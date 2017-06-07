Зона безопасности в Сирии: «тайные переговоры» американцев и русских
Вашингтон ведёт с Москвой «тайные переговоры», касающиеся создания зоны безопасности в Сирии. Об этом сообщают некоторые зарубежные издания. Ранее, напомним, Вашингтон «не пригласили» на некоторые международные форумы, где обсуждалось будущее Сирии.
США и Россия ведут «тайные переговоры» по созданию в южной Сирии безопасной зоны, пишет в «Al Monitor» вашингтонская корреспондентка Лаура Розен.
Контакты американских и русских чиновников «неприметно активизировались» в последние недели, отмечает обозревательница. Цель контактов — попытаться продвинуть соглашение по созданию зоны безопасности на юге Сирии.
Как на условиях анонимности сообщил изданию «бывший дипломат из региона», переговоры начались со встречи в Иордании в конце мая. Ранее, в начале мая, Россия, Иран и Турция вели переговоры о создании четырёх зон, направленных на деэскалацию напряжённости между силами Башара Асада и вооружённой сирийской оппозицией. Теперь же администрация Трампа пытается понять, какую роль здесь могли бы сыграть Соединённые Штаты.
«На прошлой неделе американцы и русские встречались в Иордании, чтобы обсудить эти зоны на юге», — сказал в беседе с журналисткой бывший дипломат. Встречу в Иордании он назвал только фрагментом обсуждений, которые проходят между США, Россией, Израилем и Иорданией по вопросу «зон деэскалации на юге Сирии».
Соединённые Штаты обеспокоены тем, что любое соглашение по поводу будущего Сирии должно сохранить стабильность Израиля и Иордании. Израиль, в свою очередь, заявляет, что не допустит присутствия Ирана на границе с Сирией.
По словам источника, «ответственным за сделку с Россией» является госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Такая информация, как ни удивительно, циркулирует на фоне скандала о «сговоре» команды Трампа с Москвой ещё во время предвыборной президентской кампании.
Обозначен и приоритет администрации Трампа по Сирии: «остановить убийства». «Вот поэтому они и хотят посмотреть, что предпринимает Россия… Они готовы признать за Россией большую роль… найти решение… но такое, при котором Асад в финале должен оказаться вне игры, да и Иран тоже должен уйти», — поделился информацией источник.
Его сведения подтвердил некий высокопоставленный международный дипломат. Американцы и русские спокойно встречаются, обсуждают сирийскую тему, никак это не афишируя, сообщил он.
«Они встречались несколько раз», — заявил этот дипломат. Трудно сказать, где именно они находятся, заметил он, «но, кажется, они ведут довольно серьёзные дискуссии».
По его мнению, предметом российско-американских договорённостей должна стать территория от границы с Иорданией и до Евфрата. Должны учитываться и «неявные договорённости» между правительством Сирии, Иордании и Израиля, полагает чиновник.
Государственный департамент США не подтвердил изданию встречу в Иордании. Однако там заметили, что ведомство в полную силу работает над тем, чтобы попытаться уменьшить насилие в Сирии.
«Соединённые Штаты по-прежнему привержены поддержке дипломатического решения сирийского конфликта», — сообщили в Госдепе. Один из вариантов может привести к более представительной власти и к миру в Сирии, свободной от терроризма, сказал официальный представитель Госдепартамента. «Мы уже давно говорим, что не существует военного решения кризиса в Сирии и неустанно работаем над тем, чтобы достигнуть деэскалации насилия и победы над «ИГ», «Аль-Каидой» и другими террористами» (названные группировки запрещены в России).
Конгресс, однако, настроен куда решительнее. Выступая 25 мая на заседании сенатского комитета по иностранным делам, председатель Боб Коркер заявил, что Рекс Тиллерсон попросил конгрессменов отложить принятие решения по новым санкциям против России, поскольку сейчас идёт работа над обеспечением соглашения по Сирии.
Коркер уточнил, что, по словам Тиллерсона, речь идёт о «коротком окне возможностей» и «изменении траектории наших отношений с Россией».
