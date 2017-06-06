Чехия отказалась принимать беженцев по квотам Евросоюза
Власти Чехии решили отказаться от участия в программе Евросоюза по перераспределению мигрантов, передает канал RT сообщение издания Deutsche Welle.
Как пишет издание, чешское правительство «решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев – именно в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов установлены квоты на прием мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию».
В МВД Чехии, объясняя отказ участвовать в программе по перераспределению мигрантов, заявили что «система распределения беженцев не работает», кроме того, «ситуация с безопасностью изменилась после последних терактов в Европе».
Напомним, в апреле глава чешского МВД Милан Хованец отметил, что лучше уж заплатить несколько млн. евро в качестве штрафа со стороны Евросоюза, чем принять 1600 мигрантов.
Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус назвал ошибкой «приравнивание массовой миграции к индивидуальной».
Как пишет издание, чешское правительство «решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев – именно в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов установлены квоты на прием мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию».
В МВД Чехии, объясняя отказ участвовать в программе по перераспределению мигрантов, заявили что «система распределения беженцев не работает», кроме того, «ситуация с безопасностью изменилась после последних терактов в Европе».
Напомним, в апреле глава чешского МВД Милан Хованец отметил, что лучше уж заплатить несколько млн. евро в качестве штрафа со стороны Евросоюза, чем принять 1600 мигрантов.
Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус назвал ошибкой «приравнивание массовой миграции к индивидуальной».
Использованы фотографии: http://sportnrest.ru
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