Юля и Надя готовы сбросить Порошенко?
Европа, которая при показе картинки из стен Верховной рады Украины привыкла видеть лозунг «Свободу Надежде Савченко», обеспокоилась проблематикой её политической карьеры в стране. Европейские партнёры Украины стали задаваться вопросом, а где же сейчас та самая Савченко, герой Украины, которую Киев так упрашивал ЕС помочь вытащить из «российских застенков»? ЕС считает, что помощь была оказана – «Путина сломили», и тот решил отдать украинское национальное достояние, изрядно в российских застенках поправившееся во время между сухими голодовками.
Вопрос Европы понятен: Украина так жаждала видеть Надю дома, но как только Надя дома оказалась, так началось... Савченко исключили из фракции «Батькивщина» в Верховной раде, Савченко вывели из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Савченко исключили из комитета ВРУ по национальной безопасности. Появились заявления о необходимости лишить нардепа ВРУ всех званий и наград. В ЕС решили уточнить, что же такого случилось с народной героиней всея Украины. И теперь Савченко становится героиней эфиров и полос европейских СМИ. Один из недавних примеров – приглашение Надежды Савченко для интервью в Польшу. Интервьюировали нардепа журналисты польской газеты Rzeczpospolita .
Основной посыл интервью состоял в том, чтобы прояснить для польских и других европейских читателей, по какой именно причине Савченко сегодня оказалась в опале на Украине, и почему решила взять на себя обязанности основного дипломата между Киевом и властями непризнанных республик Донбасса. Сам факт того, что Савченко без особых проблем курсирует через линию соприкосновения и достаточно откровенно говорит как с военнослужащими ВСУ, так и с представителями ЛДНР, заставил польских журналистов уточнить и прояснить ситуацию в беседе с Савченко.
Надежда Савченко в интервью была беспощадна к киевской власти, в очередной раз подчеркнув, что готова выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины (2019). По словам экс-узницы российской тюрьмы, признанной виновной в причастности к убийству российских журналистов и помилованной президентом России по просьбе родственников погибших, Киеву сегодня выгодно объявлять её агентом Кремля. Из интервью (перевод ИноТВ ):
Далее Надежда Савченко образно описала ситуацию на Украине после двух революций, начинавшихся с выступлений на майдане. По словам экс-военнослужащей украинской армии, Украина напоминает ей клетку для кроликов, в которой появились несколько больных животных.
В финальной стадии интервью Надежда Савченко добавила, что готова баллотироваться в президенты Украины по той причине, что не боится тяжёлой работы.
Из интервью:
По словам Савченко, сегодня с Владимиром Путиным "вынуждены считаться все политики мира", а "представителей наших властей держат за попрошаек".
Обращает на себя внимание тот факт, что Савченко не единственный украинский политик, который заявил о необходимости проведения в стране досрочных выборов. С аналогичной инициативой выступила бывшая начальница Надежды Савченко по партии Юлия Тимошенко. Сегодня Тимошенко явно старается принять меры для того, чтобы её не ассоциировали с действующей властью в стране. Появление Тимошенко в эфирах украинских ток-шоу политической направленности практически исключено из её графика. Если женщина «с косой» и даёт некоторые комментарии, то исключительно с использованием своих ресурсов и ресурсов партии «Батькивщина». А если комментарии от Тимошенко становятся достоянием общественности, то в них, как и в случае с Савченко, властям Украины достаётся нещадно.
Так, на днях Тимошенко заявила, что лишь досрочные выборы позволят пресечь антинародные реформы действующих властей. Пресс-служба «Батькивщины» приводит заявление руководителя партии, высказанные в ходе пресс-конференции в Днепропетровске:
Примечательно, что Порошенко и его команда называются Юлией Тимошенко «заробитчанами» - лицами, которые оказались во власти исключительно с целью заработать на Украине, её народе и ресурсах.
