Украина вспомнила, что не разорвала соглашения с РФ по Черноморскому флоту
Поступают известия о том, что с подачи нардепа ВРУ Олега Ляшко Киев собирается разорвать соглашение с РФ по Черноморскому флоту. Эта новость говорит о том, что соглашение Украины и России по Черноморскому флоту до сих пор на Украине действовало, хотя Крымский полуостров уже три года как в составе Российской Федерации, а потому любое соглашение с Киевом по ЧФ потеряло всякий практический смысл. Соглашения были расторгнуты российским парламентом ещё в марте-апреле 2014 года.
По предложению лидера украинской «Радикальной партии», так называемые Харьковские соглашения должны быть расторгнуты в ближайшее время. РИА Новости приводит заявление Ляшко:
Интересно, знает ли Ляшко о том, что соглашения денонсированы ещё три года назад – Россией?
Это из той же серии, что и подача Украиной в свой собственный суд иска против РФ за «ведении агрессивной войны и присоединение Крыма».
На этом фоне в украинских СМИ публикуются новые фейки о том, что после воссоединения Крыма с Россией крымские пляжи «пустуют». Эти фейки опровергают сами же украинские граждане, которые не отказались от поездок на отдых именно в Крым. Многие украинские граждане отмечают, что в российском Крыму чувствуют себя в большей безопасности чем, к примеру, в украинской Одессе.
Тем временем на небезызвестном украинском сайте flot2017.com отсчёт количества дней до "вывода российского ЧФ из Севастополя" больше не ведётся. Счётчик застыл на нуле.
По предложению лидера украинской «Радикальной партии», так называемые Харьковские соглашения должны быть расторгнуты в ближайшее время. РИА Новости приводит заявление Ляшко:
Поскольку Стокгольмский арбитраж признал газовые соглашения Тимошенко — Путина некоммерческими, неконкурентными, антиукраинскими, мы обращаемся к президенту Украины внести в парламент законопроект о денонсации "харьковских соглашений". Мы по "харьковским соглашениям" получили скидку на газ, если контракт сегодня отменён в значительной части — также должны быть денонсированы и "харьковские соглашения".
Интересно, знает ли Ляшко о том, что соглашения денонсированы ещё три года назад – Россией?
Это из той же серии, что и подача Украиной в свой собственный суд иска против РФ за «ведении агрессивной войны и присоединение Крыма».
На этом фоне в украинских СМИ публикуются новые фейки о том, что после воссоединения Крыма с Россией крымские пляжи «пустуют». Эти фейки опровергают сами же украинские граждане, которые не отказались от поездок на отдых именно в Крым. Многие украинские граждане отмечают, что в российском Крыму чувствуют себя в большей безопасности чем, к примеру, в украинской Одессе.
Тем временем на небезызвестном украинском сайте flot2017.com отсчёт количества дней до "вывода российского ЧФ из Севастополя" больше не ведётся. Счётчик застыл на нуле.
Использованы фотографии: krim.ws
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