Пентагон направит в Эстонию стратегические бомбардировщики

Для ВВС Эстонии одной из главных целей учений является интеграция в единое целое летящих на больших высотах самолетов, летящих на малой высоте вертолетов и наземных частей. Важную роль в достижении такого единства играют корректировщики авиационного огня и связные офицеры в штабах,

В натовском учении Saber Strike на территории Эстонии будут задействованы американские стратегические бомбардировщики, истребители и вертолеты, передает Интерфакс-АВН сообщение эстонского военного ведомства.«Полёты на низких высотах проведут вертолеты США Black Hawk, Pave Hawk, Apache и Chinook, базирующиеся на авиабазе Эмари (Amari)», – говорится в сообщении.Кроме того, для отработки различных задач на центральном полигоне в Эстонию прибудут американские «стратегические бомбардировщики B-1 и B-52, а также многоцелевые истребители F-16».цитирует пресс-служба начальника авиабазы Эмари подполковника Юлара Лыхмуса.Тренировки авиации в небе над Эстонией продлятся до 16 июня.Напомним, ежегодное учение Saber Strike в прибалтийских странах и Польше началось в понедельник. В этом году в нем впервые задействованы многонациональные батальоны НАТО. Штаб учения расположен в Латвии.