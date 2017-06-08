19:08 08 июня

Юля и Надя готовы сбросить Порошенко?

Европа, которая при показе картинки из стен Верховной рады Украины привыкла видеть лозунг «Свободу Надежде Савченко», обеспокоилась проблематикой её политической карьеры в стране. Европейские партнёры Украины стали задаваться вопросом, а где же сейчас та самая Савченко, герой Украины, которую Киев так упрашивал ЕС помочь вытащить из «российских застенков»? ЕС считает, что помощь была оказана – «Путина сломили», и тот решил отдать украинское национальное достояние, изрядно в российских застенках поправившееся во время между сухими голодовками.

Вопрос Европы понятен: Украина так жаждала видеть Надю дома, но как только Надя дома оказалась, так началось... Савченко исключили из фракции «Батькивщина» в Верховной раде, Савченко вывели из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Савченко исключили из комитета ВРУ по национальной безопасности. Появились заявления о необходимости лишить нардепа ВРУ всех званий и наград. В ЕС решили уточнить, что же такого случилось с народной героиней всея Украины. И теперь Савченко становится героиней эфиров и полос европейских СМИ. Один из недавних примеров – приглашение Надежды Савченко для интервью в Польшу. Интервьюировали нардепа журналисты польской газеты Rzeczpospolita .

Основной посыл интервью состоял в том, чтобы прояснить для польских и других европейских читателей, по какой именно причине Савченко сегодня оказалась в опале на Украине, и почему решила взять на себя обязанности основного дипломата между Киевом и властями непризнанных республик Донбасса. Сам факт того, что Савченко без особых проблем курсирует через линию соприкосновения и достаточно откровенно говорит как с военнослужащими ВСУ, так и с представителями ЛДНР, заставил польских журналистов уточнить и прояснить ситуацию в беседе с Савченко.


Надежда Савченко в интервью была беспощадна к киевской власти, в очередной раз подчеркнув, что готова выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины (2019). По словам экс-узницы российской тюрьмы, признанной виновной в причастности к убийству российских журналистов и помилованной президентом России по просьбе родственников погибших, Киеву сегодня выгодно объявлять её агентом Кремля. Из интервью (перевод ИноТВ ):
У нас, к сожалению, очень много никчёмных политиков, и их высказывания также никчёмные. Это популисты, люди с гнилой душой, продавшиеся.

Обвинения в том, что я агент Кремля, — это чушь. Многие распространяют сплетни, что я являюсь каким-то заранее спланированным проектом Путина. Так происходит, потому что я сильный человек. Это представляет угрозу для старой системы. Система борется со мной всеми возможными способами. Здесь речь идёт не только о направленной против меня пропаганде, но я не исключаю даже физического уничтожения. Я не боюсь и сделаю столько, сколько смогу. Прежде всего то, что нужно украинцам.


Далее Надежда Савченко образно описала ситуацию на Украине после двух революций, начинавшихся с выступлений на майдане. По словам экс-военнослужащей украинской армии, Украина напоминает ей клетку для кроликов, в которой появились несколько больных животных.

Вы посадите новых кроликов в ту же клетку – и они заразиться. Ведь заражена уже сама клетка. Мы сбрасываем «вождя», но при этом не меняем систему. У нас ничего не изменилось в плане коррупции.


В финальной стадии интервью Надежда Савченко добавила, что готова баллотироваться в президенты Украины по той причине, что не боится тяжёлой работы.

Из интервью:
Приму участие в выборах, если смогу изменить жизнь украинцев в лучшую сторону. Я не жажду власти. Эти выборы точно должны пройти раньше 2019 года, потому что люди так долго не выдержат.


По словам Савченко, сегодня с Владимиром Путиным "вынуждены считаться все политики мира", а "представителей наших властей держат за попрошаек".

Обращает на себя внимание тот факт, что Савченко не единственный украинский политик, который заявил о необходимости проведения в стране досрочных выборов. С аналогичной инициативой выступила бывшая начальница Надежды Савченко по партии Юлия Тимошенко. Сегодня Тимошенко явно старается принять меры для того, чтобы её не ассоциировали с действующей властью в стране. Появление Тимошенко в эфирах украинских ток-шоу политической направленности практически исключено из её графика. Если женщина «с косой» и даёт некоторые комментарии, то исключительно с использованием своих ресурсов и ресурсов партии «Батькивщина». А если комментарии от Тимошенко становятся достоянием общественности, то в них, как и в случае с Савченко, властям Украины достаётся нещадно.

Так, на днях Тимошенко заявила, что лишь досрочные выборы позволят пресечь антинародные реформы действующих властей. Пресс-служба «Батькивщины» приводит заявление руководителя партии, высказанные в ходе пресс-конференции в Днепропетровске:
Это не реформы, это зарабатывание масштабных денег на совершенно обедневших украинцах. Это выкачивание последних финансовых кровей из украинских семей. Мы будем против этого фундаментально бороться. Единственный рецепт, который сегодня есть - как можно скорее подвинуть этих работников от власти. Их надо немедленно подвигать со всех постов и как можно быстрее делать перевыборы на всех уровнях, чтобы дать людям возможность нормально жить.


Примечательно, что Порошенко и его команда называются Юлией Тимошенко «заробитчанами» - лицами, которые оказались во власти исключительно с целью заработать на Украине, её народе и ресурсах.

Можно было бы не обращать внимания ни на заявления Савченко, ни на заявления Тимошенко, что, кстати, пытается делать президент Украины и его окружение. Однако дело в том, что рейтинг главы «Батькивщины» на сегодняшний день выше рейтинга действующего президента: если у Порошенко примерно 12%-ная поддержка со стороны населения, то у Тимошенко уже перешагнула за 15%. Маловато в масштабах общей украинской поддержки, но вместе с Савченко Тимошенко являются чуть ли не главными электоральными лидерами сегодняшней Украины.

Юля и Надя готовы сбросить Порошенко?


В свою очередь это говорит о том, что если Тимошенко и Савченко вдруг решат пойти единым фронтом, то Украину могут ожидать не только досрочные выборы, но и крах команды Порошенко, который, пытаясь не прогневить радикалов, судя по всему, держит их потенциал в качестве возможного орудия для удержания власти. Но радикалы без подкормки работать не готовы. А уж вопрос о том, заражена ли их клетка или нет, их не интересует – главное получение материальной выгоды и возможности поорать и пожечь файеры на улицах украинских городов.

Кстати, у той же ТИмошенко на нынешнюю власть свой зуб. Ведь теперь в Блоке Петра Порошенко объявили, что Тимошенко нужно судить за измену Украине, так как именно она и подписание ею газового контракта с Путиным якобы и стали в итоге «причиной войны» на Украине. А, как известно, «на войне как на войне» - потому коалиция Савченко и Тимошенко ещё вполне возможна – по принципу «враг моего врага – мой друг».
Автор: Володин Алексей


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Комментарии 10

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 15:11
    А что в России с политической жизнью? Надело уже про Украину.
    Рабинович_007
    1. Татьяна Сегодня, 15:32
      Ну в президенты вообще чего-либо Савченко точно не годиться! Одна её фронтовая тяга к спиртному чего стоит! Ладно уж, когда мужик - алкаш, но женщина-алкаш - это уже что-то...
      Татьяна
      1. Татьяна Сегодня, 15:50
        Личико Савченко на фотографии (в моём комментарии выше) взято было журналистами с вот этой фотографии Савченко на борту самолёта Киев - Страсбург.
        20.06.2016 г. депутат ВРУ Надежда Савченко устроила пьяный дебош на борту самолета летевшего в Страсбург на парламентскую сессию ПАСЕ, которая состоится 22-24 июня 2016 года.
        Скандал произошел из-за бутылки элитного виски, которую Савченко стала требовать у стюардессы еще до взлета авиалайнера. Получив отказ, военнослужащая начала кричать и ругаться матом на бортпроводницу. Сообщается, что народная избранница была изрядно пьяна, когда садилась на борт самолета.
        См. подробно - http://infreactor.org/31777-pyanaya-nadezhda-savc
        henko-ustroila-debosh-na-bortu-samoleta
        Татьяна
    2. Горный стрелок Сегодня, 15:32
      А в Израиле что?Вам там какое дело до России? Что вы хотите, чтобы вам сказали? Что Россия должна устроить какой нибудь "майданчик", просто чтобы сменить популярного, радеющего за страну президента с рейтингом, который никакому политику у вас и не снился, на кого нибудь? Лишь бы вы, оторвавшись от монитора, смогли констатировать - ну вот, теперь все, как у нас.
      Горный стрелок
      1. Рабинович_007 Сегодня, 15:35
        Нет , просто надоели украинские новости. Лицо Порошенко надоело уже.
        Рабинович_007
        1. 210окв Сегодня, 17:39
          Рабинович,Вы уже уехали из Белоруссии?Гляжу уже флаг сменили...Смотрите 12 июня на нашу жизнь по телеку или нету..Я с Вами согласен Надоела эта бодяга..
          Цитата: Рабинович_007
          Нет , просто надоели украинские новости. Лицо Порошенко надоело уже.
          210окв
    3. сибиралт Сегодня, 17:31
      Да скорее бы друг друга пересадили. Придут другие и выпустят. Есть такая украинская забава. laughing
      сибиралт
  2. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 15:44
    щило на мыло??
    alibabaewitch.vasilij2018
  3. Masya Masya Сегодня, 15:47
    С надюшей случится какой- нибудь " несчастный случай", в котром найдут вездесущую "руку кремля"... а юлю, в свете последних событий, камера уже ждёт... и финита ля комедия...
    Masya Masya
  4. Бензорез Сегодня, 18:46
    "Кстати, у той же ТИмошенко на нынешнюю власть свой зуб. Ведь теперь в Блоке Петра Порошенко объявили, что Тимошенко нужно судить за измену Украине"
    Там у всех на всех свой зуб. И такая байда всю жизнь. Сумасшедший дом...
    Бензорез
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