11:28 06 июня

Западная коалиция нанесла авиаудар по беженцам в окрестностях сирийской Ракки

Более 30-ти беженцев из Ракки погибли в результате авиаудара, нанесенного авиацией западной коалиции во главе с США, передает РИА Новости сообщение канала «Аль-Маядин».



По данным канала, «беженцы были обстреляны с воздуха, когда пытались на лодках по Евфрату покинуть контролируемые террористами территории».


Ранее, в субботу, сирийские СМИ со ссылкой на источники в Ракке сообщили о гибели не менее 43-х мирных жителей при авиаударе коалиции по жилому дому.

После этого случая МИД Сирии сравнил действия западной коалиции с преступлениями группировки ИГ (запрещена в России). Внешнеполитическое ведомство призвало генсека и Совбез ООН осудить действия коалиции, приведших к гибели мирных жителей.

Сирийские дипломаты заявили, что действия сил западной коалиции «противоречат заявленным целям борьбы с терроризмом, международному праву, правам человека и уставу ООН».

Использованы фотографии: YASIN AKGUL
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 10:18
    Не понял....а где гневные вопли и картинное заламывание рук, слезы, крики про Гаагу со стороны просвещённых либералов и демократов?....что то никто не выходит с табличками "меня убили в Ракке"
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 10:21
      О чем Вы говорите , это же "правильная" коалиция.
      cniza
      1. Владимир 38 Сегодня, 10:22
        Вот у род ы и управы на эту западную коалицию нет ни какой..
        Владимир 38
        1. Deadушка Сегодня, 11:27
          Управа то есть, только они же потом как плохиши жаловаться побегут(тыкая кривым пальчиком испачканным в козявках и размазывая сопли по лицу) на обидевших их за дело и крича на каждом углу, что они хулиганы и напали на него первые и ни за что.
          И что самое прискорбное верить будут им, плохишам.
          Deadушка
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:33
        Западная коалиция нанесла авиаудар по беженцам в окрестностях сирийской Ракки

        Такие новости уже воспринимаю как "плановую авиаподдержку бармалеев со стороны Западной коалиции" . am
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 10:42
          Похоже мы уже перестаем удивляться...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:45
            Цитата: cniza
            Похоже мы уже перестаем удивляться...

            Удивляться - да , а вот сжимать кулаки и стискивать зубы - нет .
            bouncyhunter
    2. Александр романов Сегодня, 10:31
      Цитата: Чёрный
      Не понял....а где гневные вопли и картинное заламывание рук, слезы, крики про Гаагу со стороны просвещённых либералов и демократов?..

      Белые каски репортаж не смогли снять,батарея села на телефоне.
      Цитата: Чёрный
      что то никто не выходит с табличками "меня убили в Ракке"

      Демократия не может убивать
      Александр романов
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 10:45
        Да. Убийства нет, есть побочный ущерб.
        Чёрный Полковник
    3. сибиралт Сегодня, 10:31
      Коалиция бомбит все, что движется ради развлечения. Все одно, отвечать за это ни кто не будет.
      сибиралт
    4. А Нас Рать Сегодня, 10:41
      Цитата: Чёрный
      Не понял....а где гневные вопли и картинное заламывание рук, слезы, крики про Гаагу со стороны просвещённых либералов и демократов?

      В Гааге не читают ВО. request
      Я конечно понимаю, патриотизм там, то-сё... what
      Но блин... иногда я задаюсь вопросом, на какого имбицила рассчитан отсев информации в российских СМИ, в это реально кто то верит??? belay
      Их почитаешь:
      1. ВКС РФ ни то что мирных жителей - кошки бродячей не убили случайно в Сирии за годы бомбежек. Видимо бомбы волшебные - от "побочного ущерба" заговоренные. fellow
      2. ВВС запада бомбит исключительно гражданских, и еще не попали ни по одному боевику, и пилоты видимо у них все поголовно страдают от паркинсона и косоглазия. wassat
      А Нас Рать
      1. Александр романов Сегодня, 10:48
        Цитата: А Нас Рать
        Но блин... иногда я задаюсь вопросом, на какого имбицила рассчитан отсев информации в российских СМИ, в это реально кто то верит?

        Идет информационная воина,каску одел?

