14:30 06 июня

Украина вспомнила, что не разорвала соглашения с РФ по Черноморскому флоту

Поступают известия о том, что с подачи нардепа ВРУ Олега Ляшко Киев собирается разорвать соглашение с РФ по Черноморскому флоту. Эта новость говорит о том, что соглашение Украины и России по Черноморскому флоту до сих пор на Украине действовало, хотя Крымский полуостров уже три года как в составе Российской Федерации, а потому любое соглашение с Киевом по ЧФ потеряло всякий практический смысл. Соглашения были расторгнуты российским парламентом ещё в марте-апреле 2014 года.

Украина вспомнила, что не разорвала соглашения с РФ по Черноморскому флоту


По предложению лидера украинской «Радикальной партии», так называемые Харьковские соглашения должны быть расторгнуты в ближайшее время. РИА Новости приводит заявление Ляшко:
Поскольку Стокгольмский арбитраж признал газовые соглашения Тимошенко — Путина некоммерческими, неконкурентными, антиукраинскими, мы обращаемся к президенту Украины внести в парламент законопроект о денонсации "харьковских соглашений". Мы по "харьковским соглашениям" получили скидку на газ, если контракт сегодня отменён в значительной части — также должны быть денонсированы и "харьковские соглашения".



Интересно, знает ли Ляшко о том, что соглашения денонсированы ещё три года назад – Россией?

Это из той же серии, что и подача Украиной в свой собственный суд иска против РФ за «ведении агрессивной войны и присоединение Крыма».

На этом фоне в украинских СМИ публикуются новые фейки о том, что после воссоединения Крыма с Россией крымские пляжи «пустуют». Эти фейки опровергают сами же украинские граждане, которые не отказались от поездок на отдых именно в Крым. Многие украинские граждане отмечают, что в российском Крыму чувствуют себя в большей безопасности чем, к примеру, в украинской Одессе.

Тем временем на небезызвестном украинском сайте flot2017.com отсчёт количества дней до "вывода российского ЧФ из Севастополя" больше не ведётся. Счётчик застыл на нуле.



Использованы фотографии: krim.ws
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Комментарии 35

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:04
    Интересно, знает ли Ляшко о том, что соглашения денонсированы ещё три года назад – Россией?

    ... откуда? у него только одно на уме...лэгэбэтэ laughing
    a.s.zzz888
    1. Александр романов Сегодня, 12:16
      Цитата: a.s.zzz888
      у него только одно на уме...

      Ему новая любовь так вскружила задницу,что он обо всём на свете забыл.
      Александр романов
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:25
        меня улыбают фантомные боли незалежников
        с-т Petrov
        1. НасРать Сегодня, 12:53
          Цитата: с-т Petrov
          меня улыбают фантомные боли незалежников


          Почитал(случайно напал) Украинскую прессу, а главное комменты к статьям.... Во где страсти кипят!..а мы и не знаем. wassat Их просто разрывает от России, один комент краше другого - хотелось им написать - что о них в России уже забыли и наплевали на их возню с закрытием нам границ, бесконечными международными судами и арбитражами, визы, их гастеры....и прочей лабуды , хотел черкнуть им пару слов... потом подумал - на фига мне это надо?
          НасРать
          1. Монос Сегодня, 13:19
            Тем временем на небезызвестном украинском сайте flot2017.com отсчёт количества дней до "вывода российского ЧФ из Севастополя" больше не ведётся. Счётчик застыл на нуле.