Терпение Коркера, однако, уже «истощилось». Конгрессмен пообещал поджарить Тиллерсона на гриле, когда тот появится перед бюджетным комитетом сената и попытается отстоять бюджет, предложенный Трампом на 2018-й финансовый год.
Русские «продолжают работать против наших интересов», — настаивает Коркер.
Тем временем одни иорданский чиновник подтвердил, что у американцев и русских действительно состоялось несколько встреч, касающихся Сирии. Встречи прошли в Иордании, Женеве, Астане и других местах.
«Мы, иорданцы, проводим встречи и устанавливаем связи со всеми заинтересованными сторонами, которые оказывают влияние в регионе, будь то русские, американцы или другие», — сообщил изданию этот иорданский чиновник, запретивший СМИ публиковать своё имя. «Наша цель состоит в том, чтобы высказать своё мнение, обозначить видение ситуации соответственно нашим национальным стратегическим интересам и обеспечить безопасность наших границ», — пояснил собеседник издания.
Последняя дискуссия США и России была посвящена югу Сирии, сказал в разговоре с «Аль Монитор» посол Чехии в США Гинек Кмоничек. «Если этот подход работает, он может быть стратегически интересным». Однако это «не будет легко», отметил посол. Интересы очень уж разные: американская сторона хочет создать островки стабильности в зонах деэскалации, русские думают, что это «очень смешно: островки стабильности», а у джихадистов есть свои планы. И вот эти стороны «должны убедить друг друга»? «У меня такое ощущение, что русским нужно политическое решение для ухода», — предполагает чешский дипломат.
Президент России Владимир Путин, пишет далее газета, в интервью французской газете ссылался на американо-российские консультации, посвящённые, в частности, теме южных границ Сирии с Израилем и Иорданией. Путин упомянул «некоторые сдвиги» и «реальные результаты». «Я говорил с президентом Трампом по телефону, и он поддерживает эту идею в целом — создание зон деэскалации», — цитирует издание Путина.
Российский лидер, пишет газета, сообщил в интервью «Фигаро», что Россия «готова прислушаться» к тому, что скажут Соединённые Штаты и их европейские партнёры. Однако нужен «конкретный» диалог, а не «пустые разговоры о взаимных претензиях и угрозах». «Существует потребность в реальных усилиях», — сказал президент.
Пока Государственный департамент США молчит на тему сирийских консультаций, Пентагон признал «форсирование» контактов военных с военными. Встречи проводятся во избежание случайного столкновения с русскими в Сирии. Генералы говорят, что они «имели возможность усилить диалог на соответствующем уровне». При этом американо-российские переговоры военных не предполагают обсуждения зон деэскалации в Сирии.
Как напоминает Сергей Балмасов, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам, сообщения о готовящейся операции США, Великобритании и Иордании в «иорданском коридоре» начали появляться ещё в начале апреля. Об этом говорили глава МИД Сирии Валид Муаллем и сам Башар Асад.
«Вполне можно допустить, — приводит мнение эксперта «Свободная пресса» , — что демонстрация вторжения была неким торгом сторон по южной Сирии. Что касается контактов США и России, то они вполне логичны, учитывая, что действовать в одностороннем порядке в Сирии не в интересах обеих стран. Другой вопрос — как найти консенсус в условиях, когда на юге Сирии пересекаются интересы как Дамаска с Тегераном, так и Иордании с Израилем. Скажем, израильтяне не раз заявляли, что альянс оппозиции «Южный фронт» нуждается в дополнительном обеспечении, а американцы не раз демонстрировали, что проблемы союзников новая администрация будет учитывать».
Отдельной темой является активность Ирана и подконтрольных ему формирований на южном направлении. Усиление Ирана вызывают негативную реакцию региональных игроков, и такая ситуация может осложнить отношения России и Ирана. Эксперт уверен, что достижение каких-либо доверённостей по югу Сирии представляет собой «более сложное дело, чем диалог по северу страны».
Очевидно, добавим, Госдеп США отмалчивается, не даёт прессе комментариев по весьма простой причине: встречи ведутся, но никаких сдвигов не приносят ввиду противоречивых интересов их участников.
