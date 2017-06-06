11:34 06 июня

МИД РФ оставляет за собой право ответа на «антироссийскую истерию» в Черногории

МИД России сожалеет о продолжающейся в Черногории антироссийской истерии, и в сложившейся ситуации оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности, передает РИА Новости заявление ведомства.



«Пятого июня в Вашингтоне состоится формальное завершение процедуры вступления Черногории в НАТО. Обратили внимание на прозвучавший накануне этого события очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России из официальной Подгорицы», – говорится в сообщении МИД РФ.


В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие,
отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что «ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне», и напомнили, что после присоединения балканской страны к антироссийским санкциям в марте 2014 года Россия «предприняла симметричные шаги в августе 2015 года».

Кроме того, в ведомстве назвали «провокационными» обвинения, опубликованные интернет-проектом Центра по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) и цитируемые СМИ, о якобы происходившем в последние годы вмешательстве России во внутренние дела Македонии.

Голословные обвинения в адрес Москвы в финансировании македонских СМИ с целью распространения дезинформации в российских интересах исходят от организации, главными спонсорами которой выступают государственные структуры США и фонд Джорджа Сороса,
говорится в заявлении.

При этом «OCCRP умалчивает о том, что на самом деле вызвало серьезное обострение ситуации: бесцеремонное давление Брюсселя и Вашингтона на легитимное руководство Македонии», добавили в МИД РФ.

Накануне спонсируемый американскими госфондами, Госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом OCCRP опубликовал статью, в которой сообщается о предположительно имевшей место 7 апреля этого года встрече между одним из сотрудников МИД Македонии и послом России в Скопье Олегом Щербаком. По данным разведки, речь якобы шла о «создании пояса нейтральных в военном отношении стран на Балканах, в который вошли бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия».

Использованы фотографии: РИА Новости/Валерий Мельников
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Комментарии 28

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  1. cniza Сегодня, 09:59
    По данным разведки, речь якобы шла о «создании пояса нейтральных в военном отношении стран на Балканах, в который вошли бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия».


    Вот этого они стараются и не допустить.
    cniza
    1. рич Сегодня, 10:09
      Сколько в этой Черногории россияне недвижимости напокупали.
      рич
      1. cniza Сегодня, 10:12
        Много и теперь думают , что делать.
        cniza
        1. Владимир16 Сегодня, 10:17
          Цитата: рич
          Сколько в этой Черногории россияне недвижимости напокупали.

          Блин, а как правильно напокупали или понакупали? what Сегодня же день русского языка! Великий и могучий!
          Но мысль Ваша мне интересна. Ведь можно просто скупить там все на корню. Всю, говоря политкорректно, афроамерканогорию. laughing Создать частную страну, к примеру Газпромия или Алишероусмания!
          Усмания вообще звучит как настоящая страна. laughing
          Владимир16
        2. Чёрный Сегодня, 10:29
          Да ладно , мужики, не нужно обращать на это внимания. Хай визжат. Надо просто поздравить НАТО с таким чудным новым членом!
          Нарастает год от года мощь толерантного народа... laughing
          Чёрный
      2. Чёрный Сегодня, 10:12
        Какой с шакала в дружбе толк?
        Уж лучше враг — матёрый волк.


        Чёрный
        1. Банный Сегодня, 10:43
          МИД РФ оставляет за собой право надувать щоки и жалобно скавчать
          Банный
      3. Антипрогрессор Сегодня, 10:17
        Базара нет. Не в Россию же деньги вкладывать!
        Антипрогрессор
      4. LÄRZ Сегодня, 10:17
        Цитата: рич
        Сколько в этой Черногории россияне недвижимости напокупали.

        А всё-таки права поговорка "Где родился, там и пригодился". Решили Россию на Черногорию сменить? Наверное, деньгами не всё в жизни измеряется.
        LÄRZ
      5. ЛукичЪ Сегодня, 10:19
        Цитата: рич
        Сколько в этой Черногории россияне недвижимости напокупали.

        а сколько туристов приезжает. немалой части дохода в бюджет они лишатся
        ЛукичЪ
        1. Офицер запаса Сегодня, 11:01
          Цитата: ЛукичЪ
          Цитата: рич
          Сколько в этой Черногории россияне недвижимости напокупали.

          а сколько туристов приезжает. немалой части дохода в бюджет они лишатся


          Да не лишаться. Нашим пляжным тюфякам абсолютно все равно - куда ездить. Что, Турция - не член НАТО? Просто наш МИД опять ничего конкретного не предпримет. А на самом деле почему бы, действительно, не запретить туристические поездки в Черногорию?
          Офицер запаса
    2. сибиралт Сегодня, 10:38
      Монтенегро уплыло в НАТО. Кто следующий в рабство?
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 10:39
        Цитата: сибиралт
        Монтенегро уплыло в НАТО. Кто следующий в рабство?

