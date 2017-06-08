Рассказы об оружии. Цемент

Цементная промышленность в сознании обывателя создана исключительно для производства того мелкого порошка, с помощью которого этот самый обыватель позже зальёт стяжку под ламинат или плитку на родных квадратных метрах. Товарищи, это как минимум несправедливо.Конечно, некоторые слышали об экспериментах по применению цемента, в частности, строительство бетонных судов.Увы, старая истина, что война — лучший толчок для исследований и науки в целом, неоспорима. Даже дефицит тех или иных ресурсов, обычный в условиях полномасштабных военных действий, невольно заставляет учёных и промышленников находить самые изобретательные и необычные решения, как в производстве, так и в конструкции необходимых изделий. Как говорится, голь на выдумки хитра.Как и любая другая промышленность в период Великой Отечественной войны, промышленность цементная приобрела статус стратегической. На самом деле практически на всех цементных заводах был организован так называемый «Цех №1», занятый производством продукции исключительно для нужд армии. Дело в том, что промышленная база цементных заводов и их кадровый ресурс позволял производить порой весьма далёкую от специализации заводов продукцию. Кстати, эта возможность подтвердилась задолго до самой войны.В условиях полномасштабной войны было принято решение не только увеличить выпуск уже освоенных в производстве элементов военной продукции, чья специфика соответствует цементной промышленности, но и расширить сам ассортимент, включив абсолютно непрофильные виды изделий.Во-первых, это, конечно, противотанковые железобетонные надолбы, колпаки для дотов и пулемётных гнёзд, а также сварные металлические ежи. Тут нечему удивляться. Производство этих изделий было массовым ещё до войны и развернулось на всех цементных заводах страны.Правда, кажущаяся рутинность этого процесса далека от военной действительности. К примеру, на новороссийских заводах производство не прекращалось даже, когда фронт находился в считанных километрах от самого завода. В те летне-осенние дни 1942 года данные конструкции устанавливали в пределах визуальной видимости от цехов.А вот производство «зелёного» и прочих цветных цементов было уже менее массовым. Это был особый маскировочный цемент, который использовался для ВПП и аэродромных сооружений. Его производство было налажено с первых дней войны на основе рядового клинкера Ленинградского цементного завода и соответствующих красящих материалов на Опытном заводе Гипроцемента под управлением Череповского и Мухина.Ещё одним специфическим изделием стал специальный термостойкий цемент для изготовления запальных автосвечей, требуемых в военном и хозяйственном автотранспорте. По особой рецептуре из особого вида глиноземистого цемента его производили на Вольских (Саратовская область) и Уральских заводах (Челябинская область).Война диктует свои законы, поэтому Главсанупра НКО СССР поставил цементникам ещё одну задачу — произвести в необходимых количествах санитарный порошок. Эту задачу в полной мере решили на Подгоренском цементном заводе (Воронежская область), запустив цементные мельницы для измельчения далматской ромашки, основного сырья данного порошка.На основе экспериментальных работ Главсанупра НКО СССР во время финской кампании 1938-39-го годов и по его же указанию на известном нам Опытном заводе Гипроцемента и Ленинградском цементном заводе было налажено производство химических грелок и чугунного порошка для их изготовления. Финская кампания в достаточной степени показала способность мороза косить солдат не хуже пулемёта, этот опыт оказался полезен. На Нижне-Салдинской цементно-помольной установке (Свердловская область) изготовили 4000 тонн этого порошка.Сами грелки были достаточно просты в использовании. Они представляли собой своеобразный пакет с химпорошком. Работали они по принципу «просто добавь воды». Боец вскрывал уголок пакета и вливал внутрь одну ложку воды, к примеру, талого снега. После этого необходимо было тщательно встряхнуть содержимое для начала химической реакции с выделением большого количества тепла. Такого пакета хватало до суток.Особняком в военной продукции советской цементной промышленности стоит ряд совершенно уникальных не имеющих аналогов в мире изделий. Этим изделием были цементные авиационные бомбы, или ЦАБы.Корпуса, материал которых и дал название целой серии этих бомб, отливался на цементных заводах Подмосковья, Вольска и Новороссийска. В Новороссийске ЦАБы пошли в серию в ноябре 1941 года и производились вплоть до конца августа 1942-го, когда немецкие войска уже штурмовали перевал «Волчьи ворота» — один из двух возможных путей в город. Заводы эвакуировали в Среднюю Азию.Сергей Макашев, видный специалист цементной промышленности и бывший начальник военного отдела Главцемента Наркомпромстройматериалов, в своих работах утверждал, что только с поточной линии новороссийского цементного завода «Пролетарий» сошло около 20 тысяч корпусов для ЦАБов. Подчёркиваю, корпусов. Следовательно, достоверно неизвестно, кто снаряжал эти бомбы, доводя их до «кондиции», сами военные или же рабочие-цементники. Однако, в материалах того же Макашева есть тревожные записи, в которых он переживал, что рабочие-цементники никогда не имели дело со взрывчатыми веществами, поэтому требуется противопоставить этому строжайшую дисциплину.