            Жаль, что они не догадываются о существовании мнимых чисел. smile
            Монос
            1. Александр романов Сегодня, 14:24
              Цитата: Монос
              Жаль, что они не догадываются о существовании мнимых чисел

              Флот уплыл вместе с Крымом wassat
              Александр романов
    2. сибиралт Сегодня, 12:29
      Соглашения по ЧМ были не расторгнуты, а отменены выполнением по основаниям отсутствия предмета (сути) самого договора. Ибо договор аренды является, как минимум, двухсторонним. Арендовать самому у себя юридической наукой еще не придумано.
      сибиралт
  2. Кот Всапогах Сегодня, 12:05
    вспомнила бабка як дивкой была)))
    Кот Всапогах
  3. Altona Сегодня, 12:06
    Изменение юрисдикции Крыма повлекло за собой ничтожность данных соглашений. Почему всяких упоротых в парламент избирают, что у них, что у нас?
    Altona
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:18
      Altona Сегодня, 12:06 Новый
      Изменение юрисдикции Крыма повлекло за собой ничтожность данных соглашений.

      ... для этого надо подавать иск...
      a.s.zzz888
  4. рич Сегодня, 12:08
    Так пойдет дело дальше - Ляшко скоро будет настаивать на лишении украинского гражданства Б. Хмельницкого и запрета на его въезд на территорию незалежной. wassat
    Хотя чего удивляться, депутат - он и в Африке депутат. Все они одним миром мазаны
    рич
    1. ЛукичЪ Сегодня, 12:21
      Цитата: рич
      Так пойдет дело дальше - Ляшко скоро будет настаивать на лишении украинского гражданства Б. Хмельницкого и запрета на его въезд на территорию незалежно

      так они уже у монголов требовали денег за сожжёный куев и за моральный ущерб.
      ответ был гениальный. монголы не отказались платить, но попросили список жертв и их паспортные данные
      ЛукичЪ
      1. Платов Сегодня, 12:46
        так они уже у монголов требовали денег за сожжёный куев и за моральный ущерб.
        ответ был гениальный. монголы не отказались платить, но попросили список жертв и их паспортные данные - гениальный ответ!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        Платов
  5. Spartanez300 Сегодня, 12:11
    Шоу идиотизма в исполнении Ляшко продолжается .
    Spartanez300
    1. aleks_29296 Сегодня, 13:12
      Не расстраивайтесь, наши горе-депутаты не лучше. Я все больше начинаю осознавать, что депутат-это диагноз.Причем независимо от национальности.
      aleks_29296
      1. Logall Сегодня, 13:37
        Как на приёме у психиатра:
        Logall
  6. НЕКСУС Сегодня, 12:13
    То есть даже этот заднеприводный понял,что Крым им не видать как своих ушей...
    НЕКСУС
    1. yuriy55 Сегодня, 12:54
      Цитата: НЕКСУС
      То есть даже этот заднеприводный понял,что Крым им не видать как своих ушей...

      Хочется узнать у продвинутых пользователей, каковы перспективы снабжения нашего Крыма, которого "им не видать, как ушей без зеркала", пресной водой и про альтернативу Северо-Крымскому каналу... what
      А то наш Крым может "засохнуть"...
      yuriy55
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:57
        Цитата: yuriy55
        Хочется узнать у продвинутых пользователей, каковы перспективы снабжения нашего Крыма, которого "им не видать, как ушей без зеркала", пресной водой и про альтернативу Северо-Крымскому каналу...
        А то наш Крым может "засохнуть"..

        Знаете,у меня в Феодосии живет брат...и как бы от нехватки воды не помирает. Сложности в Крыму есть,но они решаемы.После 25 лет "правления" украинцами,там практически все надо восстанавливать заново.Но люди не плачут ,поверьте мне.
        НЕКСУС
        1. yuriy55 Сегодня, 13:36
          Цитата: НЕКСУС
          Но люди не плачут ,поверьте мне.

          Я думал вы в курсе...А то, что люди не плачут...Слезами канал не наполнишь...Видите ли, я не хочу нагнетать проблему, которая рано или поздно скажется. А, извините, в пустыне люди вообще без воды живут. Собственно, и вопрос-то пустяковый...Всего -то 80% снабжения пресной водой...
          yuriy55
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:37
            Цитата: yuriy55
            Я думал вы в курсе...

