14:32 06 июня

Пентагон направит в Эстонию стратегические бомбардировщики

В натовском учении Saber Strike на территории Эстонии будут задействованы американские стратегические бомбардировщики, истребители и вертолеты, передает Интерфакс-АВН сообщение эстонского военного ведомства.



«Полёты на низких высотах проведут вертолеты США Black Hawk, Pave Hawk, Apache и Chinook, базирующиеся на авиабазе Эмари (Amari)», – говорится в сообщении.


Кроме того, для отработки различных задач на центральном полигоне в Эстонию прибудут американские «стратегические бомбардировщики B-1 и B-52, а также многоцелевые истребители F-16».

Для ВВС Эстонии одной из главных целей учений является интеграция в единое целое летящих на больших высотах самолетов, летящих на малой высоте вертолетов и наземных частей. Важную роль в достижении такого единства играют корректировщики авиационного огня и связные офицеры в штабах,
цитирует пресс-служба начальника авиабазы Эмари подполковника Юлара Лыхмуса.

Тренировки авиации в небе над Эстонией продлятся до 16 июня.

Напомним, ежегодное учение Saber Strike в прибалтийских странах и Польше началось в понедельник. В этом году в нем впервые задействованы многонациональные батальоны НАТО. Штаб учения расположен в Латвии.

Использованы фотографии: Master Sgt. Greg Steele/U.S. Air Force
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Комментарии 30

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  1. Machete Сегодня, 11:50
    Зачем?
    Просто ради того, чтобы день пожечь да русского ежа попугать голой попой?
    Ещё на стратегах да по странам-карликам не летали.
    Machete
    1. 210окв Сегодня, 11:54
      Ну почему,можно еще лужайки пообписать..Кстати,а где они там смогут сесть?
      Цитата: Machete
      Зачем?
      Просто ради того, чтобы день пожечь да русского ежа попугать голой попой?
      Ещё на стратегах да по странам-карликам не летали.
      210окв
      1. НасРать Сегодня, 11:57
        Сесть то смог... где летать будут ??? wassat
        НасРать
        1. zivXP Сегодня, 12:38
          вот интересно где их разместят? если только пролетом поучавствуют.
          zivXP
      2. LÄRZ Сегодня, 13:12
        Цитата: 210окв
        Кстати,а где они там смогут сесть?

        Да там места хватает, в этой великой прибалтийской державе. Полюбуйся, сколько мы им понастроили и оставили.
        Подробнее об эстонских аэродромах здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%
        D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%
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        LÄRZ
    2. НасРать Сегодня, 11:55
      Аборигенам показать, что они ещё в силе! wassat
      НасРать
    3. сибиралт Сегодня, 11:56
      Однако, гордые эстонцы ликуют! Только стали свободными и в добровольную оккупацию, за которую еще и платить надо. Ну не маразм ли? belay
      сибиралт
      1. nik-karata Сегодня, 12:24
        Вчера эту новость мусолили..... теперь, что? каждую новость по два раза печатать будут? вернулись к гонорарам? будут друг у друга перепечатывать? belay
        nik-karata
  2. МПК105 Сегодня, 11:53
    Как тучи сгущаются...Или я один подобные ощущения испытываю тут от новостей с прибалтики...
    МПК105
    1. Смог Сегодня, 11:59
      Цитата: МПК105
      Как тучи сгущаются

      Леша! Волков бояться - в лес не ходить!
      Смог
    2. vovanpain Сегодня, 12:00
      Цитата: МПК105
      Как тучи сгущаются...Или я один подобные ощущения испытываю тут от новостей с прибалтики...

      Ой е Леша,да давно уже там сгустились,уже давно не расслабляемся,так и мы тоже и учения проводим и наши стратеги в боевой работе время от времени участвуют в Сирии.Ну а у прибалтийских мышей почетная и незавидная участь-пасть первыми в случае драки двух котов. hi wink
      vovanpain
      1. Подрезчик Сегодня, 12:07
        Да, тучки сгущаются, видно не зря в Калининграде Искандерчики стоят...
        Подрезчик
        1. рич Сегодня, 12:15
          МПК105: Как тучи сгущаются...Или я один подобные ощущения испытываю тут от новостей

          рич
          1. mojohed2012 Сегодня, 13:27
            Тревога и опасение - это нормальная человеческая реакция. В 1940-41 году люди такие же эмоции испытывали. Когда у границ копится вражья сила, да еще, к тому же, в газетах и информ. поле просто угрожающие новости - как тут не запаникуешь. Но есть одно НО - в драке всегда начинались с травли, но драка драке - рознь. В 41 никто никому не затравливал мозг тем, что "мы такие грозные и мы вас порвем", а сегодня именно так и травят. Значит, что пока кишка тонка напасть.
            mojohed2012
    3. Paranoid50 Сегодня, 13:14
      Цитата: МПК105
      Как тучи сгущаются...

