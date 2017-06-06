11:26 06 июня

Американцы пообещали присматривать за поведением русских

Соединённые Штаты будут не только противостоять России в Совете безопасности ООН, но и предпринимать соответствующие шаги в тех случаях, когда Москва «поведёт себя плохо». Об этом сообщила прессе Никки Хейли, постпред США при ООН.

Американцы пообещали присматривать за поведением русских


В интервью программе «CBS News» «Face the Nation» постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли (Nikki Haley) припугнула Москву.


На вопрос о новых санкциях, которыми конгрессмены хотят наказать Кремль «за вмешательство в выборы» и «за политику в Сирии», госпожа Хейли ответила очень просто: «Что бы ни предложил конгресс, я это поддерживаю».

По её словам, Соединённым Штатам вовсе не нужно, чтобы кто-то извне вмешивался в их выборы. Хейли предупредила: Россия должна знать, что за вмешательством в выборы могут быть последствия.

Также Хейли объяснила, что США намерены, как и прежде, противостоять Москве в Совбезе ООН и предпринимать соответствующие шаги в тех случаях, когда Россия «поведёт себя плохо». Она напомнила, что ранее Вашингтон отстаивал в Совбезе жёсткую позицию по санкциям из-за «поведения» русских на Украине. Кроме того, русские подвергались критике Вашингтона «в связи с их тесными отношениями с режимом Асада». Критика будет продолжаться, заявила Хейли. И «если мы увидим, что Россия поступает плохо, мы ей об этом скажем», резюмировала американская дама. Мы «продолжим присматривать» за Россией, заметила она.

Что касается вопроса продления антироссийских санкций, то здесь позиция Вашингтона однозначна.

Вопреки циркулирующим слухам о смягчении Белым домом санкций, Белый дом, напротив, намеревается санкции в отношении Москвы сохранить, заявила Никки Хейли. «Мы собираемся сохранить жёсткие санкции, когда встаёт вопрос Украины, — цитирует Хейли газета «Politico» . — Я уже заявляла об этом открыто, и мы продолжим об этом говорить».

В понимании Хейли санкции против Москвы должны оставаться «сильными и жёсткими». И первоочередной причиной санкций являются «действия Кремля на Украине».

Кроме того, Хейли отметила, что сообщения прессы о том, что советник Белого дома Джаред Кушнер пытался ранее использовать российское посольство для создания неофициального канала связи с Кремлём, она подтвердить не может. «Я выполняю свою работу в Организации Объединённых Наций, а Джаред продолжает делать свою работу там, в Белом доме. И пока мы не увидим факты, трудно ответить на что-то подобное».

Напомним, в США продолжается политический скандал, связанный с будто бы имевшими место «заседаниями» посла Кисляка, М. Флинна и Д. Кушнера. Целью «заседаний» было якобы создание «неформального канала связи» Белого дома с Москвой. Никаких доказательств неофициального общения на «секретном» уровне спецслужбы, взявшие под наблюдение Кушнера (зятя Трампа), однако, не нашли.

Тем временем «русский след» упорно ищут и конгрессмены. Законодатели встревожены тем, что предвыборный штаб Трампа будто бы имел «секретные связи» с Кремлём. Подробнее о расследовании «московских делишек» Кушнера и K читайте в свежем выпуске «Проекта «ЗЗ» .

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 65

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  1. Горный стрелок Сегодня, 08:15
    Няня? Да ну нафиг... Это же просто "говорящая голова".
    Горный стрелок
    1. cniza Сегодня, 08:19
      Даже Псаки была оригинальней , а ума нет у обоих.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:22
        Что же матрасы всяких страшил в ООН сажают ? Раньше Пауэр (не к ночи будь помянута) , теперь эта "воспитательница" Хейли . Элемент устрашения , что ли ? lol
        bouncyhunter
        1. brasist Сегодня, 08:28
          А страху наводить одним своим видом кто будет как не эти огородные истуканы (на некоторых действует)?
          brasist
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:31
            На тех , у кого нервишки не к чёрту - 100% действует .
            bouncyhunter
          2. cniza Сегодня, 08:32
            Цитата: bouncyhunter
            Что же матрасы всяких страшил в ООН сажают ? Раньше Пауэр (не к ночи будь помянута) , теперь эта "воспитательница" Хейли . Элемент устрашения , что ли ? lol


