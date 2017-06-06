Отряды сирийских курдов вошли в Ракку
Формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) вошли в квартал на востоке города Ракка, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».
Как уже сообщалось, операция по непосредственному освобождению города Ракка от боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) началась в понедельник. По словам представителя SDF, бойцы атаковали позиции террористов сразу с трех сторон – востока, запада и севера. Он отметил, что «сражение будет жестоким, так как боевики будут умирать, защищая свою так называемую столицу».
Напомним, Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, главари группировки объявили ее своей столицей в Сирии. Операцию по освобождению города ведут «Сирийские демократические силы», основу которых составляют курдские отряды. Поддержку им оказывают американская авиация и спецназ.
При этом правительство Башара Асада подчеркивает, что американская армия действует без согласия сирийских властей, и ее пребывание на севере страны фактически является интервенцией.
Наши силы вошли в квартал Мехлеб на востоке города,сказала агентству командир одного из курдских подразделений Рожда Фелат.
Как уже сообщалось, операция по непосредственному освобождению города Ракка от боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) началась в понедельник. По словам представителя SDF, бойцы атаковали позиции террористов сразу с трех сторон – востока, запада и севера. Он отметил, что «сражение будет жестоким, так как боевики будут умирать, защищая свою так называемую столицу».
Напомним, Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, главари группировки объявили ее своей столицей в Сирии. Операцию по освобождению города ведут «Сирийские демократические силы», основу которых составляют курдские отряды. Поддержку им оказывают американская авиация и спецназ.
При этом правительство Башара Асада подчеркивает, что американская армия действует без согласия сирийских властей, и ее пребывание на севере страны фактически является интервенцией.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Delil Souleiman
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