17:18 06 июня

Отряды сирийских курдов вошли в Ракку

Формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) вошли в квартал на востоке города Ракка, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».



Наши силы вошли в квартал Мехлеб на востоке города,
сказала агентству командир одного из курдских подразделений Рожда Фелат.


Как уже сообщалось, операция по непосредственному освобождению города Ракка от боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) началась в понедельник. По словам представителя SDF, бойцы атаковали позиции террористов сразу с трех сторон – востока, запада и севера. Он отметил, что «сражение будет жестоким, так как боевики будут умирать, защищая свою так называемую столицу».

Напомним, Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, главари группировки объявили ее своей столицей в Сирии. Операцию по освобождению города ведут «Сирийские демократические силы», основу которых составляют курдские отряды. Поддержку им оказывают американская авиация и спецназ.

При этом правительство Башара Асада подчеркивает, что американская армия действует без согласия сирийских властей, и ее пребывание на севере страны фактически является интервенцией.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Delil Souleiman
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Комментарии 20

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  1. Арон Заави Сегодня, 15:20
    Интересненько.
    Арон Заави
    1. Тралл Сегодня, 15:21
      200-тысячную Ракку быстро не взять...
      Тралл
      1. роман66 Сегодня, 15:45
        тем более. бармалеи выходить теперь не будут - наших боятся
        роман66
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:49
      Цитата: Арон Заави
      Интересненько.

      Что вы там в Израиле опять задумали Арон..???? Давай колись.. hi
      ОТДЕЛ
  2. Горный стрелок Сегодня, 15:21
    А теперь что, курды возьмут себе Ракку, как трофей? И заставят Асада ВЫБИТЬ их оттуда? Какая же подла, эта Матрасия...
    Горный стрелок
    1. pjastolov Сегодня, 15:37
      Таки наверное к этому и идет recourse
      pjastolov
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 15:21
    Что то они долго входят....Мы с сирийцами Аллепо уже давно взяли и мирная жизнь там уже налаживается!
    А вообще это интервенция называется...
    ОТДЕЛ
    1. BlackMokona Сегодня, 15:39
      В Аллепо больше трех лет половину города отбивали. А тут только вошли в город, до этого вокруг всё захватывали.
      BlackMokona
  4. vch Сегодня, 15:22
    Да.....Замес начался не хилый..... Интересно, как поведут себя турки?
    vch
  5. Копчёный Сегодня, 15:22
    Что то как то внезапно если сравнить с мосульской эпопеей. Или утка или договорняк.
    Копчёный
  6. Logall Сегодня, 15:22
    США хотят разорвать Сирию на части любой ценой. Поддерживают курдов, чтобы отдать земли под "Свободный Курдистан" под контролем США.
    Logall
    1. Копчёный Сегодня, 15:27
      Курды не монолит и прекрасно грызутся между собой. Там у всех есть свои курдские отряды, даже у Турции.
      Копчёный
  7. vlad007 Сегодня, 15:40
    Цитата из статьи: "По словам представителя SDF, бойцы атаковали позиции террористов сразу с трех сторон – востока, запада и севера."

    А почему "с трех сторон"? Почему не окружили полностью? Не исключено , что опять сделают коридор для беспрепятственного выхода боевиков из Ракки и боевики уйдут сражаться с армией Асада - тактика уже опробованная и политически беспроигрышная.
    vlad007
    1. Deniska999 Сегодня, 16:14
      Так с юга Евфрат.
      Deniska999
  8. masff2307 Сегодня, 15:45
    Весьма красноречив последний абзац.

    [quote][При этом правительство Башара Асада подчеркивает, что американская армия действует без согласия сирийских властей, и ее пребывание на севере страны фактически является интервенцией./quote]

    Не пришлось бы потом сирийской армии освобождать Ракку от «Сирийских демократических сил», поддержкиваемых американским спецназом...
    masff2307
  9. Рабинович_007 Сегодня, 15:53
    Асад не борется с игил, он и есть он. вместе с хизбалой, ираном.

    А то как объяснить то, что Иран, Россия, Асад, Турция. - не могли взять один город.
    Рабинович_007
  10. Оператор Сегодня, 16:16
    Главное, чтобы курды не уничтожили свидетельств поддержки ИГИЛ Израилем.
    Оператор
  11. roskot Сегодня, 16:29
    Смешались в кучу курды, янки и бармалеи. Слоеный пирог.
    roskot
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:04
      Цитата: roskot
      Смешались в кучу курды, янки и бармалеи. Слоеный пирог.

      И палец чешется на гашетку нажать и мочить..)))
      ОТДЕЛ
  12. Oleg7700 Сегодня, 17:05
    Чуть информативней.
    Oleg7700
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