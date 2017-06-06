Украинский теплоход "Генерал Ватутин" с пассажирами решил бежать в Ростов?

Ночь он провёл возле южного берега оккупированного полуострова (так называют Крым на майданной Украине - прим. "ВО"), а сегодня утром возобновил движение. Согласно АИС, судно идёт в Ростов-на-Дону. Объяснений такому странному поведению пока нет. В круизной компании «Червона Рута», которая организовывает туры на «Ватутине», нам заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.

Ну и где хваленые силы быстрого реагирования. Сколько он прошёл постов и катеров прыкордонныкив. Он обязан был выходить с каждым постом на связь. Да, это не морские части пограничных войск, где под носом пассажирские пароходы куда хотят, туда плывут. Сразу бы пресекли попытку. Со Змеиного платочком помахали и счастливого плавания пожелали "рысаку" с максимальной скоростью 20 км/час в тихую погоду с попутным ветром.