        Проблема не в том,что мы или они кого то разбомбили. Проблема в том,что когда они бомбят-тишина в западных СМИ. Когда бомбим мы-все западные СМИ с ума сходят по невинно убиенным.
        А часто и убиенных нет,феики от Белых касок
        Александр романов
        1. А Нас Рать Сегодня, 11:05
          Цитата: Александр романов
          Проблема не в том,что мы или они кого то разбомбили. Проблема в том,что когда они бомбят-тишина в западных СМИ. Когда бомбим мы-все западные СМИ с ума сходят по невинно убиенным.

          Ну так и тут происходит зеркально то же самое, возмущает сам факт, что СМИ держат обывателей за идиотов. Что на западе, что в России.
          Где журналистская этика? Если независимых СМИ в мире не осталось - нафига нужны такие СМИ? am
          Причем на западе, обыватели с мозгами возмущаются не меньше моего. request

          Я за объективные новости, а не их "удобную" интерпретацию. Выводы каждый должен делать сам, своими мозгами - тогда и манипулировать общественным сознанием в собственных интересах власть имущие не смогут. recourse
          А Нас Рать
          1. санчо Сегодня, 11:12
            а когда иносми покажут жертв коалиции?
            санчо
          2. Александр романов Сегодня, 11:16
            Цитата: А Нас Рать
            Если независимых СМИ в мире не осталось - нафига нужны такие СМИ?

            Что бы вы знали,кто ваш враг,а кто друг. И вообще,чаще смотрите Телек,он вам расскажет,чем мыть голову,чем чистить зубы,что носить,чем мыть унитаз,чем задницу подтирать. Куда поехать отдыхать.И как лучше сдохнуть
            Александр романов
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 10:53
        Ну так разместите инфу или видео побед коалиционных сил над бородатыми пацанами, или на крайний случай киньте ссылочку. Просто у борцунов с кровавым Асадом (т.н. "белые каски") слишком рыльце в пуху, чтобы аргументировать его кровавые же преступления, а заодно и Российских ВКС.
        Чёрный Полковник
        1. А Нас Рать Сегодня, 11:17
          Цитата: Чёрный Полковник
          Ну так разместите инфу или видео побед коалиционных сил над бородатыми пацанами, или на крайний случай киньте ссылочку. Просто у борцунов с кровавым Асадом (т.н. "белые каски") слишком рыльце в пуху, чтобы аргументировать его кровавые же преступления, а заодно и Российских ВКС.

          Как Романов и сказал - Идет информационная война. sad
          Беда в том, что не предвзятых СМИ, не участвующих в этой войне не осталось, журналистская этика умерла. recourse
          СМИ окончательно превратились в инструмент "социальной инженерии и манипуляции сознанием"... recourse
          Нагнетается искусственная истерия с обеих сторон, элиты делят сферы влияния и рынки сбыта руками политиков, а простых людей готовят к роли пушечного мяса... история ничему никого не учит... recourse
          А Нас Рать
      3. 3Горыныч Сегодня, 11:01
        Но блин... иногда я задаюсь вопросом, на какого имбицила рассчитан отсев информации в российских СМИ, в это реально кто то верит???
        На таких же как и в Израиле!
        3Горыныч
        1. Александр романов Сегодня, 11:02
          Цитата: 3Горыныч
          На таких же как и в Израиле!

          В Израиле нет СМИ wassat
          Александр романов
          1. 3Горыныч Сегодня, 11:04
            Виноват -с...
            3Горыныч
  2. Кот Гришка Сегодня, 10:20
    А что еще можо ждать от запада!
    Кот Гришка
  3. anjey Сегодня, 10:29
    куда дели нашего "резкого" представителя в оон,где наши протесты и возмушение,почему обвиняют только нас,где информация для народов US and EC? почему мы не работаем с более думаюшим лекторатом там реально,нас и так уже обвинили во всех грехах,терять нечего,надо" воевать" на информационном поле тем более правда -за нами!
    anjey
  4. Астория Сегодня, 10:31
    Je Suis alRʌq̑ë
    Астория
  5. Рабинович_007 Сегодня, 10:54
    сообщение канала «Аль-Маядин»

    lol Вы бы ещё на РТ сослались. Так можно любые новости "клепать".
    Рабинович_007
  6. Толстоевский Сегодня, 11:02
    массовые зверские убийства мирного населения - фирменный стиль англо-саксов
    Толстоевский
Картина дня