      Не поверите - в Питере сегодня солнечно и тепло. А движуха под боком... Дык,уж какой год шевелятся. Ну,в этот раз что-то новенькое... "Пятьдесят вторые" в наши края ещё не залетали. А у нас в выходные отмечали юбилей 6й армии ВВС и ПВО. yes
      Paranoid50
    4. faridg7 Сегодня, 13:51
      По моему им уже дальше некуда сгущаться. Пора бы уже пожалуй нашим стратегам возобновить полеты за угол. Да и у тихоокеанского побережья стоит показать изделия со специальной БЧ. Ну а что, они же вот у нашей границы стратегов демонстрируют, пусть на наших посмотрят
      faridg7
  3. Рабинович_007 Сегодня, 11:53
    Это идиотизм.
    Рабинович_007
  4. РусланНН Сегодня, 11:54
    Хреново что у нас под боком. Проклятый Горбачев, благодаря ему мы имеем под боком базы врага, хоть и называем его "партнерами".
    РусланНН
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:06
    ... и где он там будет летать... длина самолета - как ширина эСэСтонии... wassat
    a.s.zzz888
    1. mojohed2012 Сегодня, 13:29
      Самое интересное, что летать он будет по кругу, делая опасные виражи на развороте. Я еще понимаю - истребители. Но стратегические бомбардировщики на дальности применения нами ПВО - маразм!
      mojohed2012
  6. sir_obs Сегодня, 12:09
    Надеюсь бомбить Литву будут? Немного демократии не помешает ей доьавить
    sir_obs
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:10
    B-1 и B-52

    Им чтобы не нарушить российскую границу необходимо на первой минуте полета уже разворот начинать. Опять американские понты, причем явно провокационные. Но нет худа без добра. Нашим ПВО есть возможность потренироваться на американских стратегах.
    rotmistr60
  8. К-50 Сегодня, 12:11
    Похоже пришло время на Кубе аэродромы базирования для наших "бомбёров" открывать. Полоссатые не успокоятся по ка в репу не получат. angry
    К-50
  9. Tusv Сегодня, 12:12
    В натовском учении Saber Strike на территории Эстонии будут задействованы американские стратегические бомбардировщики, истребители и вертолеты, передает Интерфакс-АВН сообщение эстонского военного ведомства.

    А не пора ли продолжить испытания Полимент Редута в Балтике. По моему самое время сообщить нашим "партнерам" об этом событии
    Tusv
  10. Мур Сегодня, 12:24
    В натовском учении Saber Strike на территории Эстонии будут задействованы американские стратегические бомбардировщики

    Авианосцев и этого... "Зумволта" нет? Незачёт.
    Мур
    1. mojohed2012 Сегодня, 13:30
      Зато в степях Украины и на "побережье" Беларуссии есть подлодки...
      mojohed2012
  11. aybolyt678 Сегодня, 12:41
    вроде Трамп у власти, Вроде укропию США разлюбило, а учения то под боком?? не думают ли внезапный удар????
    aybolyt678
  12. Стройбат запаса Сегодня, 13:03
    Это что за бред, извините? У этих "габазин" радиус разворота больше протяженности всей прихлебалтики в любом направлении!
    Снова 2 классических вопроса: КАК? и НА... ЗАЧЕМ?
    Стройбат запаса
    1. strannik1985 Сегодня, 13:18
      Скорее всего для отработки авиационных минных постановок, в прошлом году на учениях Baltros-2016 и Saber Strike 2 В-52Н ставили Мк.62 QuickStrike(по 9 штук каждый)в 40 милях от базы Балтийского флота. Цель-в случае войны относительно дешёвыми мерами затруднить судоходство на Балтике. Ув.Максим Климов писал ,что у НАТО на складах порядка 366 тыс.морских мин.
      strannik1985
      1. mojohed2012 Сегодня, 13:32
        В случае войны, думаю, как и в ПМВ и ВМВ наш флот не будет совершать наступательных действий, а отсидится под зонтиком ПВО в местах дислокации, т.к.: 1. Наличные силы крайне скудны; 2. При наличии комплексов БАЛ и БАстион, а также ОТР Искандер - какой смысл плыть и подставляться под удары штатовских гарпунов и французских мистралей? Если можно жахнуть из глубины обороны с высокой точностью.
        mojohed2012
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