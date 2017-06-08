Юля и Надя готовы сбросить Порошенко?

У нас, к сожалению, очень много никчёмных политиков, и их высказывания также никчёмные. Это популисты, люди с гнилой душой, продавшиеся.



Обвинения в том, что я агент Кремля, — это чушь. Многие распространяют сплетни, что я являюсь каким-то заранее спланированным проектом Путина. Так происходит, потому что я сильный человек. Это представляет угрозу для старой системы. Система борется со мной всеми возможными способами. Здесь речь идёт не только о направленной против меня пропаганде, но я не исключаю даже физического уничтожения. Я не боюсь и сделаю столько, сколько смогу. Прежде всего то, что нужно украинцам.

Вы посадите новых кроликов в ту же клетку – и они заразиться. Ведь заражена уже сама клетка. Мы сбрасываем «вождя», но при этом не меняем систему. У нас ничего не изменилось в плане коррупции.

Приму участие в выборах, если смогу изменить жизнь украинцев в лучшую сторону. Я не жажду власти. Эти выборы точно должны пройти раньше 2019 года, потому что люди так долго не выдержат.

Это не реформы, это зарабатывание масштабных денег на совершенно обедневших украинцах. Это выкачивание последних финансовых кровей из украинских семей. Мы будем против этого фундаментально бороться. Единственный рецепт, который сегодня есть - как можно скорее подвинуть этих работников от власти. Их надо немедленно подвигать со всех постов и как можно быстрее делать перевыборы на всех уровнях, чтобы дать людям возможность нормально жить.