте заявила, что соседство с Россией и Белоруссией – это ещё и прямая угроза для НАТО.

Удивительное заявление, особенно если учесть, что НАТО само всеми силами пыталось продвигаться к границам Российской Федерации после развала Советского Союза. Напомним, что в последние годы существования СССР тогдашний глава государства Михаил Горбачёв, подписывая документ об объединении Германии, получил от Североатлантического военного блока «устные заверения» в том, что НАТО не будет продвигаться в восточном направлении. За это время уже состоялось несколько этапов расширения альянса, последний из которых произошёл накануне – в состав НАТО была принята Черногория.


Если следовать логике г-жи Грибаускайте, то НАТО, чтобы исчезла «угроза» со стороны России и Беларуси нужно просто отодвинуться от наших границ. Но это последнее, на что сегодня НАТО готово пойти. А значит, задача НАТО – продолжение давление на РФ и РБ, для аргументации чего и используются такие говорящие головы как нынешний президент Литвы.



Можно себе представить, какой крик поднялся бы в той же Прибалтике, если бы президент России Владимир Путин или президент Белоруссии Александр Лукашенко заявили бы, что угрозой для РФ и РБ является существование Литвы...

Использованы фотографии: © Reuters
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Злой543 Сегодня, 07:15
    Тётка рамсы совсем попутала, главная опасность для прибалтов, сами прибалты. Вымирают как мамонты.
    Злой543
    1. рич Сегодня, 07:23
      Грибаускайте назвала угрозой для Литвы и НАТО существование РФ и РБ

      А вот за такие речи надо привлекать по полной программе. На всех мировых площадках: и в ООН, и СЕ, и в ПАСЕ. И не только это - нужно немедленно разорвать дипломатические отношения со страной, которая позволила себе такие заявления. Без последствий это оставлять нельзя
      рич
      1. dik-nsk Сегодня, 07:31
        соседство с Россией и Белоруссией – это ещё и прямая угроза для НАТО
        совсем берега попутала, так то мы нато в соседи не набивались - это они пристроились. как же задолбали эти две бывшие комсомолки - литовская и фрау
        dik-nsk
        1. Тралл Сегодня, 07:33
          Вильнюс - исторически белорусский город!
          Даля, парируйте smile
          Тралл
          1. svp67 Сегодня, 07:39
            Цитата: Тралл
            Вильнюс - исторически белорусский город!
            Даля, парируйте

            Не знаю как Даля, но те кто читает этот сайт в Польше явно напряглись.... И готовы ДОКАЗАТЬ, что Вильно это - польский город...
            svp67
            1. Тралл Сегодня, 07:49
              Нам, кем руководит человек, произнесшем на заре карьеры в ответ на "Как Вы относитесь к проблемам, поднимаемые Фондом Льва Сапеги?":
              - В это трудное время нам не до тем, поднимаемых товарищем Сапегой smile
              как бы, не до исторических тонкостей...
              Вильнюс наш! Отдавай Литва наш город! smile
              Тралл
          2. БАРХАН Сегодня, 07:47
            Цитата: Тралл
            Вильнюс - исторически белорусский город!

            Берлин-исторически славянская деревня!Фрау Меркель?
            БАРХАН
            1. svp67 Сегодня, 07:53
              Цитата: БАРХАН
              Берлин-исторически славянская деревня!Фрау Меркель?

              Да и у 30% немцев - ГЕНЫ СЛАВЯНСКИЕ....
              svp67
    2. Вас Влад Сегодня, 07:24
      Цитата: Злой543
      Тётка рамсы совсем попутала, главная опасность для прибалтов, сами прибалты. Вымирают как мамонты.

      Я давно не обращаю внимания на говорящие головы Вашингтона.Что с них взять?Хочешь жить, умей вертеться winked Клали они проборам на свои страны,так как начальник у них не народ, а Вашингтон!
      Вас Влад
      1. Чёрный Сегодня, 07:31
        Далька - позор всех честных п.р.о.с.т.и.т.у.т.о.к wassat
        Чёрный
    3. vovanpain Сегодня, 07:24
      Гитлер в юбке?
      Ну ей до Гитлера как до Пекина раком,подматрасная собачонка гавкающая слова своих хозяев. yes
      vovanpain
    4. Spartanez300 Сегодня, 07:49
      Что этой голове без собственных мозгов скажут то она и вещает .
      Spartanez300
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:17
    Не удивительно. Бывшая комсомолка-проститутка, а ныне сварливая баба продолжает выплескивать желчь. А, что ей остается делать прекрасно зная, что ни Литва, ни вся Прибалтика в целом ни чего не смогут сделать с Россией, которую ненавидят физически. А нюх она действительно потеряла давно и хвост ей прищемить тоже нужно было давно.
    rotmistr60
  3. Смог Сегодня, 07:17
    Как же задолбали эти карликовые правители карликовых государств.Сил и толку что то сделать нет. А вони......., как от больших.
    Смог
    1. МПК105 Сегодня, 07:24
      Всё дело в молодости-всё оттуда... Это неисправимо....А как баба-нравится...
      МПК105
      1. Смог Сегодня, 07:33
        Цитата: МПК105
        .А как баба-нравится...