            У Пауэр хоть мозги были , а эта еще и полная "нелепица".
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:44
              Твоя правда , изобилием интеллекта она явно не блещет . Да и нафига он ей ? Говорящая голова , не более .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 08:51
                У неё даже нормальная мимика отсутствует , про остальное промолчу.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:53
                  Думаешь , андроид ? wink
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 09:02
                    Похоже из пластика . lol
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
                      Цитата: cniza
                      Похоже из пластика . lol

                      Хорошо , что не надувная ... wassat
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:16
                        Хорошо , что не надувная


                        Она надутая , а так пусть забавляется.
                        cniza
                    2. aleks_29296 Сегодня, 09:09
                      А чего вы все так взъерошились? "Нелепица, не блещет, ума нет"... Это очередная "говорящая голова", которая говорит то, что ей приказали. И ничего личного.
                      aleks_29296
                    3. ЛукичЪ Сегодня, 10:03
                      Цитата: cniza
                      Похоже из пластика

                      силиконовая
                      ЛукичЪ
            2. nik-karata Сегодня, 11:11
              Эта "нелепица" пусть бы лучше за своей "шмонькой" приглядывала))) И та целее бы была, и здоровее будет. Приглядывальщица, бл...... am
              nik-karata
        2. Смог Сегодня, 08:33
          Цитата: bouncyhunter
          Что же матрасы всяких страшил в ООН сажают ?

          Паша! Наше Вам drinks soldier ! Ну а кого еще в "смотрящие" по коридору назначать? Только таких.Страшненьких и скудоумных.
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:42
            Привет , Костик ! soldier drinks Следуя такой логике , матрасам стоило в ООН недощипаного ястреба Маккейна посадить . lol
            bouncyhunter
            1. Смог Сегодня, 09:20
              Цитата: bouncyhunter
              Маккейна посадить

              Этого только в яму. Как во времена его молодости.(А сверху присыпать, грунтом) am ,
              Смог
              1. Tusv Сегодня, 09:45
                Цитата: Смог
                А сверху присыпать, грунтом

                Доброта, хуже воровства. wink Известью не гашеной надо am
                Tusv
              2. oldzek Сегодня, 10:28
                и не забыть про известь.
                oldzek
                1. Смог Сегодня, 10:35
                  Цитата: Tusv
                  Известью не гашеной надо

                  Цитата: oldzek
                  не забыть про известь.

                  А дуст не поможет! Тараканов дустом обычно травят.
                  Смог
    2. Зяблицев Сегодня, 08:20
      laughing За графиком своих ПМС присматривай....
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:30
        Цитата: Зяблицев
        laughing За графиком своих ПМС присматривай....

        Женя , привет ! hi drinks У неё , походу , менопауза наступила . Вот и бесится . Хотя , я не гинеколог , могу и ошибаться ... lol
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:33
          Паша хуже , её имеют только сквозняки , остальные брезгуют.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:39
            Цитата: cniza
            Паша хуже , её имеют только сквозняки , остальные брезгуют.

            Дык это , друже , предлагаю отправить к ней Чугункина . Он , поди , после Пауэр истосковался , болезный . laughing
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 08:52
              Похоже даже Чугункин отвернулся , вот её и прет.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:55
                Цитата: cniza
                Похоже даже Чугункин отвернулся , вот её и прет.

                Ну если так , то всё понятно - обиженная баба это жесть ...
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 09:03
                  обиженная баба это жесть ...


                  Это уже запрещённое оружие.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:09
                    Цитата: cniza
                    Это уже запрещённое оружие.

