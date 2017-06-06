На Дальнем Востоке создаются группы по борьбе с беспилотниками

Проведенные недавно испытания показали эффективность данных групп при борьбе с различными типами БЛА. Все типы мишеней были вовремя обнаружены и ликвидированы различными способами. Для испытаний использовались выработавшие свой срок военные беспилотники и специальные летающие мишени.

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа сообщила о создании в общевойсковой армии ВВО сводных тактических групп по борьбе с беспилотной авиацией с местом дислокации на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края.Кадровой основой для нового подразделения станут специалисты ПВО. Кроме осуществления противовоздушной обороны, в задачи указанных групп поставлено ведение борьбы с дронами при помощи средств радиоэлектронной борьбы и снайперского огня.- указывает пресс-служба.