Тихоокеанский флот получит модернизированные «Антеи»



АПЛ К-132 "Иркутск" АПЛ К-132 "Иркутск"

По материалам сайтов:

http://tass.ru/

https://ria.ru/

http://flotprom.ru/

http://atomic-energy.ru/

В обозримом будущем Тихоокеанский флот должен будет получить значительное число новых кораблей, подводных лодок и различных судов, что позволит заметным образом повысить его боевой потенциал. Параллельно со строительством и освоением новых кораблей планируется проводить модернизацию существующих. Несколько дней назад было объявлено о планируемой модернизации многоцелевых атомных подводных лодок проекта 949А «Антей».3 июня делегация министерства обороны во главе с заместителем главы ведомства Юрием Борисовым посетило Дальневосточный завод «Звезда» (г. Большой Камень, Приморский край). В ходе этого визита руководители военного ведомства ознакомились с текущим положением дел, а также прокомментировали продолжающиеся работы и огласили некоторые планы, связанные с ближайшим будущим предприятия и развитием отечественного военно-морского флота. Среди прочего, была затронута работа ДВЗ «Звезда» в рамках модернизации существующих кораблей флота.По словам заместителя министра обороны, текущими планами предусматривается модернизация четырех многоцелевых атомных подводных лодок проекта 949А. Подобные работы присутствуют в текущей Госпрограмме вооружений, распланированной до 2020 года, а также предлагаются к включению в следующую, исполнение которой стартует в самое ближайшее время. На данный момент ведется обсуждение некоторых основных вопросов и выполняется подготовка к будущим работам.Модернизацией подлодок в рамках нового заказа займется предприятие «Звезда», уже имеющее опыт проведения таких работ и даже занимающееся ими в настоящее время. Ю. Борисов рассказал, что сейчас завод проходит модернизацию. В частности, ведется установка новых подъемных кранов. После завершения модернизации завод «Звезда» сможет строить самые разные корабли и суда, в том числе предназначенные для работы на северном шельфе. Со стапелей будут сходить газовозы и другие суда вспомогательного назначения. Кроме того, министерство обороны имеет планы по заказу строительства вспомогательных судов для военно-морского флота.Замминистра также раскрыл некоторые подробности будущего ремонта подлодок типа «Антей». По его словам, подлодки подвергнутся самым заметным переработкам и получат большое число новых систем. Так, проект модернизации подразумевает замену основного ударного вооружения. В базовом проекте 949А субмарины несут крылатые ракеты П-700 «Гранит», предназначенные для борьбы с кораблями противника. После модернизации лодки смогут нести различные крылатые ракеты семейства «Калибр». Это оружие, как отметил Ю. Борисов, хорошо показало себя, в том числе в ходе сирийского конфликта.Помимо вооружения во время модернизации будет заменен ряд общекорабельных систем. При этом заместитель министерства обороны не уточнил, какие именно средства и комплексы будут удалены и заменены новыми. В то же время, он заявил, что после запланированной модернизации лодка в старом корпусе будет иметь новые качества.Следует отметить, что запланированная программа модернизации атомных подводных лодок Тихоокеанского флота уже успела стартовать. Ю. Борисов напомнил, что первая из четырех подлодок уже находится на ремонте. АПЛ «Иркутск» должна будет вернуться в строй в 2021 году. Точные планы по модернизации трех других субмарин пока только обсуждаются. Проект перестройки, ремонта и обновления трех других «Антеев» будет внесен в новую Госпрограмму вооружения, разрабатываемую на период 2018-25 годов. Такие планы военного ведомства позволяют примерно представить сроки выполнения будущих работ.На данный момент Тихоокеанский флот имеет в своем составе пять многоцелевых атомных подлодок проекта 949А «Антей» – К-132 «Иркутск», К-442 «Челябинск», К-456 «Тверь», К-186 «Омск» и К-150 «Томск». Первая из них вошла в боевой состав флота в 1988 году, пятая – в 1996-м. В конце девяностых и начале двухтысячных годов несколько лодок прошли мелкий и средний ремонт, позволивший им оставаться в строю.Тем не менее, корабли «Иркутск» и «Челябинск» столкнулись с определенными трудностями. Так, подводный крейсер К-132 с конца девяностых стоял на приколе, а на формирование планов по будущему ремонту ушло более десяти лет. В итоге ремонт и модернизация «Иркутска» стартовала только в самом конце 2013 года. Летом следующего года на ремонт отправили К-442 «Челябинск». Прочие «Антеи» Тихоокеанского флота на данный момент продолжают службу.Согласно более ранним сообщениям официальных источников, с 2013 года подлодка К-132 «Иркутск» проходит модернизацию по проекту 949АМ, разработанному Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин». В свое время эта организация создала и базовые проекты 949 и 949А. Теперь же на основе имеющегося опыта и с применением самых современных комплектующих был создан новый проект модернизации, подразумевающий замену основных систем и вооружения. Благодаря предлагаемому обновлению подлодки смогут продолжать службу, сохраняя достаточно высокие характеристики и боевой потенциал.Наиболее заметным изменением подлодки, предложенным в проекте 949АМ, является замена существующего ударного вооружения. В базовой версии «Антеи» несут 24 крылатые ракеты «Гранит». Новый проект подразумевает отказ от такого оружия в пользу более современных систем, дающих определенные преимущества. На основе имеющихся пусковых установок должны оборудоваться новые агрегаты, позволяющие запускать ракеты типа П-800 «Оникс» или изделия семейства «Калибр». Соответствующим образом должно изменяться оборудование управления стрельбой.