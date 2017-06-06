МИД РФ оставляет за собой право ответа на «антироссийскую истерию» в Черногории

В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие,

Голословные обвинения в адрес Москвы в финансировании македонских СМИ с целью распространения дезинформации в российских интересах исходят от организации, главными спонсорами которой выступают государственные структуры США и фонд Джорджа Сороса,