Можно было бы не обращать внимания ни на заявления Савченко, ни на заявления Тимошенко, что, кстати, пытается делать президент Украины и его окружение. Однако дело в том, что рейтинг главы «Батькивщины» на сегодняшний день выше рейтинга действующего президента: если у Порошенко примерно 12%-ная поддержка со стороны населения, то у Тимошенко уже перешагнула за 15%. Маловато в масштабах общей украинской поддержки, но вместе с Савченко Тимошенко являются чуть ли не главными электоральными лидерами сегодняшней Украины.
В свою очередь это говорит о том, что если Тимошенко и Савченко вдруг решат пойти единым фронтом, то Украину могут ожидать не только досрочные выборы, но и крах команды Порошенко, который, пытаясь не прогневить радикалов, судя по всему, держит их потенциал в качестве возможного орудия для удержания власти. Но радикалы без подкормки работать не готовы. А уж вопрос о том, заражена ли их клетка или нет, их не интересует – главное получение материальной выгоды и возможности поорать и пожечь файеры на улицах украинских городов.
Кстати, у той же ТИмошенко на нынешнюю власть свой зуб. Ведь теперь в Блоке Петра Порошенко объявили, что Тимошенко нужно судить за измену Украине, так как именно она и подписание ею газового контракта с Путиным якобы и стали в итоге «причиной войны» на Украине. А, как известно, «на войне как на войне» - потому коалиция Савченко и Тимошенко ещё вполне возможна – по принципу «враг моего врага – мой друг».
Вопрос Европы понятен: Украина так жаждала видеть Надю дома, но как только Надя дома оказалась, так началось... Савченко исключили из фракции «Батькивщина» в Верховной раде, Савченко вывели из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Савченко исключили из комитета ВРУ по национальной безопасности. Появились заявления о необходимости лишить нардепа ВРУ всех званий и наград. В ЕС решили уточнить, что же такого случилось с народной героиней всея Украины. И теперь Савченко становится героиней эфиров и полос европейских СМИ. Один из недавних примеров – приглашение Надежды Савченко для интервью в Польшу. Интервьюировали нардепа журналисты польской газеты Rzeczpospolita .
Основной посыл интервью состоял в том, чтобы прояснить для польских и других европейских читателей, по какой именно причине Савченко сегодня оказалась в опале на Украине, и почему решила взять на себя обязанности основного дипломата между Киевом и властями непризнанных республик Донбасса. Сам факт того, что Савченко без особых проблем курсирует через линию соприкосновения и достаточно откровенно говорит как с военнослужащими ВСУ, так и с представителями ЛДНР, заставил польских журналистов уточнить и прояснить ситуацию в беседе с Савченко.
Надежда Савченко в интервью была беспощадна к киевской власти, в очередной раз подчеркнув, что готова выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины (2019). По словам экс-узницы российской тюрьмы, признанной виновной в причастности к убийству российских журналистов и помилованной президентом России по просьбе родственников погибших, Киеву сегодня выгодно объявлять её агентом Кремля. Из интервью (перевод ИноТВ ):
У нас, к сожалению, очень много никчёмных политиков, и их высказывания также никчёмные. Это популисты, люди с гнилой душой, продавшиеся.
Обвинения в том, что я агент Кремля, — это чушь. Многие распространяют сплетни, что я являюсь каким-то заранее спланированным проектом Путина. Так происходит, потому что я сильный человек. Это представляет угрозу для старой системы. Система борется со мной всеми возможными способами. Здесь речь идёт не только о направленной против меня пропаганде, но я не исключаю даже физического уничтожения. Я не боюсь и сделаю столько, сколько смогу. Прежде всего то, что нужно украинцам.
Обвинения в том, что я агент Кремля, — это чушь. Многие распространяют сплетни, что я являюсь каким-то заранее спланированным проектом Путина. Так происходит, потому что я сильный человек. Это представляет угрозу для старой системы. Система борется со мной всеми возможными способами. Здесь речь идёт не только о направленной против меня пропаганде, но я не исключаю даже физического уничтожения. Я не боюсь и сделаю столько, сколько смогу. Прежде всего то, что нужно украинцам.