Замена оружия, в первую очередь, приведет к увеличению боекомплекта. За счет меньших габаритов ракеты нового типа смогут транспортироваться в количестве до 72 единиц. Кроме того, появится возможность оснащения подлодки ракетами разного назначения, в соответствии с предполагаемыми боевыми задачами. Также следует ожидать получение некоторых преимуществ, прямо связанных с иными техническими и эксплуатационными характеристиками ракет.Ремонтируемый и модернизируемый «Иркутск» также должен получить ряд новых бортовых систем. Замене подлежат гидроакустические и радиотехнические приборы, навигационная аппаратура и т.д. Также предусмотрена установка корабельной системы управления техническими средствами «Сталь-949АМ», модернизация систем жизнеобеспечения и т.д. По имеющимся данным, без значительных изменений останутся только энергетическая установка и некоторые иные бортовые системы.Согласно нынешним планам, АПЛ К-132 «Иркутск» вернется в состав Тихоокеанского флота в 2021 году. К этому времени могут стартовать работы по обновлению других кораблей проекта 949А. К примеру, лодка «Челябинск» уже была доставлена на ДВЗ «Звезда» для прохождения необходимых процедур. Сроки передачи флоту второй субмарины проекта 949АМ пока не уточнялись. По-видимому, она сможет вернуться к службе лишь в первой половине двадцатых годов.На данный момент службу продолжают три «Антея» Тихоокеанского флота – «Тверь», «Омск» и «Томск». Все они имеют примерно равные шансы в скором будущем отправиться на ремонт и модернизацию, однако какие из лодок пойдут на завод «Звезда» – пока не уточнялось. По-видимому, сейчас, во время обсуждений и формирования новых планов, этот вопрос является одним из главных. Все три корабля были достроены и переданы флоту до середины девяностых годов и с равными шансами могут стать носителями ракетного оружия новых типов.По последним данным, в течение нескольких следующих лет модернизацию по проекту 949АМ в общей сложности пройдут четыре многоцелевые АПЛ. При этом нельзя не отметить, что Тихоокеанский флот располагает пятью такими кораблями и, как следствие, после завершения запланированной модернизации одна из лодок останется в существующем виде. Что будет с ней дальше – неизвестно. Вполне возможно, что модернизация оставшегося корабля будет предусмотрена в следующих Госпрограммах вооружения, реализация которых начнутся после середины двадцатых годов.Сейчас в составе военно-морского флота России имеется восемь подводных крейсеров проекта 949А «Антей». Три подлодки этого типа служат в составе Северного флота, пять принадлежат Тихоокеанскому. Все имеющиеся «Антеи», за исключением «Иркутска» и «Челябинска» сравнительно недавно прошли ремонт и могут продолжать полноценную службу. При этом почти все лодки Тихоокеанского флота до середины следующего десятилетия пройдут модернизацию по новому проекту, в результате которой получат улучшенное вооружение и обновленные бортовые системы.Дальнейшая судьба остальных АПЛ проекта пока не уточняется. По имеющимся данным, они будут продолжать службу и, ввиду недавнего ремонта, речи о новых работах подобного рода пока не идет. Имеющиеся сведения позволяют предполагать, что оставшиеся четыре лодки «Антей» с равной вероятностью могут как получить новые системы и оружие, так и продолжать службу в исходной конфигурации до самого вывода из боевого состава.По-видимому, будущее остальных «Антеев» будет определено позже, при составлении новых Госпрограмм вооружения, рассчитанных на более поздние периоды. Пока же проводится или планируется только ремонт и обновление четырех подлодок. Одна лодка «успела» попасть в текущую программу, объединяющую все планы до 2020 года. Модернизация трех следующих подлодок будет заложена в новую программу на 2018-25 годы. Как следствие, в настоящее время специалисты военного ведомства занимаются уточнением деталей проекта и готовятся к его запуску.Одной из целей текущей модернизации является поддержание потенциала подводных сил ВМФ России на должном уровне. Продолжается строительство новых многоцелевых АПЛ проекта 885 «Ясень», однако его темпы, к сожалению, не позволяют провести полноценную замену имеющихся устаревающих кораблей в кратчайшие сроки. Обновленные «Антеи», в свою очередь, по некоторым параметрам смогут сравниться с новейшими «Ясенями» и, как следствие, субмарины двух типов в будущем смогут эффективно дополнять друг друга. При этом удастся получить определенное сокращение стоимости и продолжительности требуемых работ.Согласно недавним заявлениям заместителя министра обороны Юрия Борисова, в настоящее время проект ремонта и модернизации трех атомных подлодок проекта 949А из состава Тихоокеанского флота находится на стадии обсуждения. При этом решаются вопросы включения подобных работ в новейшую Госпрограмму вооружений на 2018-25 годы. По-видимому, проект успешно пройдет через эту стадию, и его реализация начнется уже в следующем году. Благодаря этому с начала следующего десятилетия Тихоокеанский флот начнет получать глубоко модернизированные подлодки, имеющие массу отличий от своих «собратьев». Предлагаемая модернизация даст значительные преимущества, а также приведет к соответствующему повышению боевого потенциала Тихоокеанского флота.