Так или иначе, ЦАБы шли в войска. При этом они обзавелись целым «семейством» по типу и модели. Существовали учебные и боевые цементные бомбы. В зависимости от начинки, ВВ или химических веществ, ЦАБы применялись даже как осветительные бомбы.Наиболее известными и часто встречающимися на полях былых сражений является ЦАБ-40, получивший индекс благодаря своему 40-килограммовому телу. Непосредственное курирование работ по цементным авиабомбам от Главцемента осуществляли руководитель Главка П.Ф. Лопухов, главный инженер А.С. Докудовский, специалисты К.В. Никулин и И.И. Холин.Венцом производства корпусов для авиационных бомб можно считать железобетонную бомбу весом 5 тонн! К сожалению, более подробной информации по данному типу вооружений найти не удалось.Ещё одним бриллиантом в смертоносной для врага короне цементной промышленности Союза стали противотанковые мины. Разумеется, в начале корпуса мин и гранат различных типов изготовляли из традиционного металла, поэтому их производство было налажено только на цементных заводах, располагавших литейными и механическими мастерскими. Но вскоре производство было свёрнуто. Что вполне логично, так как направлять тонны дефицитного материала на неспециализированные заводы в то время, когда военные предприятия, в том числе эвакуированные, продолжали наращивать производительность — нелепо.Тем более к этому моменту были доведены до ума, насколько это возможно, образцы противотанковых мин с минимальным использованием дефицитного металла. Так, на Воскресенском цементном заводе (Московская область) под руководством главного инженера Бурковского на поток пошли мины, представлявшие из себя деревянный корпус с брикетированным взрывчатым веществом (ВВ), толовой шашкой и взрывателем. Ярким представителем этой серии мин является ТМД-42 (более подробно об этих минах можно узнать из материалов ВО отдельно).Кстати, о степени нехватки материалов говорит и «начинка» этих мин. ВВ в них служил «динамон», относящийся ко вторичным ВВ и состоящий из смеси аммиачной селитры с порошкообразными горючими веществами (древесная мука, торф, порошкообразный алюминий, парафин и т.д.). Эффективность взрыва данного ВВ приблизительно равняется 80% от силы тротила. При этом для детонации «динамона» в противотанковых минах использовались промежуточные детонаторы — привычные тротиловые шашки в 50 грамм. Сам «динамон» достаточно капризный в использовании, особенно помещённый в условия древесной коробки.Этого казалось мало для всего потенциала цементной промышленности, поэтому работники Гипроцемента, и без того сделавшие огромный вклад в оборону страны, пошли дальше.Сотрудники Гипроцемента, конечно, понимали все изъяны, включая ненадёжность и острую чувствительность к влаге, древесных корпусов. Так, помещённая во влажный грунт, такая мина начинала разрушаться спустя 1-2 месяца. Поэтому уже к 1942 году разработали новые асбестоцементные корпуса для мин, взамен металлических и древесных.Эти мины, производимые вплоть до 1944 года, даже не получили собственного обозначения. Поэтому чаще всего их именовали просто «шиферными», благодаря материалу корпуса — асбестоцементной смеси. Однако, этот несправедливый факт никак не повлиял на их массовость и, естественное, появление противотанковой и противопехотной линии этой серии.При этом стоит иметь в виду, что производство асбестоцементных мин было налажено в условиях войны при острой нехватке квалифицированных рабочих, когда их заменили ученики ФЗО и женщины без опыта работы на предприятии. Поэтому процесс отлития корпусов был предельно прост. Свежую асбестоцементную смесь, так называемый «этернит», помещали в деревянную форму. Позже из ещё сырых плит-заготовок собирали по определённому шаблону корпус будущей мины, а края, выступающие за пределы шаблона, просто смачивали водой и обрезали. После этого получившиеся корпуса отправляли в специальную камеру для сушки.Некоторые особо въедливые товарищи могут усомниться в качестве боевого применения этого вооружения. Но! Во-первых, за неимением гербовой — пишем на простой. Во-вторых, особенности корпуса этих мин делают их практически невидимыми для миноискателей. В-третьих, асбестоцемент, помещённый во влажную почву, не гнил, со временем не разрушался и был не в пример более стойким материалом. Главным же недостатком была хрупкость при транспортировке. Те, кто имел дело с листами шифера, прекрасно поймут эту техническую тонкость.Добавлю лично от себя, хотя я, конечно, не являюсь знатоком сапёрного дела. Однако, познакомившись поближе с этими минами, могу утверждать, что отличить эту мину при должной маскировке от булыжника очень сложно, даже если ты будешь стоять прямо перед ней, родимой. В условиях каменистых почв Кавказа прекрасная маскировка.И, в конце концов, вспомним какую немаловажную роль сыграла изобретательность советского народа в годы войны, будь то древко, играющее роль пулемёта на ранних модификациях Ил-2, или же бронетрактора с ироничным индексом НИ-1 («На испуг»).Автор выражает свою благодарность сотрудникам музея цементной промышленности город Новороссийска.http://beton.ru/news/detail.php?ID=316505