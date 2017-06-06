Украина вспомнила, что не разорвала соглашения с РФ по Черноморскому флоту

Поскольку Стокгольмский арбитраж признал газовые соглашения Тимошенко — Путина некоммерческими, неконкурентными, антиукраинскими, мы обращаемся к президенту Украины внести в парламент законопроект о денонсации "харьковских соглашений". Мы по "харьковским соглашениям" получили скидку на газ, если контракт сегодня отменён в значительной части — также должны быть денонсированы и "харьковские соглашения".

Поступают известия о том, что с подачи нардепа ВРУ Олега Ляшко Киев собирается разорвать соглашение с РФ по Черноморскому флоту. Эта новость говорит о том, что соглашение Украины и России по Черноморскому флоту до сих пор на Украине действовало, хотя Крымский полуостров уже три года как в составе Российской Федерации, а потому любое соглашение с Киевом по ЧФ потеряло всякий практический смысл. Соглашения были расторгнуты российским парламентом ещё в марте-апреле 2014 года.По предложению лидера украинской «Радикальной партии», так называемые Харьковские соглашения должны быть расторгнуты в ближайшее время. РИА Новости приводит заявление Ляшко:Интересно, знает ли Ляшко о том, что соглашения денонсированы ещё три года назад – Россией?Это из той же серии, что и подача Украиной в свой собственный суд иска против РФ за «ведении агрессивной войны и присоединение Крыма».На этом фоне в украинских СМИ публикуются новые фейки о том, что после воссоединения Крыма с Россией крымские пляжи «пустуют». Эти фейки опровергают сами же украинские граждане, которые не отказались от поездок на отдых именно в Крым. Многие украинские граждане отмечают, что в российском Крыму чувствуют себя в большей безопасности чем, к примеру, в украинской Одессе.Тем временем на небезызвестном украинском сайте flot2017.com отсчёт количества дней до "вывода российского ЧФ из Севастополя" больше не ведётся. Счётчик застыл на нуле.