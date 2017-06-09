Герои сирийской войны: Андрей Трошев

Андрей Трошев, полковник полиции в запасе и боевой офицер. Даже уйдя на покой из органов правопорядка, он не смог остаться в стороне и отправился в Сирию защищать интересы России в рядах добровольцев. Биография Трошева как у истинного офицера: «Душа — Богу, долг — Отечеству, честь — никому!».Ветеран милицейского спецназа, артиллерист - десантник, ветеран Афганистана и Чечни, кавалер двух орденов Красной Звезды и орденов Мужества. Его военная карьера начиналась в стенах Ленинградского артиллерийского училища. Пролетели годы учебы и его отправили в Афганистан. Афганская война тогда призвала многих, и вот Трошев командует самоходно-артиллерийской батареей в середине восьмидесятых.Чеченская кампания также не прошла мимо него стороной. Трошеву пришлось применить на Кавказе боевой опыт, полученный со времен противостояния моджахедам.Потом потянулись годы службы в Ленинградском военном округе. Но и после увольнения из рядов Вооруженных Сил Трошев продолжил службу в петербургском ОМОНе и СОБРе ГУ МВД по Северо-Западу.Достойный офицер, потом и кровью заслуживший свои награды. Так отзывались о нем те, кто служил с ним плечом к плечу. Андрей Трошев, что показательно, ушел на пенсию с должности командира СОБРа. Фактически после его ухода на пенсию ГУ МВД по СЗФО просуществовал недолго, будучи ликвидирован весной 2014 года.Служба в армии и в полиции оставила на память боевому офицеру государственные награды. На штатском пиджаке Андрея Трошева огнем горят два ордена Красной Звезды и два ордена Мужества. Награды за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью, за решительность и смелость при исполнении воинского и служебного долга, сопряженного с риском для жизни.А риски для жизни имелись, и еще какие… Не все вернулись из Афганистана домой, и Чечня подкосила немало жизней российских солдат и офицеров. Иностранные наемники и террористы в те годы разгулялись по окраинам России, сея смуту в Чечне. Никто не думал, что ситуация повторится и террористы, задавленные после чеченской кампании, снова поднимут головы.К сожалению, вспыхнула далекая Сирия. Террористические группировки поставили перед собой цель не только взять под контроль Ближний Восток, но и распространить свое влияние на российские регионы. Целью боевиков «Исламского государства» было заявлено создание Всемирного Халифата, и создавать его планировали, включив территории российского Кавказа. Это стало прямой угрозой национальной безопасности России, общественной безопасности и жизням наших граждан.Террористические акты вновь стали реальностью. Российские спецслужбы их предотвращают, арестовывая организаторов, исполнителей и пособников террористов, но угроза всё - равно остается. Рыба гниет с головы и вот эту голову нужно отрубить, уничтожив угрозу для России окончательно. Стремясь защитить свою страну от международного терроризма, российские добровольцы потянулись в Сирию. Трошев был в их числе.Да, после выхода на пенсию Андрей Трошев как боевой офицер, пусть и в запасе, не смог спокойно сидеть дома, наблюдая со стороны за происходящими в стране и в мире событиями. Вначале, летом 2016 года, он возглавил Санкт-Петербургскую региональную общественную организацию «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», чтобы поддержать тех, кому несладко пришлось на пенсии.Оказать людям социальную поддержку, помочь в решении вопросов, связанных с обращениями в органы власти. Но эта относительно спокойная жизнь продлилась недолго. Сирийские события и угроза международного терроризма вернули его в строй, не по долгу службы, но по духу и убеждениям.Так Андрей Трошев и пополнил ряды российских добровольцев, не желающих подпускать экстремистов к границам России. Кому, как не ему, знать, что врага нужно бить на дальних подступах, устраняя угрозу своей семье, своему народу, своей Родине?И он его бил, участвуя в штурме сирийской Пальмиры весной 2016 года, освобождая с российскими добровольцами город и его окрестности от террористов ИГИЛ. Тогда Андрей Трошев, по сути, напомнил нам в очередной раз о том, что героизм нашего народа не только в древних легендах и былинах.Он остался и сейчас с нами, во времена, когда российские добровольцы готовы защищать интересы России и нашего народа, демонстрируя самоотверженность и преданность Родине. Не важно, военнослужащий ты или пенсионер, гражданский или студент: каждый делает свой выбор самостоятельно. Трошев сделал свой выбор: как боевой офицер и гражданин своей страны.