        Когда в НАТО было 16 членов, они готовились воевать с СССР, сейчас 29 и все дружно празднуют вступление могучей Черногории, без неё им страшно... laughing
        Чёрный
  2. Антипрогрессор Сегодня, 10:16
    Цари со своим славянофильством, наплодило врагов на будущее. Надо было С Турцией союзничать и плевать на всех этих "братьев-славян". Друзей нашли. Холопы никогда друзьями быть не могут. Господа - тож.
    Говорил же ампиратор про союзников России в лице армии и флота.
    Антипрогрессор
  3. Koitel Сегодня, 10:20
    Цитата: рич
    Сколько в этой Черногории россияне недвижимости напокупали.

    Ну я думаю не на "последние" купили...........если что не так пойдёт то продадут, не "обеднеют"....а вот если поток туристов упадёт, то это проблема для самой Черногории ........вернее для её, простого народа..............а так и будет!!!
    Koitel
    1. Толстоевский Сегодня, 11:06
      как говаривали товарищи комиссарцы - экспроприация экспроприаторов
      Толстоевский
  4. Хаос Сегодня, 10:30
    Почему у ВВП нет психологов консультантов??? Давно пора изучить политиков сша, и их хозяев. Зная этих холериков, строить соответственно свою политику таким образом, чтобы сша мяукало у нас под забором, просясь в таможенный союз.
    Хаос
    1. сибиралт Сегодня, 10:40
      А зачем их изучать специалистам, когда это очевидно любому здравомыслящему? laughing
      сибиралт
  5. Masya Masya Сегодня, 10:33
    когда уже Бжезинский заберет этого Сороса к себе, скучно поди одному то на том свете...
    Masya Masya
    1. Чёрный Сегодня, 10:48
      Цитата: Masya Masya
      когда уже Бжезинский заберет этого Сороса к себе, скучно поди одному то на том свете...

      Злая вы smile ....нельзя им вместе...чертей затролят...
      Чёрный
      1. Masya Masya Сегодня, 10:54
        Злая вы

        да не злая я, а справедливая... ну чего Бжезинскому там одному томиться, а так партнер будет! wink
        а чертям не привыкать, они там и не таких видели...
        Masya Masya
  6. Rostislav Сегодня, 10:38
    Тактика, выбранная западом в информационной войне, пока более эффективна. Россия отрицает сыплющиеся со всех сторон обвинения, слово против слова, - ситуация сильно напоминает базарную склоку, - кто громче орет, тот и победил. А тут с полосатыми и их подпевалами нам не сравниться, 95% СМИ они контролируют.
    Меньше внимания надо обращать нашим СМИ на такие вопли и прекратить тиражировать эти голословные обвинения на внутреннюю аудиторию.
    МИДу отвечать на такие нападки, это его работа.
    А наши СМИ зачем западным рупором работают, разнося ложные обвинения по стране? Других дел нету, кроме как тиражировать, что "весь мир нас осуждает"? Найдутся ведь те, кто поверит. Так на чью мельницу воду льют такие вот публикации?
    Rostislav
  7. Monster_Fat Сегодня, 11:00
    МИД России сожалеет о продолжающейся в Черногории антироссийской истерии, и в сложившейся ситуации оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности,


    Этот "ответ" надо рассматривать как -будет "ответная истерия"? laughing
    Monster_Fat
    1. Толстоевский Сегодня, 11:04
      слон не может истерить в ответ на блошиный укус
      Толстоевский
  8. Толстоевский Сегодня, 11:03
    не печатать их на картах - всего и делов то
    Толстоевский
  9. максим1987 Сегодня, 11:11
    когда албанцы начнут вас резать не кричите: "Руси приди" stop
    максим1987
  10. Berg Berg Сегодня, 11:17
    А всё очень просто ,запрещать не надо ! А надо ввести повышенный налог на страны НАТО и их сателлитов на границе ! И при этом независимо через какую страну они туда въезжали ! Съездил-имеешь право , но изволь заплатить при въезде или после отъезда . Факт один ты там был и поддержал финансово нашего противника который находится по ответными санкциями !
    Berg Berg
  11. Lester7777 Сегодня, 11:25
    В принципе, на такие заявления должно не Министерство иностранных дел, а Министерство здравоохранения отвечать. Психические расстройства по их части.
    Lester7777
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