Кроме того, Вашингтон находится в относительно невыгодном положении: изначально будущее Сирии обсуждалось по инициативе России, и сегодня американцам приходится, как выразился источник «Аль Монитор», «смотреть, что предпринимает Россия».
США и Россия ведут «тайные переговоры» по созданию в южной Сирии безопасной зоны, пишет в «Al Monitor» вашингтонская корреспондентка Лаура Розен.
Контакты американских и русских чиновников «неприметно активизировались» в последние недели, отмечает обозревательница. Цель контактов — попытаться продвинуть соглашение по созданию зоны безопасности на юге Сирии.
Как на условиях анонимности сообщил изданию «бывший дипломат из региона», переговоры начались со встречи в Иордании в конце мая. Ранее, в начале мая, Россия, Иран и Турция вели переговоры о создании четырёх зон, направленных на деэскалацию напряжённости между силами Башара Асада и вооружённой сирийской оппозицией. Теперь же администрация Трампа пытается понять, какую роль здесь могли бы сыграть Соединённые Штаты.
«На прошлой неделе американцы и русские встречались в Иордании, чтобы обсудить эти зоны на юге», — сказал в беседе с журналисткой бывший дипломат. Встречу в Иордании он назвал только фрагментом обсуждений, которые проходят между США, Россией, Израилем и Иорданией по вопросу «зон деэскалации на юге Сирии».
Соединённые Штаты обеспокоены тем, что любое соглашение по поводу будущего Сирии должно сохранить стабильность Израиля и Иордании. Израиль, в свою очередь, заявляет, что не допустит присутствия Ирана на границе с Сирией.
По словам источника, «ответственным за сделку с Россией» является госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Такая информация, как ни удивительно, циркулирует на фоне скандала о «сговоре» команды Трампа с Москвой ещё во время предвыборной президентской кампании.
Обозначен и приоритет администрации Трампа по Сирии: «остановить убийства». «Вот поэтому они и хотят посмотреть, что предпринимает Россия… Они готовы признать за Россией большую роль… найти решение… но такое, при котором Асад в финале должен оказаться вне игры, да и Иран тоже должен уйти», — поделился информацией источник.
Его сведения подтвердил некий высокопоставленный международный дипломат. Американцы и русские спокойно встречаются, обсуждают сирийскую тему, никак это не афишируя, сообщил он.
«Они встречались несколько раз», — заявил этот дипломат. Трудно сказать, где именно они находятся, заметил он, «но, кажется, они ведут довольно серьёзные дискуссии».
По его мнению, предметом российско-американских договорённостей должна стать территория от границы с Иорданией и до Евфрата. Должны учитываться и «неявные договорённости» между правительством Сирии, Иордании и Израиля, полагает чиновник.
Государственный департамент США не подтвердил изданию встречу в Иордании. Однако там заметили, что ведомство в полную силу работает над тем, чтобы попытаться уменьшить насилие в Сирии.
«Соединённые Штаты по-прежнему привержены поддержке дипломатического решения сирийского конфликта», — сообщили в Госдепе. Один из вариантов может привести к более представительной власти и к миру в Сирии, свободной от терроризма, сказал официальный представитель Госдепартамента. «Мы уже давно говорим, что не существует военного решения кризиса в Сирии и неустанно работаем над тем, чтобы достигнуть деэскалации насилия и победы над «ИГ», «Аль-Каидой» и другими террористами» (названные группировки запрещены в России).
Конгресс, однако, настроен куда решительнее. Выступая 25 мая на заседании сенатского комитета по иностранным делам, председатель Боб Коркер заявил, что Рекс Тиллерсон попросил конгрессменов отложить принятие решения по новым санкциям против России, поскольку сейчас идёт работа над обеспечением соглашения по Сирии.
Коркер уточнил, что, по словам Тиллерсона, речь идёт о «коротком окне возможностей» и «изменении траектории наших отношений с Россией».
Терпение Коркера, однако, уже «истощилось». Конгрессмен пообещал поджарить Тиллерсона на гриле, когда тот появится перед бюджетным комитетом сената и попытается отстоять бюджет, предложенный Трампом на 2018-й финансовый год.
