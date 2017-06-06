11:30 06 июня

Русские десантники выгнали спецназ США из Сирии

Зачем Москва вновь применила в Сирии свои знаменитые высокоточные «Калибры»? Почему американский спецназ покинул плацдарм на юге страны и отступил на территорию Иордании и Ирака? Правда ли, что американцы отступили после того, как в этот район была переброшена 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил России? Кто будет штурмовать Ракку, «столицу ИГИЛ»: курды, турки или войска Асада?




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Комментарии 2

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:44
    Вроде бы Путин говорил что наших подразделений в Сирии не будет .
    Spartanez300
    1. Rock_n_Roll Сегодня, 11:17
      Так потинсливщики разлаялись, как шакалы, вот и пришлось Главковерху передумать. Всё для вас)
      Rock_n_Roll
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