Американцы пообещали присматривать за поведением русских
Соединённые Штаты будут не только противостоять России в Совете безопасности ООН, но и предпринимать соответствующие шаги в тех случаях, когда Москва «поведёт себя плохо». Об этом сообщила прессе Никки Хейли, постпред США при ООН.
В интервью программе «CBS News» «Face the Nation» постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли (Nikki Haley) припугнула Москву.
На вопрос о новых санкциях, которыми конгрессмены хотят наказать Кремль «за вмешательство в выборы» и «за политику в Сирии», госпожа Хейли ответила очень просто: «Что бы ни предложил конгресс, я это поддерживаю».
По её словам, Соединённым Штатам вовсе не нужно, чтобы кто-то извне вмешивался в их выборы. Хейли предупредила: Россия должна знать, что за вмешательством в выборы могут быть последствия.
Также Хейли объяснила, что США намерены, как и прежде, противостоять Москве в Совбезе ООН и предпринимать соответствующие шаги в тех случаях, когда Россия «поведёт себя плохо». Она напомнила, что ранее Вашингтон отстаивал в Совбезе жёсткую позицию по санкциям из-за «поведения» русских на Украине. Кроме того, русские подвергались критике Вашингтона «в связи с их тесными отношениями с режимом Асада». Критика будет продолжаться, заявила Хейли. И «если мы увидим, что Россия поступает плохо, мы ей об этом скажем», резюмировала американская дама. Мы «продолжим присматривать» за Россией, заметила она.
Что касается вопроса продления антироссийских санкций, то здесь позиция Вашингтона однозначна.
Вопреки циркулирующим слухам о смягчении Белым домом санкций, Белый дом, напротив, намеревается санкции в отношении Москвы сохранить, заявила Никки Хейли. «Мы собираемся сохранить жёсткие санкции, когда встаёт вопрос Украины, — цитирует Хейли газета «Politico» . — Я уже заявляла об этом открыто, и мы продолжим об этом говорить».
В понимании Хейли санкции против Москвы должны оставаться «сильными и жёсткими». И первоочередной причиной санкций являются «действия Кремля на Украине».
Кроме того, Хейли отметила, что сообщения прессы о том, что советник Белого дома Джаред Кушнер пытался ранее использовать российское посольство для создания неофициального канала связи с Кремлём, она подтвердить не может. «Я выполняю свою работу в Организации Объединённых Наций, а Джаред продолжает делать свою работу там, в Белом доме. И пока мы не увидим факты, трудно ответить на что-то подобное».
Напомним, в США продолжается политический скандал, связанный с будто бы имевшими место «заседаниями» посла Кисляка, М. Флинна и Д. Кушнера. Целью «заседаний» было якобы создание «неформального канала связи» Белого дома с Москвой. Никаких доказательств неофициального общения на «секретном» уровне спецслужбы, взявшие под наблюдение Кушнера (зятя Трампа), однако, не нашли.
Тем временем «русский след» упорно ищут и конгрессмены. Законодатели встревожены тем, что предвыборный штаб Трампа будто бы имел «секретные связи» с Кремлём. Подробнее о расследовании «московских делишек» Кушнера и K читайте в свежем выпуске «Проекта «ЗЗ» .
В интервью программе «CBS News» «Face the Nation» постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли (Nikki Haley) припугнула Москву.
На вопрос о новых санкциях, которыми конгрессмены хотят наказать Кремль «за вмешательство в выборы» и «за политику в Сирии», госпожа Хейли ответила очень просто: «Что бы ни предложил конгресс, я это поддерживаю».
По её словам, Соединённым Штатам вовсе не нужно, чтобы кто-то извне вмешивался в их выборы. Хейли предупредила: Россия должна знать, что за вмешательством в выборы могут быть последствия.
Также Хейли объяснила, что США намерены, как и прежде, противостоять Москве в Совбезе ООН и предпринимать соответствующие шаги в тех случаях, когда Россия «поведёт себя плохо». Она напомнила, что ранее Вашингтон отстаивал в Совбезе жёсткую позицию по санкциям из-за «поведения» русских на Украине. Кроме того, русские подвергались критике Вашингтона «в связи с их тесными отношениями с режимом Асада». Критика будет продолжаться, заявила Хейли. И «если мы увидим, что Россия поступает плохо, мы ей об этом скажем», резюмировала американская дама. Мы «продолжим присматривать» за Россией, заметила она.
Что касается вопроса продления антироссийских санкций, то здесь позиция Вашингтона однозначна.
Вопреки циркулирующим слухам о смягчении Белым домом санкций, Белый дом, напротив, намеревается санкции в отношении Москвы сохранить, заявила Никки Хейли. «Мы собираемся сохранить жёсткие санкции, когда встаёт вопрос Украины, — цитирует Хейли газета «Politico» . — Я уже заявляла об этом открыто, и мы продолжим об этом говорить».
В понимании Хейли санкции против Москвы должны оставаться «сильными и жёсткими». И первоочередной причиной санкций являются «действия Кремля на Украине».
Кроме того, Хейли отметила, что сообщения прессы о том, что советник Белого дома Джаред Кушнер пытался ранее использовать российское посольство для создания неофициального канала связи с Кремлём, она подтвердить не может. «Я выполняю свою работу в Организации Объединённых Наций, а Джаред продолжает делать свою работу там, в Белом доме. И пока мы не увидим факты, трудно ответить на что-то подобное».
Напомним, в США продолжается политический скандал, связанный с будто бы имевшими место «заседаниями» посла Кисляка, М. Флинна и Д. Кушнера. Целью «заседаний» было якобы создание «неформального канала связи» Белого дома с Москвой. Никаких доказательств неофициального общения на «секретном» уровне спецслужбы, взявшие под наблюдение Кушнера (зятя Трампа), однако, не нашли.
Тем временем «русский след» упорно ищут и конгрессмены. Законодатели встревожены тем, что предвыборный штаб Трампа будто бы имел «секретные связи» с Кремлём. Подробнее о расследовании «московских делишек» Кушнера и K читайте в свежем выпуске «Проекта «ЗЗ» .
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти