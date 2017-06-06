14:30 06 июня

Украинский теплоход "Генерал Ватутин" с пассажирами решил бежать в Ростов?

Одесский портал «Думская» сообщает об инциденте с круизным теплоходом «Генерал Ватутин». В сообщении говорится, что теплоход, путешествие на котором организовала украинская компания «Червона Рута», совершал круизный тур сначала по Днепру, а затем с выходом в море – в Одессу. Однако до Одессы «Генерал Ватутин» так и не дошёл.

Выйдя на круизный маршрут из Киева 1 июня, теплоход прошёл до Херсона, затем взял курс на Измаил и через порт Вилково начал движение к берегам Крыма. Путешествие в Крым по понятным причинам не значилось в расписании движения «Генерала Ватутина». Однако вскоре выяснилось, что в Крым теплоход заходить не собирается, а направляется в Азовское море в сторону Ростова-на-Дону.

Из сообщения портала «Думская» :
Ночь он провёл возле южного берега оккупированного полуострова (так называют Крым на майданной Украине - прим. "ВО"), а сегодня утром возобновил движение. Согласно АИС, судно идёт в Ростов-на-Дону. Объяснений такому странному поведению пока нет. В круизной компании «Червона Рута», которая организовывает туры на «Ватутине», нам заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.



Известно о том, что теплоход «Генерал Ватутин» принадлежит компании «Бриз Круиз Лайнс Лтд.» Портом приписки является Херсон.

Первоначально было заявлено, что «вероятно, судно получило повреждение и начало следование на ремонт». Однако эта информация не соответствует действительности, хотя бы потому что ремонтные мощности для теплоходов есть и гораздо ближе Ростовской области РФ.

В украинских СМИ царит настоящая истерика с гневными возгласами в адрес пограничников. Из комментария к заметке в «Думской» от пользователя Loner:
Ну и где хваленые силы быстрого реагирования. Сколько он прошёл постов и катеров прыкордонныкив. Он обязан был выходить с каждым постом на связь. Да, это не морские части пограничных войск, где под носом пассажирские пароходы куда хотят, туда плывут. Сразу бы пресекли попытку. Со Змеиного платочком помахали и счастливого плавания пожелали "рысаку" с максимальной скоростью 20 км/час в тихую погоду с попутным ветром.


Другой пользователь рассчитывает, что теплоход направили «за Януковичем»...

Использованы фотографии: grouptravel.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 79

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:21
    Первый пошел-а за ним и весь укроинский гражданский флот!
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр романов Сегодня, 13:23
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Первый пошел-а за ним и весь укроинский гражданский флот!

      Он сбежал,пока его название Ватутин, не переименовали в Шухевич laughing
      Александр романов
      1. Тралл Сегодня, 14:00
        Что-то Порошенко не видно сегодня. Возможно, он сейчас на борту парохода, завернутый в ковер. smile
        Тралл
        1. netslave Сегодня, 14:15
          Интересно, что наши его не тормозят. Значит знают, кто и что на борту и процесс контролируют.
          netslave
      2. alexmach Сегодня, 14:04
        Господи, повез наверно Экскурсию на Бирючий остров какой-нибудь
        alexmach
        1. Чёрный Сегодня, 14:11
          Пасажиры в панике шьют георгиевские ленточки, активисты перебивают свастику на пятиконечные звёзды. wassat
          Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 13:31
      Во, блин, свидомый "летучий голландец"! belay
      сибиралт
    3. Ростовчанин Сегодня, 13:31
      У нас на верфи работы после украинских событий заметно прибавилось, боятся судовладельцы на Украину ходить ремонт делать как в прежние времена, хотя металл по-прежнему "Сделано в Украине"
      Ростовчанин
    4. Монос Сегодня, 13:32
      Кто знает... Может провокацию в Керченском проливе решили устроить. Почему решили, что он в Ростов-на-Дону идёт? Возьмут и подорвутся в створе Керченского моста. Этакий шахидопароход.
      Монос
      1. Ростовчанин Сегодня, 13:35
        Гоняют круизы к керченскому мосту, воочию убедиться
        Ростовчанин
        1. рич Сегодня, 13:57
          Под каким флагом идут, очень интересно
          рич
          1. Zibelew Сегодня, 14:06
            Смотрите скоро в кинотеатрах "Пирати Чорного моря-5". Капитан Барбаросюк и Джек-Горобець - побег из ада! P.S. Дух генерала Ватутина кораблём управляет, точно говорю.
            Zibelew
      2. Александр романов Сегодня, 13:52
        Цитата: Монос
        . Почему решили, что он в Ростов-на-Дону идёт?

        Суда в реальном времени,Ватутин идет на Ростов
        Александр романов
        1. Machete Сегодня, 14:07
          Ага, идёт. Хорошо видно.
          Machete
        2. Red_Hamer Сегодня, 14:28
          Интересно, какое время подхода к мосту? И вообще очень интересно! К чему бы это?
          Red_Hamer
    5. Genych Сегодня, 14:07
      Прямо как в песне: Он шёл на Одессу, А вышел к Херсону (в данном случае к Ростову) smile
      Genych
  2. major071 Сегодня, 13:23
    Как провожают пароходы?
    Совсем не так как поезда…
    И если он поплыл к Ростову
    То это точно навсегда…
    Беда, беда – кругом вода
    Вода, вода – хохлам беда
    lol drinks
    major071
    1. mojohed2012 Сегодня, 13:53
      Ой, уже ви понимаете, что твориться? Таки целыми кораблями бегуть в страну-"агрессор" граждане Юкрэйн. И где крики и истерики из Рады и штатовской Рады о том, что "это Путин виноват"?
      mojohed2012
  3. salat Сегодня, 13:24
    Что тут вообще происходит? belay УКРОКОРАБЛЬ ПРИЗРАК
    salat
    1. Александр романов Сегодня, 13:25
      Цитата: salat
      Что тут вообще происходит?

      Ростов завораживает
      Александр романов
      1. ando_bor Сегодня, 14:18
        До Москвы точно не доплывет, а до Ростова, - вполне реально, - посмотри на бывшего украинского президента.
        ando_bor
    2. НасРать Сегодня, 13:27
      Теплоход запросит политическое убежище!!! laughing
      НасРать
      1. рич Сегодня, 13:59
        Если географ пропил глобус, то тут наверное Лоцман пропил компас
        рич
  4. gukoyan Сегодня, 13:25
    Морские пираты - агенты Кремля его угнали, по-любому!
    gukoyan
    1. Александр романов Сегодня, 13:27
      Цитата: gukoyan
      Морские пираты - агенты Кремля его угнали, по-любому!

      Да плевать кто угнал,скоро мы узнаем,кто на борту .И вот это думаю,будет куда веселее lol
      Александр романов
      1. gukoyan Сегодня, 13:30
        Ждёмс горячих новостей с разоблачениями))))
        gukoyan
      2. mojohed2012 Сегодня, 13:55
        На теплоходе: мебель, авто и садовый инвентарь Прэзыдэнта Юкрэйн, а также: вещи, ценности, деньги в банкнотах американского и европейского происхождения, драгоценности, в общем все - что нажито непосильным трудом.
        mojohed2012
      3. Дамир Сегодня, 14:19
        Вы думаете что это второй президент юкрейн который решил сделать ноги!?!?!? и он решил что его не прибьют его только у нас????.... ну в случае полнейшей откровенности может еще и поживет...
        Дамир
    2. NordMen Сегодня, 13:33
      Согласен. Скорее всего так и будет
      NordMen
      1. рич Сегодня, 14:03
        Снимают продолжение?
        рич
  5. kagorta Сегодня, 13:27
    Корабль как узнал что проспект Ватутина переименовали в проспект Шухевича. Так в Россию и ломанулся fellow laughing
    kagorta
  6. Комментарий был удален.
  7. НЕКСУС Сегодня, 13:29
    Ну и где хваленые силы быстрого реагирования.

    На надувных крейсерах Украинского ЧФ его не догонишь. wassat Ну будем надеятся,что в гражданском флоте ЧФ РФ прибыло судно со славным именем.
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:56
      Ось цэ зрада ! Скакуасы в панике рвут волосы на дупе . laughing
      bouncyhunter
  8. Altona Сегодня, 13:30
    Может он под парусами идет? И пока ветер в сторону Ростова-на-Дону. laughing
    Altona
    1. mojohed2012 Сегодня, 13:56
      Судно, скорее всего на "Сирийский экспресс" пойдет...
      mojohed2012
      1. Дамир Сегодня, 14:20
        не пойдет.... через Босфор не пустят... не ясный правовой статус...
        Дамир
  9. barclay Сегодня, 13:31
    "Чудеса в решете", а не страна.
    А может там "штурмовая группа" на Москву?
    Думаю, что в районе строительства Крымского моста все выяснится. И остановят, и проверят...
    barclay
    1. mojohed2012 Сегодня, 13:56
      Ага, скажите еще там: "солдаты группы "Центр"...
      mojohed2012
    2. рич Сегодня, 14:05
      Успокойтесь, господа мы его купили
      Причиной "неожиданного" курса украинского лайнера на Ростов стала его продажа По имеющейся информации, на борту находится только экипаж, который ведёт судно к новому владельцу. Украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" идёт не в Одессу, а в Ростов-но-Дону, так как был продан. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash. Как отмечается, пароход вышел 25 мая из Киева в Херсон, а после направился в Измаил, и уже оттуда — в Молдавию. Там его продали сейшельской компании. Сейчас же лайнер находится не в круизе, а по плану идёт в Ростов-на-Дону. На нём находится экипаж из 13 граждан Украины и пять представителей российской стороны. По имеющейся информации, "Генерал Ватутин" был продан при двух условиях. Первое — он не должен заходить в крымские порты. Второе — обязательна смена названия судна на любое другое. Ранее украинские СМИ сообщили, что "Генерал Ватутин" неожиданно изменил курс. Вместо Одессы он направился к берегам Крыма, а затем — в Ростов-на-Дону.
      https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%..._ie
      gho_prodazha
      рич
      1. karish Сегодня, 14:12
        Цитата: рич
        Успокойтесь, господа мы его купили

        Цитата: рич
        Там его продали сейшельской компании.

        рич охраняет границу на сейшелах ? belay
        karish
        1. stalkerwalker Сегодня, 14:19
          Он просто новый судовладелец...
          wink
          stalkerwalker
      2. Дамир Сегодня, 14:22
        э-эээ нет.... померла панночка так померла.... продали так продали.... о названии уже новым владельцам беспокоится следует а никак не продавцам....
        Дамир
      3. stalkerwalker Сегодня, 14:25
        Странные условия продажи....
        Ну, положим с именем можно напроказить - переименоаать в "Генерал Николай Ватутин". А вот с незаходом в Крым? Сдается мне, что пароходик уйдет на Москву-реку, где продолжит печальную судьбу "Федора Абрамова", купленного за бесценок в Архангельске. И сгнил, стоя у причала. Теперь пришла очередь генерала, поработать плавборделем.....
        stalkerwalker
    3. ando_bor Сегодня, 14:26
      Он сейчас стоит перед Керченским проливом
      https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx
      :35.1/centery:44.6/zoom:10
      ando_bor
  10. g1washntwn Сегодня, 13:31
    Если повернёт, значит у кого-то из пассажиров или "бабок" больше, или калибр круче :)

    - Бабушка, вы куда? В кабину к пилотам нельзя!
    - (доставая обрез из авоськи) Гони в Тюмень, падла!!!
    - Тты...чтооо... мы и так в Тюмень летим...
    - Да, ну! Знаю я вас, третий раз уже лечу, все время где-то за границей приземляемся.
    g1washntwn
  11. san4es Сегодня, 13:31
    План побега

    Если уйдёт, другие за ним fellow
    san4es
  12. volodya Сегодня, 13:34
    Сплошная зрада,никаких перемог!
    volodya
    1. mojohed2012 Сегодня, 13:57
      Так попэрэдники виноваты. Янукович, как писали их СМИ, Камазами вывозил, а Пэтро - Пароходами!
      mojohed2012
  13. МВГ Сегодня, 13:34
    Оп-па! Вот и беглецы от "светлой евроинтеграции" к "темнейшему". Как минимум, капитан корабля прозрел и решил другим настоящую жизнь показать. Милости просим!
    Ростов-папа ждет заблудших детей )))
    МВГ
  14. Горный стрелок Сегодня, 13:40
    Ну, генералу не понравилось в Майдании. Вот и решил уйти в "родную гавань". Заодно и Керченский мост посмотреть. И пассажирам показать. А то в Майдании многие уверены, что никакого моста и нет, это фотошоп с "Мосфильма".
    Горный стрелок
  15. kefan Сегодня, 13:41
    Пароход идет в Россию! Ну прям комедия, как в фильме, только там самолет был. А у наших соседей, что ни день, то новость одна веселее другой, мы и про цирк уж забыли совсем.
    kefan
    1. mojohed2012 Сегодня, 13:58
      Полосатый рейс...
      mojohed2012
  16. Не служил Сегодня, 13:42
    Видимо теплоход убежал от декоммунизации, не захотел менять имя великого русского полководца.
    Не служил
  17. vch Сегодня, 13:42
    Ой что сейчас в гейропах начнется! Даже представить себе страшно!..... А я теперь каждый день проезжая по Ворошиловскому мосту через Дон буду высматривать пароход-беглец. Если нигде не задержится, то завтра уже будет стоять у набережной......
    vch
    1. ando_bor Сегодня, 14:27
      Перед Керченским проливом стоит, - видно решают:
      https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx
      :35.1/centery:44.6/zoom:10
      ando_bor
  18. злой партизан Сегодня, 13:43
    Это ещё самолёты не перелетали... winked
    злой партизан
  19. Грузовик Сегодня, 13:43
    Почему именно в Ростов? Ближе портов нет что ли? У свидомых с географией плохо? Одни вопросы
    Грузовик
    1. Александр романов Сегодня, 13:57
      Цитата: Грузовик
      Почему именно в Ростов?

      Там Янукович,ностальгия по доллару за 8 гривень,по дешевому газу,по горячеи воде.по отплению
      Александр романов
  20. Марта Тынгы Сегодня, 13:45
    А мимоходом Он водолазов не скинул? Заминируют опоры!
    Марта Тынгы
  21. Machete Сегодня, 13:50
    Когда встанет порту, столько вони вылезет.
    Machete
    1. Александр романов Сегодня, 13:57
      Цитата: Machete
      Когда встанет порту, столько вони вылезет.

      На Украинских саитах уже вонь стоит. И главный вопрос-Кто на борту???????? Некоторые надеются,что Порошенко сбежал laughing
      Александр романов
      1. Чёрный Сегодня, 14:19
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Machete
        Когда встанет порту, столько вони вылезет.

        На Украинских саитах уже вонь стоит. И главный вопрос-Кто на борту???????? Некоторые надеются,что Порошенко сбежал laughing

        Ошибаются...если бы бежал Пецюндер - то это был бы танкер, под завязку заправленный ромом.... laughing
        Чёрный
  22. Камчатский Сегодня, 13:55

    Свежачок. А ведь и правда прёт в Ростов.
    Камчатский
    1. Александр романов Сегодня, 14:07
      Цитата: Камчатский
      Свежачок.

      Камчатский,любите сыр с плесенью wassat
      Александр романов
    2. Zibelew Сегодня, 14:10
      Плывет то он к Одессе, а пассажиры гребут к Ростову.
      Zibelew
    3. ando_bor Сегодня, 14:28
      - Стоит перед проливом.
      ando_bor
  23. vnord Сегодня, 13:58
    Это не "Ватутин ", это загримированная "Аврора" за Януковичем в Ростов идет....
    vnord
  24. Екатерина II Сегодня, 14:01
    Где истерика то? На Думской народ весело потролил проспект, пошутил над Подольском и Черноморском и высказал недоумение что компания сама не знает, где имущество.
    Автор преувеличивает очень сильно.
    На Думской вполне в стиле ВО потролили-це зрада, нефик Ильича сносить-теплоходы шугаются переименований проспектов.
    Ох уж эти сказочники..
    Новость разве достойна Военного обозрения? Или там боеприпасы? Десант?
    Екатерина II
    1. Александр романов Сегодня, 14:07
      Цитата: Екатерина II
      Ох уж эти сказочники..

      Вот Ватутин,идет на Ростов. А теперь сказочник вопрос-Кто на борту?
      Александр романов
  25. Atlant-1164 Сегодня, 14:03
    Велком Хлопцы.!!
    Atlant-1164
  26. LÄRZ Сегодня, 14:06
    Да по любому: "рука Москвы", Путин виноват, российские хакеры и т.д. и т. п.
    LÄRZ
  27. Макаров Сегодня, 14:08
    По имеющейся информации, на борту находится только экипаж, который ведёт судно к новому владельцу.
    Украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" идёт не в Одессу, а в Ростов-но-Дону, так как был продан. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

    Как отмечается, пароход вышел 25 мая из Киева в Херсон, а после направился в Измаил, и уже оттуда — в Молдавию. Там его продали сейшельской компании. Сейчас же лайнер находится не в круизе, а по плану идёт в Ростов-на-Дону. На нём находится экипаж из 13 граждан Украины и пять представителей российской стороны.

    По имеющейся информации, "Генерал Ватутин" был продан при двух условиях. Первое — он не должен заходить в крымские порты. Второе — обязательна смена названия судна на любое другое.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что "Генерал Ватутин" неожиданно изменил курс. Вместо Одессы он направился к берегам Крыма, а затем — в Ростов-на-Дону.
    Макаров
  28. Подрезчик Сегодня, 14:08
    Чего удивитильного, капитан пьян, штурман компас потерял, пассажиры молятся...
    Подрезчик
  29. ando_bor Сегодня, 14:08
    Похоже украинцы уже пароходами с Украины валят, - причем не бедные, - круиз денег стоит, - а что бедным делать? - а может троллит?
    - стоит перед Керченским проливом, - похоже не пропускают.
    https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx
    :35.1/centery:44.6/zoom:10
    ando_bor
  30. Bort Radist Сегодня, 14:09
    Я недаром вздрогнул.
    Не загробный вздор.
    В порт,
    горящий,
    как расплавленное лето,
    разворачивался
    и входил
    товарищ "Генрал
    Ватутин".
    В коммунизм из книжки
    верят средне.
    "Мало ли,
    что можно
    в книжке намолоть!"
    А такое -
    оживит внезапно "бредни"
    и покажет
    коммунизма
    естество и плоть.
    Мы живем,
    зажатые
    железной клятвой.
    За нее -
    на крест,
    и пулею чешите:
    это -
    чтобы в мире
    без Россий,
    без Латвий*,
    жить единым
    человечьим общежитьем ......
    Прям по Маяковскому.
    Bort Radist
  31. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 14:13
    и поплыли казаки к турецким берегам. да компас сломался идут по звездам.
    alibabaewitch.vasilij2018
  32. SASA798 Сегодня, 14:14
    История может быть интересной, т.к. по траверсу левого борта будет Мариуполь.но... если рейс не согласован, то в Керчи тормознут российские погранцы.
    SASA798
  33. Machete Сегодня, 14:15
    Круизный лайнер «Генерал Ватутин», который ранее отказался от захода в порт Одессы и взял курс на Ростов-на-Дону, якобы был продан сейшельской компании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

    По данным новостного портала, в настоящее время на борту судна находится экипаж, состоящий из 13 граждан, а также представители российской стороны.

    Издание утверждает, что «Генерал Ватутин» вышел из Киева в Херсон 25 мая, после чего направился в Измаил, а затем - в Молдавию, где судно, предположительно, было продано сейшельской компании.

    Таким образом, по мнению Telegram-канала, лайнер находится не в круизе, а идет по плану в Ростов-на-Дону.
    Machete
  34. stas132 Сегодня, 14:20
    Матрос Железняк на борту?)))
    stas132
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