                    А это когда-нибудь матрасов останавливало ? wink
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 09:17
                      Может пора санкции или хотя бы резолюцию Совбеза.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:19
                        А толку ? Да и получится ли ? Матрасам накласть с прибором на Совбез , да и ООН их карманная тявкала .
                        bouncyhunter
        2. Зяблицев Сегодня, 09:05
          Привет, Паша! hi Судя по ро...лицу вполне возможно! laughing
          Зяблицев
          1. cniza Сегодня, 09:31
            Цитата: bouncyhunter
            А толку ? Да и получится ли ? Матрасам накласть с прибором на Совбез , да и ООН их карманная тявкала .


            Может они Совбез покинут belay ..., да это я так потролить.
            cniza
      2. Tusv Сегодня, 09:56
        Цитата: Зяблицев
        За графиком своих ПМС присматривай...

        Да пущай за нами приглядывает. Только пусть глянет в инструкцию.
        Для повышения эффективности наблюдения за медведем надо обильно смазать лицо специальной мазью, которая не тонет. Не беспокойтесь, что вы ее не захватили.,она появиться с избытком само собой
        Tusv
    3. сибиралт Сегодня, 08:22
      Собака лает, ветер носит. Недовольны, что мы им выбрали Трампа? Таки, других поумней не было. laughing
      сибиралт
    4. Монос Сегодня, 08:24
      Мы «продолжим присматривать» за Россией, заметила она.

      smile Когда будете "присматривать" не забывайте оглядываться, господа. Вдруг вы смотрите не в ту сторону?
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:32
        Привет , Витя ! hi Под фоткой можно смело написать : "Пичалька и нежданчик" . wassat
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 08:39
          Здравствуй, Паша hi laughing Я думаю, что это фотошоп, но очень к месту.
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:47
            Может и фотошоп , но то что к месту - несомненно ! good
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 08:54
              Подписать проще - КУ - КУ !
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
                Витя , извини за каламбур :
                От таких "КУ - КУ" штаны висят на сукУ .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 09:04
                  От таких КУ - КУ , вся задница на суку. laughing
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:07
                    А Витя Монос меня вчера пошляком назвал ... Не туда он смотрел ! wink
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 09:09
                      Я читал , присоединяюсь . lol
                      cniza
  2. Irokez Сегодня, 08:16
    Россия должна знать, что за вмешательством в выборы могут быть последствия.

    О да. Последствия будут самые жёсткие "Американская Озабоченность".
    Короче очередная Бла-бла-бла с типа страшным предупреждением.
    Irokez
  3. Познающий Сегодня, 08:17
    США будут "...предпринимать соответствующие шаги в тех случаях, когда Москва «поведёт себя плохо».." ? laughing - Детский сад, младшая группа, короткие штанишки на лямочках...
    Познающий
  4. Маз Сегодня, 08:18
    Дивное заявление Сша о своём божественном предназначении.Вот после таких заявлений хочется, чтоб боженько снова сотворил потоп, мы то выплывем, мы привыкшие, а то так "пахнет" от этого кичливого вершения судеб, что очистить охота мир от системы скверны гордыни, обмана, лжи, наветов и подлости, шо аж и помереть не жалко ради такого доброго дела, чтоб начать с чистого листа. Крамола конечно сгоряча, но верим что укатаем и умоем. Мы Гитлера заставили застрелиться, евреев спасали из концлагерей, нам не привыкать.
    .
    Маз
  5. Spartanez300 Сегодня, 08:19
    Очередной клон госдепа США с одной извилиной в голове .
    Spartanez300
  6. Uncle Lee Сегодня, 08:20
    Пусть эта дама вспомнит китайскую притчу про черную кошку в темной комнате ! А вошек пусть у себя в голове поищет !
    Uncle Lee
  7. К0щей Сегодня, 08:21
    верните псаки что ли.. там хоть смешно было, а тут одна скукота - трындят одно и тоже.
    К0щей
  8. Сакмагон Сегодня, 08:24
    Чушь собачья.
    Похоже, до них начало доходить, что они не только окончательно потеряли возможность прикрикивать в сторону России, но и поняли, что это видят и все остальные. Пр этом, стараясь сохранить лицо, продолжают рекламные выступления о своей исключительности, незаменимости и всесилии, хотя их "санкции против Москвы должны оставаться «сильными и жёсткими»" больше напоминает сеанс аутотренинга импотента.
    Кино, блин laughing ... "Самая обаятельная и привлекательная"...
    Сакмагон
  9. Злой 55 Сегодня, 08:30
    Никки-дьявол младший, присмотрит за плохими русскими из окошка психиатрической клиники..
    Злой 55
  10. mikh-korsakov Сегодня, 08:38
    Понимают ли эти люди, что вводя свои санкции, они одновременно развязывают руки Кремлю?. Даже риторика поменялась. Если года два назад американцы для Путина были "друзья и партнеры" от чего меня честно говоря коробило. То сейчас он не стесняется в выражениях Между тем , по существу, если правда , что на ПМЭФ самой многочисленной делегацией была американская, то как на мылитесь вы, господа, бриться вам явно не придется, Хейли перестань тужиться, можно п.ернуть ненароком. С Путиным в словесных баталиях бороться опасно. Опыт американской журналистки на ПМЭФ, это подтверждает..
    mikh-korsakov
  11. soroKING Сегодня, 08:39

