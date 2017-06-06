Западная коалиция нанесла авиаудар по беженцам в окрестностях сирийской Ракки
Более 30-ти беженцев из Ракки погибли в результате авиаудара, нанесенного авиацией западной коалиции во главе с США, передает РИА Новости сообщение канала «Аль-Маядин».
По данным канала, «беженцы были обстреляны с воздуха, когда пытались на лодках по Евфрату покинуть контролируемые террористами территории».
Ранее, в субботу, сирийские СМИ со ссылкой на источники в Ракке сообщили о гибели не менее 43-х мирных жителей при авиаударе коалиции по жилому дому.
После этого случая МИД Сирии сравнил действия западной коалиции с преступлениями группировки ИГ (запрещена в России). Внешнеполитическое ведомство призвало генсека и Совбез ООН осудить действия коалиции, приведших к гибели мирных жителей.
Сирийские дипломаты заявили, что действия сил западной коалиции «противоречат заявленным целям борьбы с терроризмом, международному праву, правам человека и уставу ООН».
По данным канала, «беженцы были обстреляны с воздуха, когда пытались на лодках по Евфрату покинуть контролируемые террористами территории».
Ранее, в субботу, сирийские СМИ со ссылкой на источники в Ракке сообщили о гибели не менее 43-х мирных жителей при авиаударе коалиции по жилому дому.
После этого случая МИД Сирии сравнил действия западной коалиции с преступлениями группировки ИГ (запрещена в России). Внешнеполитическое ведомство призвало генсека и Совбез ООН осудить действия коалиции, приведших к гибели мирных жителей.
Сирийские дипломаты заявили, что действия сил западной коалиции «противоречат заявленным целям борьбы с терроризмом, международному праву, правам человека и уставу ООН».
Использованы фотографии: YASIN AKGUL
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти