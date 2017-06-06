Россия отказалась платить взнос в размере 11 млн евро в ПАСЕ

Заблокировали перечисление.Там же идёт по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и всё.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил о том, что Россия приняла решение о частичном блокировании поступления средств в Совет Европы. Сумма, которая «не дойдёт» до ПАСЕ, составляет примерно 11 млн евро. РИА Новости приводит заявление спикера Государственной Думы:На самом деле было бы странно, если бы Россия продолжала платить в полной мере взносы за членство в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ведь российская делегация большинством голосов этой организации была лишена целого ряда полномочий, включая право голоса.Свои действия члены ПАСЕ объяснили «влиянием России на украинские события». В том же заявлении содержались претензии по поводу воссоединения Крыма с Россией.Лишение права голоса делегации в ПАСЕ – ровно то же самое, как если бы в парламенте какой-либо страны права голоса на неопределённый срок лишили целую фракцию. Это беспрецедентный случай, который демонстрирует отношение Европы к свободе слова и неуважение к волеизъявлению народа.В этой связи решение России заблокировать платёж в ПАСЕ выглядит более чем оправданным. Другое дело, что через некоторое время российские чиновники вполне могут объявить о том, что платёж в итоге был «разблокирован» в формате «жеста доброй воли».Кстати, почему-то не слышно возгласов воодушевления «непримиримой» оппозиции, которая должна быть довольна тем, что 11 млн евро на данный момент пойдут не бюрократам, а окажутся сэкономленными для российского бюджета. Ведь именно эти люди обычно заявляют, что «лучше бы дороги отремонтировали и пенсии повысили». Или такие лица грезят исключительно экономией на российской безопасности, а до дорог и пенсионеров им нет никакого дела?..