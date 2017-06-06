Принц разочаровал сам себя: Мухаммад ибн Салман не смог выполнить невыполнимую задачу
Принц ибн Салман вернулся из Москвы разочарованным, считают иностранные аналитики с Востока. Ссылаясь на «утечку» из Кремля, некоторые издания указывают, что господин ибн Салман сумел провалить все переговоры.
После явления Дональда Трампа и конференции в Эр-Рияде принц ибн Салман, который лелеял скорее явную, нежели тайную мечу о «доминировании» на всём Ближнем Востоке, был поражён, обнаружив, что события устремились по иному пути.
Об этом рассказывает Али Башара в иракском издании «Sky Press» (источник перевода на русский — «ИноСМИ» ).
Мистер Трамп в своей непредсказуемой манере вдруг отказался от своих обещаний. По словам «источников», он любезно сообщил господину ибн Салману, что игра, которую стремится вести Саудовская Аравия, не так проста, к тому же в мире должны быть и другие страны с аналогичным мнением. И у этих стран есть свои условия и финансовые требования. После столь прозрачного намёка (был ли он на самом деле, мы едва ли узнаем) принц решил, указывает А. Башара, что ему придётся провести десятки саммитов: так он сумеет «угодить всем».
«Он немедленно направляется в Москву к Владимиру Путину, второму и самому опасному игроку в этой игре, пытаясь склонить русских на свою сторону в вопросе формирования коалиции, в которой главенствующую роль получит Саудовская Аравия», — строчит обозреватель. Но вот незадача: В. В. Путин — это «искусный президент», и он не желает, чтобы его государство превратилось в игрушку, приобретённую саудовцами, пусть и за большие деньги.
Ссылаясь на «слухи», журналист рассказывает о попытке отмены принцем крупной сделки, которую Эр-Рияд ранее провёл с Анкарой. Речь идёт о сделке по покупке «военных кораблей и авианосцев». Одним из условий сделки для Турции была поддержка последних действий Саудовской Аравии в регионе.
Результат, которого добился принц: Саудовская Аравия потеряла союзника в лице Эрдогана.
Далее журналист пишет об «утечке информации из Кремля». Согласно «утечке», все переговоры саудовского принца провалились.
Али Башара отмечает, что, по сообщениям прессы, русский президент «поставил невыполнимые условия, которые принц оказался не в состоянии выполнить».
Что это за условия? Да всё просто: после объявления Саудовской Аравией об отмене сделки с Турцией президент Путин потребовал сохранить положение Асада в Сирии.
И это ибн Салман счёл препятствием для собственных амбиций, связанных с ограничением регионального влияния Ирана.
По этому поводу, замечает журналист, высказался посол РФ в Эр-Рияде, назвавший действия Саудовской Аравии «самоубийством».
Можно считать, добавим, что Дональд Трамп весьма прозорливо дал понять саудовским принцам, что международная политика — дело куда более тонкое, чем даже Восток. Когда кто-то пытается ставить другим условия и манипулировать сделками, отталкиваясь от пустых амбиций, другие показывают этому кому-то его настоящее место.
Кроме того, принц дал понять всему миру, что Саудовская Аравия — весьма ненадёжный коммерческий партнёр. Впрочем, не впервые.
После явления Дональда Трампа и конференции в Эр-Рияде принц ибн Салман, который лелеял скорее явную, нежели тайную мечу о «доминировании» на всём Ближнем Востоке, был поражён, обнаружив, что события устремились по иному пути.
Об этом рассказывает Али Башара в иракском издании «Sky Press» (источник перевода на русский — «ИноСМИ» ).
Мистер Трамп в своей непредсказуемой манере вдруг отказался от своих обещаний. По словам «источников», он любезно сообщил господину ибн Салману, что игра, которую стремится вести Саудовская Аравия, не так проста, к тому же в мире должны быть и другие страны с аналогичным мнением. И у этих стран есть свои условия и финансовые требования. После столь прозрачного намёка (был ли он на самом деле, мы едва ли узнаем) принц решил, указывает А. Башара, что ему придётся провести десятки саммитов: так он сумеет «угодить всем».
«Он немедленно направляется в Москву к Владимиру Путину, второму и самому опасному игроку в этой игре, пытаясь склонить русских на свою сторону в вопросе формирования коалиции, в которой главенствующую роль получит Саудовская Аравия», — строчит обозреватель. Но вот незадача: В. В. Путин — это «искусный президент», и он не желает, чтобы его государство превратилось в игрушку, приобретённую саудовцами, пусть и за большие деньги.
Ссылаясь на «слухи», журналист рассказывает о попытке отмены принцем крупной сделки, которую Эр-Рияд ранее провёл с Анкарой. Речь идёт о сделке по покупке «военных кораблей и авианосцев». Одним из условий сделки для Турции была поддержка последних действий Саудовской Аравии в регионе.
Результат, которого добился принц: Саудовская Аравия потеряла союзника в лице Эрдогана.
Далее журналист пишет об «утечке информации из Кремля». Согласно «утечке», все переговоры саудовского принца провалились.
Али Башара отмечает, что, по сообщениям прессы, русский президент «поставил невыполнимые условия, которые принц оказался не в состоянии выполнить».
Что это за условия? Да всё просто: после объявления Саудовской Аравией об отмене сделки с Турцией президент Путин потребовал сохранить положение Асада в Сирии.
И это ибн Салман счёл препятствием для собственных амбиций, связанных с ограничением регионального влияния Ирана.
По этому поводу, замечает журналист, высказался посол РФ в Эр-Рияде, назвавший действия Саудовской Аравии «самоубийством».
Можно считать, добавим, что Дональд Трамп весьма прозорливо дал понять саудовским принцам, что международная политика — дело куда более тонкое, чем даже Восток. Когда кто-то пытается ставить другим условия и манипулировать сделками, отталкиваясь от пустых амбиций, другие показывают этому кому-то его настоящее место.
Кроме того, принц дал понять всему миру, что Саудовская Аравия — весьма ненадёжный коммерческий партнёр. Впрочем, не впервые.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: «Reuters», Pavel Golovkin / Pool
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