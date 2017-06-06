11:30 06 июня

На Дальнем Востоке создаются группы по борьбе с беспилотниками

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа сообщила о создании в общевойсковой армии ВВО сводных тактических групп по борьбе с беспилотной авиацией с местом дислокации на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края.

Кадровой основой для нового подразделения станут специалисты ПВО. Кроме осуществления противовоздушной обороны, в задачи указанных групп поставлено ведение борьбы с дронами при помощи средств радиоэлектронной борьбы и снайперского огня.

На Дальнем Востоке создаются группы по борьбе с беспилотниками



Проведенные недавно испытания показали эффективность данных групп при борьбе с различными типами БЛА. Все типы мишеней были вовремя обнаружены и ликвидированы различными способами. Для испытаний использовались выработавшие свой срок военные беспилотники и специальные летающие мишени.

- указывает пресс-служба.


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Комментарии 5

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  1. Uncle Lee Сегодня, 09:14
    Не фиг летать над отрогами Сихотэ-Алиня и над остальной территорией ДВ !
    Uncle Lee
    1. Shurik70 Сегодня, 09:17
      А что, раньше таких групп не было ?! belay
      Shurik70
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:19
        Видимо нет, БЛА новое слово в военной технике, относительно....
        Uncle Lee
  2. mojohed2012 Сегодня, 09:42
    Это, конечно, как "микроскопом забивать гвозди", но пока дешевого и легкого олтвета на беспилотники "партнеров" у нас нет. Эффективнее было бы лазерное ПВО, но задела на это нет и мощностей портативных генераторов не хватит, а ракеты ЗРС дороги.
    Можно старые шилки не списывать, а модернизировать и расставить посты с ними по районам вероятного появления беспилотников 23-мм снаряды и скорострельность явно мощнее и эффективнее "снайперского огня" стрелкового оружия.
    mojohed2012
  3. bratchanin3 Сегодня, 10:29
    Без разницы, каким способом ликвидировать дрон, главное ликвидировать! Это очень хорошо сделали солдатики.
    bratchanin3
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