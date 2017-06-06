Русские десантники выгнали спецназ США из Сирии

Зачем Москва вновь применила в Сирии свои знаменитые высокоточные «Калибры»? Почему американский спецназ покинул плацдарм на юге страны и отступил на территорию Иордании и Ирака? Правда ли, что американцы отступили после того, как в этот район была переброшена 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил России? Кто будет штурмовать Ракку, «столицу ИГИЛ»: курды, турки или войска Асада?