Русские «продолжают работать против наших интересов», — настаивает Коркер.
Тем временем одни иорданский чиновник подтвердил, что у американцев и русских действительно состоялось несколько встреч, касающихся Сирии. Встречи прошли в Иордании, Женеве, Астане и других местах.
«Мы, иорданцы, проводим встречи и устанавливаем связи со всеми заинтересованными сторонами, которые оказывают влияние в регионе, будь то русские, американцы или другие», — сообщил изданию этот иорданский чиновник, запретивший СМИ публиковать своё имя. «Наша цель состоит в том, чтобы высказать своё мнение, обозначить видение ситуации соответственно нашим национальным стратегическим интересам и обеспечить безопасность наших границ», — пояснил собеседник издания.
Последняя дискуссия США и России была посвящена югу Сирии, сказал в разговоре с «Аль Монитор» посол Чехии в США Гинек Кмоничек. «Если этот подход работает, он может быть стратегически интересным». Однако это «не будет легко», отметил посол. Интересы очень уж разные: американская сторона хочет создать островки стабильности в зонах деэскалации, русские думают, что это «очень смешно: островки стабильности», а у джихадистов есть свои планы. И вот эти стороны «должны убедить друг друга»? «У меня такое ощущение, что русским нужно политическое решение для ухода», — предполагает чешский дипломат.
Президент России Владимир Путин, пишет далее газета, в интервью французской газете ссылался на американо-российские консультации, посвящённые, в частности, теме южных границ Сирии с Израилем и Иорданией. Путин упомянул «некоторые сдвиги» и «реальные результаты». «Я говорил с президентом Трампом по телефону, и он поддерживает эту идею в целом — создание зон деэскалации», — цитирует издание Путина.
Российский лидер, пишет газета, сообщил в интервью «Фигаро», что Россия «готова прислушаться» к тому, что скажут Соединённые Штаты и их европейские партнёры. Однако нужен «конкретный» диалог, а не «пустые разговоры о взаимных претензиях и угрозах». «Существует потребность в реальных усилиях», — сказал президент.
Пока Государственный департамент США молчит на тему сирийских консультаций, Пентагон признал «форсирование» контактов военных с военными. Встречи проводятся во избежание случайного столкновения с русскими в Сирии. Генералы говорят, что они «имели возможность усилить диалог на соответствующем уровне». При этом американо-российские переговоры военных не предполагают обсуждения зон деэскалации в Сирии.
Как напоминает Сергей Балмасов, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам, сообщения о готовящейся операции США, Великобритании и Иордании в «иорданском коридоре» начали появляться ещё в начале апреля. Об этом говорили глава МИД Сирии Валид Муаллем и сам Башар Асад.
«Вполне можно допустить, — приводит мнение эксперта «Свободная пресса» , — что демонстрация вторжения была неким торгом сторон по южной Сирии. Что касается контактов США и России, то они вполне логичны, учитывая, что действовать в одностороннем порядке в Сирии не в интересах обеих стран. Другой вопрос — как найти консенсус в условиях, когда на юге Сирии пересекаются интересы как Дамаска с Тегераном, так и Иордании с Израилем. Скажем, израильтяне не раз заявляли, что альянс оппозиции «Южный фронт» нуждается в дополнительном обеспечении, а американцы не раз демонстрировали, что проблемы союзников новая администрация будет учитывать».
Отдельной темой является активность Ирана и подконтрольных ему формирований на южном направлении. Усиление Ирана вызывают негативную реакцию региональных игроков, и такая ситуация может осложнить отношения России и Ирана. Эксперт уверен, что достижение каких-либо доверённостей по югу Сирии представляет собой «более сложное дело, чем диалог по северу страны».
Очевидно, добавим, Госдеп США отмалчивается, не даёт прессе комментариев по весьма простой причине: встречи ведутся, но никаких сдвигов не приносят ввиду противоречивых интересов их участников.
Кроме того, Вашингтон находится в относительно невыгодном положении: изначально будущее Сирии обсуждалось по инициативе России, и сегодня американцам приходится, как выразился источник «Аль Монитор», «смотреть, что предпринимает Россия».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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