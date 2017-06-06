Украинский теплоход "Генерал Ватутин" с пассажирами решил бежать в Ростов?
Одесский портал «Думская» сообщает об инциденте с круизным теплоходом «Генерал Ватутин». В сообщении говорится, что теплоход, путешествие на котором организовала украинская компания «Червона Рута», совершал круизный тур сначала по Днепру, а затем с выходом в море – в Одессу. Однако до Одессы «Генерал Ватутин» так и не дошёл.
Выйдя на круизный маршрут из Киева 1 июня, теплоход прошёл до Херсона, затем взял курс на Измаил и через порт Вилково начал движение к берегам Крыма. Путешествие в Крым по понятным причинам не значилось в расписании движения «Генерала Ватутина». Однако вскоре выяснилось, что в Крым теплоход заходить не собирается, а направляется в Азовское море в сторону Ростова-на-Дону.
Из сообщения портала «Думская» :
Известно о том, что теплоход «Генерал Ватутин» принадлежит компании «Бриз Круиз Лайнс Лтд.» Портом приписки является Херсон.
Первоначально было заявлено, что «вероятно, судно получило повреждение и начало следование на ремонт». Однако эта информация не соответствует действительности, хотя бы потому что ремонтные мощности для теплоходов есть и гораздо ближе Ростовской области РФ.
В украинских СМИ царит настоящая истерика с гневными возгласами в адрес пограничников. Из комментария к заметке в «Думской» от пользователя Loner:
Другой пользователь рассчитывает, что теплоход направили «за Януковичем»...
Выйдя на круизный маршрут из Киева 1 июня, теплоход прошёл до Херсона, затем взял курс на Измаил и через порт Вилково начал движение к берегам Крыма. Путешествие в Крым по понятным причинам не значилось в расписании движения «Генерала Ватутина». Однако вскоре выяснилось, что в Крым теплоход заходить не собирается, а направляется в Азовское море в сторону Ростова-на-Дону.
Из сообщения портала «Думская» :
Ночь он провёл возле южного берега оккупированного полуострова (так называют Крым на майданной Украине - прим. "ВО"), а сегодня утром возобновил движение. Согласно АИС, судно идёт в Ростов-на-Дону. Объяснений такому странному поведению пока нет. В круизной компании «Червона Рута», которая организовывает туры на «Ватутине», нам заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.
Известно о том, что теплоход «Генерал Ватутин» принадлежит компании «Бриз Круиз Лайнс Лтд.» Портом приписки является Херсон.
Первоначально было заявлено, что «вероятно, судно получило повреждение и начало следование на ремонт». Однако эта информация не соответствует действительности, хотя бы потому что ремонтные мощности для теплоходов есть и гораздо ближе Ростовской области РФ.
В украинских СМИ царит настоящая истерика с гневными возгласами в адрес пограничников. Из комментария к заметке в «Думской» от пользователя Loner:
Ну и где хваленые силы быстрого реагирования. Сколько он прошёл постов и катеров прыкордонныкив. Он обязан был выходить с каждым постом на связь. Да, это не морские части пограничных войск, где под носом пассажирские пароходы куда хотят, туда плывут. Сразу бы пресекли попытку. Со Змеиного платочком помахали и счастливого плавания пожелали "рысаку" с максимальной скоростью 20 км/час в тихую погоду с попутным ветром.
Другой пользователь рассчитывает, что теплоход направили «за Януковичем»...
Использованы фотографии: grouptravel.ua
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти