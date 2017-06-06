11:32 06 июня

Чехия отказалась принимать беженцев по квотам Евросоюза

Власти Чехии решили отказаться от участия в программе Евросоюза по перераспределению мигрантов, передает канал RT сообщение издания Deutsche Welle.



Как пишет издание, чешское правительство «решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев – именно в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов установлены квоты на прием мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию».


В МВД Чехии, объясняя отказ участвовать в программе по перераспределению мигрантов, заявили что «система распределения беженцев не работает», кроме того, «ситуация с безопасностью изменилась после последних терактов в Европе».

Напомним, в апреле глава чешского МВД Милан Хованец отметил, что лучше уж заплатить несколько млн. евро в качестве штрафа со стороны Евросоюза, чем принять 1600 мигрантов.

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус назвал ошибкой «приравнивание массовой миграции к индивидуальной».

Использованы фотографии: http://sportnrest.ru
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Комментарии 35

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  1. Чёрный Сегодня, 09:00
    Абсолютно правильное решение. Пусть живут у бабушки Меркель.Она не замужем и хорошо кормит....А на праздники ещё и немок потискать разрешает
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:06
      hi Вчера - поляки , сегодня - чехи . Ждём цепной реакции вследствие превышения критической массы ?
      bouncyhunter
      1. xetai9977 Сегодня, 09:11
        Правильно делают! А почему должны принимать дармоедов и дезертиров, коими большинство "беженцев" и являются.
        xetai9977
        1. cniza Сегодня, 09:14
          Цитата: bouncyhunter
          hi Вчера - поляки , сегодня - чехи . Ждём цепной реакции вследствие превышения критической массы ?


          Боюсь сказать - тенденция ? lol
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:23
            Посмотрим , друже , что будет дальше . Если в ближайшие дни ещё кто-нибудь пойдёт в отказняк ...
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 09:25
              Не сомневаюсь ни одной минуты , наелись уже по полной.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
                Так ведь ещё хозяин своего слова не сказал . Даст команду - будут принимать и улыбаться .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 09:32
                  Так то оно так , только похоже простой народ уже не хочет и будут бузить.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:35
                    Этого следовало ожидать . Не всем нравится чувствовать себя баранами .
                    bouncyhunter
                    1. Татьяна Сегодня, 10:07
                      Чёрный
                      Абсолютно правильное решение. Пусть живут у бабушки Меркель.Она не замужем и хорошо кормит....А на праздники ещё и немок потискать разрешает
                      Ой, как это хорошо Вами сказано! good laughing
                      drinks
                      Татьяна
                      1. Смог Сегодня, 10:10
                        Цитата: Татьяна
                        Ой, как это Вами хорошо сказано!

                        Особенно про -потискать lol
                        Смог
                      2. Татьяна Сегодня, 10:26
                        Смог
                        Особенно про -потискать lol

                        Вы в точку попали! good У замужней, но бездетной Ангеле Меркель - никогда самой по-матерински не кормившей детей грудью - видимо, сисясто-материнский синдром!
                        Меркель в этом плане сама в жизни недополучила, зато рада стараться fellow хоть и насильно немок в Германии ЭТИМ "облагодельствовать"! wassat
                        Я уверена, что по психологии Меркель испытывает от ЭТОГО насилия над немцками сатанинское удовлетворение!
                        Татьяна
                  2. maxim947 Сегодня, 10:02
                    Какие злые и не толерантные чехи, ))))) Националисты одним словом, да и расисты тоже.
                    maxim947
        2. Viktor.12.71 Сегодня, 10:06
          Цитата: xetai9977
          Правильно делают! А почему должны принимать дармоедов и дезертиров, коими большинство "беженцев" и являются.

          Прием беженцев в Европу изначально было неправильным решением. Этим воспользовались большинство тех кто на родине не работал, особенно курды - турецкие цыгане которые составляют 90% этих беженцев. А африканцы в Европе с 90-тых обосновались.
          Viktor.12.71
      2. Shurik70 Сегодня, 09:12
        Цитата: Чёрный
        Абсолютно правильное решение. Пусть живут у бабушки Меркель.Она не замужем и хорошо кормит....А на праздники ещё и немок потискать разрешает

        Долго же до них доходило.
        Интересно, английские спец-службы, планируя серию терактов от "ИГИЛ" на территории Англии, предусматривали такую реакцию в ЕС ? Знатную свинью они подложили Меркель.
        Shurik70
      3. ohtandur Сегодня, 10:31
        следующая должна быть Венгрия
        ohtandur
    2. cniza Сегодня, 09:06
      Ну Чехия ещё пивка может подбросить , что бы не на сухую.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 09:08
        Цитата: cniza
        Ну Чехия ещё пивка может подбросить , что бы не на сухую.

