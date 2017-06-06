ДНР: в результате обстрела ВСУ получили ранения 6 мирных жителей
В ходе обстрела со стороны украинских силовиков поселка Крутая Балка (пригород Ясиноватой) получили ранения 6 мирных жителей, передает РИА Новости сообщение военного ведомства ДНР.
Ранее администрация Ясиноватой сообщала о ранении 3-х гражданских лиц.
Он уточнил, что артобстрел начался в понедельник в 14 часов.
В свою очередь украинский штаб АТО заявил о 77 обстрелах со стороны ополченцев и четырех раненых.
«С начала суток произошло 77 обстрелов… четверо военнослужащих получили ранения», – говорится в сообщении командования АТО.
По данным штаба, на приморском направлении ополченцы «обстреляли Богдановку, Чермалык, Красногоровку, Марьинку, Широкино, Водяное, Павлополь, Новотроицкое, Гнутово и Талаковку из реактивных систем залпового огня, минометов, стрелкового оружия и гранатометов».
Также сообщается об обстреле ополченцами позиций ВСУ «в районе Верхнеторецкого Зайцево, Авдеевки, Песково, Новгородского, Опытного и Невельского».
Кроме того, согласно информации, на луганском направлении были обстреляны Крымское, Кряковка, Новотошковское, Станица Луганская, Новоалександровка и Попасная.
Ранее администрация Ясиноватой сообщала о ранении 3-х гражданских лиц.
В результате обстрела с позиций ВСУ населенного пункта Крутая Балка ранение получили шесть мирных жителей,сказал журналистам представитель оперативного командования республики.
Он уточнил, что артобстрел начался в понедельник в 14 часов.
В свою очередь украинский штаб АТО заявил о 77 обстрелах со стороны ополченцев и четырех раненых.
«С начала суток произошло 77 обстрелов… четверо военнослужащих получили ранения», – говорится в сообщении командования АТО.
По данным штаба, на приморском направлении ополченцы «обстреляли Богдановку, Чермалык, Красногоровку, Марьинку, Широкино, Водяное, Павлополь, Новотроицкое, Гнутово и Талаковку из реактивных систем залпового огня, минометов, стрелкового оружия и гранатометов».
Также сообщается об обстреле ополченцами позиций ВСУ «в районе Верхнеторецкого Зайцево, Авдеевки, Песково, Новгородского, Опытного и Невельского».
Кроме того, согласно информации, на луганском направлении были обстреляны Крымское, Кряковка, Новотошковское, Станица Луганская, Новоалександровка и Попасная.
Использованы фотографии: http://dnr24.info
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