            Я как раз в курсе...тк регулярно держу связь с братом. hi
            НЕКСУС
          2. Serg65 Сегодня, 14:23
            Цитата: yuriy55
            .Видите ли, я не хочу нагнетать проблему, которая рано или поздно скажется.

            Так и не нагнетайте! Крым тысячелетиями жил без канала и не сгинул! А канал породил Хрущёв для орошения крымских степей, пустят водоводы из Ахтанизовского лимана, введут капельное орошение и ...
            Цитата: yuriy55
            Собственно, и вопрос-то пустяковый
            Serg65
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:13
    Счётчик застыл на нуле.

    Им (украинским политикам и радикалам) пора уже понять, что у них все застыло на нуле включая и мозги.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:32
      Цитата: rotmistr60
      у них все застыло на нуле включая и мозги.

      Хуже - если оценивать по шкале от 0 до 10 , то им (украинским политикам и радикалам) смело можно ставить "минус 10" . А Вашу оценку они могут как комплимент расценить и объявить очередной "перемогой" .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:37
        Этого у них не отнять. Из любых отходов с помощью профессионала Порошенко конфетку сделают, правда для себя. Последние три года только этим и питаются.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:42
          Цитата: rotmistr60
          Последние три года только этим и питаются.

          То-то и повадки у них , как у шакалов-падальщиков ...
          bouncyhunter
        2. Подрезчик Сегодня, 14:18
          А из этого заднеприводного дипломат, как из какашки пуля, он даже не знает, что договор Россией денонсирован 3 года назад. Помню в 14-м по ящику смотрел, как он с георгиевской ленточкой на 9 Мая маршировал в 13-м, кареглазый...
          Подрезчик
    2. амурец Сегодня, 12:59
      Цитата: rotmistr60
      Им (украинским политикам и радикалам) пора уже понять, что у них все застыло на нуле включая и мозги.

      Не застыло на нуле, а пошёл отрицательный отсчёт и пусть теперь думают, как будут расчитываться.
      амурец
  8. kefan Сегодня, 12:14
    Кто-нибудь на Украине вызовите Ляшко срочно санитаров.
    kefan
  9. К-50 Сегодня, 12:16
    Киев собирается разорвать соглашение с РФ по Черноморскому флоту.

    Ну разорвите и в туалете используйте. Видимо бумага туалетная кончилась, раз про тот Договор вспомнили.
    К-50
  10. Злюка Бобёр Сегодня, 12:19
    Проснулссии..праатиивный! laughing
    Злюка Бобёр
  11. Макаров Сегодня, 12:22
    Сайт стоит почти сорокет а набрать авторов не могут нормальных....

    Это из той же серии, что и подача Украиной в свой собственный суд иска против РФ за «ведении агрессивной войны и присоединение Крыма».


    Это процедура такая...начало разбирательств по месту а далее с прицелом на международный уровень...как там...Йо...или lol как там автору понятнее не знаю...
    Макаров
    1. vovanpain Сегодня, 12:56
      Цитата: Макаров
      Сайт стоит почти сорокет а набрать авторов не могут нормальных....

      Ну да,ну да,сорокет стоит. laughing Грамотность просто зашкаливает у форумчан. wink
      Цитата: Макаров
      начало разбирательств по месту а далее с прицелом на международный уровень...как там...Йо...или lol как там автору понятнее не знаю...

      Да флаг в руки и барабан на шею прыгунам tongue все суды в мире и так завалены свидомыми хотелками,как там Йо...или lol как там свидомым понятнее не знаю... wink
      vovanpain
  12. Горный стрелок Сегодня, 13:04
    Бесконечный источник анекдотов - Майдания laughing
    Горный стрелок
  13. bk316 Сегодня, 13:20
    На этом фоне в украинских СМИ публикуются новые фейки о том, что после воссоединения Крыма с Россией крымские пляжи «пустуют».

    Совсем неумные люди. Это же реклама...
    bk316
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