        Леша!Утро доброе! Где ты там нашел бабу?????? what Фюрер в юбке , местного разлива.
        Нет, Леша, с твоей стороны это-...
        Это неисправимо
        soldier
        Смог
    2. Svarog51 Сегодня, 07:31
      Костя, приветствую. hi Вот ведь настырная какая Даля. Видно в молодости хотела стать держательницей барделя и таки стала, превратив в бардель всю страну. Молодым - солдатиков НАТОвских поставляет, себе - их начальников. А заодно их мысли и планы озвучивает, сказывается бурная молодость. wassat
      Svarog51
      1. МПК105 Сегодня, 07:38
        Привет,дядьки!!! hi А у меня,в отличае от Вас,стоит на неё!!! tongue
        МПК105
        1. Svarog51 Сегодня, 07:42
          Лёха, с прошедшим Днём Рождения. drinks Видать хорошо отметил, если тебя на Далю потянуло? good
          Svarog51
        2. Смог Сегодня, 07:54
          Цитата: МПК105
          А у меня,в отличае от Вас

          Пошляк, Вы, батенька, в отличии от нас! laughing Смотри, довыеживаешься, опять на недельку в простой отправят. Кто тогда Марине подхалимничать то будет? "Ветренный" ты наш! laughing
          Смог
    3. Masya Masya Сегодня, 07:37
      так, если они про " российскую угрозу" петь с подвыванием не будут, то и денежек не увидят... wink
      Masya Masya
      1. МПК105 Сегодня, 07:48
        Привет,Маришечка-
        Ты нас тут не слушай-ничему хорошему не научишься... feel
        МПК105
        1. Masya Masya Сегодня, 07:56
          приветик, Алексей love
          lol поздно спохватился, я уже прочитала... wink
          Masya Masya
      2. Смог Сегодня, 08:00
        Марина! Утро доброе! soldier love ! Не хочется пошлить, но такая се ля ви- Если Даля петь про российскую угрозу перестанет, то придется ей денежку другим местом зарабатывать. Однако боюсь Алексей (МПК наш за нумером105) такие траты не потянет. Даже не смотря на то, что с нефтянкой связан. А других кандидатов что то не замечаю.Так что или на паперть или на панель. третьего не дано. request
        Смог
  4. svp67 Сегодня, 07:18
    Грибаускайте - явная угроза существованию Литвы, как самостоятельному государству...
    svp67
  5. Банный Сегодня, 07:20
    А ведь тоже когда то в КГБ работала)))
    Банный
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:20
    Они и без посторонней помощи с геноцидом собственного народа справятся. Так успешно СНИЖАТЬ численность населения! И это безо всякой войны!
    А Дале все бурная молодость снится?
    Горный стрелок
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:23
    Грибаускайте назвала угрозой для Литвы и НАТО существование РФ и РБ
    За такие слова войну вообще -то объявляют.И плевать на НАТО.Во там какульки полетят в разные стороны laughing Туда даже вторгаться не нужно будет.Сами в панике побьются и потонут в море убегая от одного факта объявления войны .
    Наблюдатель2014
  8. nikolaev Сегодня, 07:25
    гитлерюбка
    nikolaev
  9. Uncle Lee Сегодня, 07:29
    «угроза» со стороны России и Беларуси
    Ну ладно, Россия спит и видит, как прибалтов проглотит, а вот, что Белоруссия такая агрессивная - это меня удивило !
    Uncle Lee
  10. Чаронда Сегодня, 07:31
    Грибаускайте давно пора в ад,к Новодворской,Немцову,Ельцину и Бжезинскому !
    Чаронда
  11. Aitvaras Сегодня, 07:42
    Президент Литвы Грибаускайте у нас имеет большую популярность и поддержку. Её недавно повторно переизбрали на выборах на эту должность.А про угрозы но ведь это не литовские депутаты парламента а именно российские предьявляют территориальные притезии к Литве, как то вернуть " сталинские подарки"-Вильнюс и Клайпеду или угрожают применением ядерного оружия.
    Aitvaras
  12. venik Сегодня, 07:49
    Какие все-таки "замечательные" кадры преподавали в Высшей партшколе КПСС!!!!!
    venik
  13. roskot Сегодня, 07:53
    Что может быть хуже маленькой брехливой собаки, особенно когда у нее темное прошлое.
    roskot
Картина дня