Далее Надежда Савченко образно описала ситуацию на Украине после двух революций, начинавшихся с выступлений на майдане. По словам экс-военнослужащей украинской армии, Украина напоминает ей клетку для кроликов, в которой появились несколько больных животных.
Вы посадите новых кроликов в ту же клетку – и они заразиться. Ведь заражена уже сама клетка. Мы сбрасываем «вождя», но при этом не меняем систему. У нас ничего не изменилось в плане коррупции.
В финальной стадии интервью Надежда Савченко добавила, что готова баллотироваться в президенты Украины по той причине, что не боится тяжёлой работы.
Из интервью:
Приму участие в выборах, если смогу изменить жизнь украинцев в лучшую сторону. Я не жажду власти. Эти выборы точно должны пройти раньше 2019 года, потому что люди так долго не выдержат.
По словам Савченко, сегодня с Владимиром Путиным "вынуждены считаться все политики мира", а "представителей наших властей держат за попрошаек".
Обращает на себя внимание тот факт, что Савченко не единственный украинский политик, который заявил о необходимости проведения в стране досрочных выборов. С аналогичной инициативой выступила бывшая начальница Надежды Савченко по партии Юлия Тимошенко. Сегодня Тимошенко явно старается принять меры для того, чтобы её не ассоциировали с действующей властью в стране. Появление Тимошенко в эфирах украинских ток-шоу политической направленности практически исключено из её графика. Если женщина «с косой» и даёт некоторые комментарии, то исключительно с использованием своих ресурсов и ресурсов партии «Батькивщина». А если комментарии от Тимошенко становятся достоянием общественности, то в них, как и в случае с Савченко, властям Украины достаётся нещадно.
Так, на днях Тимошенко заявила, что лишь досрочные выборы позволят пресечь антинародные реформы действующих властей. Пресс-служба «Батькивщины» приводит заявление руководителя партии, высказанные в ходе пресс-конференции в Днепропетровске:
Это не реформы, это зарабатывание масштабных денег на совершенно обедневших украинцах. Это выкачивание последних финансовых кровей из украинских семей. Мы будем против этого фундаментально бороться. Единственный рецепт, который сегодня есть - как можно скорее подвинуть этих работников от власти. Их надо немедленно подвигать со всех постов и как можно быстрее делать перевыборы на всех уровнях, чтобы дать людям возможность нормально жить.
Примечательно, что Порошенко и его команда называются Юлией Тимошенко «заробитчанами» - лицами, которые оказались во власти исключительно с целью заработать на Украине, её народе и ресурсах.
Можно было бы не обращать внимания ни на заявления Савченко, ни на заявления Тимошенко, что, кстати, пытается делать президент Украины и его окружение. Однако дело в том, что рейтинг главы «Батькивщины» на сегодняшний день выше рейтинга действующего президента: если у Порошенко примерно 12%-ная поддержка со стороны населения, то у Тимошенко уже перешагнула за 15%. Маловато в масштабах общей украинской поддержки, но вместе с Савченко Тимошенко являются чуть ли не главными электоральными лидерами сегодняшней Украины.
В свою очередь это говорит о том, что если Тимошенко и Савченко вдруг решат пойти единым фронтом, то Украину могут ожидать не только досрочные выборы, но и крах команды Порошенко, который, пытаясь не прогневить радикалов, судя по всему, держит их потенциал в качестве возможного орудия для удержания власти. Но радикалы без подкормки работать не готовы. А уж вопрос о том, заражена ли их клетка или нет, их не интересует – главное получение материальной выгоды и возможности поорать и пожечь файеры на улицах украинских городов.
Кстати, у той же ТИмошенко на нынешнюю власть свой зуб. Ведь теперь в Блоке Петра Порошенко объявили, что Тимошенко нужно судить за измену Украине, так как именно она и подписание ею газового контракта с Путиным якобы и стали в итоге «причиной войны» на Украине. А, как известно, «на войне как на войне» - потому коалиция Савченко и Тимошенко ещё вполне возможна – по принципу «враг моего врага – мой друг».
Автор: Володин Алексей
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