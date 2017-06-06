11:25 06 июня

ДНР: в результате обстрела ВСУ получили ранения 6 мирных жителей

В ходе обстрела со стороны украинских силовиков поселка Крутая Балка (пригород Ясиноватой) получили ранения 6 мирных жителей, передает РИА Новости сообщение военного ведомства ДНР.

ДНР: в результате обстрела ВСУ получили ранения 6 мирных жителей


Ранее администрация Ясиноватой сообщала о ранении 3-х гражданских лиц.


В результате обстрела с позиций ВСУ населенного пункта Крутая Балка ранение получили шесть мирных жителей,
сказал журналистам представитель оперативного командования республики.

Он уточнил, что артобстрел начался в понедельник в 14 часов.

В свою очередь украинский штаб АТО заявил о 77 обстрелах со стороны ополченцев и четырех раненых.

«С начала суток произошло 77 обстрелов… четверо военнослужащих получили ранения», – говорится в сообщении командования АТО.

По данным штаба, на приморском направлении ополченцы «обстреляли Богдановку, Чермалык, Красногоровку, Марьинку, Широкино, Водяное, Павлополь, Новотроицкое, Гнутово и Талаковку из реактивных систем залпового огня, минометов, стрелкового оружия и гранатометов».

Также сообщается об обстреле ополченцами позиций ВСУ «в районе Верхнеторецкого Зайцево, Авдеевки, Песково, Новгородского, Опытного и Невельского».

Кроме того, согласно информации, на луганском направлении были обстреляны Крымское, Кряковка, Новотошковское, Станица Луганская, Новоалександровка и Попасная.

Использованы фотографии: http://dnr24.info
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Комментарии 5

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  1. tiredwithall Сегодня, 11:05
    Метко бьёт украинская артиллерия. В белый свет, как в копеечку.
    tiredwithall
  2. Толстоевский Сегодня, 11:06
    народная мудрость гласит : долг платежом красен. предки были мудрее нас
    Толстоевский
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:09
    В общем, для борьбы с такой дрянью, как беспокоящий огонь, нужны ДРОНы-камикадзе. Основная цель - полевые склады боепитания. На всех уровнях. Включая батарейные и грузовики подвоза.
    Горный стрелок
  4. kefan Сегодня, 11:18
    Вся эта катавасия так и будет продолжаться до бесконечности, ну а стороны будут взаимно обвинять друг друга.
    kefan
  5. vpk72 Сегодня, 11:18
    Но в чем же тогда заключается истинно-хитрый план Путина?
    Да в том и заключается, чтобы никому не рассказывать о своих настоящих планах, которые сводятся к пребыванию в Кремле как можно дольше, желательно под бурные аплодисменты, переходящие в овации, с криками "Путина на новый срок" из толпы.
    И я не удивлюсь, если байка про Хитрый план тоже была придумана кремлевскими политтехнологами в рамках реализации реального Хитрого плана по неограниченно долгому сохранению власти.
    Так что Хитрый план не просто существует - он существует сразу в двух видах.
    Один - реальный Хитрый план по наипалову народа и сохранению власти, чтобы народ при этом оставался доволен и верил в Путина как несменяемого коня на переправе, в Путина "Азъ Есмь", в тезис "есть Путин - есть Россия".
    Но есть и второй Хитрый план - тот, который находится в головах сторонников Путина, его верных сектантов, Свидетелей Хитрого Плана, которые сами себе нафантазировали, что Путин победил Ельцина (ага, особенно когда музей ему построил - прямо-таки осиновый кол в гроб ЕБН забил), ведет борьбу с либералами (особенно с Медведевым), плохими боярами (особенно с состоящими в Единой России), внешними врагами (особенно с Порошенко) и так далее.
    Хитрый план Свидетелей - это их способ объяснить оппонентам, но главное - самим себе, что говно, которое они жрут - очень полезное и питательное, а слабость и тошнота, которые они испытывают при этом, являются временными явлениями перед окончательным выздоровлением, которое обязательно наступит, если доесть всю кучу до конца, потому что в противном случае не поможет.
    Вот, что такое Хитрый план!
    vpk72
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