        а украина девок....под пивко... wassat
        Чёрный
    3. МПК105 Сегодня, 09:07
      И мадьяры молодцы...Просыпается Европа...
      МПК105
      1. антивирус Сегодня, 09:12
        кто пустит товары ЕС в арабские страны и в Азию , за такое не толерантное поведение?
        потеря одними и передел рынков началась
        антивирус
    4. сибиралт Сегодня, 09:25
      И что, Европе впервой нагибать Чехию? laughing
      сибиралт
  2. Irokez Сегодня, 09:02
    Ну так Евросоюз скоро развалится, а беженцы останутся и нафиг они кому нужны. Как говорится к кому пришли те и кормят как хозяева.
    Irokez
    1. Чёрный Сегодня, 09:07
      Цитата: Irokez
      Ну так Евросоюз скоро развалится,

      Он уже, как и нато, существует фактически на бумаге....Евросоюз фактически - это Франция и Германия + страны - шестёрки , типо румынии и болгарии, торгующие своим суверенитетом жа жратву.
      Британия прямо послала ЕС на ...лесом...Польша, Венгрия и Чехия просто на него положили, так что...
      Чёрный
      1. антивирус Сегодня, 09:15
        процесс возвышения единой Европы шел 30 лет и еще 30 лет падать будут.
        Мы не увидим нового Алариха на руинах Европы
        антивирус
  3. Кот Всапогах Сегодня, 09:04
    на фоне всего , что происходит в "эвропе", не мудрено!
    Кот Всапогах
  4. Uncle Lee Сегодня, 09:05
    Баба Меркель стала мигрантов рассовывать по европам, а многие страны уже их не хотят. Толерантность закончилась !
    Uncle Lee
  5. роман66 Сегодня, 09:07
    нахально как-то. а их кто-то спрашивал?
    роман66
    1. Вас Влад Сегодня, 09:23
      Цитата: роман66
      нахально как-то. а их кто-то спрашивал?

      Ну поторговаться то они ведь могут wink А вдруг выгорит laughing
      Вас Влад
  6. Deadушка Сегодня, 09:25
    Чехия отказалась принимать беженцев
    ,
    по перераспределению мигрантов

    Как на западе, так и автор статьи не видит разницы между беженцами и мигрантами(эмигранты).
    Там-то давно подмена понятий практикуется, но нашим мозг иногда нужно включать.
    Deadушка
    1. avg-mgn Сегодня, 09:40
      Deadушка
      ... автор статьи не видит разницы между беженцами и мигрантами...
      Вот неплохая статья в развитие поднятого Вами вопроса:
      http://emigranto.ru/spravochnaya/emigraciya/migra
      nty-v-evrope.html
      avg-mgn
  7. стер Сегодня, 09:32
    А чего все на Европу кивают? Лучше посмотреть, как дела в РФ. Количество мигрантов из Средней Азии, Закавказья, с той же Африки и Ближнего Востока уже зашкаливает. Пусть последних не так много, но нам и пришельцев от соседей хватает! Более половины всех преступлений совершаются ими. И это только официальная статистика! СМИ толерастно (именно так) умалчивают о национальности правонарушителей и преступников. А суды и полиция зачастую закрывает на все глаза.
    Москва стала Москвабадом (едва ли не официально), русских там меньше половины. И в других крупных городах не лучше. Да еще "дорогие рассеяне, панимаишь" с Кавказа рулят беспредельно! Так что нечего соринки в чужих глазах считать, лучше бревном в своем заняться.

    P.S. А как занятно смотрятся христианские марш-броски с иконами и перекрытые улицы на исламские молебны в столице светского государства, где вроде бы еще действует конституция и статья 14.
    Или уже не действует?
    стер
  8. Altona Сегодня, 09:32
    Цитата: Irokez
    Ну так Евросоюз скоро развалится, а беженцы останутся и нафиг они кому нужны. Как говорится к кому пришли те и кормят как хозяева.

    --------------------
    Пусть к братьям в Саудию едут, у них денег полно, пусть кормят. Ибо нефиг.
    Altona
  9. Machete Сегодня, 09:53
    Когда санкции против чехов?
    Machete
  10. Bronevick Сегодня, 09:59
    Немедленно санкции.
    Bronevick
  11. Чёрный Сегодня, 10:52
    сисясто-материнский синдром!

    Мощщщно сказано.. laughing good
    Чёрный
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