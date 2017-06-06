МИД РФ оставляет за собой право ответа на «антироссийскую истерию» в Черногории
МИД России сожалеет о продолжающейся в Черногории антироссийской истерии, и в сложившейся ситуации оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности, передает РИА Новости заявление ведомства.
«Пятого июня в Вашингтоне состоится формальное завершение процедуры вступления Черногории в НАТО. Обратили внимание на прозвучавший накануне этого события очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России из официальной Подгорицы», – говорится в сообщении МИД РФ.
Там подчеркнули, что «ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне», и напомнили, что после присоединения балканской страны к антироссийским санкциям в марте 2014 года Россия «предприняла симметричные шаги в августе 2015 года».
Кроме того, в ведомстве назвали «провокационными» обвинения, опубликованные интернет-проектом Центра по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) и цитируемые СМИ, о якобы происходившем в последние годы вмешательстве России во внутренние дела Македонии.
При этом «OCCRP умалчивает о том, что на самом деле вызвало серьезное обострение ситуации: бесцеремонное давление Брюсселя и Вашингтона на легитимное руководство Македонии», добавили в МИД РФ.
Накануне спонсируемый американскими госфондами, Госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом OCCRP опубликовал статью, в которой сообщается о предположительно имевшей место 7 апреля этого года встрече между одним из сотрудников МИД Македонии и послом России в Скопье Олегом Щербаком. По данным разведки, речь якобы шла о «создании пояса нейтральных в военном отношении стран на Балканах, в который вошли бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия».
«Пятого июня в Вашингтоне состоится формальное завершение процедуры вступления Черногории в НАТО. Обратили внимание на прозвучавший накануне этого события очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России из официальной Подгорицы», – говорится в сообщении МИД РФ.
В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие,отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что «ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне», и напомнили, что после присоединения балканской страны к антироссийским санкциям в марте 2014 года Россия «предприняла симметричные шаги в августе 2015 года».
Кроме того, в ведомстве назвали «провокационными» обвинения, опубликованные интернет-проектом Центра по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) и цитируемые СМИ, о якобы происходившем в последние годы вмешательстве России во внутренние дела Македонии.
Голословные обвинения в адрес Москвы в финансировании македонских СМИ с целью распространения дезинформации в российских интересах исходят от организации, главными спонсорами которой выступают государственные структуры США и фонд Джорджа Сороса,говорится в заявлении.
При этом «OCCRP умалчивает о том, что на самом деле вызвало серьезное обострение ситуации: бесцеремонное давление Брюсселя и Вашингтона на легитимное руководство Македонии», добавили в МИД РФ.
Накануне спонсируемый американскими госфондами, Госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом OCCRP опубликовал статью, в которой сообщается о предположительно имевшей место 7 апреля этого года встрече между одним из сотрудников МИД Македонии и послом России в Скопье Олегом Щербаком. По данным разведки, речь якобы шла о «создании пояса нейтральных в военном отношении стран на Балканах, в который вошли бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия».
Использованы фотографии: РИА Новости/Валерий Мельников
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