    кинь денажку, скажет чё-нить wassat
    soroKING
  12. Masya Masya Сегодня, 08:41
    И «если мы увидим, что Россия поступает плохо, мы ей об этом скажем»

    всего то? даже в угол не поставят? lol Что России хорошо, то штатам смерть! wink
    Masya Masya
    1. Paranoid50 Сегодня, 09:38
      Цитата: Masya Masya
      всего то? даже в угол не поставят? lol

      Дык,как в старом детском анекдоте : " - к 16-00 записываю тебя на казнь. -А если не явлюсь? -Тогда вычёркиваю." yes
      Paranoid50
  13. staryivoin Сегодня, 08:49
    Представители США при СБ ООН все "краше и краше", а дури все боле и боле... Их что там на принтерах печатают?
    staryivoin
  14. vell.65 Сегодня, 08:49
    Цитата: cniza
    Даже Псаки была оригинальней , а ума нет у обоих.

    Согласен,с головой обе не дружат,но и эта также псакает.
    vell.65
  15. LÄRZ Сегодня, 09:21
    США намерены, как и прежде, противостоять Москве в Совбезе ООН и предпринимать соответствующие шаги в тех случаях, когда Россия «поведёт себя плохо». Она напомнила, что ранее Вашингтон отстаивал в Совбезе жёсткую позицию по санкциям из-за «поведения» русских на Украине.
    Какой строгий завуч! "Россия! Опять?! Дневник на стол и завтра с родителями ко мне!" Я весь смялся, читая эту бредологию.
    LÄRZ
  16. anjey Сегодня, 09:33
    делов то за каждым российским представителем в оон,по два качка с битами-просто,дешево и эфективно
    anjey
  17. Flinky Сегодня, 09:36
    Дешёвый самопиар. Зачем это здесь?
    Flinky
  18. 72jora72 Сегодня, 09:44
    Цитата: bouncyhunter
    Думаешь , андроид ? wink

    Типичный рептилоид laughing
    72jora72
  19. Roma-1977 Сегодня, 10:43
    Котик пообещал присматривать за сметаной.
    Roma-1977
  20. bratchanin3 Сегодня, 10:45
    Надо бы и русским пообещать присматривать за поведением американских шалунишках.
    bratchanin3
  21. rotmistr60 Сегодня, 11:09
    присматривать за поведением русских

    Таких околоточных в истории России было столько, что даже всех не упомнишь. А вот чем заканчивали самые известные, которые пытались силой присматривать за нашей страной и пользоваться ее ресурсами отлично известно.
    rotmistr60
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